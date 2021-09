Lengvarský: Na konci mesiaca by denne mohlo pribúdať 3000 prípadov

Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi.

16. sep 2021 o 12:07 (aktualizované 16. sep 2021 o 12:18) TASR

BRATISLAVA. Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi.

Vyplýva to z odhadov ministerstva zdravotníctva, o ktorých vo štvrtok po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní.

V stupni monitoringu, teda v zelenej farbe budú od pondelka 20. septembra už len štyri okresy.

Hoci od pondelka budú štyri okresy v bordovej farbe, teda v druhom stupni ohrozenia, núdzový stav sa zatiaľ podľa ministra nebude vyhlasovať.

"Nevylučujem, že do budúcnosti to nebude potrebné, ale zatiaľ podľa môjho dnešného pokynu sa budú regionálni hygienici z týchto štyroch okresov spájať s jednotlivými primátormi alebo starostami obcí, kde je situácia najhoršia," povedal s tým, že jednotlivé obce budú môcť skrátiť otváracie hodiny či obmedziť pohyb ľudí, alebo zakázať niektoré podujatia.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje posilňovať očkovaciu kampaň. Tá by mala byť adresovaná konkrétnym skupinám obyvateľov.