Od pondelka platí na pracoviskách OTP režim. Čo prinesie? (otázky a odpovede)

Od pondelka sa bude v práci testovať.

BRATISLAVA. Od pondelka 29. novembra by sa na pracovisko mali dostať len ľudia, ktorí sú zaočkovaní, prekonali covid alebo majú negatívny test na covid nie starší ako sedem dní.

Kontrolu by mali pod hrozbou pokút zabezpečiť firmy. Veľa času na prípravu im nezostalo.

Vyhlášku zverejnil Úrad verejného zdravotníctva vo štvrtok ráno. Podrobnejší manuál malo ministerstvo hospodárstva zverejniť v priebehu dňa, no do uzávierky to nestihlo. Práve na manuál viaceré firmy stále čakajú.

Zamestnávatelia stoja pred veľkou výzvou, pretože musia zohnať testy a v pondelok ráno zorganizovať prvé veľké testovanie.

Denník SME pripravil doteraz známe odpovede na najdôležitejšie otázky spojené s OTP režimom na pracoviskách.