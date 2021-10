Opätovné zavedenie núdzového stavu na Slovensku podľa Hegera nehrozí

Premiér na to ani nevidí politickú vôľu.

18. okt 2021 o 13:14 SITA

BRATISLAVA. Opätovné zavedenie núdzového stavu na Slovensku nehrozí. V dnešnej diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Dôvodom je podľa premiéra dobré nastavenie covid automatu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Nevidím na to ani politickú vôľu. Ak sa budeme očkovať a riadiť pravidlami automatu, tak to zvládneme. V tejto súvislosti preto vyzývam všetkých ľudí, aby sa dali zaočkovať. Je to jediná cesta k zrušeniu jednotlivých opatrení, ktoré v súčasnosti v krajine platia," dodal Heger.