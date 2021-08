Aplikácia na kontrolu Green passov má byť dostupná už čoskoro

Čaká sa na sprocesovanie na strane Google.

19. aug 2021 o 12:20 (aktualizované 19. aug 2021 o 12:57) SITA

BRATISLAVA. Aplikácia na kontrolu Green passov v podnikoch je pripravená už dávno, dostupná by mala byť v najbližších dňoch.

Po stretnutí s novinármi to uviedol generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Capek. Samotná funkcia je podľa jeho slov dostupná už dlhšie, čakalo sa len na pokyn, že sa má používať.

Ten prišiel z Úradu verejného zdravotníctva SR formou vyhlášky.

„Aplikácia sa má teraz sprístupniť prostredníctvom portálov, čaká sa na sprocesovanie na strane Google. Toto nie je úplne pod kontrolou štátu a preto sa stále čaká,“ podotkol Capek.

Žiadajú o trpezlivosť

Ľudia, ktorí ešte nedostali potvrdenie súvisiace s verifikáciou v očkovacej lotérii, by mali trpezliví, tvrdí Capek.

„V spolupráci s Ministerstvom financií pracujeme na riešení, aby sme túto situáciu vyriešili a spárovali ľudí u nás v systéme. Drvivá väčšina funguje, ale niektorí sú nespárovaní, či už z dôvodu nesprávnych údajov, alebo dokonca z dôvodu, že údaje vôbec k nám neprišli,“ povedal šéf národného centra.

Podľa jeho slov aktuálne pracujú na analýze prípadných ďalších chýb. Predpokladá, že táto téma sa čoskoro vyrieši.

Problémy s certifikátom

Ľudia, ktorí majú problémy spojené s certifikátom o očkovaní, nemusia volať na call centrum, ale majú tiež možnosť obrátiť sa na Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) cez formulár dostupný na sociálnej sieti, povedal Capek s tým, že cieľom bolo najmä odbremeniť call centrum.

Priblížil, že časť call centra tvorí tím NCZI, ďalej Ministerstva zdravotníctvaa aj externý tím. Externá časť nabehla do produkčnej prevádzky podľa Capeka minulý týždeň.

NCZI aktuálne vyhodnocuje ich efektivitu a záťaž. Capek oznámil, že počítajú s možnosťou, že cez externú firmu objednajú do call centra ďalších ľudí.

Vysvetlil tiež, že každý problém, ktorý sa cez formulár rieši, je individuálny. Preto aj jeho vybavenie trvá rôzne, a to od niekoľkých minút do niekoľkých dní.

„Niekedy musíme kontaktovať vakcinačné centrum, odkiaľ má človek potvrdenie o vakcinácii, aby urobili zápis do systému. Následne môžeme vydávať tieto certifikáty,“ dodal Capek.

Report nemajú

Pokyn reportovať údaje o tom, koľko ľudí ochorelo na nový koronavírus, napriek tomu, že boli zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu Covid-19, musí zadať NCZI ministerstvo zdravotníctva, povedal Capek s tým, že takéto údaje sa podľa neho dajú zistiť.

„Keď vieme históriu, kedy bol očkovaný a kedy mal pozitívny výsledok testu, tak tieto údaje máme,“ povedal. Informácie vo forme reportu však NCZI nemá. Otázkou preto podľa jeho slov je, či ich naozaj treba, ďalej koľko by trvalo, kým by sa tieto údaje dopracovali do reportu a či takýto report má pridanú hodnotu.

Podľa jeho slov však ide o úplné minimum. Zdôraznil však, že v prípade, že NCZI dá pokyn ministerstvo zdravotníctva, tak sa na tieto informácie môžu pozrieť.

Dáta o nakazených v súčasnosti reportuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). Naposledy o tom informoval 4. augusta. Od začiatku roka do konca júla ochorelo a bolo pozitívnych na nový koronavírus celkom 464 475 osôb. Z tohto počtu malo v anamnéze očkovanie celkom 9181 osôb, čiže 1,95 percenta, uviedol vtedy pre TASR Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.

"Prvou dávkou medzi nakazenými bolo očkovaných 6953 osôb, to je 1,5 percenta, druhou dávkou 2084 pozitívnych, to je 0,45 percenta. Pri 144 prípadoch (0,03 percenta) bol počet dávok nezistený," spresnil Eliáš.