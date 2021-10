Ranný brífing: Nahrali Fica a spol. Prokuratúra hovorí o ovplyvňovaní káuz

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

25. okt 2021 o 23:58 Michal Deliman

Polícia má záznamy, ktoré ukazujú snahu o ovplyvňovanie vyšetrovaní. Uniknuté videá zachytávajú stretnutia Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Bödöra a ďalších. Nový dôkaz posúdi súd pri rozhodovaní o predĺžení väzby pre Tibora Gašpara.

Vladimír Pčolinský, bývalý šéf SIS nemal byť žiadnou obeťou policajnej pomsty, sám mal vojnu policajtov naštartovať. Čo sa teda dialo a čo ukazuje súd? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico, Kaliňák aj Bödör starší na chate. Polícia nahrala tajné rozhovory

Koalícia so 17 opatreniami na obnovu dôvery v štát otáľa. Nevie nájsť dohodu

Bratislavský kráľ odpadov nechal na východe len miliónové dlhy

Častejšie testy platené z vlastného vrecka. Česi sa radšej rozhodli očkovať

Dvadsaťtisíc fanúšikov odišlo predčasne. United utrpeli historickú potupu

Alec Baldwin zažíva tragédiu, aká sa v roku 1993 stala pri filme Vrana. Filmárov nepoučila

Fico, Kaliňák aj Bödör starší na chate. Polícia nahrala tajné rozhovory

Záber z videa zo stretnutia Roberta Fica (vpravo hore), Miroslava Bödöra (vpravo hore), advokáta Mareka Paru (vľavo dole) a syna Tibora Gašpara (vpravo dole). (zdroj: Aktuality.sk)

Do veľkej korupčnej kauzy Očistec spadli už aj trojnásobný expremiér Robert Fico a dlhoročná dvojka v Smere Robert Kaliňák. Polícia získala v rámci vyšetrovania aktuálnych veľkých káuz niekoľko videonahrávok, ktoré majú dokazovať snahu o marenie vyšetrovania a ovplyvňovanie trestných káuz.

Na záznamoch vystupuje okrem Fica a Kaliňáka aj otec oligarchu Norberta Bödöra – Miroslav Bödör a taktiež advokát Marek Para a syn Tibora Gašpara Pavol. Videá zverejnil portál Aktuality.sk.

Ich existenciu už potvrdila aj špeciálna prokuratúra. Dozorový prokurátor kauzy Očistec totiž záznamy predložil ako dôkaz na blížiace sa rozhodovanie súdu o tom, či predĺži väzobné stíhanie exšéfa polície Gašpara a ďalších bývalých špičiek polície.

Prokuratúra pripustila, že záznamy „potvrdzujú snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz“. Záznamy prokuratúra založila do spisu Očistec. Ide pritom o legálny dôkaz, keďže povolenie na ne vydal okresný súd.

Ako Fico opäť stretol Gorilu: Jeho snaha udržať si vplyv v mocenských zložkách štátu nebol len otrepaný naratív komentátorov nezávislých médií. Je to jediný politický cieľ Roberta Fica a ľudí, ktorí vďaka Smeru mohli prekračovať hranice práva a morálky, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Jeho snaha udržať si vplyv v mocenských zložkách štátu nebol len otrepaný naratív komentátorov nezávislých médií. Je to jediný politický cieľ Roberta Fica a ľudí, ktorí vďaka Smeru mohli prekračovať hranice práva a morálky, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Gašparovo DVD: Policajti pri prehliadke v rodinnom dome bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara objavili DVD, na ktorom boli databázy vyšetrovaných prípadov. Domov si ho mal priniesť ešte v čase, keď šéfoval Úradu boja proti korupcii. Nosič si však nechal aj po tom, ako prestal na polícii pracovať.

Koalícia so 17 opatreniami na obnovu dôvery v štát otáľa. Nevie nájsť dohodu

Eduard Heger, Igor Matovič, Boris Kollár, Richard Sulík a Veronika Remišová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Zasadať mali osem hodín denne. Líder OĽaNO Igor Matovič stretnutia pracovnej skupiny na obnovu právneho štátu prirovnal dokonca ku konkláve, keď kardináli volia nového pápeža.

„Zavrieť a postupne obmedzovať jedlo, pitie a nakoniec si vyžiadať ten biely dym," predstavoval si Matovič rokovanie skupiny, ktorá mala priniesť riešenia pre vojnu v bezpečnostných zložkách.

Koalícia považovala zmeny za také dôležité, že tri dni po zadržaní štyroch vyšetrovateľov NAKA zasadla Bezpečnostná rada štátu a koalícia ohlásila vznik špeciálnej komisie. Navrhnúť mala nevyhnutné zmeny zákonov, ktoré by viedli k obnove dôvery v právny štát.

Po osemnástich dňoch premiér Eduard Heger skupinu rozpustil a ohlásil, že z nej vzišlo 17 konkrétnych odporúčaní. Koalícia ich však nikdy oficiálne nepredstavila.

„Nie sú to ľahké rokovania. Nájsť prienik a dohodu v našej pestrej koalícii, ako to nazývam, nie je jednoduché,“ povedal premiér Heger deň pred ukončením činnosti komisie.

„Pokiaľ rokovania pokračujú, znamená to, že sa hľadá dohoda. Keď sa nájde, dáme vám vedieť,“ dodal vtedy premiér. Vedieť však nedali dodnes.

Heger vytiahol nástenku: Eduard Heger prišiel s inovatívnou metódou, ako pohroziť koaličnému partnerovi: vytiahol naňho nástenku úspechov národného reformovania! Je to zaiste praktické, zámer ušľachtilý, akurát to nemôže fungovať, píše Peter Tkačenko.

Eduard Heger prišiel s inovatívnou metódou, ako pohroziť koaličnému partnerovi: vytiahol naňho nástenku úspechov národného reformovania! Je to zaiste praktické, zámer ušľachtilý, akurát to nemôže fungovať, píše Peter Tkačenko. Reakcia premiéra Hegera: Ak by si komentátor pozorne preštudoval reformný semafor, všimol by si, že väčšina úloh sa plní. Ani reformám, voči ktorým má výhrady Sme rodina, ešte neodzvonilo, pretože ešte o nich nerozhodol parlament a intenzívne diskusie stále prebiehajú, píše Eduard Heger.

Ak by si komentátor pozorne preštudoval reformný semafor, všimol by si, že väčšina úloh sa plní. Ani reformám, voči ktorým má výhrady Sme rodina, ešte neodzvonilo, pretože ešte o nich nerozhodol parlament a intenzívne diskusie stále prebiehajú, píše Eduard Heger. Reformné torzo: Vykliešťovanie pôvodných ideí a návrhov, sabotér v koalícii a masívny vonkajší odpor sú takto banálnou triádou bŕzd, ktoré zakladajú silnú reformnú skepsu. Alternatíva, že sa čosi dá pretlačiť aj bez Rodiny môže vyústiť len do koaličného zemetrasenia, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 993 nakazených, laboratóriá vyhodnotili 3 854 vzoriek. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o troch, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 144 pacientov. Pribudlo aj 14 úmrtí na ochorenie Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 246 ľudí. Registrácia na tretiu dávku očkovania proti covidu pre ďalšie skupiny sa zatiaľ nespustila, ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s NCZI finalizuje technické detaily.

PCR testy odhalili 993 nakazených, laboratóriá vyhodnotili 3 854 vzoriek. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o troch, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 144 pacientov. Pribudlo aj 14 úmrtí na ochorenie Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 246 ľudí. Registrácia na tretiu dávku očkovania proti covidu pre ďalšie skupiny sa zatiaľ nespustila, ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s NCZI finalizuje technické detaily. Podmienečné prepustenie Bašternáka: Okresný súd Trenčín sa bude 15. novembra zaoberať návrhom na podmienečné prepustenie odsúdeného Ladislava Bašternáka z výkonu trestu odňatia slobody. To navrhol riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, kde odsúdený vykonáva uložený trest.

Okresný súd Trenčín sa bude 15. novembra zaoberať návrhom na podmienečné prepustenie odsúdeného Ladislava Bašternáka z výkonu trestu odňatia slobody. To navrhol riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, kde odsúdený vykonáva uložený trest. Skúma sériových vrahov: Píše knihy o sériových aj masových vrahoch a robí o nich prednášky. Roky sa ako odborník ponára do skúmania ich osobných profilov a snaží sa odhaľovať príčiny, prečo sa niekto stane vrahom. Andrej Drbohlav zároveň ako terapeut pracuje s deťmi a mladistvými, ktorí môžu mať v živote zle nakročené pre poruchy správania či násilnícke tendencie.

Bratislavský kráľ odpadov nechal na východe len miliónové dlhy

Spoločnosť Invita sa špecializovala na výrobu oceľových rúr. (zdroj: Cwizner/Pixabay )

Len máloktorá slovenská spoločnosť zažila také majetkové turbulencie ako košická eseróčka Invita. Tá vznikla v novembri 2007 a postupne sa medzi jej spoločníkmi objavili firmy zo štátov ako Svätý Vincent a Grenadíny či Marshallove ostrovy.



Na jednej strane tržby presahujúce hranicu 20 miliónov eur, na strane druhej pochybné dohody a ručenia v hodnote niekoľkých miliónov eur. Osud košickej spoločnosti Invita, ktorá sa špecializovala na výrobu oceľových profilov, vyvoláva viacero otáznikov.



V jej pozadí môžete objaviť napríklad bratislavského kráľa odpadov Michala Kováča, ktorého NAKA pred troma rokmi zadržala a obvinila z korupcie. Firmou sa dnes zaoberajú súdy, keď sa pokúšajú speňažiť majetok, aby dokázali uspokojiť veriteľov.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Prečo bude elektrina drahšia: Cena elektriny prudko rastie, za posledný rok sa zdvojnásobila. Prečo je tomu tak? Z čoho je cena elektriny zložená? A je pravda, že doplácame na zelené zdroje elektriny? V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou si na tieto otázky odpovieme.

Cena elektriny prudko rastie, za posledný rok sa zdvojnásobila. Prečo je tomu tak? Z čoho je cena elektriny zložená? A je pravda, že doplácame na zelené zdroje elektriny? V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou si na tieto otázky odpovieme. Reforma národných parkov sa posúva: K presunu štátnych pozemkov v prvých dvoch národných parkoch, ktoré už prešli zonáciou územia, dôjde až 1. apríla 2022. Informovali o tom minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Reforma národných parkov sa mala pôvodne začať už od januára budúceho roka.

K presunu štátnych pozemkov v prvých dvoch národných parkoch, ktoré už prešli zonáciou územia, dôjde až 1. apríla 2022. Informovali o tom minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Reforma národných parkov sa mala pôvodne začať už od januára budúceho roka. Platové rozdiely mužov a žien: Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 25. októbra. Z pohľadu odpracovaných dní tak v roku 2021 od tohto dátumu pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni.

Častejšie testy platené z vlastného vrecka. Česi sa radšej rozhodli očkovať

Pred očkovacím centrom na pražskej hlavnej stanici sa tvorili rady. (zdroj: SITA/AP)

Očkovacie centrum na pražskej hlavnej stanici v piatok a cez víkend navštívil rekordný počet ľudí. Prišli si po jednodávkovú vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson.

Rady sa však tvorili aj pred ďalšími centrami, kde sa ľudia mohli dať zaočkovať bez toho, aby sa vopred zaregistrovali. Vysoký záujem hlásilo aj obchodné centrum Olympia v Brne.

Väčšina opýtaných, ktorí čakali na vakcínu, uviedli, že za ich náhlym záujmom nie sú obavy z nastupujúcej novej vlny pandémie. A to aj napriek tomu, že Česko hlási posledné dni prudký nárast denných prípadov.

Dôvodom, pre ktorý sa rozhodli dať zaočkovať, sú prevažne nové vládne opatrenia. Česko totiž od 1. novembra sprísňuje pravidlá. Okrem iného výrazne skracuje platnosť PCR aj antigénových testov, ktoré ľuďom navyše prestanú preplácať poisťovne, takže si ich budú musieť hradiť sami.

Zo zahraničných webov:

Nemeckú hranicu chodia strážiť neonacisti: Viac ako päťdesiat neonacistov zadržali nemeckí policajti pri hranici s Poľskom. Za cieľ si určili ochranu hranice pred utečencami, ktorí do krajiny prichádzajú z Poľska, kam sa zas dostali z Bieloruska. Policajti ich však k samotnej hranici nepustili, len im odobrali zbrane.

Viac ako päťdesiat neonacistov zadržali nemeckí policajti pri hranici s Poľskom. Za cieľ si určili ochranu hranice pred utečencami, ktorí do krajiny prichádzajú z Poľska, kam sa zas dostali z Bieloruska. Policajti ich však k samotnej hranici nepustili, len im odobrali zbrane. Cyklónová bomba nad Kaliforniou: Kaliforniu po mesiacoch sucha zasiahla v intenzívna búrka, ktorá spôsobila rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy v požiarmi zdevastovanej severnej časti tohto amerického štátu. Marc Chenard z Národnej meteorologickej služby búrku označil za "cyklónovú bombu" – intenzívnu poveternostnú udalosť spôsobenú prudkým poklesom barometrického tlaku.

Kaliforniu po mesiacoch sucha zasiahla v intenzívna búrka, ktorá spôsobila rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy v požiarmi zdevastovanej severnej časti tohto amerického štátu. Marc Chenard z Národnej meteorologickej služby búrku označil za "cyklónovú bombu" – intenzívnu poveternostnú udalosť spôsobenú prudkým poklesom barometrického tlaku. Vojenský prevrat v Sudáne: Predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil tento orgán fungujúci ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády. Podľa sudánskeho ministerstva informácií generál svojím vyhlásením potvrdil, že armáda uskutočnila prevrat.

Zo zahraničných webov:

Dvadsaťtisíc fanúšikov odišlo predčasne. United utrpeli historickú potupu

Brankár Manchestru United David de Gea opúšťa ihrisko po prehre s Liverpoolom. (zdroj: TASR/AP)

V prepočte od sto až do viac než tisíc eur sa pohybujú ceny vstupeniek na domáce zápasy Manchester United v anglickej futbalovej Premier League.

Napriek tomu odchádzali tisíce fanúšikov zo štadióna Old Trafford oveľa skôr, než sa skončil ťahák víkendového programu medzi Manchesterom United a FC Liverpool. Mnohí už po prvom polčase, ktorý prehrali domáci 0:4.

„Tieto dva tímy sa tvária ako rovnocenné, ale bol medzi nimi obrovský rozdiel. Manchester United bol ponížený rivalmi z Liverpoolu. Bol to deň zúčtovania,“ napísal po zápase britský Daily Mail.

Manchester nakoniec podľahol Liverpoolu 0:5. Pre United to bola v derby najväčšia domáca prehra v histórii.

Alec Baldwin zažíva tragédiu, aká sa v roku 1993 stala pri filme Vrana

Herec Alec Baldwin telefonuje po tom, ako ho vypočuli v úrade šerifa okresu Santa Fe. (zdroj: TASR/AP)

Pri nakrúcaní filmu The Rust s Alecom Baldwinom zahynul človek a na prípade už pracuje polícia, ale to neznamená, že niekto bude za smrteľný výstrel odsúdený a pôjde do väzby.

V roku 1993 došlo na filmovom pľaci k rovnakej tragédii, žiadna iná takého druhu sa odvtedy až doteraz neudiala.

V pozícii, v akej je dnes Alec Baldwin, bol vtedy Michael Massee. Vo filme Vrana hral gangstra, ktorý najprv znásilnil a zabil mladú ženu a potom vystrelil aj na jej snúbenca - hlavného hrdinu, ktorého hral Brandon Lee, syn slávneho Brucea Leeho.

Scéna, keď Lee vstúpil do miestnosti, kde jeho filmová snúbenica už ležala mŕtva, sa nakrúcala zvlášť. Zbraň, z ktorej naňho Massee vystrelil, mala byť skontrolovaná a všetko sa zdalo byť v poriadku, aj keď to bola streľba z krátkej vzdialenosti.

Po niekoľkých sekundách však bolo jasné, že niekde nastala chyba. Brandon Lee sa už nepostavil, museli ho odviezť do nemocnice a tam po dvoch hodinách zomrel.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Projekt o bratislavských sídliskách: Vyrastali na bratislavskom sídlisku krátko po páde komunistického režimu. V čase, keď na sídliskách rástla kriminalita a stali sa pôsobiskom pouličných dílerov drog a ich zákazníkov. S odstupom rokov sa kriticky obzerajú za svojim detstvom a mladosťou. Výtvarníci Matúš Maťátko a Filip Sabol sa spojili v špeciálnom projekte, ktorý nazvali Break the Wall.

Vyrastali na bratislavskom sídlisku krátko po páde komunistického režimu. V čase, keď na sídliskách rástla kriminalita a stali sa pôsobiskom pouličných dílerov drog a ich zákazníkov. S odstupom rokov sa kriticky obzerajú za svojim detstvom a mladosťou. Výtvarníci Matúš Maťátko a Filip Sabol sa spojili v špeciálnom projekte, ktorý nazvali Break the Wall. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Zomrel Gunther z Priateľov: Americký herec James Michael Tyler, známy najmä vďaka úlohe Gunthera v televíznom sitkome Priatelia, zomrel vo veku 59 rokov. Hercovi v roku 2018 diagnostikovali rakovinu prostaty v pokročilom štádiu.

