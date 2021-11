Odborníci chcú obmedziť neočkovaných, pozrite si prehľad návrhov

Konzílium odborníkov predstavilo návrh opatrení na zlepšenie epidemiologickej situácie.

5. nov 2021

BRATISLAVA. Konzílium odborníkov v piatok predpoludním na tlačovej konferencii predstavilo návrhy pre vládu, ktoré by mali pomôcť zlepšiť aktuálnu, stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu.

Vo štvrtok pribudlo 6 805 nakazených z PCR testov, čo je rekordné číslo od začiatku pandémie.

"Zažívame déja vu spred vianočných sviatkov," uviedla členka konzília odborníkov a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava Alena Koščálová.

Aké opatrenia navrhuje konzílium odborníkov (prehľad návrhov)

obmedziť pohyb neočkovaných proti ochoreniu Covid-19 v čiernych okresoch.

zaviesť covid pasy (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie) na vstup do zamestnania od červeného okresu.

práca z domu od červeného okresu.

prerušiť prezenčnú výučbu v bordových a čiernych okresoch.

V bordových a čiernych okresoch obmedziť otváracie hodiny do 22:00.

dodržať zákaz konania vysokorizikových aktivít ako svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia v čiernej farbe okresu

s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti platiť zvýhodnenú dávku počas PN pri ochorení na Covid-19 len zaočkovaným ľuďom

Riešili aj očkovanie proti covidu

Konzílium odborníkov sa tiež venovalo téme očkovania. Navrhuje podporiť tretiu dávku, a to najmä u rizikových skupín a v domovoch sociálnych služieb. Apelujú tiež na zrýchlenie podávania tretích dávok vakcíny.

Na zvýšenie zaočkovanosti by sa podľa odborníkov mali sústrediť všetky sily.

Odborníci zdôrazňujú aj potrebu zabezpečiť kontrolu opatrení, ale aj význam osobnej zodpovednosti ľudí.

"Tento návrh konzília odborníkov odovzdávame do rúk ministra zdravotníctva a vlády, takže to, kedy budú platiť a či budú platiť, záleží na nich," povedala Koščálová. Ideálne by však podľa odborníkov bolo, aby začali platiť čo najskôr.

Či sa Slovensko vyhne lockdownu, Koščálová povedať nevedela. "Záleží to len od nás. Vírus sa šíri medzi ľudmi a šíri sa toľko, koľko mu dovolíme. Nevieme dať záruku, že lockdown nebude."