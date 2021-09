Pápež na Slovensku: Pri Šaštíne sa tvoria kolóny, pred vstupom do areálu zasa dlhé rady

František zavŕši návštevu Slovenska.

15. sep 2021 o 6:43 (aktualizované 15. sep 2021 o 8:11) Kristína Braxatorová, Ján Krempaský, Martin Vančo, TASR, SITA

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dnešný program pápeža

9:10 Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne 10:00 Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne

Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 13:30 Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave 13:45 Odlet do Ríma

Online: Sledujte návštevu pápeža minútu po minúte:

8:17 Diaľnicu D2 v úseku od Bratislavy po Kúty uzavreli pre presun pápeža.

8:03 Organizátori pripravili na vstup 15 rád pre zaočkovaných a dve pre nezaočkovaných. Dav ľudí sa však hýbe veľmi pomaly.

7:56 V Šaštíne vidno všetky vekové kategórie a počuť aj české hlasy. Pred bránami sú rady dlhé 200 až 300 metrov a kontrola na vstupoch ide veľmi pomaly.

Aktuálna situácia pred vstupom do areálu. (zdroj: SME/Martin Vančo )

7:47 Cesta v smere Kúty – Šaštín-Stráže je momentálne uzatvorená. Vzhľadom na dopravnú situáciu na cestách organizátori upravili vstup do sektorov a návštevníci môžu do nich vstupovať o hodinu dlhšie, a to do 9.00 hod.

"V súčasnosti je na vstupe zdržanie, preto žiadame návštevníkov, aby sa čo najskôr registrovali do sektorov," priblížila policajná hovorkyňa.

7:45 Sektory v Šaštíne sa postupne zapĺňajú. Na mieste sú už desaťtisíce veriacich, ktorí očakávajú príchod Svätého Otca.

Návštevníci prišli do Šaštína z celého Slovenska. Viacerí na miesto prišli už v nočných, respektíve veľmi skorých ranných hodinách.

Michal prišiel do Šaštína z Trenčína sám. Je neveriaci a pred piatimi rokmi vystúpil z cirkvi. Teraz prišiel, lebo mu je František sympatický a rád chodí na miesta, na ktorých ešte nebol. Ako povedal pre SME od Františka očakáva postupné zmeny aj napríklad aj vo vnímaní LGBT.

Manželia Kšiňanovci prišli po štvorhodinovej ceste z Bánoviec nad Bebravou. Sú veriaci a pápeža majú radi. Túto návštevu berú ako povzbudenie v ťažkých covidových časoch.

7:33 Areál v Šaštíne-Strážach otvorili svoje brány v utorok o 22.00 hod. "Návštevníci začali prichádzať v skorých ranných hodinách. Sektory sa postupne zapĺňajú," priblížila policajná hovorkyňa Bárdyová.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/yoCT9IP6.html

Brány do sektorov sa majú zatvoriť o ôsmej hodine.

Polícia žiada návštevníkov, aby si vstup a bezpečnostnú kontrolu nenechávali na poslednú chvíľu.

7:29 Krátko pred 7.30 h polícia upozornila vodičov, ktorí stoja pred obcou Sobotište, aby využili na presun trasu Holíč – Petrova Ves – Šaštín-Stráže.

7:27 Pápežova utorková návšteva košického sídliska Luník IX vyvolala mimoriadny ohlas v zahraničných médiách.

Pontifik počas nej odsúdil predsudky a diskrimináciu Rómov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Svetové médiá zaujala Františkova návšteva na Luníku IX Čítajte

Agentúra Reuters napísala, že František počas návštevy jednej z najchudobnejších komunít na Slovensku povedal, že je nesprávne hádzať do jedného vreca celé etnické skupiny.

Americká tlačová agentúra AP zasa napísala, že František vyzval slovenských Rómov, aby sa lepšie integrovali do spoločnosti. AP zároveň pripomenula, že pápež sa stretol so "sociálne najvylúčenejšou menšinou v krajine, ktorá dlhodobo trpí diskrimináciou, marginalizáciou a chudobou".

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/hREDkuWL.html

7:10 Polícia upozorňuje vodičov, ktorí prichádzajú do Šaštína od Senice, aby využili na príjazd iné trasy. V tomto úseku sa vytvárajú rozsiahle kolóny.

Využiť by mali trasy Holíč - Petrova Ves, Kúty - Čáry. Od Trnavy odporúča polícia využiť cestu cez Bukovú, Prievaly, Plavecký Mikuláš, Lakšársku Novú Ves a Borský Mikuláš.

"Od Malaciek odporúčame použiť aj cestu v smere Sekule, Borský Svätý Jur a Šaštín-Stráže," povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Policajti otáčajú ľudí na trase cez Smolinské, keďže tam nie je záchytné parkovisko.

Zároveň polícia apeluje na návštevníkov, aby si vstup do sektorov nenechávali na poslednú chvíľu. Na záchytných parkoviskách usmerňujú dopravu hasiči a dobrovoľníci.

7:06 V Bratislave sa začali prvé dopravné obmedzenia.

7:00 Do Šaštína vyrazili aj zahraniční novinári.

6:38 Na priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne už tisícky pútnikov očakávajú pápeža Františka. Prichádzali od skorých ranných hodín, od stretnutia očakávajú povzbudenie a tešia sa, že uvidia hlavu katolíckej cirkvi naživo.

"Videl som naživo Jána Pavla II., tak by som rád videl naživo aj pápeža Františka," povedal pre TASR Pavol, ktorý prišiel na stretnutie do Šaštína z okolia Šurian. Ako dodal, cesta aj vstupy na podujatie boli bezproblémové.

Iveta z okolia Bánoviec nad Bebravou prišla o pol tretej. "Očakávam radosť, posilnenie, naplnenie mojej túžby vidieť Svätého Otca na vlastné oči. Očakávam radosť aj zo všetkého, čo sa tu deje, očakávam, že sa niečo zmení," opísala svoje pocity pre TASR.

Z východného Slovenska prišla pútnička z Humenného, ktorá do Šaštína dorazila krátko po štvrtej hodine ráno. "Od stretnutia s pápežom očakávam pokoj v duši. Takýto zážitok zažiť je niečo úžasné," povedala.

Omša v Šaštíne začne o 10.00 hod. Od skorých ranných je pre pútnikov pripravený sprievodný program.

6:35 Katolíci na celom Slovensku slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Tento deň je na Slovensku aj dňom pracovného pokoja.

Tradičnou súčasťou sviatku je aj národná púť v Šaštíne. Tento rok sa na svätej omši na otvorenom priestranstve pri Národnej Svätyni v Šaštíne zúčastní aj pápež František, pričom pôjde o jeho zavŕšenie apoštolskej cesty na Slovensku. Po nej sa presunie na letisko do Bratislavy a odletí do Vatikánu.

6:30 Návšteva pápeža Františka v Šaštíne-Strážach si dnes vyžiada dopravné obmedzenia v Šaštíne aj Bratislave. Pozrite si prehľad >>>>

Dopravné obmedzenia v Šaštíne a okolí