Záchranári za posledný týždeň prišli denne k 385 prípadom v súvislosti s koronavírusom

Sme na maxime z druhej vlny, ale tretia vlna ešte nie je na vrchole.

BRATISLAVA. Zdravotnícki záchranári len za posledný týždeň denne prišli v priemere k 385 prípadom.

Ako povedal vedúci odboru zdravotnej starostlivosti - hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Július Pavčo, prvý októbrový týždeň to bolo pod 100 výjazdov denne ku pozitívnym na COVID-19, respektíve suspektným pacientom.

"Momentálne sme takmer na maxime z druhej vlny, ale aktuálna vlna sa ešte nekončí," zhodnotil.

Na otázku, koľko z nich bolo zaočkovaných, odpovedať nevedel. Denne však podľa jeho slov rastú počty volaní týkajúcich sa ochorenia COVID-19 a rovnako aj počty zásahov záchrannej zdravotnej služby u pozitívnych pacientov.

Pacienti s pozitívnym nálezom na ochorenie COVID-19 sa podľa Pavča ocitli v situácii, keď nevedia, čo majú robiť a obracajú sa preto na linku 155.

Vysvetlil, že sú to opakované otázky o priebehu ochorenia COVID-19, vybavenia PN či dožadujú sa okamžitej hospitalizácie.

Operátori linky tiesňového volania 155 podľa neho denne musia podávať informácie o ochorení COVID-19, ktoré by mali pacienti konzultovať so svojím všeobecným lekárom.

"Linka tiesňového volania 155 je pre život ohrozujúce stavy, pacienti s ľahkým priebehom ochorenia COVID-19 by mali svoj zdravotný stav riešiť so svojim všeobecným lekárom a až v prípade zhoršenia zdravotného stavu by mali volať na tiesňovú linku 155," zdôraznil.

Dodal, že krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby pracujú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne sedem dní v týždni.

"Práca operátora na tiesňovej linke 155 je špecifická, môžu ju vykonávať len ľudia so vzdelaním v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na úzky okruh ľudí v súčasnej dobe aj s ohľadom na rastúci počet volaní na linku tiesňového volania 155 nie je v našich silách posilniť ju," uzavrel s tým, že systém je nastavený tak, že každý hovor na linku 155 bude prijatý a spracovaný podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta.