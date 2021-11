Mišík: Pandemická situácia sa zhoršuje rýchlejšie, do Vianoc lepšia nebude

Niektoré nemocnice už teraz dosahujú svoje maximá.

7. nov 2021 o 8:57 TASR

BRATISLAVA. Pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc určite nezlepší. Skonštatoval to riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík s tým, že sa zhoršuje rýchlejšie, ako to pôvodne očakávali odborníci.

Upozornil, že niektoré nemocnice už teraz dosahujú svoje maximá. "To sme len v novembri. Minulý rok boli tieto maximá dosahované vo februári až marci," doplnil Mišík.

Ako sa bude na Slovensku ďalej pandémia vyvíjať, podľa neho závisí od toho, koľko opatrení a ako štát prijme. Taktiež od zrýchlenia očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Predpokladá však, že v najbližších týždňoch bude nárast pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 pokračovať.

"Vieme určite, že pacienti prichádzajú do nemocníc s oneskorením, po teste. Aj keď uvidíme pokles v počte prípadov, ešte niekoľko týždňov bude rásť počet hospitalizovaných pacientov," uviedol Mišík.

