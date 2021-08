Ranný brífing: Štáty si už hranice strážia aktívnejšie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

24. aug 2021 o 23:09 Iveta Straňáková

Peter Šufliarsky pôsobil ako prvý námestník generálneho prokurátora do marca 2019, na poste skončil pre priateľské správy s Kočnerom. Na Generálnej prokuratúre však zostal ako rádový prokurátor, aj keď o správach nehovoril úplnú pravdu.

Zdá sa, že vyšetrovanie sa blíži ku koncu. A aj keď obhajoba hovorila o pomalom vyšetrovaní, v skutočnosti trval zber dôkazov v kauze bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského iba päť mesiacov.

Aký je vývoj v kauze, ktorá spustila koaličnú krízu a otriasa stoličkou ministra vnútra? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Šufliarsky o správach s Kočnerom zavádzal. Na prokuratúre sa drží

Bývalý námestník Generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky. (zdroj: TASR)

Posmeľoval Mariana Kočnera, aby vstúpil do politiky, písal mu, že ho vidí v každej Smotánke, a dohadoval s ním odpoveď pre novinárku, ktorá sa pýtala, či si dvojica tyká.

Peter Šufliarsky skončil ako prvý námestník generálneho prokurátora koncom marca 2019, a to práve pre početné správy s dnes už odsúdeným podnikateľom Kočnerom. Dvojica si ich vymenila najmenej 424.

Šufliarsky najskôr vyhlásil, že nemá čo skrývať a všetky správy zverejní, no napokon sa tak nestalo. Dnes je radovým prokurátorom Generálnej prokuratúry a posledným, kto v nej zostal z bývalého vedenia.

Denník SME sa pozrel na jeho dosiaľ nezverejnenú komunikáciu s Kočnerom, ktorá prebehla v rokoch 2016 a 2017. Zo správ vyplýva, že Šufliarsky zavádzal, keď opisoval obsah komunikácie aj okolnosti, za akých prebehla.

„Rozmýšľal som nad tým, či vôbec sme sa mohli kontaktovať, pripustil som, že mohlo dôjsť ku kontaktu, ale vylučujem, že by som tento kontakt inicioval ja,“ tvrdil Šufliarsky v januári 2019.

Správy z Kočnerovho mobilu však ukazujú, že najmenej päťkrát vyvolal konverzáciu Šufliarsky.

Šufliarsky, Kočner a paródia na očistu prokuratúry: Na agendu legislatívy a ľudských práv iste existujú na prokuratúre aj iné personálne možnosti než Čižnárov bývalý prvý námestník. Dá sa postulovať, že od Šufliarskeho vhodnejší by bol na ten post akýkoľvek prokurátor, ktorý sa nezahadzoval s Kočnerom, píše Peter Schutz.

Zmeny v očkovacej lotérii sú priznaním chyby

Minister financií Matovič pri predstavovaní lotérie. (zdroj: SITA)

Pozitívny výsledok PCR testu malo na Slovensku 111 osôb, laboratóriá vykonali 7 578 vyšetrení. O štyroch pacientov klesol počet hospitalizovaných, v nemocniciach je 68 ľudí. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 2 526 ľudí, kompletnú vakcináciu majú 2 131 331 ľudí.

Zuzana z prešovského Solivaru stále ostáva bez 400-tisícovej výhry v očkovacej lotérii aj bez kompenzácie za ňu. Organizátori súťaže však už medzitým zmenili jej štatút, čo podľa právnika môže byť signál, že predchádzajúce znenie pravidiel mohlo byť skutočne diskriminačné.

Situácia je stále nedoriešená, samotné ministerstvo financií, ako vyhlasovateľ očkovacej lotérie, nevie, čo ďalej. Nájsť riešenie pre vyžrebovanú Solivarčanku, ktorá nestihla včas povedať heslo v prvej časti šou Byť zdravý je výhra, sa pokúšal po odvysielaní priameho prenosu aj minister financií Igor Matovič, dokonca sa osobne vybral do Prešova.

„Je to signál, že aj samotné ministerstvo financií ako autor štatútu tejto súťaže priznáva, že predchádzajúce znenie štatútu mohlo byť diskriminačné, resp. minimálne mohlo spôsobiť, že niektorí súťažiaci napriek tomu, že reláciu pozerali, nemali objektívne šancu prémiu získať. To by mohol byť aj prípad pani Zuzany,“ konštatoval právnik.

Zmena štatútu je podľa neho krokom vpred, ale zároveň si myslí, že jediným kritériom na získanie prémie by malo byť zaočkovať sa, zaregistrovať sa a byť vyžrebovaný.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Remišová žiada odvolanie: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová požiadala ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby odvolala štátnu tajomníčku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú. Členovia frakcie strany Za ľudí považujú túto požiadavku za pokračovanie politických čistiek v ich strane.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová požiadala ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby odvolala štátnu tajomníčku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú. Členovia frakcie strany Za ľudí považujú túto požiadavku za pokračovanie politických čistiek v ich strane. Z Afganistanu na Slovensko: Približne 250 ľudí, ktorí sa potrebujú dostať na Slovensko a sú nejakým spôsobom s ním prepojení, sa hlási mimovládnym organizáciám Liga za ľudské práva a združeniu Mareena. Drvivá väčšina ľudí, ktorí sa hlásia, sú rodiny slovenských štátnych občanov.

Približne 250 ľudí, ktorí sa potrebujú dostať na Slovensko a sú nejakým spôsobom s ním prepojení, sa hlási mimovládnym organizáciám Liga za ľudské práva a združeniu Mareena. Drvivá väčšina ľudí, ktorí sa hlásia, sú rodiny slovenských štátnych občanov. Advokátka bez rúška: Adriana Krajníková sa dostala do sporu s justičnou strážou v budove košických súdov. Keďže si odmietla nasadiť rúško, nepustili ju na pojednávanie. Podala preto trestné oznámenie kvôli zneužívaniu právomoci verejného činiteľa, ktoré bolo vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby Košice odmietnuté.

Realitné fondy zarábajú, treba však počítať s rizikami

Ilustračná fotografia, (zdroj: Pexels.com / Juhasz Imre)

V máji tohto roka poskytli slovenské banky nové hypotéky v objeme 1,35 miliardy eur. Viac ich bolo len v máji 2016, keď sa vyšplhali na 1,47 miliardy eur.

O rekord pred piatimi rokmi sa postaral refinančný boom, ktorý odštartoval zákon o lacnejšom predčasnom splatení hypoték. Za tohtoročným maximom je veľký dopyt po novom bývaní, ako aj extrémny nárast cien nehnuteľností.

Ceny zlomili psychologickú hranicu, keď sa byty v pripravovaných projektoch v Bratislave ponúkajú v priemere za viac než štyritisíc eur za štvorcový meter. Byty však dražejú aj v krajských a menších okresných mestách.

Tento trend motivuje investorov, ktorí sa na zdražovaní nehnuteľností chcú zviezť. Okrem priamych investícií do kúpy investičného bytu preto rastie aj záujem o realitné podielové fondy. Investor má s investíciou do realitného fondu menej starostí, ako keby kúpil byt. Spájajú sa s ňou však aj špecifické riziká, ktoré by si mal uvedomiť.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Kontroverzný projekt: Jeden z najkontroverznejších realitných projektov v hlavnom meste dostal od magistrátu zelenú. Bratislavský magistrát akceptoval návrh developera, spoločnosti Subcentro, ktorý pôvodný projekt Domino upravil a zmenšil.

Jeden z najkontroverznejších realitných projektov v hlavnom meste dostal od magistrátu zelenú. Bratislavský magistrát akceptoval návrh developera, spoločnosti Subcentro, ktorý pôvodný projekt Domino upravil a zmenšil. Kiwi.com má problém: Predajca leteniek Kiwi.com musel hasiť nepríjemnosť, ktorá vystrašila zákazníkov. Letecká spoločnosť Ryanair totiž oznámila, že pasažierov s palubnými lístkami od Kiwi.com nebude vpúšťať do svojich lietadiel.

Predajca leteniek Kiwi.com musel hasiť nepríjemnosť, ktorá vystrašila zákazníkov. Letecká spoločnosť Ryanair totiž oznámila, že pasažierov s palubnými lístkami od Kiwi.com nebude vpúšťať do svojich lietadiel. Mičovský kritizuje svojho nástupcu: Bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský sa ostro ohradil voči praktikám na agrorezorte, ktoré zaviedol jeho nástupca Samuel Vlčan.

Nie je rok 2015. Európu pred utečencami chránia múry, drony a elitné jednotky

Utečencov na tureckých hraniciach otáčajú vojaci so samopalmi. (zdroj: SITA/AP)

Turecká strana hornatej hranice s Iránom je lemovaná základňami a pozorovacími vežami. Strážne autá neustále sledujú pohyb na iránskej strane, odkiaľ často prichádzajú utečenci, pašeráci či kurdskí militanti.

Ak objavia utečenca, ktorý sa cez hranice dostal, vrátia ho. Väčšinou to skúsi znovu, ale raz sa možno na turecké územie aj dostane. „Nech zavediete akokoľvek sofistikované opatrenia, raz za čas vám niekto unikne,“ hovorí pre denník Guardian Mehmet Emin Bilmez, guvernér pohraničnej provincie Van.

Teraz prichádzajú najmä utečenci z Afganistanu, ktorý pred týždňom a pol ovládlo militantné hnutie Taliban. Ľudia začali z krajiny utekať už predtým, keď videli, ako džihádisti dobýjajú čoraz väčšie územia krajiny a miestna armáda im ho odovzdáva prakticky bez boja.

Nemohli sa spoľahnúť ani na podporu spojencov z NATO, ktorí už prestali bojovať a sústredia sa len na evakuáciu vlastných občanov a bývalých spolupracovníkov. Z krajiny tak denne uteká okolo 30-tisíc ľudí, aj keď väčšina z nich sa do Turecka nedostane. Skončia v niektorom zo susedných štátov.

Afganský lekár na Slovensku: Afganec Rahim je detský lekár a na Slovensku žije už 35 rokov. Hovorí, že sa nikdy nesnažil dostať sem svojich blízkych, no teraz sa situácia zmenila, pretože jeho príbuzným v Afganistane ide o život.

Afganec Rahim je detský lekár a na Slovensku žije už 35 rokov. Hovorí, že sa nikdy nesnažil dostať sem svojich blízkych, no teraz sa situácia zmenila, pretože jeho príbuzným v Afganistane ide o život. Keď Heger označí Sahru Karimi za slovenskú občianku: Premiér Heger napriek svojej kazateľskej a obchodníckej minulosti neplytvá vo funkcii darom reči. Po Igorovi Matovičovi, ktorý spôsobil nevídanú infláciu premiérskeho slova dvojhodinovými tlačovkami, brblaním na facebooku či nutkavou potrebou premieňať pandemické opatrenia na zábavu, ktorú následne môže moderovať, sa nedá neoceniť, že Heger volí iné prostriedky, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Ste zlí moslimovia: Keď militantné hnutie Taliban obsadilo afganské hlavné mesto Kábul, na juhu Jemenu sa ozývala oslavná streľba a bolo vidieť ohňostroje. Víťazstvo oslavovala miestna odnož teroristického hnutia al-Káida. Menšie nadšenie prevláda medzi stúpencami zrejme najradikálnejšieho hnutia – Islamského štátu.

Keď militantné hnutie Taliban obsadilo afganské hlavné mesto Kábul, na juhu Jemenu sa ozývala oslavná streľba a bolo vidieť ohňostroje. Víťazstvo oslavovala miestna odnož teroristického hnutia al-Káida. Menšie nadšenie prevláda medzi stúpencami zrejme najradikálnejšieho hnutia – Islamského štátu. Taliban odsudzuje na smrť: Islamistické hnutie Taliban odsúdilo na smrť brata jedného z afganských tlmočníkov, ktorý pracoval pre amerických vojakov. Vyplýva to z listov, ktorými disponuje americká televízna spravodajská stanica CNN.

Islamistické hnutie Taliban odsúdilo na smrť brata jedného z afganských tlmočníkov, ktorý pracoval pre amerických vojakov. Vyplýva to z listov, ktorými disponuje americká televízna spravodajská stanica CNN. Zákaz vstupu na letisko: Hovorca militantného hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid počas tlačovej konferencie vyhlásil, že Taliban už pre chaotickú situáciu nedovoľuje afganským občanom prichádzať na letisko v Kábule.

Zo zahraničných webov:

Tarkovič nominoval prvýkrát po EURO. Koho vybral do reprezentácie?

Tréner Štefan Tarkovič. (zdroj: SITA)

Tréner Štefan Tarkovič zverejnil prvú nomináciu po ME vo futbale.

Slovenská futbalová reprezentácia odohrá v úvode septembra tri zápasy kvalifikácie o postup na MS 2022, postupne hrá v Slovinsku, doma v Bratislave na Tehelnom poli proti Chorvátsku a Cypru.

V 25-člennom tíme sa premiérovo objavil aj brankár František Plach z poľského tímu Piast Gliwice, naturalizovaný Slovák Vernon de Marco zo Slovana či útočník Erik Jirka zo španielskeho druholigového Real Oviedo.

V porovnaní s nomináciou na EURO, v ktorej bolo o jedného hráča navyše, chýba brankár Martin Dúbravka, obrancovia Denis Vavro a Tomáš Hubočan, stredopoliari László Bénes, Ján Greguš a Lukáš Haraslín či útočník Michal Ďuriš.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Hral s Hossom i Chárom: Bývalý hokejista kanadsko-americkej hokejovej súťaže NHL Jimmy Hayes zomrel vo veku 31 rokov. Miestny denník napísal, že Hayes zomrel vo svojom dome, príčinu smrti však neuvádza.

Bývalý hokejista kanadsko-americkej hokejovej súťaže NHL Jimmy Hayes zomrel vo veku 31 rokov. Miestny denník napísal, že Hayes zomrel vo svojom dome, príčinu smrti však neuvádza. Slováci v Česku excelujú: Sú z klubov, ktoré sa vzájomne najviac nenávidia. Prvý je sparťan, druhý slavista, takže sú najväčší rivali. Jeden je obranca a ďalší útočník. Slováci David Hancko a Ivan Schranz sa vyšvihli medzi najväčšie hviezdy českej ligy.

Sú z klubov, ktoré sa vzájomne najviac nenávidia. Prvý je sparťan, druhý slavista, takže sú najväčší rivali. Jeden je obranca a ďalší útočník. Slováci David Hancko a Ivan Schranz sa vyšvihli medzi najväčšie hviezdy českej ligy. Prekvapený tréner: Tréner osemnástky Ivan Feneš priznal, že nominácia na turnaj v Budapešti sa rodila veľmi ťažko. Ešte na poslednú chvíľu v nej pre rôzne dôvody musel trénerský štáb robiť viaceré korektúry.

Zo syna majú projekt. Slováci vo filme ukázali, ako vychovávajú dokonalého šampióna

Manželia Hanuliakovci vo filme Každá minúta života. (zdroj: KVIFF)

Keď mama hovorí štvorročnému Miškovi choď sa hrať, myslí tým: choď cvičiť na kruhoch, trénuj zhyby na hrazde, vezmi si hokejku a pracuj na presnosti streľby, študuj anglické slovíčka, hraj na klavíri, nauč sa pesničku.

Na druhý deň ho zmeria a pozrie sa, ako rýchlo vybehne schody za domom, koľko úderov basketbalovou loptou urobí za minútu a na raňajkách ho vyskúša, či už vie povedať nemecké slovo Müllverbrennungsanlage. Spaľovňa odpadu.

Manželia Hanuliakovci si dali za cieľ vychovať "úspešného člena spoločnosti" a od kedy sa narodil, všetok svoj aj jeho čas venujú tomu, aby fyzicky aj intelektuálne napredoval. Ako novorodenec sa už učil odrážať nohami vo vaničke, ako batoľa skúšal robiť brušáky.

Po večeroch potom Hanuliakovci sedeli pri youtube a sú zvedaví, či nájdu v nejakom videu podobné deti v jeho veku, ale šikovnejšie. Dúfajú, že nie.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Polícia sestru nechránila: Zdravotná sestra Hana Kučerová bola veľmi nepríjemná. Nikdy sa neusmievala, odmerane sa rozprávala aj so ženami, ktoré by sa dali nazvať jej kamarátkami, a na dospievajúcu dcéru kričala. Všetci si na to zvykli a už z toho nerobili žiadnu vedu, ale nezvyčajný odstup, ktorý mala voči svetu, začal hrať proti nej, keď v nemocnici záhadne zomrela staršia pacientka.

Zdravotná sestra Hana Kučerová bola veľmi nepríjemná. Nikdy sa neusmievala, odmerane sa rozprávala aj so ženami, ktoré by sa dali nazvať jej kamarátkami, a na dospievajúcu dcéru kričala. Všetci si na to zvykli a už z toho nerobili žiadnu vedu, ale nezvyčajný odstup, ktorý mala voči svetu, začal hrať proti nej, keď v nemocnici záhadne zomrela staršia pacientka. Nový dych komédií: Upútavka vyvoláva dojem, že film Shoky & Morthy: Posledná veľká akcia bude len pre tých, čo sa orientujú vo svete českých a slovenských youtuberov a žerú ich. Vôbec to nie je tak. Nový český film je pre všetkých, ktorých vyčerpal láskavý humor a chcú sa poriadne zasmiať.

Upútavka vyvoláva dojem, že film Shoky & Morthy: Posledná veľká akcia bude len pre tých, čo sa orientujú vo svete českých a slovenských youtuberov a žerú ich. Vôbec to nie je tak. Nový český film je pre všetkých, ktorých vyčerpal láskavý humor a chcú sa poriadne zasmiať. Zomrel bubeník The Rolling Stones: Bubeník legendárnej britskej kapely The Rolling Stones Charlie Watts zomrel vo veku 80 rokov v londýnskej nemocnici a obklopený svojou rodinou.

