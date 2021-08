Dobré ráno: Taliban pošle do Európy tisíce utečencov

Čo sa deje po odchode spojeneckých vojsk.

11. aug 2021 o 23:32 Tomáš Prokopčák, Matúš Krčmárik, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast

Trvalo to len pár dní a rýchly postup Talibanu prekvapil aj znalcov miestnych pomerov.

Koaličné vojská ešte ani nedokončili svoj odsun z Afganistanu a tento juhoázijský štát sa už prepadáva do moci náboženských fundamentalistov. Taliban dobýja mesto za mestom, provinciu za provinciou, región za regiónom.

Ako je to možné, prečo Američania nedokázali vybudovať bojaschopnú afganskú armádu a či to znamená, že Európu zasiahne nová vlna teroristických útokov?

Tomáš Prokopčák sa pýta Matúša Krčmárika.

Zdroje zvukov: YT Al Jazzera, YT CBS

Krátky prehľad správ

Svedok Dömötör v priznaní potvrdil, že výpoveď za neho napísal vyšetrovateľ. Podľa informácií SME ho síce policajti z NAKA na krivú výpoveď priamo nenavádzali, no malo im byť jedno, že svoj vymyslený príbeh v kauze Božie mlyny domotal... takže ho vyšetrovateľ radšej napísal zaňho. Csaba Dömötör sa ku krivej výpovedi priznal, dostal podmienku 32 mesiacov.

Policajný prezident Peter Kovařík údajne prerušil zásah proti podozrivým z manipulovania policajných výpovedí preto, že nevedel, proti komu vlastne Úrad inšpekčnej služby zasahuje. Šéf polície to povedal včera na tlačovej konferencii.

Súdny znalec potvrdil, že Marián Kočner bol autorom motákov, ktoré posielal z väzenia. Polícii ich poskytol exsiskár Peter Tóth, Kočner naďalej popiera, že by bol autorom správ.

Známu českú antivírusovú firmu Avast prevezme americká spoločnosť NortonLifeLock. Za takúto fúziu zaplatí zhruba 8,6 miliárd amerických dolárov. Nový spoločný podnik bude sídliť v Prahe a v Arizone. Avast funguje od roku 1988 a dnes má stovky miliónov používateľov.

NASA začala hľadať ďalších dobrovoľníkov pre simulovanú misiu na Mars. Štyria ľudia by mali rok žiť v prostredí, ktoré sa bude ponášať na budúcu vesmírnu misiu a NASA bude skúmať, ako budú reagovať na rôzne situácie.

Odporúčanie

Viem, v Dobrom ráne Janka už tento seriál odporúčala, no i tak to urobím znovu. Špeciálne totiž odporúčam epizódu Štokholmský syndróm série This Is Pop na Netflixe. Ak vás čo i len trochu zaujíma hudba, ak chcete pochopiť, ako popové hity vznikajú a prečo, ale tiež, aké je pozadie tohto biznisu... a tiež vás zaujímajú príbehy, nuž, nič lepšie o hudbe som dávno nevidel.