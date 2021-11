Ranný brífing: Na ventilácii už vakcína nezaváži, Matovič musí taktizovať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Lekári pri rozhodovaní o pripojení na ventiláciu body za očkovanie nedávajú. Z chorých, za ktorých teraz dýchajú prístroje, je zaočkovaných necelých 12 percent. Starší ľudia majú často aj iné choroby a ich šanca prežiť je menšia, hoci sú očkovaní.

Jack Dorsey bol superstar Silicon Valley, keď ako prvý zablokoval Donalda Trumpa. Z twitteru teraz trocha nečakane odchádza. Aká je budúcnosť sociálnych sietí? Pôjde to bez regulácie? A kedy odstúpi Mark Zuckerberg z postu šéfa Facebooku? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ste zaočkovaný? Ak budete potrebovať ventiláciu, nepomôže vám to

Matovič môže uspieť aj bez SaS, o šekoch rozhodne aj dobrá taktika

Rivian ukradol Tesle špičkových ľudí, Musk sa zvykne mstiť

Briti na Barbadose vybudovali otrokársky systém, ostrov teraz opustil korunu

Messi chytal mikrofón a vravel Lewandowskemu: Cenu mali dať tebe

Aj dávanie darov má svoju psychológiu. Vhodný nenájdete v regáli so zľavami

Ste zaočkovaný? Ak budete potrebovať ventiláciu, nepomôže vám to

Ilustračná fotografia. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

PCR testy odhalili ďalších 7 069 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 22 057 vyšetrení. Počet hospitalizovaných prudko stúpol o 225, v nemocniciach tak aktuálne leží 3 444 pacientov. Pribudlo aj 77 obetí koronavírusu. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 3 637 ľudí.

Vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkuje proti covidu, chránia pred pobytom v nemocnici až vo vyše 90 percentách prípadov. No keď sa už zaočkovaný človek dostane do nemocnice, tak fakt, že podstúpil vakcináciu, sa neberie do úvahy.

Vyplýva to z usmernenia ministerstva zdravotníctva, ktoré určuje, ako majú zdravotníci postupovať pri starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii. Jeho súčasťou sú aj kritériá, na základe ktorých sa majú sestry a lekári rozhodnúť, či pacienta na ventiláciu pripoja. Zaočkovanosť medzi nimi nie je.

Ministerstvo aj časť lekárov tvrdí, že to, či človek podstúpil vakcináciu, nemá žiadny vplyv na to, či potrebuje ventiláciu. Iní lekári si naopak myslia, že medzi kritériami by mala byť aj zaočkovanosť.

Viaceré nemocnice v poslednom období priznali, že na ventiláciu pripájajú ľudí, ktorí majú väčšiu šancu na prežitie. Zvyčajne ide o mladších a zdravších ľudí. Na umelej pľúcnej ventilácii je 268 pacientov. Z nich takmer 12 percent bolo zaočkovaných.

Lockdown znížil počet infikovaných: Zákaz vychádzania sa na Slovensku zatiaľ prejavuje len na zníženom pohybe ľudí a poklese počtu infikovaných koronavírusom. Odborníci sa zhodujú, že na piaty deň lockdownu sa ešte neprejavili všetky jeho dôsledky a predpokladajú, že bude musieť trvať až do Vianoc.

Závažnosť variantu omikron: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že zatiaľ nie je k dispozícii dostatok epidemiologických dát, na základe ktorých by bolo možné stanoviť, akú veľkú hrozbu predstavuje omikron variant koronavírusu. Limitované dáta vypovedajú o tom, že omikron variant je oveľa infekčnejší.

Očkovanie Slovákov v zahraničí: Slovenskí občania žijúci v zahraničí sa môžu sami rozhodnúť, či sa dajú zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 v danej krajine alebo na Slovensku, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Zaočkovať sa môžu dať v zahraničí podľa pravidiel, ktoré platia tam.

Obvinili útočníkov na Jarčušku: V kauze útoku na infektológa Pavla Jarčušku, ku ktorému došlo ešte v júli tohto roku, polícia obvinila dvoch mužov a jednu ženu. Obvinení na adresu vedca pred jeho bytovkou uviedli viacero výrokov, ktoré sú podľa šéfa polície Štefana Hamrana v demokratickej spoločnosti neakceptovateľné.

Matovič môže uspieť aj bez SaS, o šekoch rozhodne aj dobrá taktika

Boris Kollár a Igor Matovič predstavili spôsob, ako by chceli motivovať seniorov, aby sa dali očkovať. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ani na ďalší pokus sa ministrovi financií Igorovi Matovičovi nepodarilo stranu SaS presvedčiť, aby návrh na 500-eurové poukážky pre zaočkovaných seniorov podporila. Poukážky ľuďom nad 60 rokov, ktorí sa pôjdu do polovice decembra zaočkovať, strana Richarda Sulíka nepodporí.

Návrh však SaS nebude ani vetovať. Ak by si uplatnila veto, ostatné koaličné strany by podľa koaličnej zmluvy návrh nemohli ďalej presadzovať.

Dostatočná podpora pre Matovičov návrh bez hlasov SaS je v parlamente otázna. Presadenie zmien závisí od viacerých okolností. Medzi nimi aj od toho, koľko poslancov z radov opozície či z SaS bude v čase hlasovania v parlamente chýbať.



Šeky pre očkovaných seniorov plánujú podporiť poslanci OĽaNO, Sme rodina aj Za ľudí. Dohromady majú 72 hlasov. Minulý týždeň Matovič aj Boris Kollár oznámili, že majú zabezpečených 73 hlasov poslancov.

Ak by boli v parlamente pri hlasovaní prítomní všetci 150 poslanci, na presadenie zmien by potreboval minister financií aspoň 76 hlasov. Zatiaľ nie je jasné, kde bude Matovič podporné hlasy zháňať. Už vopred však avizoval, že by nemal problém zmeny presadiť s hlasmi opozície.

Pandemická šoková doktrína: Keby sme vedeli, že si za pol miliardy kúpime slobodu, dalo by sa o tom uvažovať, ale po prvé, to nevieme a po druhé, keď bude potrebná štvrtá dávka, tak čo? Vytiahneme pol miliardy zasa z iného vrecka? Nezastrájali sa títo ľudia, že osemkrát otočia každý cent? Pýta sa Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Advokáti hrozbe trestu neunikli: Navádzali Roberta Kaliňáka, ako má vypovedať na polícii a hovorili, ako musí „rozbiť“ výpovede iných. Vystupovanie advokátov na záznamoch z poľovníckej chaty prešetruje polícia, ale aj Slovenská advokátska komora. Nič na tom nemení ani vyhlásenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že nahrávka údajne nemôže slúžiť ako dôkaz.

Navádzali Roberta Kaliňáka, ako má vypovedať na polícii a hovorili, ako musí „rozbiť“ výpovede iných. Vystupovanie advokátov na záznamoch z poľovníckej chaty prešetruje polícia, ale aj Slovenská advokátska komora. Nič na tom nemení ani vyhlásenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že nahrávka údajne nemôže slúžiť ako dôkaz. Následky nenávisti na internete: Digitálne prostredie je výnimočné, pretože si v ňom človek môže vytvárať sociálnu skupinu, ktorej názory ladia s tými jeho. Zároveň sa utvrdzuje o vlastnej pravde a ľahšie podľahne názoru, že ostatní svet vnímajú zle. Psychologička Jana Papcunová hovorí, že takíto ľudia majú často čierno-biely pohľad na svet. Útočia na každého, kto je iný.

Digitálne prostredie je výnimočné, pretože si v ňom človek môže vytvárať sociálnu skupinu, ktorej názory ladia s tými jeho. Zároveň sa utvrdzuje o vlastnej pravde a ľahšie podľahne názoru, že ostatní svet vnímajú zle. Psychologička Jana Papcunová hovorí, že takíto ľudia majú často čierno-biely pohľad na svet. Útočia na každého, kto je iný. Brhela prepustia na slobodu: Najvyšší súd zrušil rozhodnutie sudkyne Špecializovaného trestného súdu Ruženy Sabovej o predĺžení väzby pre obvineného oligarchu Jozefa Brhela. Senát tak rozhodol preto, že dôvody kolúznej väzby už podľa neho pominuli. Brhel by mal vo väzbe zotrvať do 2. decembra.

Rivian ukradol Tesle špičkových ľudí, Musk sa zvykne mstiť

Pickup Rivian R1T. (zdroj: Rivian)

Americký výrobca elektroáut Rivian pred vstupom na burzu (IPO) 10. novembra 2021 nemal takmer žiadne tržby a jeho strata sa prehĺbila na 1,3 miliardy dolárov. Napriek tomu od investorov získal neuveriteľných 12 miliárd dolárov.

S viac než stomiliardovou trhovou kapitalizáciou sa z neznámej firmy v priebehu niekoľkých dní stala piata najhodnotnejšia automobilka sveta.

Prvých 156 elektrických pick-upov R1T pritom Rivian dodal na trh - presnejšie, svojim zamestnancom - len pred niekoľkými týždňami. A do konca tohto roka chce vo svojej fabrike v americkom štáte Illinois vyrobiť iba 1200 áut.

Investorov do Rivianu prilákali silné esá z biznisu, ktoré sa v ňom už angažujú. Dvanásťpercentný podiel vo firme má automobilka Ford a ešte väčší, 20-percentný, patrí Amazonu, ktorý do nej pred dvoma rokmi nalial 1,3 miliardy dolárov a objednal si stotisíc elektrododávok.

Rivian však patrí medzi najvážnejších rivalov spoločnosti Tesla, ktorá elektromobilite v súčasnosti dominuje. Ich konkurenčný boj podčiarkujú súdne spory ohľadom know-how a krádeží. Rivian by sa mal mať na pozore, pretože Tesla už podobné spory s konkurentmi vyhrala.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Výrobca kolies zanechal na Slovensku iba dlhy: Medzinárodná webstránka spoločnosti Spengle navodzuje dojem, že ide o moderného výrobcu kolies pre bicykle. Nemusí byť mylný, hoci nie všetky kroky tejto švajčiarskej firmy sú úspešné. To je aj prípad jej slovenských aktivít. Projekt v obci Vlkanová neďaleko Zvolena sa skončil neslávne.

Medzinárodná webstránka spoločnosti Spengle navodzuje dojem, že ide o moderného výrobcu kolies pre bicykle. Nemusí byť mylný, hoci nie všetky kroky tejto švajčiarskej firmy sú úspešné. To je aj prípad jej slovenských aktivít. Projekt v obci Vlkanová neďaleko Zvolena sa skončil neslávne. Pandémiou trpia aj veľké siete: Slovensko zažíva ďalší lockdown spojený so zatváraním reštaurácií, väčšiny obchodov, ako aj hotelov. Mnohí prevádzkovatelia varujú, že už minuli posledné úspory a sú odkázaní na štátnu pomoc. Obchodná a marketingová riaditeľka Kempinski Hotels v Chorvátsku a Slovinsku Alena Spišiaková o tamojšej situácii v hotelierstve.

Slovensko zažíva ďalší lockdown spojený so zatváraním reštaurácií, väčšiny obchodov, ako aj hotelov. Mnohí prevádzkovatelia varujú, že už minuli posledné úspory a sú odkázaní na štátnu pomoc. Obchodná a marketingová riaditeľka Kempinski Hotels v Chorvátsku a Slovinsku Alena Spišiaková o tamojšej situácii v hotelierstve. Koalícia sa dohodla na poukazoch pre seniorov: Predstavitelia vládnej koalície sa dohodli v súvislosti s 500-eurovými poukazmi pre seniorov pri očkovaní. K návrhu ešte bude musieť zasadnúť vláda a následne má prísť do parlamentu. SaS ich nepodporí, ale ani nezablokuje.

Briti na Barbadose vybudovali otrokársky systém, ostrov teraz opustil korunu

Novej republike prišiel zablahoželať aj britský princ Charles. (zdroj: SITA/AP)

Bola streda 14. mája 1625, keď prvá anglická loď pod velením kapitána Johna Powella zakotvila na ostrove Barbados a vyhlásila ho za územie kráľa Jakuba I. Vtedy sa začala britská nadvláda nad územím, ktorá sa teraz definitívne skončila.

Od roku 1627 sa totiž začali na ostrove usadzovať anglickí kolonizátori, často bohaté rodiny, ktoré tu dostali pozemky. Veľmi skoro sa im podarilo vyhladiť pôvodné obyvateľstvo, vytvoriť cukrové plantáže, na ktoré naviezli otrokov z Afriky.

Vytvorili tak otrokársku spoločnosť, ktorá sa stala krutým vzorom pre všetky ďalšie anglické kolónie v Karibiku, najmä pre brutálne zaobchádzanie s otrokmi a zákony, ktoré rozlišovali medzi černochmi a belochmi. Akési laboratórium s pokusmi, ktorého výsledky sa využívali v ďalších karibských kolóniách.

Barbados získal nezávislosť v roku 1966, no stále mal za hlavu štátu britskú kráľovnú Alžbetu II. Definitívne odstrihnutie od koloniálnej minulosti ostrov vykonal v noci na utorok, keď sa stal republikou na čele s prezidentkou Sandrou Masonovou.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Štáty zavádzajú povinné očkovanie: So zhoršujúcou sa epidemickou situáciou viaceré štáty pritvrdzujú a na vakcíny už ľudí nechcú len motivovať, ale zaviesť ich povinne – aspoň pre určité skupiny obyvateľstva. Najmä v štátoch s nízkou zaočkovanosťou vlády veria, že tento krok môže odľahčiť nemocnice od najväčšieho náporu chorých. Otázne je, ako si budú štáty povinné očkovanie vynucovať. Prvé informácie z Rakúska či Grécka ukazujú, že súčasťou môžu byť aj pokuty.

So zhoršujúcou sa epidemickou situáciou viaceré štáty pritvrdzujú a na vakcíny už ľudí nechcú len motivovať, ale zaviesť ich povinne – aspoň pre určité skupiny obyvateľstva. Najmä v štátoch s nízkou zaočkovanosťou vlády veria, že tento krok môže odľahčiť nemocnice od najväčšieho náporu chorých. Otázne je, ako si budú štáty povinné očkovanie vynucovať. Prvé informácie z Rakúska či Grécka ukazujú, že súčasťou môžu byť aj pokuty. Švédska telenovela sa nekončí: Bola premiérkou len sedem hodín a potom rezignovala. Politička Magdalena Anderssonová sa už minulý týždeň stala prvou ženou na čele švédskej vlády. Kabinet pod jej vedením však vzápätí opustila strana Zelených pre nezhody týkajúce sa rozpočtu a Anderssonová sa premiérskej funkcie vzdala. Poslanci jej ale opäť vyslovili dôveru a v utorok už predstavila jednotlivých ministrov svojej novej, tentoraz už menšinovej vlády. Novú premiérku tak čaká množstvo problémov.

Bola premiérkou len sedem hodín a potom rezignovala. Politička Magdalena Anderssonová sa už minulý týždeň stala prvou ženou na čele švédskej vlády. Kabinet pod jej vedením však vzápätí opustila strana Zelených pre nezhody týkajúce sa rozpočtu a Anderssonová sa premiérskej funkcie vzdala. Poslanci jej ale opäť vyslovili dôveru a v utorok už predstavila jednotlivých ministrov svojej novej, tentoraz už menšinovej vlády. Novú premiérku tak čaká množstvo problémov. V Kolumbii sa boje stále neskončili: Pred piatimi rokmi vznikla v Kolumbii dohoda, ktorá mala násilie v krajine ukončiť. Mierová zmluva medzi kolumbijskou vládou a krajne ľavicovými povstalcami z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) sľubovala, že život plný únosov, ozbrojených konfliktov a drogových gangov sa skončí. To sa však celkom nenaplnilo.

Zo zahraničných webov:

Messi chytal mikrofón a vravel Lewandowskemu: Cenu mali dať tebe

Lionel Messi vyhral po siedmy raz Zlatú loptu. (zdroj: SITA/AP)

Robert Lewandowski sa nedočkal ani tento rok, aj keď by ho mnohí chceli vidieť na prvom mieste. Kráľom futbalu je opäť Argentínčan Lionel Messi, keď získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta za rok 2021. Ocenenie získal po siedmy raz, čím vylepšil svoj vlastný svetový rekord. Na trón sa vrátil po dvoch rokoch.

"Je neuveriteľné, že som opäť tu. Pred dvoma rokmi som si myslel, že je to naposledy. Kľúčom k úspechu bolo víťazstvo na Copa América," povedal Messi na pódiu. Tridsaťštyriročný Messi nie je veľký rečník, ale tentoraz hovoril veľmi dlho.

„Bolo pre mňa veľkou cťou bojovať s Robertom. Minulý rok si bol víťazom ty a myslím si, že France Football mal dať cenu tebe," uznal Messi kvality svojho hlavného rivala. Argentínčan myslel na rok 2020, keď sa cena neudeľovala.

Rozdiel medzi prvými dvoma bol minimálny. Každý zo 180 novinárov dal 6 bodov hráčovi, ktorého považuje za prvého, 4 body druhému, 3 body tretiemu, 2 body štvrtému a 1 bod piatemu. Messi získal 613 bodov, Lewandowski mal o 33 menej.

Aj dávanie darov má svoju psychológiu. Vhodný nenájdete v regáli so zľavami

Aj obdarovávanie blízkych má svoju skrytú psychológiu. (zdroj: Pexels)

Sú ľudia, ktorí majú presne vymyslené, čím na Vianoce obdarujú blízkych už v polovici leta a už začiatkom jesene majú všetky prekvapenia zabalené a poukrývané po celom byte.

Niektorí sa spoliehajú na novembrové Black Friday výpredaje, no veľká časť ľudí zháňa dary na poslednú chvíľu. Časovú tieseň zvyčajne sprevádza stres a nervozita a často aj nesprávne rozhodnutia.

Vybrať ten vhodný dar, ktorý obdarovaného úprimne poteší a nezapadne prachom, by však nemalo byť záležitosťou náhodného výberu z online katalógu či uchmatnutia posledného (často akciového) kusa z výkladu. Aj obdarúvanie sa riadi skrytou psychológiou.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Tipy na darčeky pre deti: Pod stromčekom končí často veľa zbytočností, najmä ak ide o hračky pre deti. Veľakrát sú to veci na jedno použitie, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu, dieťa ničomu nenaučia a v ničom ho nerozvíjajú. Prinášame vám niekoľko inšpirácií na darčeky pre malé aj väčšie deti.

Pod stromčekom končí často veľa zbytočností, najmä ak ide o hračky pre deti. Veľakrát sú to veci na jedno použitie, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu, dieťa ničomu nenaučia a v ničom ho nerozvíjajú. Prinášame vám niekoľko inšpirácií na darčeky pre malé aj väčšie deti. Predmenštruačný syndróm: Predmenštruačný syndróm je stav, ktorý ovplyvňuje aj emočné správanie v určitých dňoch menštruačného cyklu. Mesačné výkyvy ženských hormónov tak môžu ovplyvniť celý rad fyziologických a psychologických funkcií - od spôsobu, akým sa ženy pohybujú, až po spôsob myslenia a cítenia.

Predmenštruačný syndróm je stav, ktorý ovplyvňuje aj emočné správanie v určitých dňoch menštruačného cyklu. Mesačné výkyvy ženských hormónov tak môžu ovplyvniť celý rad fyziologických a psychologických funkcií - od spôsobu, akým sa ženy pohybujú, až po spôsob myslenia a cítenia. Ako pomôcť dieťaťu, ak zažilo smrť rodiča: Smrť rodiča je pre dieťa šokom v každom veku. Existuje však niečo také ako najviac zraniteľný vek, ak sa musí dieťa s takýmto niečím vyrovnávať? Hoci je smrť bežnou témou v kreslených filmoch a televízii, deti jej rozumejú až od istého veku. Ako sa dá smútiacemu dieťaťu najlepšie pomôcť?

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Raši. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aký má opozícia podiel na súčasnej situácii na Slovensku? Nie je to populizmus rozdávať peniaze dôchodcom, keď krachujú reštaurácie? A ako sa dá zastabilizovať situácia v zdravotníctve? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za Hlas Richardom Rašim.

Podcasty SME

Gyncast: Nevoľnosť, tehotenská cukrovka, preeklampsia a ďalšie choroby spojené s tehotenstvom

Nevoľnosť, tehotenská cukrovka, preeklampsia a ďalšie choroby spojené s tehotenstvom Všesvet: Cestovateľ Zibura: Pomohlo mi, keď som po Číne chodil s fotkou Zemana so Si Ťin-pchingom

Cestovateľ Zibura: Pomohlo mi, keď som po Číne chodil s fotkou Zemana so Si Ťin-pchingom Pravidelná dávka: O Platónovom dialógu Gorgias: Moc je jediným právom

Karikatúra

Máme, čo sme chceli. (zdroj: Vico)

Domáca paštéta chutí úplne inak ako tá, ktorú bežne dostať v obchode. Pripravte si zajačiu paštétu.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

