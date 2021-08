Lengvarský prinesie na rokovanie vlády tretiu aktualizáciu COVID automatu

Verím, že tam veľa zmien nebude, povedal minister.

10. aug 2021 o 13:09 (aktualizované 10. aug 2021 o 15:35) SITA, TASR

BRATISLAVA. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský prinesie na utorkové rokovanie vlády tretiu aktualizáciu COVID automatu.

Ako uviedol na stretnutí s novinármi, prípadné námietky koaličných partnerov by sa dali riešiť vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O novom COVID automate rozhodne vláda

Išlo by napríklad o miesta, kde bude povinné nosenie respirátorov, či ako budú riešení ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať.

Súvisiaci článok Kedy budú môcť do prevádzok neočkovaní a netestovaní? Strany majú pripomienky Čítajte

Šéf rezortu zdravotníctva konštatoval, že sa v tejto súvislosti už stretol s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom.

O podobe nového COVID automatu by mala v utorok večer rozhodnúť vláda, Úrad verejného zdravotníctva bude následne pripravovať vyhlášky. „Verím, že tam veľa zmien nebude,“ povedal minister.

Občanov delí na dve kategórie, tvrdí Raši

Nový COVID automat nezohľadňuje, či sa niekto môže dať zaočkovať. Občanov delí na dve kategórie. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Tvrdí, že neočkovaní sa v istej fáze nemusia dostať do obchodov a zrejme ani do reštaurácií a budú musieť zostať v "domácom väzení", a to aj vtedy, keď sú neinfekční a zdraví. V prípade, ak reštaurácie budú chcieť ostať otvorené, budú môcť obslúžiť len očkovaných zákazníkov. Pri veľkých podujatiach budú môcť organizátori otvoriť brány len očkovaným návštevníkom, ak budú chcieť podľa neho ekonomicky prežiť.

"Táto koalícia predstavila niečo, na čom vôbec nie je dohodnutá, vláda to zrejme schváli a potom sa spamätajú niektoré koaličné strany a opäť budú v návrhu robiť zmeny," povedal.

Vláde vyčíta, že stále poriadne nefunguje očkovanie u obvodných lekárov a tiež to, že sa nezverejňuje, koľko zaočkovaných a nezaočkovaných ľudí ochorelo, koľko z nich je v nemocniciach a koľko na umelej pľúcnej ventilácií.

Rovnako poukázal na to, že polícia na hraniciach kontroluje len registráciu v eHranici a púšťa na Slovensko napríklad ľudí, ktorí môžu delta variant priniesť na Slovensko z rizikových miest v zahraničí. Tvrdí tiež, že vláda neposilnila ani trasovacie kapacity. "Vláda opäť premrhala leto, a preto musí niesť plnú zodpovednosť za každého jedného nakazeného," uzavrel Raši.

SAS s veľkou časťou súhlasí

Koaličná SaS súhlasí s veľkou časťou COVID automatu, no vidí v ňom priestor na diskusiu. Pre TASR to povedala predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).

Podľa jej slov v strane súhlasia s väčšou slobodou pre očkovaných a testovaných, s regionálnym prihliadaním na zaočkovanosť a s redukciou na päť farieb. "Radi by sme ešte diskutovali o reálnych rozdieloch medzi epidemiologickým rizikom očkovaných a testovaných so 72-hodín starým PCR testom. Chceme sa opýtať, či je možné v zelenom pásme vynechať očkovaným povinnosť nosiť rúška," povedala.

SaS tiež zaujíma, či nový COVID automat videl psychológ alebo sociológ, aby upozornili na jeho dosah. Bittó Cigániková dodala, že "taká bola pôvodná dohoda".