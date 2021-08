Ranný brífing: Elektrina zdražie, mocnosti Afganistanu nerozumejú

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

19. aug 2021 o 23:22 Michal Deliman

NAKA si postupne volá špičky Smeru, zatiaľ len ako svedkov. Po Petrovi Kažimírovi vypovedal aj exminister vnútra Robert Kaliňák. Pochopiteľne, obvinenia svojich niekdajších nominantov odmieta a tvrdí, že nič také ako organizovaná skupina v polícii neexistovalo.

Predseda strany Spolu Juraj Hipš oznámil, že končí a chce rokovať o spojení Spolu s Progresívnym Slovenskom. Aký je príbeh strany Spolu, prečo vznikla, ako dopadla a čo to všetko hovorí o našej demokratickej opozícii? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kaliňák, Kažimír a Fico. Na NAKA sa striedajú politické špičky, zatiaľ ako svedkovia

Kolektívna imunita je teória, rizikové skupiny sú dôležitejšie

Cena elektriny pôjde výrazne hore. Aké sú príčiny?

Briti chceli kolonizovať, Sovieti budovať socializmus. Prečo všetky invázie do Afganistanu zlyhali?

Jablonec deklasoval Žilinu, Slovan ani nevystrelil na bránu

S Johnnym Deppom sa už pozná. Do Varov ide aj Miro Remo s filmom Láska pod kapotou

Na NAKA sa striedajú politické špičky, zatiaľ ako svedkovia

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák odchádza z NAKA po jeho výsluchu v postavení svedka v kauze Očistec. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Po mesiacoch zatýkania vplyvných exfunkcionárov, z ktorých sú dnes mnohí za mrežami, si polícia postupne predvoláva na výsluchy už aj niekdajšie politické špičky.

Na policajnej Národnej kriminálnej agentúre bol po guvernérovi Národnej banky Slovenska a exministrovi financií Petrovi Kažimírovi vypovedať aj dlhoročný minister vnútra za Smer Robert Kaliňák.

Ako svedka ho predvolali vypovedať ku kauze Očistec, v ktorej je medzi celkovo štrnástimi obvinenými aj bývalý šéf polície z jeho éry Tibor Gašpar tiež bývalý šéf NAKA Peter Hraško. Obvinení sú zo založenia zločineckej skupiny v polícii, ktorú z úzadia viedol oligarcha Norbert Bödör a za úplatky konala nielen na jeho pokyny.

Hoci Kaliňák obvinenia svojich niekdajších nominantov odmieta a tvrdí, že nič také ako organizovaná skupina v polícii neexistovalo, u vyšetrovateľov sa zdržal približne štyri hodiny.

Z jeho odpovedí vyplynulo, že policajtov zaujímali napríklad stretnutia v pivnici v Radošine s Bödörom, Dušanom Kováčikom či ďalšími exfunkcionármi polície.

Kolektívna imunita je teória, rizikové skupiny sú dôležitejšie

Premiér Eduard Heger je zaočkovaný, ale dôležité je teraz zaočkovať čo najviac starších ľudí. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 77 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá celkovo ukončili 6 132 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o jedného, v nemocniciach tak leží 72 pacientov. Nepribudla žiadna obeť koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo 4 196 ľudí.

Na zabezpečenie kolektívnej imunity sa na Slovensku musí zaočkovať 986 005 ľudí. Takáto informácia odznela v prvom diele televíznej očkovacej lotérie.

Ak by sa to skutočne stalo, dosiahli by sme podiel celkovej zaočkovanosti 60 percent populácie. Ani takýto podiel by však na dosiahnutie kolektívnej imunity nestačil. S príchodom nových variantov vírusu, najmä delty, už odborníci s kolektívnou imunitou nepočítajú.

Zdravotnícky analytik Martin Smatana odhaduje, že miera zaočkovanosti pri delta variante by na dosiahnutie kolektívnej imunity musela byť najmenej na úrovni 85. Ak pritom zoberieme do úvahy fakt, že deti do 12 rokov neočkujeme, dosiahnuť takúto zaočkovanosť je prakticky nemožné.

Kontrola Green passov: Aplikácia na kontrolu Green passov v podnikoch je pripravená už dávno, dostupná by mala byť v najbližších dňoch, vyhlásil generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek. Samotná funkcia je podľa jeho slov dostupná už dlhšie, čakalo sa len na pokyn, že sa má používať.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Slovensko a Afganistan: Na Slovensko sa podarilo z Afganistanu dopraviť celkovo 24 ľudí. Vojenský špeciál Ozbrojených síl dopravil 20 osôb a štyri osoby český špeciál. Z toho bolo 16 občanov Slovenska a osem občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali so slovenskými vojakmi.

Na Slovensko sa podarilo z Afganistanu dopraviť celkovo 24 ľudí. Vojenský špeciál Ozbrojených síl dopravil 20 osôb a štyri osoby český špeciál. Z toho bolo 16 občanov Slovenska a osem občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali so slovenskými vojakmi. Jankovskú obžalovali: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v kauze baru Fatima na bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú a ďalšie dve osoby zo zločinu vydierania a zločinu marenia spravodlivosti.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v kauze baru Fatima na bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú a ďalšie dve osoby zo zločinu vydierania a zločinu marenia spravodlivosti. Hipš chce spojiť strany: Juraj Hipš sa vzdal funkcie predsedu strany Spolu - občianska demokracia. Funkciu predsedu Spolu bude vykonávať do konania snemu strany. Zároveň plánuje rokovať o spojení strany Spolu s hnutím Progresívne Slovensko a s touto víziou sa chce opätovne v septembri uchádzať o predsednícky post strany Spolu.

Ranný brífing vzniká len vďaka predplatiteľom. Ďakujeme.

Staňte sa tiež podporovateľmi. Vyberte si z ponuky predplatného.

Cena elektriny pôjde výrazne hore. Aké sú príčiny?

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Nárast minimálne o päť percent, no pokojne aj o pätnásť. Taký bude vývoj cien elektriny v regulovanom segmente už od januára. Inými slovami, vyššie účty spozorujú nielen malé firmy, ale aj domácnosti. Navyše, elektrina nebude jediná, hlbšie do peňaženky nás prinúti siahnuť aj platba za plyn.

Zdražovanie pritom prichádza len krátko po prechodnom "pandemickom" poklese. Práve vďaka nemu sme tento rok platili za elektrinu o päť až deväť percent menej. Tomu je však koniec.

Prvý polrok 2021 so sebou priniesol ekonomické oživenie a zvýšenie dopytu po rope a plyne. Na vlnu zdražovania tak nabehla aj elektrina.

Jej budúcoročná trhová cena dosiahla úroveň 61,2077 €/MWh. Je teda vyššia oproti cene na rok 2021, ktorá bola 46,1081 €/MWh. Práve trhová cena elektriny tvorí približne 40 percent z konečnej sumy, ktorú zaplatí spotrebiteľ.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Alpy na Slovensku: Briti chceli z okolia Spišskej Novej Vsi spraviť rezort v štýle alpského strediska, ktorý bude lákať turistov z celej Európy. Aj zo súčasného pohľadu ide o projekt obrovských rozmerov. Spomínali sa stovky miliónov eur, tisícky pracovných miest aj veľký rozvoj regiónu. Skončilo sa to však pri sľuboch.

Briti chceli z okolia Spišskej Novej Vsi spraviť rezort v štýle alpského strediska, ktorý bude lákať turistov z celej Európy. Aj zo súčasného pohľadu ide o projekt obrovských rozmerov. Spomínali sa stovky miliónov eur, tisícky pracovných miest aj veľký rozvoj regiónu. Skončilo sa to však pri sľuboch. Bez súťaže a s tajomstvami: Keď nastúpila vláda Igora Matoviča uprostred prvej vlny pandémie Covid-19, našla podľa premiéra namiesto zásoby testov a rúšok len prázdne sklady. Bolo pochopiteľné, že Správa štátnych hmotných rezerv musela narýchlo a bez súťaže nakúpiť zdravotnícke pomôcky. Ibaže v “nesúťažnom” trende pokračoval štát aj neskôr a nové vedenie hmotných rezerv navyše otvorilo nákupný systém, z ktorého informácie tají a znemožňuje tak verejnú kontrolu.

Keď nastúpila vláda Igora Matoviča uprostred prvej vlny pandémie Covid-19, našla podľa premiéra namiesto zásoby testov a rúšok len prázdne sklady. Bolo pochopiteľné, že Správa štátnych hmotných rezerv musela narýchlo a bez súťaže nakúpiť zdravotnícke pomôcky. Ibaže v “nesúťažnom” trende pokračoval štát aj neskôr a nové vedenie hmotných rezerv navyše otvorilo nákupný systém, z ktorého informácie tají a znemožňuje tak verejnú kontrolu. UniCredit skúša experiment: UniCredit Bank začala pri náboroch zamestnancov využívať umelú inteligenciu. Od júla v susednom Česku a od septembra zavedie novinku aj na Slovensku. Ide o náborový chatbot, ktorý s kandidátmi uskutoční prvé kolo pohovoru a poskytne dáta nielen firme, ale aj uchádzačom.

Prečo všetky invázie do Afganistanu zlyhali?

Afganské deti sa hrajú na kanóne zničeného sovietskeho tanku. (zdroj: TASR/AP)

Pohrebisko ríš a mocností. Tak historici prezývajú Afganistan, hornatú a vyprahnutú krajinu v južnej Ázii, ktorá sa stala terčom viacerých invázií, no všetky cudzie vojská sa z nej napokon stiahli.

Pri pokuse podmaniť si či „prerobiť“ Afganistan sa prepočítalo už britské impérium, 140 rokov po ňom urobil rovnakú chybu Sovietsky zväz a naostatok sa podobný scenár zopakoval pri invázii Spojených štátov a spojencov.

Sovieti aj Američania mali pritom medzi Afgancami spočiatku aj nemálo priaznivcov. Urobili však zásadnú chybu, keď podcenili vzdorovitosť povstalcov a navyše sa snažili Afganistan pretvárať na svoj obraz.

Sovieti to robili kolektivizáciou hospodárstva a snahou budovať socializmus, USA a spojenci zasa pokusom zmeniť Afganistan, aby sa viac podobal štátom západného typu.

„Briti, Sovieti ani Američania a my ako ich spojenci sme neuspeli. Všetky tieto vojny v Afganistane boli totiž vedené spôsobom, ktorý bol v rozpore so záujmami a presvedčením miestneho obyvateľstva,“ hovorí pre SME Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálneho štábu českej armády.

Boja sa budúcnosti: V mase ľudí na kábulskom letisku sa netiesnili iba tisícky zúfalých Afgancov, ktorí utekali pred Talibanom. Chaos v areáli sa rozhodli využiť aj zlodeji. Zmätok na letisku odzrkadľoval stav, v akom sa ocitla celá krajina ovládnutá militantmi.

V mase ľudí na kábulskom letisku sa netiesnili iba tisícky zúfalých Afgancov, ktorí utekali pred Talibanom. Chaos v areáli sa rozhodli využiť aj zlodeji. Zmätok na letisku odzrkadľoval stav, v akom sa ocitla celá krajina ovládnutá militantmi. Taliban strieľal do davu: Niekoľko ľudí prišlo o život po tom, ako Taliban spustil paľbu do davu ľudí mávajúcich afganskou vlajkou v meste Asadabad, metropole východoafganskej provincie Kúnar. K incidentu došlo v čase, keď si Afganci v celej krajine pripomínajú Deň nezávislosti.

Niekoľko ľudí prišlo o život po tom, ako Taliban spustil paľbu do davu ľudí mávajúcich afganskou vlajkou v meste Asadabad, metropole východoafganskej provincie Kúnar. K incidentu došlo v čase, keď si Afganci v celej krajine pripomínajú Deň nezávislosti. Posledný odboj: V afganskom údolí Pandžšír sa formuje odboj proti Talibanu, ktorý vedú bývalý viceprezident Amrulláh Sálih a Ahmad Masúd, syn známeho bojovníka proti Talibanu. Údolie poslednou baštou odporu proti Talibanu.

V afganskom údolí Pandžšír sa formuje odboj proti Talibanu, ktorý vedú bývalý viceprezident Amrulláh Sálih a Ahmad Masúd, syn známeho bojovníka proti Talibanu. Údolie poslednou baštou odporu proti Talibanu. Ďalšia lekcia pokory: Ďalšia trpká skúsenosť nám ukazuje, že prílišný optimizmus či sebavedomie môžu byť zradné. Preto musíme s plnou vážnosťou a opatrnosťou pristupovať aj k ďalším globálnym výzvam, akými je napríklad klimatická zmena, píše Matúš Ritomský.

Ďalšia trpká skúsenosť nám ukazuje, že prílišný optimizmus či sebavedomie môžu byť zradné. Preto musíme s plnou vážnosťou a opatrnosťou pristupovať aj k ďalším globálnym výzvam, akými je napríklad klimatická zmena, píše Matúš Ritomský. Rusko a Čína sú pripravené prebrať vplyv: Čínu ani Rusko nezaujíma bezohľadný a chladnokrvný režim Talibanu. Obe krajiny sú toho názoru, že „vláda silou“ je potrebná na udržanie stability v krajine, ako je Afganistan, píše Marcin Zaborowski.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Šírenie delty: Ľudia plne zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19 môžu byť šíriteľmi delta variantu koronavírusu. Vakcíny im však poskytujú vyššiu mieru ochrany ako v prípade nezaočkovaných ľudí. Vyplýva to z výsledkov štúdie Oxfordskej univerzity.

Ľudia plne zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19 môžu byť šíriteľmi delta variantu koronavírusu. Vakcíny im však poskytujú vyššiu mieru ochrany ako v prípade nezaočkovaných ľudí. Vyplýva to z výsledkov štúdie Oxfordskej univerzity. Účinnosť vakcín: Účinnosť vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech klesá rýchlejšie ako účinnosť očkovacej látky Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca. V novej štúdii to tvrdia vedci z Oxfordskej univerzity.

Účinnosť vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech klesá rýchlejšie ako účinnosť očkovacej látky Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca. V novej štúdii to tvrdia vedci z Oxfordskej univerzity. Pád stíhačky v Rusku: Na juhu Ruska počas rutinného letu havarovala vojenská stíhačka MiG-29. Stroj nebol vybavený muníciou, nehoda si vyžiadala život pilota.

Zo zahraničných webov:

Jablonec deklasoval Žilinu, Slovan ani nevystrelil na bránu

Slovanista Vasil Božikov si proti Olympiakosu Pireus strelil vlastný gól. (zdroj: SITA/AP)

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v prvom zápase play-off Európskej konferenčnej ligy v Jablonci vysoko 1:5. Odveta je na programe o týždeň 26. augusta pod Dubňom, šance slovenského zástupcu na postup do základnej skupiny novej súťaže sa po tomto výsledku veľmi znížili.

Zverenci trénera Pavla Staňa mali katastrofálny prvý polčas, v ktorom od tretieho tímu uplynulej sezóny českej ligy inkasovali štyri góly. Prvé dva im strelil Miloš Kratochvíl, po jednom pridali kapitán Martin Doležal a slovenský legionár Jakub Považanec.

V druhom dejstve znížil v 75. minúte Taofiq Jibril, ale v závere domáci korunovali výborný duel piatym gólom.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali v prvom zápase Európskej ligy s Olmpiakos Pireus 0:3. Slovenský majster sa v ofenzívne absolútne nedokázal presadiť. Grécky tím podľa štatistík vyhral až 17:1 na strely (7:0 na bránu).

Odveta na Tehelnom poli je programe na budúci týždeň. "Belasí" majú aj v prípade neúspechu istotu účasti v skupinovej fáze Európskej konferenčnej lige.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Boj o svetový šampionát: Doposiaľ si slovenské volejbalistky zahrali na dvoch po sebe idúcich majstrovstvách Európy jediný krát v rokoch 2007 a 2009. Teraz to zopakujú. Prípadný úspech môže navyše Slovenky premiérovo katapultovať na majstrovstvá sveta.

Doposiaľ si slovenské volejbalistky zahrali na dvoch po sebe idúcich majstrovstvách Európy jediný krát v rokoch 2007 a 2009. Teraz to zopakujú. Prípadný úspech môže navyše Slovenky premiérovo katapultovať na majstrovstvá sveta. Záujem o Cháru: O slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru sa zaujíma klub NHL St. Louis Blues. Víťaz Stanleyho pohára z roku 2019 potrebuje vystužiť defenzívu. So snahou o angažovanie 44-ročného Cháru však zrejme neuspejú.

O slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru sa zaujíma klub NHL St. Louis Blues. Víťaz Stanleyho pohára z roku 2019 potrebuje vystužiť defenzívu. So snahou o angažovanie 44-ročného Cháru však zrejme neuspejú. Cyklista zomrel počas tréningu: Iba 18-ročný slovenský reprezentant v cyklistike Róbert Nagy mladší zomrel počas tréningu. Pretekár tímu Slávia Trenčín Cycling Academy mal o život prísť pri zjazde v smere na Trenčianske Jastrabie.

Miro Remo ide do Varov s filmom Láska pod kapotou

Z filmu Láska pod kapotou Mira Rema. (zdroj: FILMTOPIA)

Miro Remo je jediný slovenský režisér, ktorý má tento rok film v hlavnej súťaži festivalu v Karlových Varoch. Naposledy tu súťažil s dokumentom Richard Müller: Nespoznaný.

Remo hovorí, že sa chcel vymaniť zo slovenskej tradície sociálnych dokumentov a nakrútiť žánrový dokument. Film Láska pod kapotou je z prostredia automobilových závodov, jeho témou však nie je profesionálny šport.

Autokros v ňom reprezentuje snahu človeka o prežitie, pretože Removi hrdinovia zostali na okraji spoločenského systému, a to kultúrne aj ekonomicky. Jaroslav z Moravy a jeho slovenská priateľka Jitka sú automobiloví nadšenci.

Rovnako ako športovcom, aj im je vlastná túžba nevzdávať sa. Namiesto alkoholu radšej volia boj.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Videl popravy každý deň: Václav Marhoul sa považuje za idealistu zbaveného ilúzií. Keď prišiel na misiu a videl katastrofálny výcvik miestnych vojakov a teror náboženského extrémizmu Talibanu, už ich dávno nemal. Napriek tomu ho počas rozhovoru pre SME niekoľkokrát ovládol smútok, pocit zúfalstva a hnev.

Václav Marhoul sa považuje za idealistu zbaveného ilúzií. Keď prišiel na misiu a videl katastrofálny výcvik miestnych vojakov a teror náboženského extrémizmu Talibanu, už ich dávno nemal. Napriek tomu ho počas rozhovoru pre SME niekoľkokrát ovládol smútok, pocit zúfalstva a hnev. Zakvitnuté čerešne pre Paríž: Damien Hirst pripravil pre Fondation Carier for Contemporary Art v Paríži tridsať obrazov, na ktorých prevláda ružová, biela, modrá a červená - a nezaťažená, ničím nepoškvrnená radosť z krásy prírody. Na diele pracoval tri roky, najintenzívnejšie počas lockdownu.

Damien Hirst pripravil pre Fondation Carier for Contemporary Art v Paríži tridsať obrazov, na ktorých prevláda ružová, biela, modrá a červená - a nezaťažená, ničím nepoškvrnená radosť z krásy prírody. Na diele pracoval tri roky, najintenzívnejšie počas lockdownu. Najbohatší muž všetkých čias: Ako bankárovi mu dlhovali peniaze najmocnejší muži sveta a nebolo by na tom nič výnimočné, ako sa totiž dozvieme z knihy amerického novinára a analytika Wall Street, najmocnejší muži sveta dlhovali peniaze kdekomu, občas i hostinským. Jakob Fugger sa však ako jediný spomedzi veriteľov nebál a svoje pohľadávky otvorene vymáhal.

Podcasty SME

Index: Vláda stratila pozornosť ľudí a lotéria to nezachráni

Vláda stratila pozornosť ľudí a lotéria to nezachráni Kvantum ideí: Mentálne skratky nie sú vždy mentálnym skratom. Ako myseľ skresľuje realitu

Mentálne skratky nie sú vždy mentálnym skratom. Ako myseľ skresľuje realitu Svet medzi riadkami: Žiť ekologickejšie? Základom je dobrovoľná skromnosť

Karikatúra

Karikatúra - 20.8.2021 (zdroj: Vico)

Recept dňa

Talianske lečo. (zdroj: Miloš Mikuš)

Lečo je klasika, ktorou v lete nič nepokazíte. Vyskúšajte taliansku verziu s cuketou a mozzarelou.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.