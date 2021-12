Dobré ráno: Konečne máme aj nejaké dobré správy

Ako sme zvládali a zvládame tretiu vlnu pandémie.

Zdá sa, že posledné dni sa objavujú dobré správy. Klesá počet nových prípadov nakazených, zdá sa tiež, že klesá aj pozitivita testov.

A aj keď nás ešte len čaká nástup vysokoinfekčného omikronu, podľa všetkého dnešné vakcíny chránia.

Či máme najhoršie v tretej vlne za sebou, alebo je to len taká falošná nádej?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Vláda podľa očakávaní uvoľnila protipandemické opatrenia. Od piatka bude zákaz vychádzania platiť len v noci, od ôsmej večer do piatej hodiny rannej. Prakticky to znamená, že sa povoľujú návštevy rodiny, vrátane návštev počas vianočných sviatkov.

Hnutie OĽaNO ukončilo spoluprácu s bývalým poslancom Jánom Herákom. Heráka viaceré ženy obvinili zo sexuálneho obťažovania, následne sa vzdal poslaneckého mandátu. Napriek tomu až dosiaľ stále pracoval pre OĽaNO.

O funkciu policajného prezidenta sa uchádzajú dvaja kandidáti. Jedným z nich by mal byť dočasný šéf polície Štefan Hamran, meno druhého kandidáta však minister vnútra Roman Mikulec odmietol prezradiť.

Inflácia stúpla aj v novembri, a to dokonca rekordne. Podľa Štatistického úradu mala hodnotu 5,6 percentuálnych bodov, medziročný rast cien mal najvyššiu mesačnú hodnotu od roku 2004. Za pohybom je najmä rast cien niektorých potravín, energií či stavebných materiálov.

Arktída ma za sebou nový teplotný rekord. OSN potvrdila, že minuloročných 38 stupňov nameraných na Sibíri, je nový teplotný strop pre Arktídu. Organizácia hovorí o výstražnom zvonení, ktoré nás upozorňuje na zmenu klímy. Teplotu namerali 20. júna 2020 v ruskom meste Verchojansk.

Odporúčanie

Dnes odporúčam knihu, konkrétne životopis Leonarda da Vinci od Waltera Isaacsona. Je to síce trochu hrubšie čítanie, ale napísané s ľahkosťou a so zmyslom pre detail. Len vopred upozorňujem, že neočakávajte zábavné historky zo života renesančného velikána ani nejaký ľahký príbeh, autor vás skôr povedie životom a dielom Leonarda, a tým dielom myslím maľbu po maľbe, kresbu po kresbe, často do úplných detailov. Naučíte sa tak niečo o Leonardovom tieňovaní, práci so svetlom i prečo farbu rozmazával dlaňou.

