Pohyb obmedzí zákaz vychádzania. Všetko, čo by ste mali vedieť

Slovensko čaká pre rýchle šírenie koronavírusu od 25. novembra núdzový stav. Súčasťou nových opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 bude aj zákaz vychádzania. Očkovaní proti covidu nebudú mať výhody.

BRATISLAVA. Po pol roku začne na Slovensku opäť platiť zákaz vychádzania. Jeho zavedenie znova umožní núdzový stav, ktorý by mal platiť 90 dní. Ten posledný, ktorý skončil v polovici mája tohto roka, trval sedem mesiacov.

Zákaz vychádzania začne platiť už od štvrtka polnoci a potrvá minimálne dva týždne, výnimka bude od 1.00 do 5.00 hod. Po 10-tich dňoch sa situácia prehodnotí a vláda rozhodne o predĺžení, alebo uvoľnení pravidiel.

Zo zákazu platí viacero výnimiek. Ide napríklad o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode s potravinami, nákup liekov, nákup v drogérii, obuvi, v obchode s krmivami pre zvieratá, nákup pohonných hmôt či novín.

Výnimka platí aj na nevyhnutné služby, ako je okienkový predaj gastroprevádzok, návšteva pošty, banky, poisťovne i autoservisu a stanice technickej kontroly.

Zákaz vychádzania sa nebude vzťahovať ani na cestu do a z čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčovej služby, optiky, servisu mobilov. Rovnako výnimku majú aj cesta do a z kúpeľov, tie však môžu využívať ľudia iba zo zdravotných dôvodov.

Výnimkou bude aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa. Vláda odporúča home office.

Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie Covid-19 či cesta do jaslí a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade je povolený sprievod. Ľudia budú môcť ísť aj do prírody v rámci okresu.

Výnimkou ďalej bude cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska.

Zákaz vychádzania sa nebude týkať ani zdravotnej starostlivosti a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš a krst.

Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní.

Núdzový stav je možné predĺžiť najviac o 40 dní, a to aj opakovane. Musí to však odhlasovať aj Národná rada, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia.

