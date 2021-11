Lockdown bude dva týždne. Školy zostanú otvorené, SaS si uplatnila právo veta

Firmy sa pri testovaní zamestnancov budú riadiť manuálom ministerstva hospodárstva.

BRATISLAVA. Na Slovensku bude platiť na dva týždne tzv. lockdown.

Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní, informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Školy sa budú zatvárať ako posledné

Na Slovensku budú zatvorené podľa Sulíka všetky reštaurácie aj predajne, okrem tých esenciálnych. "Všetci si želáme a dúfame, že sa situácia dovtedy zlepší. O desať dní budeme znovu vyhodnocovať," povedal Sulík.

Školy sa budú zatvárať ako posledné. Sulík povedal, že konzílium na dva týždne navrhlo zatvoriť školy a SaS je zásadne proti. "Uplatnili sme si právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo," povedal minister hospodárstva.

"Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné," povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy. "Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda," dodal.

Minister hospodárstva poznamenal, že školy boli v predchádzajúcom období veľmi dlho zatvorené. To, že sa nezatárajú školy, nie je podľa Sulíka zodpovednosť premiéra, ale berú to na seba.

Dodal, že strana SaS bude tlačiť na to, aby sa začali uplatňovať výhody pre očkovaných.

Testovanie vo firmách

Na pracovisko bude od začiatku budúceho týždňa možný vstup iba zaočkovaným a zamestnancom, ktorí covid v posledných 180 dňoch prekonali. Ostatní pracovníci sa budú musieť raz za sedem dní povinne na pracovisku otestovať. Tento režim by mal platiť do konca roka.

Firmy sa pri testovaní svojich zamestnancov budú riadiť manuálom ministerstva hospodárstva.

Vláda uložila ministrovi Sulíkovi úlohu vydať manuál pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie Covid-19.

Kabinet taktiež uložil ministrovi zdravotníctva stanoviť maximálnu regulovanú cenu antigénových testov vo výške päť eur vrátane DPH a ministrovi financií zabezpečiť zamestnávateľom finančné prostriedky na preplatenie testovania.

Firmy si budú testy kupovať v lekárňach, štát im prostredníctvom rezortu hospodárstva preplatí päť eur za test a jedno euro za manipuláciu a prípadnú kontrolu.

Slovensko tiež nakúpi nový liek s účinnou látkou molnupiravir, ktorý sa podáva pacientom s covidom.

Vo zverejnenom stanovisku konzília odborníkov sa navrhoval lockdown v trvaní troch týždňov. O troch týždňoch hovorili aj viacerí ďalší politickí predstavitelia.