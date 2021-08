Hlas vyzval Matoviča na zrušenie očkovacej lotérie

Zaočkovaný dokonca ani nemá motiváciu presviedčať ďalšieho, aby sa zaočkovať dal.

18. aug 2021 o 15:11 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana Hlas - sociálna demokracia (SD) vyzýva vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), aby okamžite zrušil očkovaciu lotériu a peniaze radšej "vlial" do zdravotného systému.

Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii.

Zaočkovaní nemajú motiváciu presviedčať ďalších

"Je to hanba na hanbu, ľudia sa z toho smejú, sú pohoršení a zhrození," okomentoval očkovaciu lotériu Pellegrini. Samotná lotéria podľa neho vôbec neprispeje k zvýšeniu zaočkovanosti slovenského obyvateľstva, pretože žrebovanie pozerajú primárne tí, ktorí už vakcínu dostali.

"Zaočkovaný dokonca ani nemá motiváciu presviedčať ďalšieho, aby sa zaočkovať dal, pretože by si tým zhoršil šancu vyhrať," dodal Pellegrini.

Peniaze z lotérie do zdravotníctva

Ak bude aj ďalšie žrebovanie fungovať ako to prvé, podľa expremiéra sú to iba peniaze daňových poplatníkov vyhodené "do luftu".

"Preto chcem vyzvať Igora Matoviča, aby okamžite zrušil celú očkovaciu lotériu a aby prostriedky, ktoré na to boli využité, alebo sú na to plánované v objeme viac ako 26 miliónov eur, boli použité v sektore zdravotníctva," vyhlásil Pellegrini a dodal, že počas pandémie bolo zanedbané veľké množstvo vyšetrení, operácií a liečení.

Napríklad nie všetkým onkologickým pacientom sa podľa neho dostane dostatok liekov.

Pravda o pacientoch ako motivácia

Podpredseda strany a člen zdravotníckeho výboru Richard Raši uviedol, že Slovákov by k očkovaniu motivovali reálne dáta, o ktorých zverejňovanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) aj oficiálne požiadal.

Peňažná výhra podľa neho motivačne na ľudí nepôsobí. "Ale myslím si, že keby sme sa dozvedeli pravdu o slovenských pacientoch, tak možno tieto informácie by sa mohli stať tým faktorom, kedy sa ľudia, ktorí sa zaočkovať dajú, tak urobia z vlastného presvedčenia a presviedčať budú aj iných," vyhlásil Raši.

Od Lengvarského Hlas-SD chce, aby každý deň podrobne zverejnili, koľkí z nakazených, hospitalizovaných či na prístrojoch sú zaočkovaní.

Tieto dáta podľa jeho slov zverejňujú všetky civilizované krajiny a neexistuje žiaden dôvod, prečo by zverejňované nemali byť.

Navyše by takýto motivačný krok nestál Slovensko – na rozdiel od lotérie – nič. Raši však tvrdí, že ich výzvy aj návrhy riešení ministerstvo ako aj celá vláda ignorujú.

Prvý priamy prenos žrebovania očkovacej prémie kritizovali aj ďalší politici, medzi nimi aj koaliční poslanci či mimoparlamentné strany.

Matovič nateraz prisľúbil riešenie jedného z technických problémov, ktorý súvisel s oneskorením vysielania cez internet, doteraz však podrobnosti nepredstavil.