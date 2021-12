Ranný brífing: Omikron zamiešal kartami, štát mení očkovaciu stratégiu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Dva dni po potvrdení nového variantu koronavírusu na Slovensku ministerstvo zdravotníctva povolilo doočkovanie treťou dávkou vakcíny už po troch mesiacoch od podania druhej dávky. Vďaka tomu získajú nárok na odmenu 300 eur za očkovanie ďalšie desiatky tisíc seniorov.

Vtáky neexistujú. Toto tvrdenie pôvodne vzniklo ako vtip, až sa z neho stala konšpiračná teória. Čo nám satirické hnutie Birds Aren't Real hovorí o fungovaní konšpiračných teórií i o absurdnosti dnešného sveta? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tretie dávky dajú už po troch mesiacoch. Na očkovaciu odmenu dosiahnu ďalší

Štátna karanténa bola protiústavná. Úrady za ňu ďalej posielajú faktúry

Dankovci predali pošte budovu. Tá sa jej roky nevie zbaviť

Tajná americká jednotka poľovala na islamistov. Pri útokoch zomierali aj civilisti

Ohromil talentom, aj sa šestnásť dní opíjal. Räikkönen by nič z toho nezmenil

Možno objavili liek na dlhý život. Látku testovali na myšiach

Tretie dávky dajú už po troch mesiacoch. Na očkovaciu odmenu dosiahnu ďalší

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: SITA)

PCR testy odhalili 2 370 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 6 963 testov. Počet hospitalizovaných klesol o päť, v nemocniciach tak aktuálne leží 3 332 pacientov. Pribudlo aj 61 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 2 834 ľudí.

Nástup infekčnejšej mutácie koronavírusu s názvom omikron mení očkovaciu stratégiu. Dva dni po potvrdení nového variantu na Slovensku ministerstvo zdravotníctva povolilo doočkovanie treťou dávkou vakcíny už po troch mesiacoch od podania druhej dávky. Doteraz bol minimálny odstup šesť mesiacov.

„Slovensko sa tak pripojilo k ostatným krajinám sveta, kde tento interval na základe relevantných vedeckých štúdií už skrátili,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Nové pravidlá výrazne ovplyvňujú aj počty seniorov nad 60 rokov, ktorí budú mať nárok na odmenu za očkovanie.

Napríklad 108-tisíc ľudí zaočkovaných druhou dávkou medzi koncom júna a polovicou októbra malo dostať odmenu dvesto eur. Po novom budú mať nárok na odmenu tristo eur, ak sa do 15. januára doočkujú. Cez pravidlá odmien však stále prepadáva do 50-tisíc seniorov, ktorým k doočkovaniu bráni prekonanie covidu.

Lekári im dávajú odklad očkovania aj pol roka, čo znamená nulovú odmenu. SME zistilo, že v skutočnosti sa môžu očkovať už omnoho skôr a na odmenu 300 eur dosiahnu.

Návštevy cez Vianoce: Plne zaočkovaní proti covidu alebo ľudia, ktorí ho prekonali za posledného polroka, by mali mať právo stretnúť sa cez Vianoce so svojimi blízkymi. Návrh vzišiel z koaličnej rady na Úrade vlády. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský má dnes vláde predstaviť konkrétne riešenie.

Plne zaočkovaní proti covidu alebo ľudia, ktorí ho prekonali za posledného polroka, by mali mať právo stretnúť sa cez Vianoce so svojimi blízkymi. Návrh vzišiel z koaličnej rady na Úrade vlády. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský má dnes vláde predstaviť konkrétne riešenie. Sulík pokračuje v urážaní: Je možné, že minister Lengvarský sa sekol pri vykladaní pravidiel, keď prišiel so zákazom návštev. No ešte horšie ako stratiť sa v pravidlách, ktoré práve predstavujete národu, je vyhlásiť nedôveru orgánu pandemikov. Čoho sa dopustil Richard Sulík, keď sa dal počuť, že konzílium je odtrhnuté od reality a on ho teda vážne brať nebude, píše Zuzana Kepplová.

Štátna karanténa bola protiústavná. Úrady za ňu ďalej posielajú faktúry

Ako karanténa pre ľudí, ktorí prišli zo zahraničia, slúžila aj ubytovňa v Gabčíkove. (zdroj: TASR)

Faktúry za svoj vynútený pobyt v karanténe dosiaľ nezaplatila približne štvrtina z vyše 17-tisíc ľudí, ktorí boli v karanténe. Aktuálne ide o 4429 ľudí, štát od nich chce spolu viac než 425-tisíc eur.

Faktúry posielal opakovane aj s výzvou, že ak dlh nevyrovnajú, sumu od nich bude vymáhať. Po minulom týždni je otázne, či to bude môcť robiť aj ďalej. Ústavný súd totiž vyhlásil, že štátna karanténa bola protiústavná.

V náleze, ktorým vyhovel podaniu ombudsmanky Márie Patakyovej, konštatoval, že nebol dôvod nútiť ľudí do štátnej karantény bez alternatívnej možnosti, aby sa izolovali doma.

„Ak ide o izoláciu mimo domáceho prostredia - v zdravotníckom zariadení alebo inom určenom zariadení – ide o pozbavenie osobnej slobody,“ píše Ústavný súd.

Rozhodnutie prišlo viac než rok po tom, čo Slovensko od vynucovania povinnej štátnej karantény ustúpilo. Využívalo ju len v prvej fáze pandémie a v júni minulého roka definitívne zrušilo. Spory však trvajú dodnes.

Štát s autoritou oholenou na dreň: Aj keby bola vláda v prijímaní a vyhlasovaní pravidiel silnejšia, ich vynucovania by sme sa nemuseli báť. Schopnosť a ambíciu štátu podporiť svoju autoritu činmi ešte pred rokom pomenoval minister vnútra, keď nám vyjavil, že občania hrajú proti policajtom presilovku, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Vily aktérov káuz pod snehom: Bratislava sa ocitla pod nádielkou snehu, ktorá mestu dodala predvianočnú atmosféru. Ostré severské počasie bolo cítiť ešte viac okolo Slavína, kde majú sídla viacerí aktéri závažných korupčných káuz éry Smeru. Dve týždne pred Vianocami pôsobia viaceré vily opustene.

Bratislava sa ocitla pod nádielkou snehu, ktorá mestu dodala predvianočnú atmosféru. Ostré severské počasie bolo cítiť ešte viac okolo Slavína, kde majú sídla viacerí aktéri závažných korupčných káuz éry Smeru. Dve týždne pred Vianocami pôsobia viaceré vily opustene. Psychedeliká v psychiatrii: Psychiater Matúš Virčík predpokladá0, že psychedeliká budú budúce lieky na depresiu a iné psychické poruchy. Na ich ďalší výskum však treba ešte päť až desať rokov. Depresia sa v každom prípade dnes na Slovensku lieči najmodernejšími liekmi. Pacienti však podľa Virčíkových skúseností stále prichádzajú po odbornú pomoc neskoro.

Psychiater Matúš Virčík predpokladá0, že psychedeliká budú budúce lieky na depresiu a iné psychické poruchy. Na ich ďalší výskum však treba ešte päť až desať rokov. Depresia sa v každom prípade dnes na Slovensku lieči najmodernejšími liekmi. Pacienti však podľa Virčíkových skúseností stále prichádzajú po odbornú pomoc neskoro. Odsúdili starostu Dolného Chotára: Starosta Dolného Chotára František Dora je vinný z objednávok viacerých vrážd, činnosti v prospech zločineckej skupiny sátorovcov i ekonomickej trestnej činnosti. Špecializovaný trestný súd v Pezinku mu za to vymeral trest na 25 rokov väzenia. Bývalý starosta Dora tvrdil, že sátorovcom nepomáhal, podľa súdu však profitoval z ich činnosti.

Dankovci predali pošte budovu. Tá sa jej roky nevie zbaviť

Budova, ktorá kúpila Slovenská pošta v Revúcej. (zdroj: Slovenská pošta)

Keby sa Andrej Danko nestal v roku 2012 predsedom Slovenskej národnej strany, možno by si transakciu, ktorú urobila jeho rodina v Revúcej, nikto nevšimol. Na keby sa však nehrá a médiá si všimli obchod medzi Slovenskou poštou a rodinou Dankovcov.

Tí predali štátnej firme pod kuratelou SNS budovu v Revúcej. Pôvodné plány hovorili o tom, že ju prerobia a sídliť v nej bude jedna z pobočiek pošty. Nielenže sa tak doteraz nestalo, pošta budovu vyhodnotila ako prebytočnú a dodnes ju ponúka záujemcom na predaj.

Cela transakcia má už vyše 13 rokov. Ešte v roku 2008 sa Slovenská pošta rozhodla, že sa v Revúcej presťahuje do novej budovy. Vybrala si polyfunkčnú nehnuteľnosť v centre mesta, ktorú vlastnila rodina Andreja Danka, konkrétne jeho otec.

Danko vtedy nebol až tak mediálne známy ako neskôr, keď sa dostal na čelo Slovenskej národnej strany. Už vtedy však bol členom tejto politickej strany. A práve pošta v tom čase spadala do pôsobnosti vtedy vládnej SNS. Na jej čele stál Libor Chrást.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Lidl už kraľuje Slovensku: Najväčším hráčom v maloobchode na Slovensku bol dlhé roky britský reťazec Tesco. Zdalo sa nepredstaviteľné, že by ho niekto predbehol. Ale stalo sa. Novým kráľom slovenského maloobchodu je Lidl. Vykázal tržby presahujúce hranicu 1,5 miliardy eur, čo sa predtým žiadnemu inému slovenskému maloobchodníkovi nepodarilo.

Najväčším hráčom v maloobchode na Slovensku bol dlhé roky britský reťazec Tesco. Zdalo sa nepredstaviteľné, že by ho niekto predbehol. Ale stalo sa. Novým kráľom slovenského maloobchodu je Lidl. Vykázal tržby presahujúce hranicu 1,5 miliardy eur, čo sa predtým žiadnemu inému slovenskému maloobchodníkovi nepodarilo. Tunel Višňové bude meškať: Detailná diagnostika stavby diaľničného tunela Višňové pri Žiline preukázala, že je nutné urobiť opravné práce vo veľkom rozsahu. Zhotoviteľ úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala, spoločnosť Skanska SK, aktuálne ešte nevie vyhodnotiť, koľko opravy budú stáť. Diaľničný tunel sa tak nepodarí sprejazdniť v pôvodne avizovanom termíne, teda do konca roka 2023.

Detailná diagnostika stavby diaľničného tunela Višňové pri Žiline preukázala, že je nutné urobiť opravné práce vo veľkom rozsahu. Zhotoviteľ úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala, spoločnosť Skanska SK, aktuálne ešte nevie vyhodnotiť, koľko opravy budú stáť. Diaľničný tunel sa tak nepodarí sprejazdniť v pôvodne avizovanom termíne, teda do konca roka 2023. Volkswagen investuje do batérií: Nemecká automobilová skupina Volkswagen vytvára európsku spoločnosť na výrobu batérií. Cieľom je konsolidovať výrobný proces, od spracovania surovín, cez vývoj jednotnej batérie, až po riadenie európskych „gigafabrík“. Volkswagen plánuje v Európe zriadiť šesť gigafabrík, aby pokryl rastúci dopyt po batériových článkoch v rámci skupiny.

Tajná americká jednotka poľovala na islamistov. Pri útokoch zomierali aj civilisti

Žena drží zranené dieťa počas bojov v Mósule. (zdroj: TASR/AP)

Bol to boj o poslednú baštu Islamského štátu. Zostávajúcich členov teroristickej skupiny v marci 2019 zatlačili na pole blízko sýrskej dediny Baghúz na brehu Eufratu.

Z jednej strany sa blížili kurdské, z druhej americké a koaličné jednotky, ktoré pomocou dronov kontrolovali posledné útočisko teroristov. Po zameraní cieľov americké lietadlo zhodilo na breh rieky vyše 200-kilogramovú bombu. O pár dní bola obec dobytá a Islamský štát v Sýrii oficiálne padol.

Trvalo niekoľko mesiacov, kým americká armáda priznala, že medzi obeťami útoku bolo aj množstvo civilistov. „Kto to zhodil?“ pýtal sa podľa zdrojov denníka New York Times jeden z analytikov. „Práve sme to zhodili na päťdesiat žien a detí,“ odpovedá druhý. Civilných obetí mohlo byť viac ako sedemdesiat.

Nové informácie amerického denníka ukazujú, že podobných prípadov mohlo byť oveľa viac. Tajná jednotka americkej armády odpálila desaťtisíce rakiet či bômb proti Islamskému štátu. Civilisti boli pričasto braní len ako vedľajšie škody.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zeman ustúpil Fialovi: Český prezident Miloš Zeman v piatok vymenuje novú vládu tak, ako ju navrhol designovaný premiér Petr Fiala – teda vrátane kandidáta na ministra zahraničných vecí Jana Lipavského, ktorého doteraz hlava štátu odmietala ako údajne nekompetentného.

Český prezident Miloš Zeman v piatok vymenuje novú vládu tak, ako ju navrhol designovaný premiér Petr Fiala – teda vrátane kandidáta na ministra zahraničných vecí Jana Lipavského, ktorého doteraz hlava štátu odmietala ako údajne nekompetentného. Ničivá sila tornád v Kentucky: Americkým štátom Kentucky sa cez víkend prehnali tornáda, ktoré spôsobili rozsiahle materiálne škody. Zomreli desiatky ľudí, presný počet obetí stále nie je známy. Pozrite si zábery pred a po.

Americkým štátom Kentucky sa cez víkend prehnali tornáda, ktoré spôsobili rozsiahle materiálne škody. Zomreli desiatky ľudí, presný počet obetí stále nie je známy. Pozrite si zábery pred a po. Omikron v Británii: Nový koronavírusový variant omikron sa šíri "neobyčajným tempom" a v Londýne je momentálne zodpovedný za približne 40 percent všetkých prípadov nákazy, uviedol britský minister zdravotníctva Sajid Javid. Najmenej jeden britský pacient, ktorý sa nakazil variantom omikron, už covidu podľahol.

Zo zahraničných webov:

Ohromil talentom, aj sa šestnásť dní opíjal. Räikkönen by nič z toho nezmenil

Kimi Räikkönen. (zdroj: TASR/AP)

V počte víťazstiev či získaných titulov nepatrí k najúspešnejším. Nebol prototypom disciplinovaného a vždy sústredeného pretekára, no napriek tomu ho fanúšikovia formuly 1 milovali. Stačilo mu byť taký, aký je. Jedinečný.

Kimi-Matias Räikkönen po Veľkej cene Abú Zabí druhýkrát ukončil kariéru v "kráľovnej motošportu". Tentokrát definitívne. A hoci jeho koniec trošku zanikol vo vyostrenom majstrovskom súboji, zrejme mu to neprekážalo.

Nemal totiž rád publicitu a rozvitá odpoveď na novinársku otázku bola v jeho prípade niečím netypickým. "F1 bez tlače by bol hotový raj," aj to je jeden z jeho výrokov, ktorý nechýba v autobiografii s názvom Neznámy Kimi Räikkönen.

V kariére stanovil rekord v počte veľkých cien (349), 21-krát sa tešil z víťazstva a 103-krát stál na stupňoch víťazov. Celkovo jazdil za päť rôznych tímov a pre Ferrari získal doposiaľ posledný jazdecký titul.

Možno objavili liek na dlhý život. Látku testovali na myšiach

Liek na dlhovekosť by sa mohol ukrývať v hrozne. (zdroj: UNSPLASH/CC)

Liek na dlhovekosť by sa mohol ukrývať v hrozne. Vedci objavili látku, ktorá dokáže zničiť škodlivé bunky a čiastočne predĺžiť život. Zložku zatiaľ testovali iba na myšiach. Bunky, na ktoré vedci cielili, majú aj ľudia.

Látku, ktorá ukázala sľubné účinky proti starnutiu u myší, sa nazýva prokyanidín C1. Nachádza sa v jadierkach viniča. Má nevídaný účinok na zostarnuté poškodené bunky.

Počas života sa bunky bežne kazia. Môže za to stres, choroby či prostredie. Také bunky sú už človeku nanič a telo sa ich zbavuje pomocou bunkovej smrti.

Čím je človek starší, tým je tento proces menej presný. Zostarnuté nefunkčné bunky nezomierajú. Namiesto toho sa hromadia a vedú k zápalom, ktoré prispievajú k množstvu chorôb spojených so starnutím – rakovine, srdcovým chorobám, cukrovke, demencii aj oslabovaniu kostí a svalstva.

Účinky prokyanidínu C1 naznačili predošlé výskumy na ľudských bunkách v skúmavke. Zdalo sa, že látka zabíja starecké bunky a ostatné necháva žiť. Teraz ju prvýkrát vyskúšali na živom organizme.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Planetárni vedci bojujú za Pluto: Pluto už pätnásť rokov nie je planétou. Niektorým táto údajná krivda stále nedáva spávať. Jedna skupina planetárnych vedcov najnovšie opäť kritizuje oficiálnu definíciu planét z roku 2006.Nie je podľa nich založená na vede, ale skôr na pavedeckej astrológii.

Pluto už pätnásť rokov nie je planétou. Niektorým táto údajná krivda stále nedáva spávať. Jedna skupina planetárnych vedcov najnovšie opäť kritizuje oficiálnu definíciu planét z roku 2006.Nie je podľa nich založená na vede, ale skôr na pavedeckej astrológii. Prečo po vysadení cigariet priberáte: Skoncovanie s cigaretami fajčiari odkladajú často aj preto, že sa boja priberania. Dlhé roky sa predpokladalo, že za častým nárastom hmotnosti, ktoré môže po stopnutí cigariet prísť, je jednoducho zvýšený apetít. No skutočný dôvod priberania je zložitejší a môže sa ukrývať v črevách.

Skoncovanie s cigaretami fajčiari odkladajú často aj preto, že sa boja priberania. Dlhé roky sa predpokladalo, že za častým nárastom hmotnosti, ktoré môže po stopnutí cigariet prísť, je jednoducho zvýšený apetít. No skutočný dôvod priberania je zložitejší a môže sa ukrývať v črevách. Návrat stratenej značky: Americké sankcie zamerané na čínsky Huawei majú aj po rokoch zaujímavé rozuzlenia, hlavne v segmente smartfónov. Z pôvodne silnej dvojice Huawei a Honor sa stali aj na Slovensku slabší hráči, postupne strácajúci trhový podiel. Novinka od značky Honor by už s Huawei nemala mať nič spoločné.

