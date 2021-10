Ranný brífing: Hanba v Trnave odhalila skrat v systéme

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

18. okt 2021 o 23:05 Michal Deliman

Mnohí chuligáni nie sú o športoví fanúšikovia, ale ľudia, ktorí vyhľadávajú násilie a inklinujú k extrémizmu. V Trnave sa takto bili aj Poliaci a Česi, v ich prípade zlyhal systém, ktorý by mal zabrániť ich príjazdu na Slovensko.

Derby medzi Slovanom a Trnavou si budeme pamätať ako jednu z najväčších bitiek chuligánov na Slovensku. Ako sa vôbec mohlo stať, že sa na trávniku mlátili ľudia, kto to nezvládol a prečo takéto indivídua poriadne netrestáme? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Zahraniční chuligáni boli organizovaní a vycvičení, systém na ich odhalenie zlyhal

Na odborný názor sa nás nepýtali, hovorí gynekológ o Záborskej návrhu

Yeme mu dalo košom, tak Tkáč z J&T otvára vlastné potraviny

Mohol byť hviezdou, meno mu zničila lož o Iraku. Zomrel generál Powell

Hanba v Trnave. O slovenskom "futbale" píšu svetové médiá

Inšpiroval Bibliu kozmický výbuch? Vedci skúmali zánik starovekého mesta

Príloha Seniori: V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete špeciálnu prílohu pre seniorov. Dozviete sa, aké budú tento rok vianočné dôchodky, kedy a koľko peňazí seniori dostanú. Prečítate si o zmenách v penziách platných od budúceho roka alebo o tom, akú pomoc poskytujú seniorom mestá a obce.

Zahraniční chuligáni boli organizovaní a vycvičení, systém na ich odhalenie zlyhal

Chuligánska bitka počas zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava. (zdroj: SITA)

„Každý do svojho sektora, nevhadzujte pyrotechniku,“ opakoval bezmocne komentátor počas futbalového zápasu v Trnave medzi Spartakom a Slovanom Bratislava.

Poľských chuligánov, ktorí sa na sociálnych sieťach chvália, ako spolu trénujú bojové umenia a potom si ich testujú na ulici, slová organizátorov nezaujímali.

Jeden z nich v kukle poľského klubu Katowice dokopal slovanistu do bezvedomia a potom spolu s davom ďalších extrémistov pred ochrankármi ušiel.

Viacerí, s ktorými sa denník SME rozprával, hodnotia nedeľné násilnosti ako sofistikovaný a plánovaný útok chuligánov z Trnavy, Katovíc a českej Ostravy.

Štáty v Európe majú vlastnú databázu problémových fanúšikov, na ktorých by si organizátori športových podujatí mali dávať pozor. O informácie by sa mali deliť s ostatnými štátmi.

„Včerajší zápas ukázal zlyhanie systému, ktorý by mal zabrániť príjazdu zahraničných účastníkov, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko,“ zhodnotil zápas analytik z mimovládnej organizácie Globsec Daniel Milo.

Úplne rovnakí bitkári a náckovia: Skupiny ultras sú pretkané bitkárskou, extrémistickou a neonacistickou DNA. Úspešne ju recyklujú už desiatky rokov. Tí šikovnejší sa uplatnia ako futbaloví legionári a tí šťastnejší ako hajlujúci riaditelia oteckovho futbalového klubu, píše Jakub Filo.

Na odborný názor sa nás nepýtali, hovorí gynekológ o Záborskej návrhu

Pochod za reprodukčnú spravodlivosť iniciatívy Nebudeme ticho v Bratislave. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Do druhého čítania v parlamente smeruje návrh zákona skupiny poslancov okolo Anny Záborskej. Aj keď v názve sa spomína pomoc ženám, viacero pripravovaných bodov komplikuje prístup k bezpečnej interrupcii.

Ak prejde v navrhovanom znení, jednou zo zmien, ktoré prinesie, bude aj to, že minister zdravotníctva už nebude môcť vyhláškou schváliť tabletkovú formu interrupcie. Tá je menej riziková ako chirurgická forma, no o jej povolení by po novom musela rozhodnúť väčšina v parlamente.

Viac než 220 lekárov preto adresovalo poslancom výzvu, aby za návrh nezahlasovali. S výzvou rovnakého charakteru prišlo aj 60 mimovládnych organizácií.

„Návrh zákona bol napísaný bez účasti odborníkov, bez účasti žien, ktorých sa návrh týka najviac. Pani Záborská sa situuje do pozície odborníčky, pretože v roku 1972 skončila lekársku fakultu, a taktiež do pozície znalkyne ženskej duše a potrieb, pretože posledných 20 rokov sedí v predsedníctvach rôznych prolife organizácií,“ hovorí Tatiana Speváková, jedna z iniciátoriek výzvy.

Protest proti Záborskej návrhu: Stovky ľudí sa zhromaždili v Bratislave a v ďalších mestách na Slovensku a v Česku, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Protest je namierený proti návrhu Anny Záborskej, ktorý politička nazvala „zákon o pomoci tehotným ženám”.

Stovky ľudí sa zhromaždili v Bratislave a v ďalších mestách na Slovensku a v Česku, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Protest je namierený proti návrhu Anny Záborskej, ktorý politička nazvala „zákon o pomoci tehotným ženám".

Interrupcie netreba obmedzovať, ale sprístupniť legálnu službu. Po pracovnom stretnutí na pôde zdravotníckeho výboru parlamentu s odborníkmi to vyhlásila jeho predsedníčka Jana Bittó Cigániková. Návrh zákona označila za „neľudský".

Poslankyni Záborskej treba zo srdca popriať, nech pekne predkladá svoje návrhy každého pol roka, aby najhoršie, čo sa môže stať, bolo, že ju platíme za celkom zbytočnú prácu, píše Nataša Holinová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pozitívny výsledok PCR testu malo 553 osôb, laboratóriá vykonali 3 162 vyšetrení. Pribudlo osem obetí ochorenia Covid-19. Počet hospitalizovaných stúpol o jednu osobu, v nemocniciach tak leží 964 pacientov. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 170 ľudí.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 553 osôb, laboratóriá vykonali 3 162 vyšetrení. Pribudlo osem obetí ochorenia Covid-19. Počet hospitalizovaných stúpol o jednu osobu, v nemocniciach tak leží 964 pacientov. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 170 ľudí. Fico opäť skúša šťastie: Prešli len tri mesiace, odkedy Ústavný súd nepovolil referendum o predčasných voľbách a už sa schyľuje k ďalšiemu podobnému pokusu. Opozičný Smer má opäť len malú šancu na úspech. Tentoraz Robert Fico od prezidentky Zuzany Čaputovej žiada akúsi konzultáciu referendových otázok ešte predtým, než začne so zberom podpisov.

Prešli len tri mesiace, odkedy Ústavný súd nepovolil referendum o predčasných voľbách a už sa schyľuje k ďalšiemu podobnému pokusu. Opozičný Smer má opäť len malú šancu na úspech. Tentoraz Robert Fico od prezidentky Zuzany Čaputovej žiada akúsi konzultáciu referendových otázok ešte predtým, než začne so zberom podpisov. Obvinili vyšetrovateľa Ďurku: Vyšetrovateľa NAKA Pavla Ďurku, ktorý figuruje v tíme Očistec, obvinili z trestného činu marenia úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti. Obvinenie sa týka samovraždy kľúčového svedka vo viacerých kauzách a bývalého príslušníka SIS Františka Böhma.

Yeme mu dalo košom, tak Tkáč z J&T otvára vlastné potraviny

Predajňa potravín Od našich v Devíne. (zdroj: INDEX)

Na slovenský maloobchodný trh s potravinami vstupuje nový hráč, ktorý ponesie meno Od našich.

Bude však mať špecifické postavenie a podľa jeho autora vznikol len ako reakcia na situáciu v Devíne. Práve tejto mestskej časti Bratislavy chýbali potraviny.

To sa nepáčilo finančníkovi z J&T Patrikovi Tkáčovi, ktorý v Devíne býva. Rozhodol sa postaviť potraviny vo vlastnej réžii. Jeho snaha aktuálne dostáva finálne kontúry.

Nové potraviny by mali brány otvoriť začiatkom novembra. Tkáč pre INDEX hovorí o tom, že by v nich chcel využiť napríklad aj umelú inteligenciu.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Kováčik má prísť o všetko: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dostal za korupciu okrem väzenia ešte jeden trest - prepadnutie majetku. Ak so svojím odvolaním na Najvyššom súde neuspeje, všetko, čo vlastní, by malo pripadnúť štátu. V prípade, ak prepadne celý majetok, ide do konkurzu.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dostal za korupciu okrem väzenia ešte jeden trest - prepadnutie majetku. Ak so svojím odvolaním na Najvyššom súde neuspeje, všetko, čo vlastní, by malo pripadnúť štátu. V prípade, ak prepadne celý majetok, ide do konkurzu. Do Vydrice by už nešli: Ceny bývania neustále rastú, developeri nemajú problém predávať byty z papiera dlho pred ich dokončením. Napriek tomu Zoltán Müller, šéf skupiny Lucron, ktorá stojí za projektmi Vydrica, Nesto či Malé Krasňany, nehovorí o developerských zlatých časoch.

Ceny bývania neustále rastú, developeri nemajú problém predávať byty z papiera dlho pred ich dokončením. Napriek tomu Zoltán Müller, šéf skupiny Lucron, ktorá stojí za projektmi Vydrica, Nesto či Malé Krasňany, nehovorí o developerských zlatých časoch. Škoda Auto zastavuje výrobu: Česká automobilka Škoda Auto, dcérska spoločnosť nemeckého koncernu Volkswagen, na dva týždne zastavuje takmer všetky výrobné linky pre globálny nedostatok čipov a ďalších komponentov.

Mohol byť hviezdou, meno mu zničila lož o Iraku. Zomrel generál Powell

Colin Powell klamal o biologických zbraniach v Iraku na pôde OSN. (zdroj: TASR/AP)

Máš dobré preferencie, nič sa nestane, ak prídeš o niekoľko percent. S týmito slovami vyprevádzal americký viceprezident Dick Cheney ministra zahraničných vecí Colina Powella pred jeho kľúčovým prejavom na pôde OSN.

Začínal sa rok 2003 a v Bielom dome sa plánoval útok na Irak. Kľúčovým dôkazom na presvedčenie spojencov malo byť to, že diktátor Saddám Husajn má k dispozícii zbrane hromadného ničenia a treba ho čím skôr zastaviť.

„Nemôžu byť žiadne pochybnosti o tom, že Saddám Husajn má biologické zbrane a schopnosti rýchlo ich vyrobiť viac, oveľa viac,“ povedal Powell na pôde OSN. Tvrdil, že americké spravodajské služby majú nezvratné dôkazy.

O mesiac a pol sa americká invázia začala, no chemické zbrane sa nenašli. „Ani zďaleka to nebola moja prvá chyba, ale jedna z tých najvážnejších. Tá, ktorá mala najväčší dosah. Táto udalosť bude mať kľúčové miesto v mojich nekrológoch,“ napísal.

V tomto sa nemýlil. Generál Colin Powell zomrel 18. októbra vo veku 84 rokov na následky komplikácií spojených s Covidom-19.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Práceneschopný Zeman: Český prezident Miloš Zeman nie je podľa pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice v súčasnosti schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti. Nemocnica to napísala šéfovi českého Senátu Milošovi Vystrčilovi. Ten uviedol, že dlhodobá prognóza je hodnotená ako krajne neistá a možnosť návratu k výkonu pracovných povinností v najbližších týždňoch je málo pravdepodobná.

Český prezident Miloš Zeman nie je podľa pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice v súčasnosti schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti. Nemocnica to napísala šéfovi českého Senátu Milošovi Vystrčilovi. Ten uviedol, že dlhodobá prognóza je hodnotená ako krajne neistá a možnosť návratu k výkonu pracovných povinností v najbližších týždňoch je málo pravdepodobná. Orbána vyzve maďarský Matovič: Keď sa v roku 2018 stal prekvapujúco starostom mesta Hódmezővásárhely nezávislý kandidát Péter Márki-Zay, bol to pre opozíciu signál, že Viktor Orbán sa poraziť dá, ak budú spolupracovať. Starosta, ktorý tvrdí, že nie je politik, teraz opäť prekvapil a vyhral opozičné primárky. Verí, že môže byť premiérom.

Keď sa v roku 2018 stal prekvapujúco starostom mesta Hódmezővásárhely nezávislý kandidát Péter Márki-Zay, bol to pre opozíciu signál, že Viktor Orbán sa poraziť dá, ak budú spolupracovať. Starosta, ktorý tvrdí, že nie je politik, teraz opäť prekvapil a vyhral opozičné primárky. Verí, že môže byť premiérom. Kremeľ doplatil na vlastnú taktiku: V Rusku každý deň pribudne približne tisíc obetí covidu. Ruské médiá už dva týždne pravidelne informujú, že najnovší počet úmrtí opäť prekonal rekordný počet obetí z predošlého dňa. Kremeľ a úrady vinia radových občanov, odborníci na Rusko však upozorňujú, že za nízku zaočkovanosť môže do veľkej miery vedenie krajiny.

Zo zahraničných webov:

Hanba v Trnave. O slovenskom "futbale" píšu svetové médiá

Bitka chuligánov v zápase Trnava - Slovan. (zdroj: SITA)

O slovenskom futbale sa píše v najväčších svetových médiách, vyjadrujú sa k nemu fanúšikovia, reagujú osobnosti. Nie však pre krásny gól, ani pre úspechy na medzinárodnej scéne.

Hovorí sa o ligovom zápase, ktorý sa hral kratšie než štvrťhodinu. Ukončili ho fanúšikovia oboch táborov, ktorí po nepokojoch v sektore hostí zaplnili hraciu plochu a začali sa biť priamo na trávniku. Podobná udalosť je v civilizovaných krajinách výnimočná.

„Po štvrťhodine hry došlo k vážnym incidentom. Priaznivci oboch táborov vtrhli na ihrisko a nechali hráčom sotva dostatok času na útek, než prišlo k ich stretu,” píše francúzsky L'Equipe.

Dnes zasadne mimoriadne Prezídium Únie ligových klubov a rozhodne o športovom osude nedohratého derby, tresty má v rukách Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu, ktorá zasadne vo štvrtok.

Čo sa stalo v Trnave: Spartak Trnava a Slovan Bratislava sú najväčší rivali na slovenskej futbalovej scéne a vzájomné zápasy sprevádza často napätie. Čo sa stalo na futbale v Trnave? Prinášame vám odpovede na základné otázky.

Spartak Trnava a Slovan Bratislava sú najväčší rivali na slovenskej futbalovej scéne a vzájomné zápasy sprevádza často napätie. Čo sa stalo na futbale v Trnave? Prinášame vám odpovede na základné otázky. Trestné stíhanie: V súvislosti s konaním osôb na štadióne polícia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo, z ktorého sú podozrivé všetky osoby, ktoré neoprávnene vošli na hraciu plochu, ale aj tí, ktorí narušili verejný poriadok. Polícia požiadala organizátora o kamerové záznamy a súčinnosť pri stotožnení konkrétnych osôb.

V súvislosti s konaním osôb na štadióne polícia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo, z ktorého sú podozrivé všetky osoby, ktoré neoprávnene vošli na hraciu plochu, ale aj tí, ktorí narušili verejný poriadok. Polícia požiadala organizátora o kamerové záznamy a súčinnosť pri stotožnení konkrétnych osôb. Stanovisko Spartaka: Futbalový klub FC Spartak Trnava odsúdil fanúšikovské incidenty, ktoré spôsobili nedohratie derby s ŠK Slovan Bratislava. "Definitívne pretiekol pohár akejkoľvek našej tolerancie," píše klub v stanovisku.

Futbalový klub FC Spartak Trnava odsúdil fanúšikovské incidenty, ktoré spôsobili nedohratie derby s ŠK Slovan Bratislava. "Definitívne pretiekol pohár akejkoľvek našej tolerancie," píše klub v stanovisku. Civilizačné návyky: Týmto ľuďom nejde o žiadny futbal ani o klub, ide im o násilie. Vybili by si ho aj na šachovom turnaji. Takíto ľudia nemajú miesto na normálnom futbale a ani v normálnej spoločnosti, píše Samo Marec.

Inšpiroval Bibliu kozmický výbuch? Vedci skúmali zánik starovekého mesta

Vyobrazenie biblického príbehu o zničení Sodomy a Gomory. (zdroj: John Martin/WIKIMEDIA)

Z neba padali skaly a ohnivý dážď. Všade boli kúdoly dymu. Mnohí ľudia zahynuli a zanikla všetka úroda. Zhruba takto by opisovali dávnu katastrofu tí, ktorým sa ju podarilo prežiť.

Obývali mesto Tall al-Hammám, ktoré je dnes už iba archeologickým náleziskom v Jordáne. V strednej bronzovej dobe tu stál obrovský palác obohnaný hrubými múrmi s mohutnou bránou.

Na biblickom príbehu o mestách Sodoma a Gomora, ktoré zničil sírový dážď, tak môže byť kúsok pravdy. Inšpiráciou tejto legendy mohol byť zánik tohto starovekého mesta v údolí rieky Jordán, nad ktorým pred 3600 rokmi vybuchol obrovský meteorit.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Očkovanie treťou dávkou: Slovensko spustilo očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 . Pre koho je doplnkové očkovanie určené, ako bude prebiehať a kto sa bude ďalej považovať za plne zaočkovaného? Denník SME pre vás pripravil otázky a odpovede.

Slovensko spustilo očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 . Pre koho je doplnkové očkovanie určené, ako bude prebiehať a kto sa bude ďalej považovať za plne zaočkovaného? Denník SME pre vás pripravil otázky a odpovede. Strava baníkov z doby železnej: V podzemných soľných baniach v rakúskom Hallstatte objavili vedci 2700 rokov staré výkaly. Tie im prezradili veľa o potrave ľudí v železnej dobe. Neprekvapí, že mali radi pivo.

V podzemných soľných baniach v rakúskom Hallstatte objavili vedci 2700 rokov staré výkaly. Tie im prezradili veľa o potrave ľudí v železnej dobe. Neprekvapí, že mali radi pivo. Eset Science Award: Na treťom ročníku ocenili špičkových vedcov a vedkyne, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle a ich vedecká práca a výsledky sú prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Samuel Vlčan. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Stačí, aby bol šéf pozemkového fondu človek s protikorupčným príbehom? Akú má kvalifikáciu a vie vôbec niečo o pozemkoch? Ustúpi minister Borisovi Kollárovi pri prevode štátnych pozemkov pod správu ministerstva životného prostredia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom.

Podcasty SME

Gyncast: Predstavujeme nový podcast Gyncast o gynekologických témach

Predstavujeme nový podcast Gyncast o gynekologických témach Odsúdení na neúspech: Rómske osady na Slovensku sú zóny bezprávia

Karikatúra

Ultras mozgu. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Bulgur šalát s pečeným kurčaťom. (zdroj: Isifa)

Pšenica do šalátu? Žiaden strach, takýto šalát chutí výborne a keď k nemu pridáte pečené kura prilákate k stolu celú rodinu.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

