Koronavírus na Slovensku sledujeme minútu po minúte

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 526-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 13 314 obetí.

10. nov 2021 o 0:00 Andrej Kuzmány, Juraj Buch, Veronika Orviská, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

00:00 SLOVENSKO - Dnes zasadne vláda a rozhodovať by mala o viacerých krokoch v súvislosti so zhoršujúcou sa pandémiou koronavírusu. Naznačil to premiér Eduard Heger po pondelňajšej koaličnej rade, na ktorej sa partneri dohodli na tom, že očkovaní a tí s prekonaným ochorením Covid-19 budú môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia aj v čiernych okresoch.

Rokovať by dnes vláda mala o povinnosti pre prevádzkovateľa či organizátora odmietnuť vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie osobe, ktorá sa odmietne preukázať covid pasom a svojou totožnosťou. Prevádzkovateľ či organizátor by tiež mal dostať právo vykázať z priestoru alebo podujatia osobu, ktorá poruší opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva.

Kabinet by mal rozhodnúť aj o tom, že zamestnávatelia budú môcť vyžadovať od zamestnancov covid pas.