Prezidentka opäť hodnotila boje v polícii zdržanlivo. Zásadné slová ešte môžu prísť

Spravodlivosť a právny štát riešila vo svojej druhej správe o stave republiky.

28. sep 2021 o 18:47 Daniela Hajčáková

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila so správou o stave republiky. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Zdržanlivo sa prezidentka Zuzana Čaputová vyjadruje k napätiu v bezpečnostných zložkách od samého začiatku.

"Musím si zachovať odstup,“ hovorila v relácii SME Rozhovory ZKH ešte v júli po tom, ako autá vyšetrovateľov z tímu Očistec zastavili príslušníci úradu hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec v civile a prehľadávali im autá. Keby si vytvorila názor bez dostatku informácií prekročila by vraj právomoci a bolo by to aj nevhodné.

Odvtedy sa opakovane ukazuje napätie medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie z korupcie aj nominantovi Sme rodina a bývalému šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému a vo väzbe skončili štyria vyšetrovatelia NAKA, ktorých obvinila inšpekcia ministerstva vnútra.

Vládna koalícia sa preto chystá meniť zákony a spôsobuje to v nej spory najmä s hnutím Sme rodina Borisa Kollára.

Prezidentka aj tak tému spravodlivosti a právneho štátu otvorila vo svojej druhej správe o stave republiky opäť zdržanlivo, hodnotia pozorovatelia.

„Chcem dôverovať justícii, že ak by aj pri vyšetrovaní vznikli chyby, súdy dokážu posúdiť dôkazy a tiež zákonnosť ich získania,“ vyhlásila pred poslancami v Národnej rade. „Mali by sme deľbu moci rešpektovať nielen vo svojich skutkoch, ale aj vo svojich vyjadreniach, ktorými môžeme podkopávať zvyšky dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.“

Nehodnotila, kto nesie za situáciu zodpovednosť, nepriklonila sa k žiadnej zo strán a ani nenačrtla svoj pohľad na vec.

„Jej postup čítam tak, že chcela zostať úplne poslednou osobou, ktorá nepolarizuje spoločnosť, nepriklonila sa k žiadnej strane a nechce v tejto téme prilievať olej do ohňa,“ hodnotí sociológ Michal Vašečka.

Pri pandémii bola aj rázna

V minulosti sa pritom Čaputová už vyjadrila ráznejšie a kritickejšie – keď napríklad vlani v decembri odkázala vtedy ešte premiérovi Igorovi Matovičovi z OĽaNO, aby zvážil, či neodovzdať manažment boja proti pandémii niekomu inému.