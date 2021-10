Ranný brífing: Štát nevie minúť vakcíny, z Pandory vyliezajú aj Slováci

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

4. okt 2021 o 23:36 Michal Deliman

V niektorých štátoch narástol po nástupe tretej vlny záujem o očkovanie. Ľudia sa začali covidu viac báť. Na Slovensku bol nárast len zanedbateľný. Nepomohli ani kampane, očkovacia lotéria či praktickí lekári. Pritom máme v skladoch toľko vakcín, že by sme mohli mať takmer 80-percentnú zaočkovanosť.

Príbehy o agentovi 007 sa počas rokov zmenili, je v nich menej sexizmu, menej plytkosti, viac citov a emócií. Nie je čas zomrieť je poslednou Bondovkou Daniela Craiga, a ukazuje, že aj tradičný sexy a plytký hrdina sa môže vyvinúť do koplexnejšej postavy. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nezabrali kampane, lotérie ani odmeny. Nápady, ako zvýšiť zaočkovanosť, dochádzajú

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 267 nakazených. Celkovo ich laboratóriá vyhodnotili 2 223. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach tak aktuálne leží 606 pacientov. Pribudlo aj osem obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 165 ľudí.

V skladoch je 2,3 milióna vakcín proti covidu. Ak by každú z nich dostal doteraz nezaočkovaný človek na Slovensku, dosiahlo by 85-percentnú zaočkovanosť. To by bola zrejme hranica kolektívnej imunity.

Lenže o vakcíny už nie je záujem. V priemere sa denne zaočkuje asi 2200 ľudí. V máji, keď bol záujem vysoký a bol aj dostatok vakcín, to bol asi dvanásťnásobok.

V niektorých krajinách, napríklad v Spojených štátoch, narástol záujem po nástupe tretej vlny, pretože ľudia sa začali covidu viac obávať. Na Slovensku je nárast očkovania zanedbateľný.

Zdravotný analytik Martin Smatana si myslí, že za tým môžu byť predpovede odborníkov o rýchlom nástupe a vrchole tretej vlny. Predpokladalo sa, že by mal prísť v októbri alebo na prelome s novembrom. „Možno si ľudia povedali, že načo sa budú očkovať, keď čoskoro bude po najhoršom."

Aj Smatana však už pripúšťa, že vrchol nakoniec môže prísť aj neskôr a mnoho ľudí tak zostane nechránených dlhšie.

Dohoda na očkovaní nebude: Ak by sa prestalo s protikorupčnou naháňačkou, náhle by aj v opozícii pochopili a voličom tlmočili očividnú vec, že zabíja covid, a nie vakcína. Ak nie, budú občania z najzraniteľnejších skupín a oblastí používaní ako rukojemníci, píše Zuzana Kepplová.

Ak by sa prestalo s protikorupčnou naháňačkou, náhle by aj v opozícii pochopili a voličom tlmočili očividnú vec, že zabíja covid, a nie vakcína. Ak nie, budú občania z najzraniteľnejších skupín a oblastí používaní ako rukojemníci, píše Zuzana Kepplová. EMA schválila tretiu dávku: Európska agentúra pre lieky súhlasila s tým, aby sa ľuďom nad 18 rokov podávala tretia dávka vakcíny proti covidu od spoločnosti Pfizer. Uvedené odporúčanie sa týka len osôb, ktoré netrpia poruchou imunitného systému.

Pandora Papers už majú aj slovenských aktérov

V Pandora Papers sa nachádza aj meno právnika spájaného s oligarchom Jozefom Brhelom. (zdroj: TASR)

Kauza Pandora Papers sa týka aj viacerých Slovákov. V dokumentoch sa podľa českého webu Investigace.cz spomína asi 40 Slovákov a 48 firiem s väzbami na Slovensko. Presný zoznam zatiaľ nie je známy.

Prvým z mien, ktoré sa dostalo na verejnosť, je meno právnika Martina Bahledu. Ide o jedného z obvinených ľudí v kauze Mýtnik II, ktorý má blízko k oligarchovi Jozefovi Brhelovi stíhanému v rovnakej kauze. Na Bahledu v Pandora Papers upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Podnikateľ žijúci v Prahe sa zatajil vo vlastníckej štruktúre firiem obchodujúcich so štátom, najmä Finančnou správou. Spolu s podnikateľom Michalom Suchobom sa pritom podľa polície podieľal na praní peňazí získaných pri veľkých IT zákazkách pre štát. Celé to údajne fungovalo tak, že sa peniaze posielali zo slovenskej firmy Allexis do Česka, a to do firmy Allexis Group a následne na Maltu, kde je činná firma Allexis Assets.

Skutočnú vlastnícku štruktúru majitelia neodhalili ani v štátnom registri partnerov verejného sektora. Tvrdili v ňom, že 90 percent maltskej firmy vlastní Suchoba, hoci to nebola pravda. Túto firmu vlastní Suchoba napoly s Bahledom. Vďaka tejto kľučke sa meno Bahleda v registri konečných užívateľov výhod vôbec nespomína.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Chudý tímu Očistec verí: Peter Chudý stál pri zrode elitnej agentúry NAKA a ešte pred jej akciami Judáš a Očistec napísal knihu Polícia v rukách mafie. Dnes okrem písania kriminálok otvorene hovorí, ako tento korupčný systém vnímali policajti, a prečo teraz verí stíhaným ľuďom z tímu Očistec.

Peter Chudý stál pri zrode elitnej agentúry NAKA a ešte pred jej akciami Judáš a Očistec napísal knihu Polícia v rukách mafie. Dnes okrem písania kriminálok otvorene hovorí, ako tento korupčný systém vnímali policajti, a prečo teraz verí stíhaným ľuďom z tímu Očistec. Szabó súhlasil s podmienkou: Prokurátor sa s bývalým šéfom Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Adriánom Szabóom dohodol na trojročnom treste s podmienečným odkladom na päť rokov a na peňažnom treste 25-tisíc eur. Súčasťou dohody je aj sedemročný zákaz vykonávania verejnej funkcie a prepadnutie úplatkov.

Prokurátor sa s bývalým šéfom Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Adriánom Szabóom dohodol na trojročnom treste s podmienečným odkladom na päť rokov a na peňažnom treste 25-tisíc eur. Súčasťou dohody je aj sedemročný zákaz vykonávania verejnej funkcie a prepadnutie úplatkov. Oxid siričitý z La Palmy: Zvýšené množstvo oxidu siričitého spôsobeného erupciou sopky na španielskom ostrove La Palma mohlo preniknúť aj nad územie Slovenska. Zvýšené koncentrácie zaznamenali aj v Česku.

Tesco po rokoch kraľovania padlo. Maloobchodu už vládne Lidl

Lidl. (zdroj: TASR)

Každý segment trhu má svojho lídra, ktorý určuje trendy, a ostatní hráči ho viac-menej nasledujú. Tesco rolu lídra plnilo prakticky od svojho príchodu na Slovensko v roku 1996.



Tesco tak roky patrilo medzi priekupníkov a inovátorov na trhu. Prinieslo prvý hypermarket, ale aj samoobslužné pokladnice. Jeho postavenie najviac dokresľovali finančné ukazovatele.

Obchodný reťazec roky kraľoval rebríčkom v slovenskom maloobchode. To sa však zmenilo. Z hľadiska tržieb už nie je najväčším hráčom na trhu, vystriedal ho Lidl.

Aj keď zmeny pomerov na trhu dokonala covidová pandémia, k výmene na vedúcej pozícii to smerovalo už pred jej vypuknutím.

Lidl sa Slovákom dostal pod kožu: Lidl nestavil na domácich dodávateľov, naučil však Slovákov, že im stačí jedno maslo, jedna minerálka, jedna ústna voda. Ale aj spoznávať chute iných krajín a na stôl priniesol potraviny, ktoré boli pre mnohých dovtedy vnímané ako luxus, píše Branislav Benčat.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Nová štvrť pri Volkswagene: Už teraz patria firmy, ktoré vzišli zo skupiny J&T, medzi najväčších majiteľov pozemkov v Bratislave. Ich pozície sa ešte viac posilnili. Spoločnosť Forespo Reality 17 totiž nakupovala v Devínskej Novej Vsi v susedstve automobilky Volkswagen. Developerská skupina J&T Real Estate tam avizuje vznik polyfunkčnej štvrte s bývaním aj pracovnými príležitosťami.

Už teraz patria firmy, ktoré vzišli zo skupiny J&T, medzi najväčších majiteľov pozemkov v Bratislave. Ich pozície sa ešte viac posilnili. Spoločnosť Forespo Reality 17 totiž nakupovala v Devínskej Novej Vsi v susedstve automobilky Volkswagen. Developerská skupina J&T Real Estate tam avizuje vznik polyfunkčnej štvrte s bývaním aj pracovnými príležitosťami. Apple bez Jobsa: Hlavným hrdinom Applu bol vždy Steve Jobs. Jeho know-how, ako si nakloniť (manipulovať) obecenstvo, skúmali aj psychológovia. Nazvali ho ohýbaním reality. Jeho nástupca Tim Cook sa na to pokúsil nadviazať, no chýba mu Jobsova charizma. Je to skôr technokrat, no práve to mu pomohlo kolos, ktorý mu Jobs zanechal, nielen udržať v tempe, ale miestami ho aj zrýchliť.

Hlavným hrdinom Applu bol vždy Steve Jobs. Jeho know-how, ako si nakloniť (manipulovať) obecenstvo, skúmali aj psychológovia. Nazvali ho ohýbaním reality. Jeho nástupca Tim Cook sa na to pokúsil nadviazať, no chýba mu Jobsova charizma. Je to skôr technokrat, no práve to mu pomohlo kolos, ktorý mu Jobs zanechal, nielen udržať v tempe, ale miestami ho aj zrýchliť. Reformná jeseň: Premiér Eduard Heger ohlásil reformnú jeseň. Jej kľúčovou súčasťou bude reforma zdravotníctva, ktorá sa začne optimalizáciou siete nemocníc. Do oblasti zdravotníctva bude investovaná spolu viac ako miliarda eur.

Voľby budú referendom o Babišovi. Premiéra nemusí oslabiť ani Pandora

Český premiér Andrej Babiš. (zdroj: SITA/AP)

Trestne stíhaný český premiér Andrej Babiš čelí ďalšiemu finančnému škandálu. Po kauze údajného podvodu pri čerpaní európskych dotácií teraz čelí obvineniam, že využíval peňažné schémy blízke korupčníkom či drogovým kartelom, ktoré cez ne perú špinavé peniaze.

Tentoraz investigatívni novinári zistili, že Andrej Babiš si cez komplikovanú spleť firiem v daňových rajoch kúpil niekoľko luxusných nehnuteľností na Francúzskej riviére. Takzvanú kauzu Pandora Papers sa podarilo objasniť vďaka dokumentom, ktoré unikli z panamskej právnickej kancelárie Alcogal.

Andrej Babiš nákup nehnuteľností priznal, no odhalenie považuje za účelovo načasované. „Andrej Babiš sa bráni tým, že ide o kampaň namierenú proti nemu. To je smiešne,“ hodnotí pre SME politológ Jiří Pehe. V kauze totiž figuruje aj bývalý britský premiér Tony Blair či ruský prezident Vladimir Putin.

Obvinenie síce prichádza krátko pred voľbami, no podľa politológov ho nemožno považovať za útok na Babiša. Odborníci však zároveň nepredpokladajú, že kauza výraznejšie ovplyvní preferencie Babišovho vládneho hnutia ANO. To pred voľbami do snemovne, ktoré sa budú konať 8. a 9. októbra, tesne vedie v prieskumoch.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Mladí poslanci spoznávajú Bundestag: Muhanad al-Halak sa narodil v Iraku, ale do Nemecka prišiel, keď mal jedenásť rokov. Jeho rodina sa usadila v Bavorsku. Pred týždňom sa dostal do parlamentu. Sám hovorí, že by sa chcel stať tvárou toho, ako sa Nemecko mení.

Muhanad al-Halak sa narodil v Iraku, ale do Nemecka prišiel, keď mal jedenásť rokov. Jeho rodina sa usadila v Bavorsku. Pred týždňom sa dostal do parlamentu. Sám hovorí, že by sa chcel stať tvárou toho, ako sa Nemecko mení. Portugalsko rieši, čo s pandémiou: Portugalská očkovacia kampaň sa pomaly končí a prekonala aj najodvážnejšie očakávania. Plne očkovaných je 85 percent populácie. Krajina sa vďaka úspechu premenila na pandemické laboratórium.

Portugalská očkovacia kampaň sa pomaly končí a prekonala aj najodvážnejšie očakávania. Plne očkovaných je 85 percent populácie. Krajina sa vďaka úspechu premenila na pandemické laboratórium. Zomrel autor karikatúry Mohameda: Švédsky umelec Lars Vilks, ktorý sa stal známym prostredníctvom kontroverznej kresby proroka Mohameda s telom psa, zomrel na následky dopravnej nehody. Okrem samotného karikaturistu zomreli i dvaja policajti. Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.

Zo zahraničných webov:

Mali malý rozpočet a veľké sny. Ako Sagan zmenil Boru?

Peter Sagan a šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk. (zdroj: Facebook P.S.)

Keď v roku 2016 prenikli prvé správy, že majster sveta a jedna z najväčších hviezd cyklistiky Peter Sagan bude jazdiť za malý nemecký tím Bora Argon 18, znelo to ako nepodarený žart.

Išlo o prokontinentálny tím s malým rozpočtom. V podstate sa nemal ako najsilnejším tímom rovnať. V roku 2016 vybojoval desať víťazstiev, štartoval aj na Tour de France, kde Emanuel Buchmann skončil celkovo na 21. priečke.

Rozpočet tímu na celý rok bol menej ako päť miliónov eur. Zakladateľ a šéf tímu Ralph Denk mal sen o veľkom a úspešnom tíme a Sagana sa mu podarilo získať.

Samozrejme, na plat majstra sveta sa museli skladať sponzori, ktorých priniesol sám cyklista (Specialized, Sportful). Okrem toho Denk získal nového titulného sponzora – firmu Hansgrohe a rozpočet navýšil aj hlavný sponzor Bora. Inak by nemohol Saganovi ponúknuť najvyšší plat v pelotóne v tom čase – šesť miliónov eur ročne.

Odhalili, ako vás páli čili a získali Nobelovku za fyziológiu

Americký fyziológ David Julius (vľavo) a arménsko-americký molekulárny biológ Ardem Patapoutian (vpravo). (zdroj: Nobel Prize/Niklas Elmehed)

Keď si dáte kúsok z toho naštipľavejšieho čili musíte počítať s pálením, niektorí až s bolesťou v ústach a kropajami potu na čele.

Prečo a ako fungujú receptory nielen v ústach, ktoré prevádzajú podobné vnemy na pocity v mozgu, však donedávna nebolo známe. Teraz dvojica vedcov, ktorá tento mechanizmus odhalila, dostala Nobelovu cenu za fyziológiu.

O cenu sa delia David Julius a Ardem Patapoutian. Objavili, ako dokážu ľudské bunky premeniť podnet ako teplo či dotyk na dôležité nervové impulzy.

Ich objav má veľký význam pre medicínu, pretože pomáha odhaliť okrem iného aj to, ako by bolo možné zmierniť chronické bolesti.

"Boli veľmi šťastní a pokiaľ viem, aj veľmi prekvapení," povedal na tlačovej konferencii o reakcii laureátov Thomas Perlmann, generálny riaditeľ Nobelovej komisie.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Dianie vnútri hurikánu: Do centra hurikánu sa prvýkrát pozrelo bezpilotné plavidlo vybavené kamerou. Červený Saildrone, ktorý má na dĺžku zhruba sedem metrov, čelil pätnásťmetrovým vlnám a vetru s rýchlosťou až 190 kilometrov za hodinu.

Do centra hurikánu sa prvýkrát pozrelo bezpilotné plavidlo vybavené kamerou. Červený Saildrone, ktorý má na dĺžku zhruba sedem metrov, čelil pätnásťmetrovým vlnám a vetru s rýchlosťou až 190 kilometrov za hodinu. Starodávna mayská politika: Tikal, jedno z najväčších miest starodávnych Mayov, je najlepšie preskúmanou pamiatkou tejto zaniknutej civilizácie. Dlhé roky v ňom však vedcom niečo unikalo. Najnovší nález odkrýva politické vzťahy Mayov s inou významnou mezoamerickou kultúrou.

Tikal, jedno z najväčších miest starodávnych Mayov, je najlepšie preskúmanou pamiatkou tejto zaniknutej civilizácie. Dlhé roky v ňom však vedcom niečo unikalo. Najnovší nález odkrýva politické vzťahy Mayov s inou významnou mezoamerickou kultúrou. Odkiaľ prišli tajomní Etruskovia: Hoci sa zachovali časti ich architektúry a rôzne artefakty, pre vedcov sú Etruskovia dodnes z väčšej časti záhadou. Ich texty sa ešte nikomu nepodarilo poriadne rozlúštiť a tisícročia nie je známe, odkiaľ sa vlastne Etruskovia vzali. Druhú z týchto záhad teraz rozlúštili vedci v novej štúdii.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Andrej Doležal. (zdroj: SME/Kristína Paholík Hamárová)

Ako sa vyrieši prepojenie D1 a D4? Je reálne, že to vyriešia do dvoch rokov? A kto je za to zodpovedný? Aká je budúcnosť železničnej dopravy na Slovensku a prečo do nej investujeme tak málo peňazí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Andrejom Doležalom, ministrom dopravy za Sme rodina.

Podcasty SME

Odsúdení na neúspech: Slováci majú stereotypy zakorenené v bežnom jazyku

Karikatúra

Telefonát. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Bryndziaky s cuketou. (zdroj: Miloš Mikuš)

Cviklové, špenátové aj klasické. Prinášame vám desať receptov na najlepšie halušky.

Voľný čas

