Dobré ráno: Nemocnice plnia najmä neočkovaní

19. sep 2021 o 23:30 Kristína Paholík Hamárová, Ján Krempaský, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

To, že delta variant zasiahne Slovensko v plnej sile už v septembri, sme tušili dlhšie. No že sa čísla nakazených po ani nie troch týždňoch vyšplhajú na takmer tisícku denne, asi nečakali ani organizátori kultúrnych podujatí či svadieb, ani samotní svadobčania.

Okres Rožňava práve pre obavu z komunitného šírenia na svadbách už hygienici zaradili do bordového, teda druhého najprísnejšieho stupňa covid automatu. Ako sa pandémia vyvíja v jednotlivých okresoch a najmä akí pacienti končia v nemocniciach? Pomáha očkovanie zmierniť návaly na nemocnice?

Aj na tieto otázky odpovedal Kristíne Paholík Hamárovej reportér Ján Krempaský.

Krátky prehľad správ

Dnes o 16-tej hodine by mal padnúť rozsudok v prípade Dušana Kováčika. Bývalý špeciálny prokurátor je obžalovaný z viacerých trestných činov, napríklad zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny či zneužitia právomocí verejného činiteľa. Prokurátor navrhuje trest trinásť rokov za mrežami a prepadnutie majetku.

Okresy Rožňava, Krupina a Skalica od dnes vstupujú do bordovej, teda druhej najprísnejšej fázy covid automatu. Pridajú sa tak k okresu Bardejov, ktorý tam hygienici zaradili už v piatok. Pre miestnych ľudí to znamená nosiť rúška aj v exteriéri, vyhradené hodiny pre seniorov či obmedzený počet na podujatiach, aj to len pre očkovaných ľudí.

Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri, vyhrala by ich strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 18,8 percenta. Ukázal to piatkový prieskum agentúry AKO. Na druhom mieste by skončila strana SaS v tesnom závese so stranou Smer. Koaličná strana Za ľudí skončila v prieskume so ziskom len 1,7 percenta.

Od 1. októbra sa dá bude dať cestovať do Veľkej Británie výlučne s cestovným pasom. Na svojej stránke na to upozornilo ministerstvo zahraničných vecí. Výnimku budú mať občania, na ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do takzvanej pobytovej schémy.

Ebola je porazená, tvrdí konžský virológ Jean-Jacques Muyembe, ktorý vírus pre vyše 40-timi rokmi spoluobjavil. Na trh v Konžskej demokratickej republike sa totiž dostal odiciálne schválený liek, ktorý zásadne znižuje riziko úmrtia.

