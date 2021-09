Pápež na Slovensku: František priletel do Budapešti (minúta po minúte)

Pápež František príde na návštevu Slovenska, v nedeľu hlava katolíckej cirkvi priletí do Bratislavy. Na letisku ju privíta aj prezidentka Čaputová.

12. sep 2021 o 6:30 (aktualizované 12. sep 2021 o 8:20) Andrej Kuzmány, Anna Krištofčová, Ján Krempaský, TASR, SITA

Dnešný program pápeža na Slovensku

15:30 Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Online: Sledujte návštevu pápeža minútu po minúte:

8:05 Pápež František pristál v Budapešti, informuje agentúra Reuters. Po oficiálnom privítaní ho čaká niekoľko stretnutí v Múzeu výtvarného umenia.

8:00 Štvordňová návšteva pápeža na Slovensku ovplyvní nielen tých, ktorí sa chystajú na niektoré zo sprievodných podujatí. Zasiahne aj do života v Bratislave, Košiciach, Prešove či v Šaštíne, a to pre rozsiahle dopravné obmedzenia a výluky.

Denník SME pripravil prehľad toho, na čo si treba dať pozor a ktorým lokalitám bude lepšie sa v najbližších dňoch vyhnúť.

7:30 Po prílete na bratislavské letisko privíta pápeža aj prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Na letisku by mali byť pri pápežovom príchode aj predseda parlamentu Boris Kollár, predseda vlády Eduard Heger a ďalší ľudia.

7:00 Počas krátkej zastávky v Budapešti má pápež naplánované stretnutie aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Očakáva sa, že na tomto stretnutí sa zdôraznia rozdiely medzi názormi Františka a Orbánovou nacionalistickou a protiimigračnou politikou.

Zatiaľ čo pápež od začiatku svojho pontifikátu zdôrazňoval potrebu vítať ľudí utekajúcich pred vojnou a násilím a starať sa o nich bez ohľadu na ich vieru, maďarský premiér bojuje za to, aby sa tí, ktorých označuje ako "nelegálnych migrantov", nedostali do Európy.

6:40 Pápež František už odletel z Ríma. Do lietadla nastúpil na medzinárodnom letisku Fiumicino v talianskej metropole.

6:30 Pápež ešte v sobotu v predvečer svojej cesty zanechal na svojom oficiálnom twitterovom účte Pontifex odkaz veriacim.

"Zajtra začínam svoju apoštolskú cestu do Budapešti a na Slovensko. Žiadam všetkých, aby ma sprevádzali v modlitbe, a zverujem túto návštevu na príhovor toľkých hrdinských vyznávačov viery, ktorí v nepriateľstve a prenasledovaní vydávali na týchto miestach svedectvo evanjelia."

6:00 Podľa oficiálneho harmonogramu návštevy zverejneného Vatikánom by mal pápež o 6. hodine ráno odletieť z letiska v Ríme do Budapešti. V maďarskej metropole by mal pristáť 15 minút pred ôsmou, kedy je na programe oficiálne privítanie.

Ďalší program pápeža Františka v Budapešti:

05:00 Využime návštevu Svätého Otca a skúsme sa zahľadieť do svojho vnútra, vyzval ľudí premiér Eduard Heger v sobotu, deň pred začiatkom oficiálnej návštevy pápeža na Slovensku.

Pápeža považuje Heger za silnú osobnosť a morálnu autoritu, ktorá spája.

"Vypočujme si pápežove posolstvá a vpustime do svojich duší pokoj, nadhľad a pochopenie. Pozrime sa okolo seba a zamyslime sa, koľko mostov sme spálili namiesto toho, aby sme postavili nové. Nestavajme bariéry, ale skúsme ísť na to jednoduchou cestou, cestou vzájomného rešpektu," uviedol premiér vo videu na sociálnej sieti.

04:00 V piatok večer, dva dni pred odletom do Maďarska a na Slovensko, zavítal pápež František do hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore v centre Ríma, kde navštívil kaplnku s obrazom Presvätej Bohorodičky "Salus populi romani".

Pápež František sa v kaplnke modlil za úspech tejto apoštolskej cesty a zveril ju do ochrany Matky Božej.