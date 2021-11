Vláda schválila zmenu opatrení. Čo by sa malo zmeniť?

Návrhy musí ešte prerokovať parlament.

10. nov 2021 o 15:30 TASR

BRATISLAVA. Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia Covid-19.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

Covid pasy a kontrola

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním na ochorenie Covid-19, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach.

Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Zamestnanec si môže testovanie zabezpečiť sám, alebo mu ho bezplatne zabezpečí zamestnávateľ. Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, malo by sa to kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy.

"Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napr. náhrade mzdy, čerpaní dovolenky," uvádza sa v materiáli.

Viac moci pre hygienikov

Počas krízovej situácie by z dôvodu ochorenia Covid-19 malo byť možné uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta.

Policajt by tiež mohol od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie Covid-19.

Vyššie pokuty

Ak osoba urazí zdravotníkov, sfalšuje covid pas alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak by malo byť možné uložiť jej pokutu do 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur.

Za priestupy spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu by mala byť pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/RlLa5AqN_QM

Pandemická péenka

Podľa nových pravidiel by sa mala pandemická PN od 1. decembra dostať na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.