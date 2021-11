Opatrenia by mali byť podľa Mikasa prísne a dotknúť sa všetkých

Z epidemiologického hľadiska by sa Mikas priklonil k tomu, aby opatrenia trvali tri týždne.

BRATISLAVA. Mali by sa prijať také opatrenia, ktoré by sa dotkli všetkých a budú prísne. V stredu to pred rokovaním vlády v súvislosti so šírením nového koronavírusu povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Priznal, že presne nevie, ako aktuálne vyzerá posledná verzia opatrení, o ktorej má rozhodovať vládny kabinet.

Slovensko sa podľa jeho slov nachádza vo vážnej situácii. Slovákov vyzýva na zníženie mobility. K dnešnému dňu bolo na Slovensku hospitalizovaných 3200 pacientov, povedal s tým, že ide o "pomyselnú premisu stanovenú v COVID automate".

Mikas priznal, že nevie, v akej podobe sú aktuálne návrhy. Tvrdí však, že sa všetci musia spojiť. Z epidemiologického hľadiska by sa priklonil k tomu, aby opatrenia trvali tri týždne. Situácia sa má priebežne monitorovať. Aj keby sa teraz začali ľudia proti covidu očkovať, situáciu v nemocniciach to zlepší až po čase.