Dobré ráno: Vždy, keď niekto zomrie, na covidovom ARO je ticho

Správy na Slovensku plnia príbehy o preplnených nemocniciach, odkladaní operácií a vyčerpaných zdravotníkoch.

Dnes vám prinášame príbeh mladého muža, ktorý má normálnu prácu, ale rozhodol sa už počas druhej vlny chodiť po večeroch namiesto krčmy do nemocnice a pomáha tam ako dobrovoľník.

Nemocnice sú pred kolapsom a vrchná sestra mu zavolala aj teraz, počas tretej vlny. Jerguš Ridzoň v dnešnom dobrom ráne rozpráva o svojom zážitku laika, ktorý sa rozhodol robiť dobrovoľne, zadarmo a vo voľnom čase pomocného sanitára na Kramároch.

Rozpráva sa s ním Zuzana Kovačič Hanzelová.

Odposluchy z poľovníckej chaty umožnila zlá právna kvalifikácia. Vyplýva to z uznesenia o zastavení trestného stíhania pre jeho nezákonnosť. Pytliactvo sa preverovalo ako trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, konkrétne so zbraňou. To však krajský prokurátor považuje za nedôvodné, keďže v prípade útokov so zbraňou má ísť o ľudí a nie zvieratá. Rovnako poukázal, že neobstojí ani konštatovanie vyšetrovateľa o podozrení z prečinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti.



Poľský premiér zvolal summit V4 o migrantoch na bieloruských hraniciach. Morawiecki rokoval už s premiérmi pobaltských štátov.Summit sa má konať v utorok v Budapešti.

Vo veku nedožitých 96 rokov zomrela legendárna trénerka krasokorčuľovania Hilda Múdra. Do histórie športu sa zapísala najmä ako trénerka najlepšieho slovenského športovca 20. storočia Ondreja Nepelu - olympijského víťaza a viacnásobného majstra sveta aj Európy.

Peter Sagan v apríli počas dopravnej kontroly napadol policajta v Monaku. Za tento incident dostal pokutu päťtisíc eur. Informáciu priniesol regionálny francúzsky denník. Sagan napadol policajta, lebo si opitý myslel, že ho chcú násilím zaočkovať. Sagan sa na sociálnych sieťach ospravedlnil.

Môj zaujímavý tip na záver je príbeh rakúskej ženy , ktorá zachránila 7700 detí pred nacistami. Príbeh si pripomína BBC a možno by sme si mohli pripomenúť aj my, čo je naozaj teror a obmedzovanie slobody. Nie sú to rúška, ani vakcína.

