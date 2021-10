Klus dáva za príklad Rakúsko v súvislosti s obmedzeniami pre nezaočkovaných

V najkritickejšej fáze pandémie bude v Rakúsku platiť lockdown.

26. okt 2021 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Očkovanie musí byť slobodou nielen pri cestovaní, a preto sa chce štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) pri úprave COVID automatu inšpirovať v susednom Rakúsku.

Pre prudký nárast počtu nakazených tamojšia vláda rozhodla o cielenom sprísnení podmienok pre neočkovaných. Klus to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.

Lockdown pre nezaočkovaných v kritickej fáze

Rakúsko vytvorilo štvrtý a piaty pandemický stupeň, ktorých obmedzenia sa dotknú práve nezaočkovaných občanov. V najkritickejšej, piatej fáze, bude pre nich dokonca platiť lockdown.

„Už dnes vieme, že kritériom bude situácia na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Keď bude obsadených viac ako 600 lôžok na JIS, Rakúsko bude v piatej fáze pandemického plánu,“ spresnil Klus s tým, že momentálne je v Rakúsku obsadených na JIS-kách 300 miest.

„Inými slovami, pravidlo OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) sa zmení na OP. Nezaočkovaným osobám bude zakázaný vstup do reštaurácií či na športové a kultúrne podujatia,“ povedal Klus.

Doplnil, že v prípade posledného piateho stupňa by pre nezaočkovaných platil zákaz vychádzania. Opustiť domácnosť by mohli len pri ceste do práce alebo kvôli zabezpečeniu základných životných potrieb.

Nízka efektivity súčasného COVID automatu

Štátny tajomník zdôraznil, že tento spôsob je podľa neho jedinou cestou, ako motivovať k tomu, aby sa ľudia dali proti koronavírusu zaočkovať. Súčasné nastavenie COVID automatu má podľa neho po preklopení do čiernej fázy opačný efekt.

„Nehovoriac o tom, že rozhodne nie je férové, ak v oblastiach s nízkou zaočkovanosťou trpia zodpovední občania na úkor tých nezodpovedných, ktorí sa často z úplne iracionálnych dôvodov odmietajú zaočkovať, hoci im to zdravie dovoľuje,“ vysvetľuje Klus.

Štátny tajomník uzavrel, že úplne súhlasí s výrokom rakúskeho kancelára Alexandra Schallenberga, ktorý hovorí o nástupe „pandémie nezaočkovaných“. V Rakúsku je plne zaočkovaných 62 percent obyvateľov.