Prieskum: Na tretiu dávku by šla len necelá polovica očkovaných

Prieskum sa konal ešte pred sprísnením opatrení.

BRATISLAVA. Treťou dávkou vakcíny sa chce dať zaočkovať necelá polovica ľudí (45,5 percenta) spomedzi opýtaných očkovaných.

Naopak, neplánuje to necelá štvrtina respondentov (22,9 percenta). V očkovaní treťou dávkou váha necelá tretina opýtaných (31,5 percenta).

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo Televízie Markíza.

V termíne od 20. do 27. októbra sa 585 respondentov v rôznych vekových kategóriách pýtali: Bez ohľadu na to, či ste zaočkovaný/á jednou alebo dvoma dávkami vakcíny, plánujete sa dať zaočkovať aj treťou dávkou vakcíny?

Tretiu dávku si plánujú dať pichnúť najmä ľudia nad 60 rokov (50,5 percenta), najmenší podiel ich je vo vekovej kategórii od 25 do 34 rokov (39,8 percenta).

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že len necelé štyri percentá ľudí sa plánujú ísť dať zaočkovať v najbližších týždňoch. Očkovať sa nechystajú až dve tretiny opýtaných (66,9 percenta), s očkovaním ešte váha necelá tretina respondentov (29,3 percenta).

V termíne od 20. do 27 októbra sa 424 respondentov pýtali: Plánujete sa dať zaočkovať v najbližších týždňoch?

Prieskum sa konal pred sprísnením opatrení

Situácia na Slovensku sa od zberu dát v prieskume výrazne zhoršila - nemocnice sú zaplnené covidovými pacientmi a hrozí humanitárna katastrofa.

Slovensko je podľa medzinárodného porovnania Our World in Data v pribúdaní nových prípadov na milión obyvateľov (sedemdňová incidencia) krajinou s najhoršou epidemickou situáciou na svete.

V čase konania prieskumu však ešte neboli prijaté opatrenia, ktoré vláda zavádza – napríklad, že nezaočkovaní sa budú pri vstupe do práce testovať, či opatrenie, že do nákupných centier či do reštaurácií sa od pondelka nezaočkovaní nedostanú ani s negatívnym testom.