Ranný brífing: Najlepšie je nebyť mafián ani plagiátor

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

24. sep 2021 o 0:00 Michal Deliman

Igor Matovič napísal v pléne Národnej rady plagátik, kde prirovnal Roberta Fica k vrahovi, Boris Kollár označil šéfa Smeru za mafiána. Ten im obom odkázal, že je lepšie byť mafián ako plagiátor, za čo mu Kollár zagratuloval. Slovenská parlamentná realita.

Koalícia, kde sa pohádal už naozaj každý s každým, je opäť v kríze. Tentokrát stoja proti sebe strany Sme rodina a OĽaNO. Pristúpilo OĽaNO konečne na Kollárovu hru o odchádzaní z vlády? A príde koalícia nakoniec o väčšinu v parlamente? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Lepšie byť mafián ako plagiátor, reagoval Fico v pléne na Kollára

Prežiť covid na ventilácii? Závisí to aj od nemocnice

Mr. Krach? Ako oligarcha Hodorovský rozobral jeden podnik za druhým

Nečakajte, že to zaplatia iní. Nezaočkovaným v Nemecku prestanú vyplácať ušlú mzdu

Weiss po prehre: Ak by som povedal pravdu, nemôžem ísť ráno do roboty

Studená voda je pre deti stresujúca. S otužovaním treba začať postupne

Lepšie byť mafián ako plagiátor, reagoval Fico v pléne na Kollára

Robert Fico a Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Poslanci včera popoludní pokračovali v rokovaní o opozičnom návrhu na odvolanie ministra vnútra za OĽaNO Romana Mikulca. Šéf parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina hovoril, že koalícia je pripravená rokovať aj do noci.

Predseda Smeru Robert Fico povedal, že po siedmej večer nebude v pléne žiaden z predkladateľov, lebo nemieni tolerovať „manipulácie so schôdzami“.

Minister vnútra podľa Smeru zneužíva právomoci a nezvláda riadenie rezortu. Hlasovať o jeho odvolaní sa napokon bude dnes o 11.00.

Líder OĽaNO Igor Matovič ukázal počas Ficovej úvodnej reči plagát, na ktorom bol ručne napísaný upravený citát piesne Karla Kryla „vrah na rohu ulice o morálce káže“.

Kollár reagoval, že Matovič rokovací poriadok neporušil, pretože si plagát vyrobil priamo v pléne a nepriniesol ho so sebou.

„Čo čakáte od plagiátorov, jeden aj druhý nemajú ani vzdelanie, ani nič,“ povedal Fico a Kollár sa na to opýtal, čo čakať od mafiánov.

„Ďakujem pekne. Lepšie byť mafián ako plagiátor, ale to už je druhá vec,“ oponoval Fico. Je podľa neho trápne vykladať rokovací poriadok tak, že vizuálne pomôcky sa nemôžu vniesť, ale vyrobiť v pléne sa môžu. Povedal, že nabudúce si donesú stometrové plátno a budú si maľovať.

„Určite budeme meniť tento rokovací poriadok, verte tomu,“ odpovedal Kollár.

Vymedzujeme si pieskovisko: Líder Sme rodina Boris Kollár v krátkom rozhovore ešte pred hlasovaním o Romanovi Mikulcovi hovorí, čo spraví jeho hnutie.

Líder Sme rodina Boris Kollár v krátkom rozhovore ešte pred hlasovaním o Romanovi Mikulcovi hovorí, čo spraví jeho hnutie. Kollára poznáme príliš dobre: Na jednej strane je pochopiteľné, ak sa Kollár svoju oportunistickú politickú doktrínu snaží zakryť honosným pláštikom vznešenej filozofie. Menej pochopiteľné je, ako mu niečo také môžu príčetní konzervatívci umožniť, píše Matúš Ritomský.

Na jednej strane je pochopiteľné, ak sa Kollár svoju oportunistickú politickú doktrínu snaží zakryť honosným pláštikom vznešenej filozofie. Menej pochopiteľné je, ako mu niečo také môžu príčetní konzervatívci umožniť, píše Matúš Ritomský. Fico, Pellegrini a Holanďanka: Obrázok Fica – v tandeme s Pellegrinim – ako ženú premotivovanú europoslankyňu do rodnej krajiny, človeku ľahko pripomenie ilustrácie z dobového časopisu Kocúrkovo. Už vidíme tie päste vo vzduchu, že nejaká znudená europoslankyňa zo zdrogovaného Amsterdamu nás tu nebude kontrolovať, píše Zuzana Kepplová.

Prežiť covid na ventilácii? Závisí to aj od nemocnice

Priemerná úmrtnosť na umelej pľúcnej ventilácii bola počas druhej vlny pandémie koronavírusu takmer 21 percent. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

PCR testy na Slovensku odhalili ďalších 949 nakazených, celkovo ich laboratóriá vyhodnotili 9 925. Počet hospitalizovaných stúpol o päť, v nemocniciach tak aktuálne leží 442 pacientov. Pribudli tri obete ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 2 280 ľudí.

Majú ťažko poškodené pľúca Covidom-19. Ich jedinou šancou je, že ich dajú na umelú pľúcnu ventiláciu. Najlepšie na vysokoprietokovú, ktorá je najlepšou umelou pľúcnou ventiláciou dostupnou v našich nemocniciach.

Keď sa pacient na ventiláciu dostane, má najvyššiu šancu, že infekciu koronavírusom prežije. Počas druhej vlny pandémie covidu sa však pravdepodobnosť prežitia na ventiláciách veľmi líšila v závislosti od nemocnice. Niekde zachránila život viac ako ôsmim pacientom z desiatich, inde len slabú polovicu.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vyššiu úmrtnosť na ventiláciách mali, aj keď nie vždy, koncové nemocnice, do ktorých boli presúvaní najťažší pacienti z regionálnych nemocníc. Medzi koncové nemocnice patria najmä univerzitné a fakultné.

Príznaky delty: Delta variant koronavírusu má v sekvenovaných vzorkách na Slovensku už stopercentné zastúpenie. Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezóne prechladnutie. To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia. Príznaky sa podobajú skôr na chrípku, nádchu, či alergiu.

Delta variant koronavírusu má v sekvenovaných vzorkách na Slovensku už stopercentné zastúpenie. Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezóne prechladnutie. To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia. Príznaky sa podobajú skôr na chrípku, nádchu, či alergiu. Režim v nemocniciach: Zamestnanci nemocníc musia byť zaočkovaní alebo sa preukázať negatívnym testom. Testovanie bude potrebné každých 72 hodín.

Zamestnanci nemocníc musia byť zaočkovaní alebo sa preukázať negatívnym testom. Testovanie bude potrebné každých 72 hodín. Štát na hranie: Zatiaľ niet jedinej informácie, že šialené peniaze vynaložené na lotériu boli nielen mimoriadne, ale aj dobre vynaložené a nejako pomohli zastaviť šírenie nebezpečnej choroby, píše Nataša Holinová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Využitie kajúcnikov v praxi: Boli len jednou z troch skupín svedkov v danom prípade a ich výpovede sa na súde potvrdili skutočnosťami, o ktorých títo svedkovia nemohli vedieť. Prípad zatiaľ neprávoplatne odsúdeného prokurátora Dušana Kováčika ukazuje, ako v praxi funguje využitie kajúcnikov.

Boli len jednou z troch skupín svedkov v danom prípade a ich výpovede sa na súde potvrdili skutočnosťami, o ktorých títo svedkovia nemohli vedieť. Prípad zatiaľ neprávoplatne odsúdeného prokurátora Dušana Kováčika ukazuje, ako v praxi funguje využitie kajúcnikov. Od takáčovcov k Bödörovi: Súčasné rozoberanie korupčných skupín na polícii má v skutočnosti pôvod vo vyšetrovaní, ktoré prebiehalo ešte pred nástupom vlády Igora Matoviča začiatkom roka 2020. Pozrite si vývoj káuz od Božích mlynov cez Judáša až po kauzu Mýtnik, kde sa už spomína aj meno šéfa Hlasu Petra Pellegriniho.

Súčasné rozoberanie korupčných skupín na polícii má v skutočnosti pôvod vo vyšetrovaní, ktoré prebiehalo ešte pred nástupom vlády Igora Matoviča začiatkom roka 2020. Pozrite si vývoj káuz od Božích mlynov cez Judáša až po kauzu Mýtnik, kde sa už spomína aj meno šéfa Hlasu Petra Pellegriniho. Bojuje sa o charakter štátu: Pri januárovom výbere policajného prezidenta dostal od koaličných poslancov viac hlasov než jeho súper, no na vymenovanie to v tom čase nestačilo. Po pár mesiacoch je všetko inak a Štefan Hamran je dočasne povereným šéfom polície. V rozhovore odpovedá aj na to, či sa nebojí, že aj on sám skončí s obvinením.

Mr. Krach? Ako oligarcha Hodorovský rozobral jeden podnik za druhým

Podnikateľ František Hodorovský. (zdroj: Archív FH)

Keď vám skrachuje jeden podnik, môže byť za tým zhoda náhod alebo zlé načasovanie, či hra osudu. Keď vám skrachujú dva podniky, môžu vznikať pochybnosti, či ste na správnom mieste a či ste si ako podnikateľ vybrali správnu oblasť.

Pri troch sa už zdvíha obočie a vznikajú otázniky, do akej miery je tento scenár náhodný. Čo vám však napadne, keď sú s jedným podnikateľom spojené štyri krachy firiem? A vôbec nie bezvýznamné.

Podnikateľský osud Františka Hodorovského je spojený hneď so štyrmi bankrotmi pomerne významných slovenských spoločností. K tomu treba pripočítať aj ďalšie menšie konkurzy, ktoré sú priamo či nepriamo prepojené s podnikateľom.

Napriek tomu dnes spokojne pokračuje ďalej a snaží sa pretransformovať na solídneho podnikateľa v cestovnom ruchu.

Ako oligarcha sa nevníma: Za takmer tridsať rokov František Hodorovský neposkytol jediný rozhovor. Urobil tak prvýkrát až pre INDEX. Odpovedal na otázky o svojej kontroverznej minulosti, ale aj o plánoch do budúcnosti.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Hotel Avion prerobia na byty: Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení či reštaurácií asi najviac doplatili na pandémiu koronavírusu. Príkladom je aj hotel Avion, ktorý leží neďalekého rovnomenného nákupného centra v Bratislave. Jeho majitelia sa obrátili na úrady s projektom jeho prestavby.

Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení či reštaurácií asi najviac doplatili na pandémiu koronavírusu. Príkladom je aj hotel Avion, ktorý leží neďalekého rovnomenného nákupného centra v Bratislave. Jeho majitelia sa obrátili na úrady s projektom jeho prestavby. Reality na golfe: Trh s nehnuteľnosťami napreduje aj v jednotlivých golfových areáloch. Dokonca už vznikla aj jedna špecializovaná realitná kancelária, ktorá ponúka nehnuteľnosti priamo na golfových ihriskách nielen na Slovensku.

Trh s nehnuteľnosťami napreduje aj v jednotlivých golfových areáloch. Dokonca už vznikla aj jedna špecializovaná realitná kancelária, ktorá ponúka nehnuteľnosti priamo na golfových ihriskách nielen na Slovensku. Expanzia Woltu: Doručovacia spoločnosť Wolt, pri príležitosti svojho druhého výročia pôsobenia na Slovensku, začne v najbližších týždňoch fungovať vo Zvolene, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Martine. Wolt tiež koncom roka otvorí svoj prvý kamenný obchod Wolt Market.

Nezaočkovaným v Nemecku prestanú vyplácať ušlú mzdu

Demonštrantka proti pandemickým reštrikciám v Berlíne. (zdroj: TASR/AP)

Testy na covid si budú musieť hradiť sami a keď skončia v karanténe, štát im nepreplatí ušlú mzdu. Takéto pravidlá sa budú po novom vzťahovať na nezaočkovaných Nemcov, ktorí vakcínu odmietajú z vlastného rozhodnutia.

„Ktokoľvek odmieta očkovanie z iných ako zdravotných dôvodov, nemal by od spoločnosti očakávať, že mu bude hradiť s tým spojené náklady,“ vyhlásil minister zdravotníctva spolkovej krajiny Bavorsko Klaus Holetschek. Dodal, že takéto správanie by bolo nesolidárne.

Nezaočkovaní Nemci si majú začať hradiť rýchlotesty, teda antigénové testy na covid, od 11. októbra. Negatívnym výsledkom takýchto testov sa v Nemecku preukazujú napríklad nezaočkovaní zákazníci pred vstupom do reštaurácií či na spoločenské akcie.

Nárok na preplatenie ušlej mzdy v prípade karantény stratia nezaočkovaní Nemci 1. novembra. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn vysvetlil, že voľba tohto dátumu má opodstatnenie. Ľudia, ktorí by po najnovšie oznámených pravidlách zmenili názor a rozhodli sa dať zaočkovať teraz, dovtedy stihnú kompletnú vakcináciu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Trumpove praktiky na hranici pokračujú: Pohraniční strážcovia na koňoch s bičmi v rukách útočia na černošských utečencov z Haiti a zaháňajú ich späť do Mexika. Zábery z juhu Spojených štátov okamžite vyvolali prirovnania k americkej otrokárskej minulosti.

Pohraniční strážcovia na koňoch s bičmi v rukách útočia na černošských utečencov z Haiti a zaháňajú ich späť do Mexika. Zábery z juhu Spojených štátov okamžite vyvolali prirovnania k americkej otrokárskej minulosti. La Palmu zalieva láva: Situácia na ostrove La Palma je naďalej vážna. Láva sa síce po povrchu pohybuje pomaly, no prúdy roztavenej horniny sú miestami vysoké až šesť metrov. Zábery z dronov ukazujú, ako sa vyvretá žeravá masa pohybuje po úbočiach, zosúva sa po svahoch a spáli všetko, čo jej stojí v ceste.

Situácia na ostrove La Palma je naďalej vážna. Láva sa síce po povrchu pohybuje pomaly, no prúdy roztavenej horniny sú miestami vysoké až šesť metrov. Zábery z dronov ukazujú, ako sa vyvretá žeravá masa pohybuje po úbočiach, zosúva sa po svahoch a spáli všetko, čo jej stojí v ceste. Ruská vakcinačná turistika: Ruské cestovné kancelárie predávajú zájazdy s balíkom služieb pre Rusov, ktorí si chcú dať vpichnúť zahraničné vakcíny proti covidu. Niektorí Rusi sú totiž frustrovaní z toho, že ich vakcíny domácej výroby nie sú schválené medzinárodne.

Zo zahraničných webov:

Weiss po prehre: Ak by som povedal pravdu, nemôžem ísť ráno do roboty

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. (zdroj: TASR)

Hovoril pokojne, ale z tváre trénera Vladimíra Weissa st. sa dalo vyčítať, že sa krotí. Futbalisti Slovana Bratislava v dohrávke 3. kola Fortuna ligy nečakane prehrali na pôde Ružomberka 0:1.

„Nerád teraz hodnotím po zápase. Ak by som pod vplyvom emócií povedal pravdu, čo si myslím, tak by som ráno nemohol prísť do roboty,“ naznačoval medzi riadkami Weiss na tlačovej konferencii. Konkrétnejší však nebol.

Bola to prvá prehra úradujúceho majstra v tomto ligovom ročníku. „Bol to najslabší výkon Slovana pod mojím vedením. To som nečakal. Buď som ja slabý tréner alebo sú slabí hráči,“ povzdychol si Weiss.

Slovan celkovo nevyhral už štyri súťažné zápasy za sebou, z toho dva z nich prehral. Z tejto nepriaznivej série má skóre 4:7. „Viem, kde je problém v mužstve. Viem, čo musíme zlepšiť a ktorým smerom sa musíme pohnúť,“ zdôraznil.

Jeho tím napriek prehre vedie súťaž so sedemnástimi bodmi. Druhá Trnava zaostáva iba o horšie skóre. „Budem pracovať, kým mi budú sily stačiť, kým ma to bude baviť. Alebo kým bude som mnou chcieť klub pracovať,“ dodal.

Studená voda je pre deti stresujúca. S otužovaním treba začať postupne

Otužovanie u detí je vhodné napríklad po kúpeli vo forme vlažnej sprchy. (zdroj: Pexels)

Prichádzajúca jeseň je vhodným obdobím, aby ste začali uvažovať nad tým, ako u vašich detí zvýšiť odolnosť proti rôznym ochoreniam. Možnou prevenciou chorôb z nachladnutia môže byť aj otužovanie.

„Otužovanie má aj ďalšie priaznivé zdravotné účinky, napríklad stimuluje látkovú výmenu, celkovo telo aktivizuje, zlepšuje chuť do jedla a navodzuje príjemnú duševnú pohodu,“ hovorí pre SME Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva.

September a s ním návrat detí do kolektívov, v ktorých cirkulujú baktérie a vírusy, býva častou skúškou detskej imunity. Ako a kedy začať s otužovaním dieťaťa, aby z toho nemalo stresujúci zážitok?

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Výživové fakty v stravovaní: Pri debate o výžive sa zvyčajne rozvadia laici aj odborníci. Napriek tomu však existuje niekoľko tém, kde nájdu vzácnu zhodu takmer všetci. Prinášame vám sedem overených faktov, ktoré potvrdili desiatky štúdií a možno ich vnímať ako pevné základy zdravého stravovania.

Pri debate o výžive sa zvyčajne rozvadia laici aj odborníci. Napriek tomu však existuje niekoľko tém, kde nájdu vzácnu zhodu takmer všetci. Prinášame vám sedem overených faktov, ktoré potvrdili desiatky štúdií a možno ich vnímať ako pevné základy zdravého stravovania. Černice spomalia starnutie: K odhaleniu terapeutického potenciálu tohto ovocia výrazne prispeli aj moderné vedecké dôkazy. Černice obsahujú napočudovanie vysoký podiel vlákniny, ktorú telo potrebuje na optimálne fungovanie tráviaceho systému.

K odhaleniu terapeutického potenciálu tohto ovocia výrazne prispeli aj moderné vedecké dôkazy. Černice obsahujú napočudovanie vysoký podiel vlákniny, ktorú telo potrebuje na optimálne fungovanie tráviaceho systému. Fenikel zmierňuje symptómy menopauzy: Ak už nie pre jeho chuť, mohli by ste feniklu dať šancu aspoň pre dokázané zdravotné účinky. V tradičnej medicíne sa používa na liečbu chorôb spojených s tráviacim, endokrinným, reprodukčným a dýchacím systémom.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Yvetta Macejková a Peter Išpold. (zdroj: SME)

Ako sa na športovcov s intelektuálnym znevýhodnením pozerá spoločnosť? Čo im chýba? A ako vyzerá olympiáda pre intelektuálne znevýhodnených športovcov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so športovcom Petrom Išpoldom a jeho trénerkou Yvettou Macejkovou.

Karikatúra

Poctivý zlodej. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Rýchly koláč s tvarohom a slivkovým lekvárom. (zdroj: Naničmama.sk | melisa)

Vyskúšajte recepty na tradičné koláče. V hlavnej úlohe v nich účinkuje tvaroh.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

