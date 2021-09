Lieky pre covidových pacientov majú vážnejšie vedľajšie účinky než vakcína

Primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Hložník upozorňuje, že lekári nevedia, či pacientovi lieky vôbec pomôžu.

15. sep 2021 o 15:10 SITA

BRATISLAVA. Kortikoidy, antibiotiká, lieky na tlak, sedatíva, umelá výživa a mnohé ďalšie lieky, ktoré dostávajú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, majú neporovnateľne vážnejšie vedľajšie účinky ako vakcína proti koronavírusovej infekcii. Vo videu Ministerstva zdravotníctva SR na sociálnej sieti o tom hovorí primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke Jakub Hložník.

„Keď si porovnáme nežiaduce účinky, ktoré tieto lieky majú s vakcínou, tak nám jednoznačne vychádza, že benefit vakcíny je oproti liekom obrovský,” uviedol Hložník. Doplnil, že kortikoidy môžu napríklad narušiť metabolizmus, potlačiť imunitu či spôsobiť cukrovku, antibiotiká zase kolitídy a lieky na tlak môžu negatívne pôsobiť na obehovú sústavu.

Upozornil tiež, že lekári nevedia, či pacientovi, ktorého do nemocnice s diagnózou COVID-19 príjmu, podávané lieky vôbec pomôžu dostať sa z ťažkého stavu. „Pre nás jednoznačne vychádza, že očkovanie ako prevencia je neporovnateľný benefit oproti následnej liečbe pacientov u nás,” dodal Hložník vo videu.

COVID tiež prirovnal k ruskej rulete, pretože nikto nevie, kedy ochorenie dostane a čo s jeho zdravím urobí. Pacienti pociťujú dlhodobé následky, ako sú trombózy či embólie, desiatky dokonca čakajú na transplantácie pľúc či srdca. Následky po infekcii si človek môže niesť až do konca života, no nežiaduce účinky po očkovaní sa prejavia do niekoľkých mesiacov. Doplnil tiež, že aj keď je imunita po prekonaní ochorenia dostatočná, nemáme istotu, že ochorenie prežijeme.