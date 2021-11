Hlas hovorí o rozbuške, proti povinnému očkovaniu je aj Fico

Prečítajte si reakcie.

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko priznal, že chce navrhnúť povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva, pričom by malo ísť najmä o seniorov.

Tvrdí, že o takomto riešení už diskutuje s právnikmi. Pokiaľ povedia, že je povinné očkovanie v súlade s ústavou, bude ho presadzovať.

Peter Kresák, ústavný právnik

V situácii, v ktorej sa Slovensko v súčasnosti nachádza, je povinné očkovanie nielen možné, ale aj potrebné a ústavne konformné. Mám pritom na mysli najmä pozitívny záväzok štátu chrániť životy a zdravie svojich občanov.

Či je lepšie plošné povinné očkovanie alebo očkovanie podľa vekovej skupiny, je odborná otázka, na ktorú musia odpovedať odborníci.

Peter Pellegrini, predseda Hlasu

Iniciovaním povinného očkovania proti covidu podľa strany Hlas zapaľuje Heger v slovenskej spoločnosti rozbušku, ktorá môže mať nedozierne následky. Strana to uviedla v stanovisku, ktoré médiám sprostredkovala hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Hlas opakuje, že povinné očkovanie zásadne odmieta.

"Sériu fatálnych zlyhaní, ktoré zapríčinili už tisíce zbytočných úmrtí, ide neschopná slovenská vláda doplniť o ďalšie. Po zbytočnom plošnom testovaní, fraške s vakcínou Sputnik a nezvládnutej očkovacej kampani otvára Eduard Heger Pandorinu skrinku presadzovaním povinného očkovania," odkazuje líder Hlasu Peter Pellegrini.

"Predseda vlády sa dopúšťa obrovskej chyby, ktorá môže napätie v slovenskej spoločnosti zvýšiť na extrémne nebezpečnú úroveň," dodal.

Hlas trvá na tom, že očkovanie musí ostať dobrovoľné a musí byť slobodným rozhodnutím každého človeka.

"Ak vláda za trištvrte roka nedokázala viac ako polovicu slovenských občanov presvedčiť o prínosoch očkovania, nemôže ich teraz hnať do očkovacích centier hrozbami a vyhrážkami," uzavrel Pellegrini.

Robert Fico, predseda Smeru

Proti povinnému očkovaniu sa ostro stavia aj Smer. Predseda strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti uviedol, že urobí všetko preto, aby povinné očkovanie nikdy neprešlo. V prípade jeho zavedenia by Smer napadol opatrenie na Ústavnom súde.

"Je už za všetkými čiarami protiústavnosti a ani by nefungovalo, pretože krajiny takmer so 100-percentnou zaočkovanosťou majú dnes rovnaké problémy v nemocniciach ako Slovensko, len s tým rozdielom, že skoro všetci hospitalizovaní sú zaočkovaní," tvrdí Fico.

Líder opozičnej strany trvá na tom, že očkovanie musí byť dobrovoľné a právne postavenie zaočkovaného, testovaného a toho, kto Covid-19 prekonal, musí byť rovnaké. Premiéra vyzval, aby sa začal starať o pacientov od momentu, keď sa dozvedia, že sú pozitívne testovaní.

Ondrej Dostál a Radovan Kazda (OKS, poslanecký klub SaS)

Koaliční poslanci z klubu SaS a členovia OKS Ondrej Dostál a Radovan Kazda ideu povinného očkovania podporili.

„Ľudia, ktorí sa bez zdravotných dôvodov odmietajú dať zaočkovať, neohrozujú len samých seba, ale aj ostatných vrátane ľudí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov, a tých zaočkovaných, ktorým sa vzhľadom na ich vek alebo zdravotný stav napriek očkovaniu nevytvorila dostatočná imunita," povedal Kazda.

Podľa Dostála chráni očkovanie nemocnice, lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov pred preťaženosťou, chráni ekonomiku, príjmy ľudí aj firiem a šetrí náklady štátu.

„Príklad krajín s podstatne vyššou mierou zaočkovanosti obyvateľstva ukazuje, že očkovanie je cestou k návratu do normálneho života. Lepšie by, samozrejme, bolo, ak by sme potrebnú mieru zaočkovanosti dosiahli pri dobrovoľnom očkovaní. Ale ak sa to nepodarilo...," doplnil Dostál.

Progresívne Slovensko

Aktuálna pandemická situácia už neumožňuje krajine čakať a váhať, Slovensko musí čo najskôr zaviesť povinné očkovanie pre celú dospelú populáciu. V stanovisku to uviedol riaditeľ komunikačného oddelenia mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Radovan Choleva.

"Povinné očkovanie obyvateľstva už nie je o názore, ale o nevyhnutnosti a zodpovednosti voči očkovaným, neočkovaným, ekonomike, ale aj našim zdravotníkom a zdravotníčkam," reagovala strana. Vládu preto vyzvala, aby bezodkladne zaviedla povinné očkovanie.

"V súčasnosti máme rekordné počty pozitívne testovaných, stúpajúce počty hospitalizovaných a, žiaľ, aj mŕtvych. Okrem toho sa však prestáva vykonávať aj necovidová medicína, zatvárajú sa podniky a čakajú nás ďalšie lockdowny," dodala strana.