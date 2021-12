Klamstvá o covide sú už hrozbou, Kolíková predstaví novelu trestného zákona

Polícia pátra po zdrojoch klamstiev.

BRATISLAVA. V čase, keď odporcovia očkovania umierajú na covidových oddeleniach a nemocnice riešia čoraz viac prípadov otráv ivermektínom, prichádza ministerstvo spravodlivosti so zmenou legislatívy, ktorá by mala riešiť aj šírenie medicínskych dezinformácií.

Denníku SME to potvrdili od seba dva nezávislé zdroje. Oznámiť by to mali na stredajšej tlačovej konferencii k novele trestného zákona.

V súčasnosti si totiž polícia nevie poradiť s prípadmi, kedy bežní ľudia a dokonca aj lekári šíria bludy. Dokáže riešiť len situácie, ktoré sa zmestia do paragrafu o šírení poplašnej správy alebo priame poškodenie zdravia ľudovými liečiteľmi.

Slovenská legislatíva je v tejto oblasti deravá, tvrdí Daniel Milo z organizácie Globsec, ktorý v minulosti pôsobil na ministerstve vnútra ako expert na boj proti extrémizmu.

„Malo by byť možné postihovať taký druh dezinformácií, ktoré objektívne majú následky na zdraví a životoch ľudí, najmä ak sú šírené dlhodobo a úmyselne,“ hovorí Milo.

Polícia v podobných prípadoch začne trestné stíhanie len výnimočne. Napríklad dodnes takto rieši podnet ministerstva zdravotníctva na jeden z najznámejších portálov, ktorý šíri medicínske bludy na internete.

Keď hlúposť zabíja

Vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice nedávno informovalo, že okrem liečby pacientov na covid-19 musia riešiť aj otravy antiparazitikom ivermektín, ktorý je obľúbeným liekom medzi konšpirátormi.