Dostanú rodičia 25 testov? Školy a rodičia ešte čakajú

Záujem rodičov bol takmer päťkrát väčší ako ministerstvo predpokladalo.

19. sep 2021 o 20:34 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Tyčinku stačí vložiť do nosa do hĺbky dvoch centimetrov, kým necítiť jemný odpor. Najskôr treba urobiť štyrikrát kruh po obvode nosnej priehradky. Potom vložiť do druhej nosnej dierky a postup zopakovať.

„Syn sa sťažoval, že ho to dráždi a šteklí, ale prežil to úplne v pohode,“ hovorí matka prváka na základnej škole v Bratislave Lucia Bokošová. „Test bol veľmi jednoduchý. Vyhodnotenie sme videli veľmi rýchlo do niekoľkých minút,“ hovorí o samotestoch, ktoré dostali v škole, aby mohli deti testovať doma.

Žiadne povinné plošné testovanie v triedach nie je, rodičia dostali testy domov. Pôvodný plán bol, aby mali domácnosti 25 testov na jedno dieťa. Mohli by deti testovať pravidelne dva razy do týždňa, približne až do vianočných prázdnin.

Mnohí rodičia, vrátane Lucie Bokošovej, však napokon dostali iba päť testov. Pravidelné testy preto nerobia.

Viaceré školy rodičom dávajú inštrukcie, aby dieťa otestovali, keď na ňom budú badať príznaky covidu.

„Už sme jeden test použili, lebo syn má sople a kašeľ a nevedeli sme, čo to je. Zostali nám štyri testy, neviem, na ako dlho nám to vydrží,“ hovorí Bokošová.

Dva razy do týždňa by testy zrejme aj tak nepoužívala, lebo by na to syna nenahovorila. Otestovala by ho, keby bol chorý, keby mal niekto v rodine príznaky a keby sa objavil v škole prípad infekcie.

„Povedali nám, že testy by sme mali dostať dodatočne, ale kedy, to nikto nevie,“ povedala.

Desať miliónov nevyskladňujú

Mnohí rodičia nedostali sľubovaných 25 testov, lebo záujem bol takmer päťnásobne väčší oproti očakávaniam ministerstva školstva pod vedením Branislava Gröhlinga z SaS. Rátali s tým, že minú dva milióny testov, a toľko ich vyskladnili. Balenie s 25 testami by sa tak ušlo 80-tisíc rodičom.