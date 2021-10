Ranný brífing: Tretia dávka konečne bude, Babiš pred voľbami šíri strach

Dobré ráno. Slovensko sa konečne odhodlalo podávať tretiu dávku vakcíny proti covidu, očkovanie by mali spustiť na budúci týždeň. Migranti sú v Česku neexistujúcim problémom, Andrej Babiš z nich napriek tomu vytvoril jednu z hlavných tém svojej kampane. A vyvoláva strach.

7. okt 2021 o 23:15 Michal Deliman

Posledné dni sa Babiš navyše zmieta v medzinárodnom škandále s pofidérne nakúpenými nehnuteľnosťami. Napriek tomu je jeho hnutie ANO favoritom v prieskumoch. Ako to teda u našich západných susedov dopadne sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Z podnikateľa premiérom: príbeh Babišovho rastu

Kampaň v Česku vyvrcholila, Babiš rečami o migrantoch vyvolal strach

Slovensko sa odhodlalo na tretiu dávku. Kto a kedy ju dostane?

Šéf oravských OFZ: Ďalej vyrábať nemôžeme, ceny elektriny sú likvidačné

Na slovenský talent sa prišli pozrieť skauti z NHL. Blysol sa parádnym gólom

V argumentácii okolo interrupcií sme sa od čias Slovenského štátu ďaleko nepohli

Naša (klimatická) zmena: Spoločným najdôležitejším nástrojom na riešenie klimatickej krízy je občianska spoločnosť. Táto kniha je o tom, aká vážna je klimatická kríza, čo máme robiť, aby sme skutočne efektívne pomohli pri jej riešení, a ako sa môže zapojiť každý z nás. Stiahnite si e-knihu Naša (klimatická) zmena.

Z podnikateľa premiérom: príbeh Babišovho rastu

Český premiér Andrej Babiš. (zdroj: SME/archív)

Krátko po polnoci na 13. júla sa na českom úrade vlády začala rozsiahla policajná akcia. Razie na ďalších miestach prebiehali až do skorého rána. Ich dosahy je cítiť dodnes.

V putách skončili asistentka a dnes už manželka premiéra Petra Nečasa, ktorý o štyri dni rezignoval a na jeseň sa konali predčasné voľby. Do vrcholovej politiky vyniesli Andreja Babiša, druhého najbohatšieho Čecha, ktorý ju odvtedy ovládol.

V deň razie vyšiel prieskum, v ktorom sa Babišova strana ANO 2011 (neskôr už len ANO) ani neobjavila. Do konca augusta jej nikdy nenamerali viac ako dve percentá. Potom však prišiel rýchly rast – septembrových 12 a nakoniec volebných 18,65 percenta.

Babiš sa stal ministrom financií, čoskoro ovládol prieskumy. Kým razia zrazila na kolená pravicu na čele s Nečasovou ODS, vládnutie s Babišom takmer položilo sociálnych demokratov.

O štyri roky neskôr sa Babiš sám stal premiérom. Zopakovať si to môže aj po voľbách, ktoré sa konajú tento víkend.

Ako sa zo známeho podnikateľa s pochybným pozadím, so slovenským pôvodom a prízvukom stal za pár rokov hegemón českej politickej scény?

Kampaň v Česku vyvrcholila, Babiš rečami o migrantoch vyvolal strach

Babiš počas televíznej debaty pred parlamentnými voľbami v Česku. (zdroj: TASR/AP)

Český premiér Andrej Babiš sa v kampani najviac vymedzuje voči pirátskej strane. Tvrdí napríklad, že Piráti chcú Česko zapredať Bruselu a že byty a chaty českých občanov prenechajú migrantom. Piráti a kritici Andreja Babiša to označujú za absolútny nezmysel a upozorňujú, že šírenie podobných poplašných správ vyvoláva v spoločnosti strach a môže byť nebezpečné.

Babiš totiž z migrácie urobil jednu z hlavných tém svojej kampane. Politológ Lubomír Kopeček tvrdí, že Babišovi sa tak podarilo prerámcovať kampaň vo svoj prospech, keďže ANO zatlačilo do úzadia tému covidu, ktorá ešte na prelome rokov decimovala preferencie Babišovej strany.

Napriek tomu, že migranti sú podľa Kopečka v Česku neexistujúcim problémom, migrácia je takticky dobre zvolenou témou. „Ukazujú to prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých ľudí táto otázka stále znepokojuje,“ dodáva politológ.

Česko už má skúsenosť s prípadom, keď antimigračná rétorika viedla k spáchaniu trestného činu. Senior a volič protiislamskej SPD Jaromír Balda je dnes považovaný za prvého českého teroristu.

Líder Pirátov Ivan Bartoš a predseda STAN-u Vít Rakušan podľa vlastných slov dúfajú, že k podobnému činu sa už žiadny Čech neuchýli. „Je však pravda, že pánovi premiérovi sa podarilo vyvolať strach,“ zhodnotil pre SME Bartoš.

Babišova korupcia už nešokuje: Bývalému agentovi ŠtB prešlo v politike takmer všetko. Bez pochýb mu musí závidieť aj Robert Fico. Aj keď Babiš závidí skôr Viktorovi Orbánovi než Ficovi, lebo ten prišiel o moc pod váhou protikorupčných protestov. Babiš prežil aj tie, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Bývalému agentovi ŠtB prešlo v politike takmer všetko. Bez pochýb mu musí závidieť aj Robert Fico. Aj keď Babiš závidí skôr Viktorovi Orbánovi než Ficovi, lebo ten prišiel o moc pod váhou protikorupčných protestov. Babiš prežil aj tie, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Vrhnuté kocky v Prahe: Neexistuje také volebné rozhodnutie za riekou Moravou, ktoré by Slovensko nechalo – na rozdiel od iných volieb – emočne neangažované. Ak už nič iné, tak prípadné premiérske repete Babiša pretvorí Visegrád k obrazu Orbána, píše Peter Schutz.

Neexistuje také volebné rozhodnutie za riekou Moravou, ktoré by Slovensko nechalo – na rozdiel od iných volieb – emočne neangažované. Ak už nič iné, tak prípadné premiérske repete Babiša pretvorí Visegrád k obrazu Orbána, píše Peter Schutz. Posledná šanca ČSSD: „Modlíme sa,“ hovorí mi jeden dobrovoľník českých sociálnych demokratov, keď sa ho spýtam, aké výsledky volieb očakáva. Meno neprezradí, ale v strane je už dlho. Teraz brázdi pražské chodníky ako ich aktivista. V jednom slove definuje, o čo českej ľavici v týchto voľbách ide. O všetko. O prežitie na politickej mape Česka.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Orbána by mohla poraziť Dobrevová: Súčasného predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána by v parlamentných voľbách dokázala poraziť Klára Dobrevová z Demokratickej koalície, vyplýva z výsledkov spoločného prieskumu inštitútov Závecz Research a IDEA. Prvé kolo súboja v primárkach o post opozičného kandidáta na predsedu vlády vyhrala práve Dobrevová.

Súčasného predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána by v parlamentných voľbách dokázala poraziť Klára Dobrevová z Demokratickej koalície, vyplýva z výsledkov spoločného prieskumu inštitútov Závecz Research a IDEA. Prvé kolo súboja v primárkach o post opozičného kandidáta na predsedu vlády vyhrala práve Dobrevová. Storočný pred súdom: V Nemecku sa začal proces so storočným mužom obvineným zo spoluúčasti na nacistických zločinoch v koncentračnom tábore Sachsenhausen neďaleko Berlína. Obžalovaný čelí obvineniam z 3518 prípadov spoluúčasti na vraždách.

V Nemecku sa začal proces so storočným mužom obvineným zo spoluúčasti na nacistických zločinoch v koncentračnom tábore Sachsenhausen neďaleko Berlína. Obžalovaný čelí obvineniam z 3518 prípadov spoluúčasti na vraždách. Zemetrasenie v Chorvátsku: Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6. Epicentrum ležalo na chorvátsko-bosnianskych hraniciach neďaleko jazera Buško. Neboli hlásené žiadne obete ani zranení. Otrasy však zaznamenali aj seizmogramy na Slovensku.

Zo zahraničných webov:

Slovensko sa odhodlalo na tretiu dávku. Kto a kedy ju dostane?

Pre očkovanie treťou dávkou sa opäť otvoria Veľkokapacitné očkovacie centrá. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili na Slovensku ďalších 1 451 nakazených, celkovo ich laboratóriá vyhodnotili 11 115. Počet hospitalizovaných stúpol o 34, v nemocniciach tak aktuálne leží 787 pacientov. Pribudlo aj osem obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 399 ľudí.

Po mesiaci čakania sa Slovensko konečne odhodlalo podávať tretiu dávku vakcíny proti covidu. Po zasadaní konzília jeho dve členky Alena Koščálová a Elena Prokopová vysvetlili, odkedy a ako by podávanie tretej dávky malo fungovať.

Denník SME preto zostavil sériu základných otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú tohto ďalšieho kroku vo vakcinácii obyvateľov Slovenska.

Covid automat: Od pondelka 11. októbra bude v druhom stupni ohrozenia (bordová farba) už 16 okresov. V prvom stupni ohrozenia (červená) bude 43 okresov, v stupni ostražitosť (oranžová) bude 20 okresov.

Od pondelka 11. októbra bude v druhom stupni ohrozenia (bordová farba) už 16 okresov. V prvom stupni ohrozenia (červená) bude 43 okresov, v stupni ostražitosť (oranžová) bude 20 okresov. Nová vyhláška: Dĺžka karantény po vstupe na Slovensko sa skráti pri jej bezpríznakovom priebehu zo 14 na desať dní. Od 11. októbra sa rušia aj hodiny vyhradené pre seniorov a osoby ZŤP.

Dĺžka karantény po vstupe na Slovensko sa skráti pri jej bezpríznakovom priebehu zo 14 na desať dní. Od 11. októbra sa rušia aj hodiny vyhradené pre seniorov a osoby ZŤP. Vysoká úroveň komunitného šírenia: Najviac nakazených je medzi deťmi, následne sa koronavírus prenáša na ich rodičov. Nebezpečné sú aj rôzne oslavy a svadby, kde dochádza k prenosu nákazy do vyšších vekových skupín, varoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Najviac nakazených je medzi deťmi, následne sa koronavírus prenáša na ich rodičov. Nebezpečné sú aj rôzne oslavy a svadby, kde dochádza k prenosu nákazy do vyšších vekových skupín, varoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Čo robiť, aby nás tretia vlna nezmietla: Jedným zo spôsobov, ako riešiť pokles efektu vakcín v čase, je podanie tretej dávky. Štúdie poukazujú na extrémne veľký (8- až 10-násobný) nárast protilátok v krvi dva týždne po podaní tretej dávky, píše Martin Pavelka.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Jankovská nechce ísť pred súd: Na slobode je len štyri mesiace, no ak by šlo všetko podľa plánu vyšetrovateľov, už o pár týždňov by sa bývalá štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská mala postaviť pred súd v kauze Fatima. Nemusí to tak byť. Jankovská sa snaží, aby sa proces s ňou nemohol začať.

Na slobode je len štyri mesiace, no ak by šlo všetko podľa plánu vyšetrovateľov, už o pár týždňov by sa bývalá štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská mala postaviť pred súd v kauze Fatima. Nemusí to tak byť. Jankovská sa snaží, aby sa proces s ňou nemohol začať. Ježíkovej sa vyhrážali: Bola jedným z posledných ľudí z tímu exministra zdravotníctva Krajčího, ktorých odvolal jeho nástupca. A hoci Lengvarský súhlasil, aby z postu odišla neskôr, ako pôvodne chcel, na ministerstve sa dlho cítila nechcená. Jana Ježíková opisuje, ako zažila vyhrážky, pre ktoré musela kontaktovať NAKA.

Bola jedným z posledných ľudí z tímu exministra zdravotníctva Krajčího, ktorých odvolal jeho nástupca. A hoci Lengvarský súhlasil, aby z postu odišla neskôr, ako pôvodne chcel, na ministerstve sa dlho cítila nechcená. Jana Ježíková opisuje, ako zažila vyhrážky, pre ktoré musela kontaktovať NAKA. Santusová žiada o preloženie: Vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová požiadala o preloženie z Bratislavy na východné Slovensko. Práve jej tím preveroval údajné manipulácie so svedectvami vo veľkých prípadoch NAKA.

Šéf oravských OFZ: Ďalej vyrábať nemôžeme, ceny elektriny sú likvidačné

Generálny riaditeľ OFZ Vladimír Klocok. (zdroj: TASR)

Oravská hutnícka fabrika OFZ sa rozhodla prudko znížiť produkciu. S okamžitou platnosťou odstaví štyri zo siedmich pecí. Dôvodom je skokový nárast ceny elektrickej energie na komoditných burzách, ktorá v utorok prekročila sumu 300 eur za megawatthodinu. Ešte pred rokom sa tieto ceny pohybovali na úrovniach okolo 50 eur.

Viac ako šesťnásobný nárast ceny elektrickej energie počas dvanástich mesiacov je pre energeticky vysokonáročnú výrobu ferozliatin likvidačný.

„Súčasné úrovne cien elektriny nám neumožňujú pokračovať vo výrobe, pretože by nás ekonomicky položili,“ vraví v rozhovore pre Index riaditeľ OFZ Branislav Klocok. Vo fabrike pracuje viac než 400 zamestnancov a o prípadnom prepúšťaní sa bude ešte diskutovať v manažmente.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Sulík by úrady práce zrušil: Minister hospodárstva Richard Sulík najnovšie hovorí, že je možné presadiť aj odvážnejšie návrhy, ktoré by mohli výdavky štátu do budúcnosti znížiť. Jedným z nich je zrušenie úradov práce.

Minister hospodárstva Richard Sulík najnovšie hovorí, že je možné presadiť aj odvážnejšie návrhy, ktoré by mohli výdavky štátu do budúcnosti znížiť. Jedným z nich je zrušenie úradov práce. Boom pri Kuchajde: Spojenie nového projektu s jazerom je zaručeným lákadlom. Marketingoví pracovníci majú o čosi ľahšiu úlohu, keď vymýšľajú projekt situovaný pri jazere či rieke. V prípade Kuchajdy je už teraz jasné, že v jej okolí vyrastú projekty, ktoré ho výrazne zmenia. Otázkou je, ako budú vlastne vyzerať.

Spojenie nového projektu s jazerom je zaručeným lákadlom. Marketingoví pracovníci majú o čosi ľahšiu úlohu, keď vymýšľajú projekt situovaný pri jazere či rieke. V prípade Kuchajdy je už teraz jasné, že v jej okolí vyrastú projekty, ktoré ho výrazne zmenia. Otázkou je, ako budú vlastne vyzerať. Koniec ťažby v Handlovej: Hornonitrianski baníci ukončili ťažbu uhlia v handlovskej bani. Rozhodnutie Hornonitrianskych baní Prievidza je v súlade s harmonogramom uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí. O prácu príde 237 zamestnancov.

Na slovenský talent sa prišli pozrieť skauti z NHL. Blysol sa parádnym gólom

17-ročný talentovaný útočník Filip Mešár. (zdroj: TASR)

Hovorí sa o ňom ako o jednom z najtalentovanejších slovenských hokejistov súčasnosti. V budúcom roku ho čaká draft, v ktorom si ho bude môcť vybrať jeden z klubov zámorskej NHL.

„Priznám sa, že by mi bolo úplne jedno, ktorý tím v NHL by ma draftoval. Mojím snom je zahrať si v najlepšej lige sveta. Verím, že sa mi to podarí,“ vyhlásil 17-ročný útočník HK Poprad Filip Mešár.

Vlani zažiaril vo svojej premiérovej sezóne medzi mužmi. V Tipos extralige nazbieral v 51 zápasoch celkom 18 bodov za 6 gólov a 12 asistencií. A to mal rodák zo Spišskej Belej iba 16 rokov.

Odchovanec Popradu pokračuje v strieľaní gólov aj v aktuálnej sezóne. V piatich stretnutiach si už stihol pripísať tri presné zásahy. Posledný z nich strelil parádnym spôsobom. Jeho výkon sledovali priamo na tribúne aj skauti NHL z tímu New Jersey Devils.

V argumentácii okolo interrupcií sme sa od čias Slovenského štátu ďaleko nepohli

Historička Eva Škovranková prednedávnom vydala knihu Strážkyne rodinných kozubov? (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Interrupcie boli zakázané aj trestané a štát robil všetko pre to, aby sa zo žien stali submisívne a poslušné členky ľudáckeho režimu. V ženských časopisoch sa písalo, aby mužove problémy s alkoholom či domáce násilie vydržali a nesťažovali sa.

Slovenská vláda na čele s Vojtechom Tukom si dokonca v roku 1940 dala vypracovať analýzu talianskej sociálnej a rodinnej politiky. Zaujímala ju najmä Mussoliniho propopulačná politika, sociálna politika, rozvodovosť, antikoncepcia a ochrana verejnej morálky.

"Na rozdiel od talianskych fašistov nemali predstavitelia režimu na Slovensku dostatok času, aby tieto opatrenia dokázali všetky zaviesť do praxe, no ambícia tu rozhodne bola," vraví historička Eva Škovranková.

Vo svojej knihe Strážkyne rodinných kozubov? podrobne opisuje, ako žili ženy v období Slovenského štátu.

Právo na výber potrebuje ochranu: Obmedzenie reprodukčných práv je pre Záborskú a spol. iba zlomyseľnou zásterkou, do ktorej obaľujú svoju túžbu po moci, manipulácii, ovládaní a príkazoch. Nemajú čo iné ponúknuť, píše Jakub Filo.

Obmedzenie reprodukčných práv je pre Záborskú a spol. iba zlomyseľnou zásterkou, do ktorej obaľujú svoju túžbu po moci, manipulácii, ovládaní a príkazoch. Nemajú čo iné ponúknuť, píše Jakub Filo. Záborská vymeriava reťaz: Žena nesmie mať ani na moment dojem, že je paňou svojho osudu. Môže jestvovať navždy len v režime dovolenia. O to tu presne ide v týchto zákonoch, ktoré opakovane predkladajú naši kresťanisti v parlamente, ide o symbolické vymeriavanie reťaze z kuchyne, píše Pavol Hardoš.

Žena nesmie mať ani na moment dojem, že je paňou svojho osudu. Môže jestvovať navždy len v režime dovolenia. O to tu presne ide v týchto zákonoch, ktoré opakovane predkladajú naši kresťanisti v parlamente, ide o symbolické vymeriavanie reťaze z kuchyne, píše Pavol Hardoš. Fajn žúr za štátne peniaze: Aký úzky, aký stiesnený je svet ľudí, ktorí rozhodujú o kvalite života iných. S akou ľahkosťou sa skrývajú za svoje vraj hodnoty a ako je im jedno, čo svojimi nápadmi v ich mene rozhasia a koho to zasiahne, píše Ida Želinská.

Aký úzky, aký stiesnený je svet ľudí, ktorí rozhodujú o kvalite života iných. S akou ľahkosťou sa skrývajú za svoje vraj hodnoty a ako je im jedno, čo svojimi nápadmi v ich mene rozhasia a koho to zasiahne, píše Ida Želinská. Nástroj na prehlbovanie zúfalstva: To, čo v čase pandémie potrebujeme, nie je prehlbovanie zúfalstva a nadháňanie klientely cirkvi. Ale úprimný rozhovor o tom, akí sme krehkí a ako málo si vážime tých, čo sa starajú o ľudí, ktorí nie sú ideálom samostatnosti a výkonnosti, píše Zuzana Kepplová.

To, čo v čase pandémie potrebujeme, nie je prehlbovanie zúfalstva a nadháňanie klientely cirkvi. Ale úprimný rozhovor o tom, akí sme krehkí a ako málo si vážime tých, čo sa starajú o ľudí, ktorí nie sú ideálom samostatnosti a výkonnosti, píše Zuzana Kepplová. Zatočiť s ústavnými právami žien: Tak si povedzme to tajomstvo nahlas: Aj dnes môže žena čakať štyri dni na akýkoľvek zázrak. Je to bytosť s mozgom (šokujúce, však?), ona si porozmýšľala o svojom živote aj bez zákona, ktorý jej na to veľkolepo udeľuje ďalší čas, píše Nataša Holinová.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Ženský balík: Dôchodková spravodlivosť pre ženy, bezplatné interrupcie aj antikoncepcia, reforma pôrodnej starostlivosti, pomoc pre obete násilia, ale aj povinná vzťahová a sexuálna výchova či podpora podnikania žien v menej rozvinutých regiónoch. To sú iba niektoré z opatrení, ktoré navrhuje strana Progresívne Slovensko ako súčasť takzvaného Ženského balíka.

Dôchodková spravodlivosť pre ženy, bezplatné interrupcie aj antikoncepcia, reforma pôrodnej starostlivosti, pomoc pre obete násilia, ale aj povinná vzťahová a sexuálna výchova či podpora podnikania žien v menej rozvinutých regiónoch. To sú iba niektoré z opatrení, ktoré navrhuje strana Progresívne Slovensko ako súčasť takzvaného Ženského balíka. Ako zdobiť hroby s minimom odpadu: Najmä v dušičkovom období praskajú cintoríny pod náporom lacnej a neekologickej výzdoby. O zníženie odpadu na cintorínoch sa môže pričiniť každý. Stačí, keď na výzdobu hrobového miesta zvolí ekologickejšie alternatívy.

Najmä v dušičkovom období praskajú cintoríny pod náporom lacnej a neekologickej výzdoby. O zníženie odpadu na cintorínoch sa môže pričiniť každý. Stačí, keď na výzdobu hrobového miesta zvolí ekologickejšie alternatívy. Mýty o dyslexii: Mnohí ľudia si myslia, že táto porucha súvisí so všeobecnou úrovňou inteligencie človeka. No nie je to tak. Jedinci s dyslexiou nie sú ani viac, ani menej inteligentní než bežná populácia. Logopedička Martina Zubáková pre SME vyvracia desať najčastejších mýtov, ktoré o dyslexii v spoločnosti kolujú.

Rozhovory ZKH: Jindřich Šídlo. (zdroj: SME)

Je český volič taký tradičný, že nechce zmenu? Ako do zostavovania vlády môže vstupovať prezident Zeman, ktorý má momentálne vážne problémy so zdravím? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komentátorom Seznamu Jindřichom Šídlom.

