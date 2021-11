Klus ocenil vyšší záujem o očkovanie napriek dezinformačnej kampani

Ak by bola zaočkovanosť vyššia, úvahy o lockdowne by vôbec nemuseli byť.

BRATISLAVA. Úvahy o lockdowne by vôbec nemuseli byť, ak by bolo na Slovensku viac zaočkovaných.

Napriek tomu štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) teší, že záujem o očkovanie rastie aj napriek cynickej antikampani veľkej časti opozície. Klus to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.

Klus skonštatoval, že ak by bolo na Slovensku zaočkovaných 100 percent občanov, tak by bolo v nemocniciach nie 3 021, ale približne 600 pacientov, čo považuje za výrazný rozdiel.

„Aj preto tvrdím, že to máme v rukách my všetci. Každý z nás je zodpovedný za to, či túto situáciu zvládneme. A preto ma veľmi teší, že záujem o očkovanie proti koronavírusu práve v týchto dňoch rapídne rastie,“ vyhlásil.

Štátny tajomník uviedol za príklad aj Rakúsko, kde došlo v posledných dňoch tiež k nárastu záujmu o očkovanie. Podobne je tomu aj v Maďarsku a Českej republike.

Poukazuje na fakt, že krajiny s väčšou mierou zaočkovanosti majú nižší počet úmrtí a prázdnejšie nemocnice a mnohé z nich si môžu dovoliť aj miernejšie opatrenia.

„Neplatia teda populistické a demagogické tvrdenia nezodpovednej časti opozície o tom, že krajiny s vysokou zaočkovanosťou majú rovnaké problémy v nemocniciach ako my,“ uzavrel.