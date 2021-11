Dobré ráno: Lockdown prišiel neskoro a všetci to vedeli

Pandémiu nezvládame, zákaz vychádzania zaviedli okamžite.

Lockdown. Zákaz vychádzania, ktorý platí od dnes na najbližšie dva týždne. Chodiť môžeme len do obchodov nevyhnutných pre život, potravín či lekární, do práce a deti do škôl.

Také pravidlá schválila včera vláda a platia, nuž, zo dňa na deň, teda od polnoci.

Prečo sa to stalo takto, prečo práve tieto obmedzenia by mali zabrať a ako to dohadovanie na vláde včera po celý deň vyzeralo?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jána Krempaského.

Krátky prehľad správ

Včerajšie čísla nových pozitívnych prekročili ďalší rekord, prvý raz sa dostali na päťciferné číslo. Prvý raz ukázali viac ako desaťtisíc pozitívnych z PCR testov, z nich takmer 72 percent ľudí nebolo zaočkovaných.

NAKA včera zasahovala na ministerstve vnútra. Dôvodom mali byť podozrivé verejné obstarávania, najmä rôzne IT zákazky v režime utajené. Jeden z takýcht projektov mal byť napríklad za 52 miliónov eur.

Českého prezidenta Miloša Zemana by dnes mohli prepustiť z nemocnice. V pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici bol hospitalizovaný od 10. októbra. V českých médiách sa však včera objavili správy, že niektorí lekári by boli radšej, keby prezident radšej zostal naďalej v nemocnici.

Vedci vyvinuli žuvačku, ktorá môže spomaliť šírenie koronavírus. Obsahuje totiž enzým, na ktorý sa viaže koronavírus, čím znižuje jeho obsah v slinách človeka. Infikovaný človek žuvajúci takúto žuvačku by následne nakazil oveľa menej ľudí.

Za rekordnú sumu vydražili poznámky Alberta Einsteina k jeho teórii relativity. Za ručne písané zápisky zaplatí záujemca viac jedenásť miliónov eur, obsahujú prvé Einsteinove myšlienky k budúcej všeobecnej teórii relativity.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je banálne, ale zrejme užitočné: urobte si radosť. Pravdepodobne strávime dlhé týždne zavretí doma alebo aspoň s obmedzeniami, a keď sa chceme popri tom všetkom nezblázniť, potrebujeme robiť aj veci, ktoré nás bavia. Ja si napríklad nakúpim kopu kníh, zahrám sa videohry alebo pôjdeme sa niekam prejsť. A vy spravte čosi podobné, veci, ktoré máte radi a ktoré vám pomáhajú bojovať so stresom.

