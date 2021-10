Rúška si dajte dole, vyzýval. Harabinovi zrušili obvinenie

Podľa prokurátora nejde o trestný čin, ale o priestupok.

9. okt 2021 o 20:16 Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. Rúška si dajte dole, vyzýval ľudí bývalý sudca Štefan Harabin počas protestu proti pandemickým opatreniam 17. novembra minulého roka. Na Slovensku bola povinnosť mať na hromadných podujatiach rúško aj v exteriéri.

Pre výzvy na porušovanie opatrení sa ale napokon pred súd nepostaví. Bratislavská krajská prokuratúra pre televíziu Markíza potvrdila, že prokurátor obvinenie zrušil. Podľa neho nejde o trestný čin, ale o priestupok.

Harabin dlhodobo tvrdí, že nemá právnu povinnosť nosiť rúško. "Je to nulitné," hovorí o nariadeniach hlavného hygienika. Harabina však v prvej polovici tohto roka obvinili z prečinu porušovania povinností a podnecovania.

Polícia po ňom dokonca v apríli vyhlásila pátranie, pretože si nepreberal zásielky na pošte. Harabin sa bránil, že si ich prebrať chcel, ale na poštu ho nepustili bez rúška.

O prípade má teraz rozhodnúť Úrad verejného zdravotníctva. Harabinovi podľa Markízy hrozí maximálne pokuta do výšky 1659 eur.

„Ja o tom nič neviem. Ako ma mohli pokutovať, keď som nič nespáchal? Je to nulitné. Prokurátor to tomu policajtovi otrepal o hlavu," povedal Harabin s tým, že problém má naopak policajt, ktorý ho dal do pátrania a údajne ho trestne stíhajú.