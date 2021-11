Heger: Očkovaní a prekonaní budú môcť ísť v čiernych okresoch do reštaurácie

Vláda by mala na najbližšom rokovaní hlasovať o viacerých opatreniach.

9. nov 2021 o 6:25 TASR

BRATISLAVA. Očkovaní a ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia.

Všetko za pravidelných kontrol dodržiavania opatrení. Zhodla sa na tom koaličná rada, oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti.

"Verím, že prevádzky budú rozumné a nebudú riskovať tvrdé sankcie pri obchádzaní povinností. To znamená, že nevpustia do interiérov nezaočkované osoby," uviedol predseda vlády s tým, že kabinet by mal na najbližšom rokovaní hlasovať o viacerých opatreniach.

Rozhodovať by vláda mala o povinnosti pre prevádzkovateľa/organizátora odmietnuť vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie osobe, ktorá sa odmietne preukázať COVID passom a svojou totožnosťou.

Prevádzkovateľ/organizátor by tiež mal dostať právo vykázať z priestoru alebo podujatia osobu, ktorá poruší opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva.

"ÚVZ a polícia budú mať nové oprávnenia, a to na mieste udeliť blokovú pokutu alebo uzatvoriť podnik. Ak osoba urazí zdravotníkov alebo sfalšuje COVID pass, tak sa zvýši bloková pokuta na 1000 eur," doplnil premiér na sociálnej sieti.

Kabinet by mal rozhodnúť aj o tom, že zamestnávatelia budú môcť vyžadovať od zamestnancov COVID pass. "Nezaočkovaní zamestnanci prevádzok v čiernych okresoch, ktorí ochorenie neprekonali, budú môcť byť aj testovaní, avšak test im zabezpečí zamestnávateľ, a to minimálne dvakrát do týždňa na vlastné náklady," uviedol predseda vlády.

Pandemickú PN chce dať koalícia na úroveň štandardnej PN. "Povinné očkovanie pre vybrané skupiny zatiaľ nebudeme zavádzať," uzavrel premiér s tým, že viac informácií povedia po vláde. Tá sa zvyčajne schádza v stredu.