Ranný brífing: Sulík si do Dubaja najal dcéru, covid už brzdia nové lieky

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

4. nov 2021 o 22:30 Michal Deliman

Alexandra Sulíková mala štátu pomôcť s prezentáciou v Dubaji. Ministerstvu radila sedem dní, má pritom minimálne skúsenosti. O účasti dcéry na Expo Richard Sulík vopred nehovoril, odhalili ju až kópie pasov viacerých členov delegácie, ktoré dal niekto na internet.

Minister hospodárstva Richard Sulík si zazmluvnil vlastnú dcéru, na Expo do Dubaja s ním letela vládnym špeciálom. Odmieta však, že by zneužil svoje postavenie a peniaze daňových poplatníkov. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Cestu Sulíkovej dcéry má zaplatiť štát, krátko pred ňou z nej urobili poradkyňu

Nemocnice našli lieky proti covidu, nie sú vhodné pre každého

Trhy ignorujú problémy a bezhlavo rastú. Príde pád?

Zvonku vyzeráme rizikovo. Aké opatrenia zavádzajú štáty voči Slovákom?

Keď zlyhalo srdce. Fischer sa znovu narodil, Čerepanov zomrel na striedačke

Máme dosť vodky? pýta sa. Viesť rozhovor s Gorbačovom je náročná disciplína

Cestu Sulíkovej dcéry má zaplatiť štát, krátko pred ňou z nej urobili poradkyňu

Minister hospodárstva a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Na oficiálnu návštevu svetovej výstavy Expo v Dubaji zobral minister hospodárstva Richard Sulík z SaS svoju dcéru. Alexandra Sulíková letela vládnym špeciálom s ďalšími politikmi, zamestnancami štátu a podnikateľmi.

Aby sa dala jej účasť v delegácii obhájiť, ministerstvo s ministrovou dcérou na sedem dní podpísalo zmluvu, aby ako „odborníčka na energetické právo“ poradila, ako Slovensko lepšie v Dubaji predstaviť. V zmluve sa zaviazalo, že jej zaplatí náklady na cestu.

Sulíková má pritom minimálne skúsenosti, má 27 rokov a odpracované menej ako tri roky v právnickej kancelárii a audítorskej firme.

Minister odmieta, že by zneužil svoje postavenie a peniaze daňových poplatníkov. Tvrdí, že cestu aj ubytovanie si jeho dcéra dodatočne zaplatí sama, na čom sa vraj dohodli od začiatku. Takú dohodu s ňou však ministerstvo neuzatvorilo. Nie je to zvykom, reagovalo.

„Svoje deti vídam minimálne, preto som s jej účasťou súhlasil, aby sme mohli aspoň takto skĺbiť prácu s časom stráveným spolu,“ povedal otec minister. Vopred o dcérinej ceste nehovoril. Odhalili ju až kópie pasov viacerých členov delegácie, ktoré dal niekto na internet.

Obyčajná lenivosť štátu: Únik cestovných pasov ministra hospodárstva Richarda Sulíka, županov aj štátnych úradníkov na internet je veľkým zlyhaním, ktoré spôsobila lenivosť, tvrdí Pavol Lupták z bezpečnostnej IT firmy Nethemba. Denník SME sa ho pýtal, ako sa to môže stať v krajine, ktorá za posledné desaťročie investovala miliardy eur do rozvoja informatizácie.

Slovenský národný svojráz: Kauza spolunažívania rodiny Richarda Sulíka v Dubaji síce ministrom hospodárstva neotrasie, ale zasa je veľmi milá. Ak nie odhaľuje, tak aspoň potvrdzuje slovenský národný svojráz, píše Peter Tkačenko.

Nemocnice našli lieky proti covidu, nie sú vhodné pre každého

Lieky proti covidu chránia pacientov až desaťnásobne pred hospitalizáciou. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 6 713 nakazených, čo je najviac za jeden deň od začiatku pandémie, celkovo laboratóriá vyhodnotili 21 705 odberov. Počet hospitalizovaných stúpol o 116, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 890 pacientov. Pribudlo aj 34 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 317 ľudí.

Nemocnice na Slovensku chránia pred náporom pacientov s covidom aspoň sčasti kombinácie liekov, ktoré proti koronavírusu účinkujú. Hoci väčšinou ide o lieky, ktoré nemajú plné schválenie Európskou liekovou agentúrou, zdravotnícke zariadenia si ich účinky pochvaľujú.

Proti covidu, najmä jeho delta variantu, podľa oslovených nemocníc najviac zaberá liek casirivimab v kombinácii s imdevimabom. Menej účinný je bamlanivimab. Jeho úspešnosť pri liečbe covidu sa zvyšuje v kombinácii s etesevimabom, avšak väčšina nemocníc ho zatiaľ nemá.

Lieky proti covidu však nie sú vhodné pre každého pacienta chorého na covid. „Liek sa podáva na začiatku ochorenia, pokiaľ sa u pacientov nerozvinie ťažký zápal pľúc s potrebou dopĺňania kyslíka,“ hovorí infektológ Peter Sabaka o bamlanivimabe. Táto zásada však platí pre všetky spomínané lieky.

Pohrebníctva si pripravili kapacity: Od chladiacich prívesov po prehnané poplatky za pohreb. Problém so zvládaním nárastu úmrtí malo minulú zimu viacero miest. Ako mestá pochovávajú obete covidu?

Podporovanie neočkovacích nálad: Nie je to nejaký odboj, nie je to povstanie, nie je to boj proti útlaku ani boj za slobodu. Je to arogancia, hlúposť a zlomyseľnosť. O to viac, ak tieto nálady podporujú politici. Hraničí to s prekročením Trestného zákona, píše Jakub Filo.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Obvinení z kauzy Očistec idú na slobodu: Bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a ďalším obvineným v kauze Očistec nepredĺžili väzbu. Na slobodu idú aj Róbert Krajmer, Peter Hraško, Marián Zetocha a Milan Mihálik. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu o nepredĺžení väzby.

Bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a ďalším obvineným v kauze Očistec nepredĺžili väzbu. Na slobodu idú aj Róbert Krajmer, Peter Hraško, Marián Zetocha a Milan Mihálik. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu o nepredĺžení väzby. Lídrovi Aliancie odopreli vstup na Ukrajinu: Predsedovi mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztiánovi Forróovi zabránili vstúpiť na územie Ukrajiny. Priamo na hranici sa dozvedel, že zákaz preňho platí až do 26. októbra 2023. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že porušil ich volebný zákon. Situáciu už rieši slovenské ministerstvo zahraničných vecí.

Predsedovi mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztiánovi Forróovi zabránili vstúpiť na územie Ukrajiny. Priamo na hranici sa dozvedel, že zákaz preňho platí až do 26. októbra 2023. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že porušil ich volebný zákon. Situáciu už rieši slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Záborská odmietla zmeny v zákone: Pre poslankyňu Annu Záborskú nie je prijateľný pozmeňujúci návrh jej kolegov z klubu k zákonu o pomoci tehotným ženám. Časť poslancov hnutia OĽaNO chce svojím pozmeňujúcim návrhom dosiahnuť, aby Záborskej zákon o pomoci tehotným ženám bol len o sociálnej a ekonomickej pomoci, bez nových obmedzení a reštrikcií.

Trhy ignorujú problémy a bezhlavo rastú. Príde pád?

Burzové indexy prekonávajú rekordy. (zdroj: SITA/AP)

Akciové trhy sú po kratšej prestávke v septembri v ohromnej forme. Trhom sa ženie eufória, ktorá súvisí s dopovaním lacnými peniazmi od centrálnych bánk a dobrými hospodárskymi výsledkami amerických spoločností.

Medzi ne patria predovšetkým Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon či Facebook. Podiel týchto gigantov v indexe S&P 500 je obrovský a tvorí až 23 percent. Ich sila tak dokáže pohnúť celým indexom.

Dobrá nálada sa podpisuje pod vzostup cien špekulatívnych aktív, kam analytici radia napríklad akcie spoločnosti Tesla (aktuálne vyše 1200 dolárov za akciu, čo je dvakrát viac než v lete) alebo kryptomien na čele s bitcoinom.

Odborníkov sme sa preto opýtali nasledujúcu otázku: Akciové trhy sa pohybujú okolo historických maxím. Niektorí experti varujú, že sú nadhodnotené a možno očakávať korekciu. Aký vývoj očakávate v najbližšom období?

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Innovatrics do Číny nepustia: Slovenská firma Innovatrics, ktorú pred pätnástimi rokmi založil Ján Lunter mladší, patrí medzi najlepšie príklady slovenského high-tech exportu. Známa je referenciami v krajinách Afriky a juhovýchodnej Ázie, kde jej technológie na rozoznávanie odtlačkov prstov umožnili tamojším vládam organizovať voľby.

Slovenská firma Innovatrics, ktorú pred pätnástimi rokmi založil Ján Lunter mladší, patrí medzi najlepšie príklady slovenského high-tech exportu. Známa je referenciami v krajinách Afriky a juhovýchodnej Ázie, kde jej technológie na rozoznávanie odtlačkov prstov umožnili tamojším vládam organizovať voľby. Štátne hmotné rezervy porušili zákon: Správa štátnych hmotných rezerv porušila pri obstarávaní strážnej služby zákon o verejnom obstarávaní, keď na účasť v tendri požadovala neprimeranú podmienku. Hmotné rezervy dostali od ÚVO za porušenie zákona pokutu 4000 eur.

Správa štátnych hmotných rezerv porušila pri obstarávaní strážnej služby zákon o verejnom obstarávaní, keď na účasť v tendri požadovala neprimeranú podmienku. Hmotné rezervy dostali od ÚVO za porušenie zákona pokutu 4000 eur. Rozložili skupinu pašerákov cigariet: Kriminálny úrad Finančnej správy spolu s kolegami z Ústredného úradu vyšetrovania policajného zboru Poľska a Colnej správy Českej republiky rozložil organizovanú skupinu obchodujúcu s nelegálnymi tabakovými výrobkami. Zadržaných bolo 19 osôb, medzi nimi aj hlavný organizátor.

Zvonku vyzeráme rizikovo. Aké opatrenia zavádzajú štáty voči Slovákom?

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Po roku a pol sa otvárajú Spojené štáty pre cestujúcich z Európskej únie či zo Spojeného kráľovstva. Podmienkou je, že cudzinec musí byť plne zaočkovaný vakcínou uznanou americkými úradmi a Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Platí to aj pre slovenských občanov, no americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb cestu na Slovensko pre vysoký počet nakazených ochorením Covid-19 neodporúča.

Washington preradil Slovensko z tretej rizikovej úrovne na úroveň štvrtú, kde je v súčasnosti približne 80 krajín sveta. Susedné štáty sú na tretej úrovni, na „štvorke“ sú okrem Slovenska napríklad Rusko alebo Belgicko.

Narastajúci počet prípadov na Slovensku nezaujal len epidemiológov v Spojených štátoch, ale aj v iných krajinách sveta. Prinášame preto prehľad podmienok cestovania do krajín, kam Slováci chodia najčastejšie.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Mexické kartely nekončia: Od okamihu, keď mexické elitné jednotky zatkli jedného z najznámejších drogových bosov Joaquína Guzmána, známeho aj ako El Chapo, ubehlo päť rokov. Mexické úrady zatkli aj šéfov kartelov Sinaloa, Gente Nueva del Jaguar či Juaréz. Krajina tak síce môže hovoriť o úspešnom boji s drogovými kartelmi, v skutočnosti sa im však bez ich čelných predstaviteľov darí ako ešte nikdy.

Od okamihu, keď mexické elitné jednotky zatkli jedného z najznámejších drogových bosov Joaquína Guzmána, známeho aj ako El Chapo, ubehlo päť rokov. Mexické úrady zatkli aj šéfov kartelov Sinaloa, Gente Nueva del Jaguar či Juaréz. Krajina tak síce môže hovoriť o úspešnom boji s drogovými kartelmi, v skutočnosti sa im však bez ich čelných predstaviteľov darí ako ešte nikdy. Česko je rajom pre nemeckých neonacistov: Bavorskí neonacisti sa nevzdávajú plánov na prevrat a vyhrážajú sa politikom, policajtom, moslimom aj židom. Bavorská televízia Bayerischer Rundfunk odvysielala dokument V hľadáčiku – Neonacisti plánujú puč. Ten sa nakrúcal aj v Česku, neďaleko mesta Cheb, ktoré leží na hraniciach Čiech a Nemecka. Tvorcom dokumentu sa okrem iného podarilo zistiť, že strelnice v českom pohraničí vo veľkom využívajú nemeckí neonacisti.

Bavorskí neonacisti sa nevzdávajú plánov na prevrat a vyhrážajú sa politikom, policajtom, moslimom aj židom. Bavorská televízia Bayerischer Rundfunk odvysielala dokument V hľadáčiku – Neonacisti plánujú puč. Ten sa nakrúcal aj v Česku, neďaleko mesta Cheb, ktoré leží na hraniciach Čiech a Nemecka. Tvorcom dokumentu sa okrem iného podarilo zistiť, že strelnice v českom pohraničí vo veľkom využívajú nemeckí neonacisti. Koniec uhlia, znie z COP26: V Glasgowe vzniká dohoda štátov, ktoré chcú postupne úplne opustiť využívanie uhlia na tvorbu elektriny. Uhlie by na výrobu energie mali prestať používať v 30. alebo v 40. rokoch tohto storočia. Medzi signatármi však nie je najväčší znečisťovateľ Čína, India ani Spojené štáty či Česko. Odborníci navyše varujú, že neskorý termín na ukončenie využívania uhlia môže znamenať, že už bude neskoro.

Zo zahraničných webov:

Keď zlyhalo srdce. Fischer sa znovu narodil, Čerepanov zomrel na striedačke

Na snímke Jay Bouwmeester, Boris Sádecký a Alexej Čerepanov. (zdroj: TASR/AP, Dukla Trenčín/facebook)

Nielen športových fanúšikov zasiahla smrť mladého hokejistu Borisa Sádeckého. Mal len 24 rokov, zomrel na následky srdcového kolapsu.

Nejde o prvý prípad, keď profesionálny a zo zdravotného hľadiska pravidelne monitorovaný športovec skolaboval na ihrisku.

Na nedávnych majstrovstvách Európy vo futbale si chvíľami hrôzy prešiel dánsky stredopoliar Christian Eriksen. Vďaka rýchlemu zásahu lekárov aj spoluhráča Simona Kjaera nemal tento moment fatálne následky.

V minulosti postihol srdcový kolaps viacero hokejistov priamo na štadióne. Niektorí mali šťastie, ďalším sa stal ich milovaný šport osudným.

Najdôležitejších je prvých päť minút: Aj obyčajná chrípka vie vážne oslabiť srdce, vraví uznávaný kardiochirurg Viliam Fischer. V rozhovore vysvetľuje, kedy môže športovcom zlyhať srdce.

Máme dosť vodky? pýta sa. Viesť rozhovor s Gorbačovom je náročná disciplína

Michail Gorbačov vo filme Gorbačov. Raj. (zdroj: FDF Jihlava)

Mohol zomrieť, keď mal päť rokov, ale v poslednej chvíli ho vraj pred smrteľným prechladnutím zachránil med, ktorý jeho zúfalým rodičom poradila suseda.

O päťdesiat rokov neskôr žiaril vitalitou, čo bolo v Sovietskom zväze na jeho poste nevídané. Na rozdiel od starcov, ktorí okolo neho stávali nastúpení pred Kremľom v baraniciach na hlave, on mal energiu v postoji aj v chôdzi. On vlastne na rozdiel od nich normálne chodil, už to bolo niečo.

Dnes? Z Michaila Gorbačova, ktorý v polovici 80. rokov vniesol do sovietskej politiky reformného ducha a pobádal ľud k slobode prejavu, je celkom iný muž.

Vznikol o ňom dokumentárny film. Veľa v ňom recituje a spieva – a odmieta odpovedať na zásadné a pritom jednoduché otázky.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Silná hra o zneužívaní detí: Mestské divadlo Žilina uviedlo premiéru silnej hry Thomasa Melleho Naše fotky, ktorá hovorí o dôsledkoch sexuálneho zneužívania detí katolíckymi kňazmi. Režisér a umelecký šéf divadla Eduard Kudláč tak divákom priniesol dôležitú tému.

Mestské divadlo Žilina uviedlo premiéru silnej hry Thomasa Melleho Naše fotky, ktorá hovorí o dôsledkoch sexuálneho zneužívania detí katolíckymi kňazmi. Režisér a umelecký šéf divadla Eduard Kudláč tak divákom priniesol dôležitú tému. Ako som sa stala partizánkou: Z dievčaťa, ktoré sa v 90. rokoch bálo vychádzať na ulicu, pretože v Handlovej zažívalo rasistický teror, vyrástla filmová režisérka Vera Lacková. O čom raz bude nakrúcať, výrazne predurčilo rozprávanie jej starej mamy. Rozprávkovým slovníkom sa jej pokúšala popísať, ako jej prastarý otec Ján Lacko prišiel na konci druhej svetovej vojny o celú rodinu.

Z dievčaťa, ktoré sa v 90. rokoch bálo vychádzať na ulicu, pretože v Handlovej zažívalo rasistický teror, vyrástla filmová režisérka Vera Lacková. O čom raz bude nakrúcať, výrazne predurčilo rozprávanie jej starej mamy. Rozprávkovým slovníkom sa jej pokúšala popísať, ako jej prastarý otec Ján Lacko prišiel na konci druhej svetovej vojny o celú rodinu. Zlaté šesťdesiate mali rôzne podoby: Výstava Bratislava – Zlaté 60-te ukazuje podobu mesta, ktorá už viac neexistuje, ale je aj o ľuďoch, kontrastoch a kultúre, ktorá dodnes ovplyvňuje náš život. Jedinečné zábery zdobia tehlový plot galérie Umelka a sú súčasťou 31. ročníka Mesiaca fotografie.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Katarína Hutyrová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa dostala od päťdesiatich párov topánok v skrini k second handu? Čo má bežný človek robiť, ak chce žiť udržateľnejšie aj v obliekaní? A kto nakupuje dnes v second handoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so zakladateľkou second handu NOSENE Katarínou Hutyrovou.

Podcasty SME

Karikatúra

Márnosť nad márnosť. (zdroj: Vico)

