Ranný brífing: Naprávame kroky nacionalistov, vláda chce zmluvu s USA

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Sme rodina pri reformách nevyšiel odpor, ani obštrukcia. Kľúčovými sa stali hlasy nezaradených poslancov. Sporné zákony tak môže premiér Eduard Heger pretlačiť aj bez poslancov Borisa Kollára. Otázne je, či mu to vydrží. Vládny kabinet napráva postoj z čias, keď o obrane rozhodovali nacionalisti. Chce dotiahnuť zmluvu, vďaka ktorej môže Slovensko len získať.

Vládne reformy prešli v parlamente s odretými ušami. Je to víťazstvo pre koalíciu a ukážka, že aj ak koaličné strany neťahajú za jeden povraz, zmeny sa napriek nesúhlasu jednej z nich dajú presadiť. Čo to ale hovorí o súčasnej vláde a dá sa takto pokračovať ďalej ešte dva a pol roka? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kľúčové reformy podržali odídenci. Dva roky to Hegerovi vychádzať nemusí

Vláda chce dotiahnuť zmluvu, v ktorej SNS videla americké základne a príchod vojsk

Komu pritečú štátne milióny? Ukázali na jedného developera, druhý kritizuje

Lukašenko sa zbavuje lídrov opozície, Bielorusko tlačí k Severnej Kórei

Prekonal Gáboríka i Pastrňáka. Dvorský môže už v 16 rokoch patriť k lídrom

Nová štúdia z Južnej Afriky prináša dobré aj zlé správy o omikrone. Je smrteľnejší?

Kľúčové reformy podržali odídenci. Dva roky to Hegerovi vychádzať nemusí

Predseda NR SR Boris Kollár a premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Vláda Eduarda Hegera sa pri schvaľovaní reforiem musela spoľahnúť na nezaradených poslancov. Bez Tomáša Valáška a Miroslava Kollára, ktorí odišli zo strany Za ľudí, a Jána Krošláka, ktorý opustil klub OĽaNO, by neprešla reforma zdravotníctva.

Sedemnásti poslanci zo strany Sme rodina hlasovali proti navrhnutým zmenám. Pri reforme národných parkov sa poslanci Sme rodina zase pokúsili o obštrukciu. Hoci boli v rokovacej sále, spolu s poslancami za Smer, Hlas či ĽSNS vytiahli karty z hlasovacích zariadení. Systém ich tak vykázal ako neprítomných. Ak by chýbal jediný ďalší poslanec, parlament by nebol uznášaniaschopný a o reforme by sa muselo hlasovať neskôr.

„Robí si kampaň proti koalícii,“ zopakoval výhrady proti Sme rodina šéf SaS Richard Sulík v Rádiu Expres. „Mňa iba prekvapuje, že to Igorovi Matovičovi neprekáža,“ dodal.

Obracanie sa na nezaradených poslancov je spôsob, „akým minimálne v najbližšej dobe bude riešiť premiér Heger presadzovanie problematickejších zákonov“, predpovedá politológ Pavol Baboš. Nie je si však istý, či to dokáže robiť po celé dva zostávajúce roky volebného obdobia. Vláda má pritom pred sebou rokovanie napríklad o súdnej mape, ktorú okrem Sme rodina odmieta aj Za ľudí.

Kollár ostal z dovolenkovej partie sám: Na fotke spred asi pätnástich rokov sú traja. Jeden z nich je dnes odsúdený na 23 rokov väzenia, druhý bol ešte donedávna medzinárodne hľadaný, aktuálne je vo väzbe. Tretí je predsedom parlamentu.

Na fotke spred asi pätnástich rokov sú traja. Jeden z nich je dnes odsúdený na 23 rokov väzenia, druhý bol ešte donedávna medzinárodne hľadaný, aktuálne je vo väzbe. Tretí je predsedom parlamentu. Menšinová vláda: Novela zákona o ochrane prírody opäť podčiarkla, že na Slovensku nevládne reformná koalícia s pohodlnou ústavnou väčšinou a jasným programom. Práve naopak. Vykazuje všetky znaky menšinovej vlády, pre ktorú je každé hlasovanie o reformách v podstate referendom o zmysle vlastnej existencie, píše Martin Hojsík.

Novela zákona o ochrane prírody opäť podčiarkla, že na Slovensku nevládne reformná koalícia s pohodlnou ústavnou väčšinou a jasným programom. Práve naopak. Vykazuje všetky znaky menšinovej vlády, pre ktorú je každé hlasovanie o reformách v podstate referendom o zmysle vlastnej existencie, píše Martin Hojsík. Politická hanba: Premiér označil odhlasovanie optimalizácie nemocníc za zdvíhajúci sa reformný vetrík a v pléne nasledovalo dojaté objímanie. Fajn, lenže ono to nepôjde bez ľudí a zástupcovia záchranárov v tom čase stáli pred budovou parlamentu, aby upozornili na svoju situáciu. Politická hanba je, že sa vôbec museli pred parlamentom zísť, píše Zuzana Kepplová.

Premiér označil odhlasovanie optimalizácie nemocníc za zdvíhajúci sa reformný vetrík a v pléne nasledovalo dojaté objímanie. Fajn, lenže ono to nepôjde bez ľudí a zástupcovia záchranárov v tom čase stáli pred budovou parlamentu, aby upozornili na svoju situáciu. Politická hanba je, že sa vôbec museli pred parlamentom zísť, píše Zuzana Kepplová. Tri Hegerove skalpy: Vyvodzovať z troch úspešných hlasovaní, že koalícia môže fungovať v trojke aj strednodobo, je iracionálne, aj keď to nie je úplne vylúčené. Isteže je sabotovanie programu jednou stranou koalície zrelé na vykopanie z vlády, hlasovacia núdza pri každom novom zákone však tlačí tváriť sa, že karavána ide ďalej vo štvorke, píše Peter Schutz.

Vyvodzovať z troch úspešných hlasovaní, že koalícia môže fungovať v trojke aj strednodobo, je iracionálne, aj keď to nie je úplne vylúčené. Isteže je sabotovanie programu jednou stranou koalície zrelé na vykopanie z vlády, hlasovacia núdza pri každom novom zákone však tlačí tváriť sa, že karavána ide ďalej vo štvorke, píše Peter Schutz. Máme novú koalíciu: Takto sa zrodil a v hlasovacom ohni zakalil formát zúženej koalície, ktorá však potrebuje prísť do nohy a získať hlasy nezávislých poslancov. Je to robota, ale napočudovanie im to môže fungovať, píše Peter Tkačenko.

Vláda chce dotiahnuť zmluvu, v ktorej SNS videla americké základne a príchod vojsk

Minister obrany Jaroslav Naď a minister zahraničných vecí Ivan Korčok. (zdroj: TASR)

Armáda zrejme predsa dostane sto miliónov amerických dolárov, pre ktoré sa rozhádala vláda Petra Pellegriniho.

Ministri obrany Jaroslav Naď a zahraničia Ivan Korčok dotiahli rokovania s USA o obrannej spolupráci, ktoré v roku 2019 stopla SNS. Hovorila, že Američania plánujú na Slovensku vojenské základne.

Členovia súčasnej vlády sa zhodujú, že tzv. DCA dohodu podporia. „Slovenská republika je poslednou z krajín na takzvanom východnom krídle NATO, ktorá takúto dohodu nemá,“ povedal Korčok. Rovnakú alebo obdobnú zmluvu s USA má 23 z 30 krajín NATO.

Zmluva umožní Slovensku, aby dostalo grant na modernizáciu armádnych letísk na Sliači a v Kuchyni, uľahčiť má aj spoluprácu oboch armád. Napríklad príchod amerických vojakov na cvičenie však bude musieť stále schváliť vláda či parlament.

Zlá predtucha: Celkom dôvodná sa zdá predtucha, že v koalícii nebude iniciatíva Naďa a Korčoka jednomyseľne prijatá (chválená). Takže schvaľovanie v parlamente môže byť ešte celkom napínavé, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 6 783 nakazených, laboratóriá celkovo urobili 20 985 odberov. Počet hospitalizovaných opätovne klesol, v nemocniciach leží 3 222 pacientov. Pribudlo ďalších 105 obetí ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 3 993 ľudí.

PCR testy odhalili 6 783 nakazených, laboratóriá celkovo urobili 20 985 odberov. Počet hospitalizovaných opätovne klesol, v nemocniciach leží 3 222 pacientov. Pribudlo ďalších 105 obetí ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 3 993 ľudí. Registrácia na tretiu dávku vakcíny: Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre všetkých od 18 rokov. Denník SME pripravil súbor otázok a odpovedí, ako postupovať pri registrácii a očkovaní treťou dávkou.

Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre všetkých od 18 rokov. Denník SME pripravil súbor otázok a odpovedí, ako postupovať pri registrácii a očkovaní treťou dávkou. Majerský po hodinách v cele: Prezidenta Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Františka Majerského zavreli pre protest pred parlamentom do cely predbežného zadržania. Denníku SME povedal, čo sa dialo po tom, ako odmietol zaplatiť pokutu na mieste, čo mu povedali policajti v aute aj v policajnej cele a tiež, ako mal strach o vlastné deti a prečo nechce, aby z nich boli záchranári.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Komu pritečú štátne milióny? Ukázali na jedného developera, druhý kritizuje

Nový Istropolis. (zdroj: Immocap)

Svojimi parametrami a veľkosťou pôjde o jednu z najväčších štátnych investícií do kultúry za posledné roky. Na výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra majú zo štátneho rozpočtu putovať desiatky miliónov eur.

Pred takmer dvoma rokmi sa rozhodlo, že štát podporí projekt developera, ktorý centrum postaví. O výbere vhodného adepta rozhodovalo občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. To mesiace vyberalo podľa rôznych parametrov. Aj keď mal byť odporúčaný adept predstavený ešte v roku 2021, nakoniec sa tak stalo až v týchto dňoch.

Za hlavného adepta na štátne milióny bol označený projekt Nový Istropolis, za ktorým stojí developerská skupina Immocap. Jej majiteľmi sú podnikatelia Peter Lukeš a Michal Lazar. Obaja boli v médiách spomínaní v súvislosti s kauzou Skupinka, ktorú otvoril Mikuláš Dzurinda.

Dvaja z troch finalistov však verejne prezentovali pochybnosti o transparentnosti výberu. „Spôsob výberu vhodného kandidáta z nášho pohľadu produkuje viac otázok, než poskytuje konkrétnych odpovedí,“ uviedla hovorkyňa Incheby Martina Macková.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Dodávali CERNu, dnes krachujú: Akciovka ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice sa mohla pochváliť dodávkami pre svetoznámy CERN. Mohla. Všetko nasvedčuje tomu, že biznis príbeh firmy skončí. Súd totiž vyhlásil konkurzné konanie a najnovšie sa začína predaj jej sídla.

Akciovka ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice sa mohla pochváliť dodávkami pre svetoznámy CERN. Mohla. Všetko nasvedčuje tomu, že biznis príbeh firmy skončí. Súd totiž vyhlásil konkurzné konanie a najnovšie sa začína predaj jej sídla. Ceny áut prudko rastú: Kým pred dvoma rokmi by ste nemali žiaden problém kúpiť nové či ojazdené auto, dnes to také jednoduché byť nemusí. Automobilky nestíhajú dobiehať výpadky vo výrobe, a tak si na nové auto môžete počkať aj niekoľko mesiacov. Nehovoriac o ich výrazne rastúcej cene. V novom videu od Ekonómie ľudskou sme sa bližšie pozreli na rastúce ceny automobilov.

Kým pred dvoma rokmi by ste nemali žiaden problém kúpiť nové či ojazdené auto, dnes to také jednoduché byť nemusí. Automobilky nestíhajú dobiehať výpadky vo výrobe, a tak si na nové auto môžete počkať aj niekoľko mesiacov. Nehovoriac o ich výrazne rastúcej cene. V novom videu od Ekonómie ľudskou sme sa bližšie pozreli na rastúce ceny automobilov. Koniec vykurovania plynom v Únii: Európska komisia chce do roku 2040 postupne ukončiť vykurovanie budov plynom a ďalšími fosílnymi palivami. Nové budovy navyše nebudú môcť od roku 2030 produkovať žiadne emisie. Od roku 2027 ľudia prídu o nárok na podporu vykurovania plynovými kotlami. Počíta s tým súbor návrhov, ktorý komisia predstavila ako ďalšiu súčasť cesty ku klimatickej neutralite.

Obom stranám sa to môže vymknúť z rúk. Ukrajinci sa pripravujú na ruskú inváziu

Tanky ukrajinskej armády v meste Avdijivka na východe Ukrajiny. (zdroj: TASR/AP)

Schádzajú sa v lesoch na periférii Kyjeva a trénujú s maketami útočných pušiek. Prv, než začnú, nezabudnú zvolať „sláva Ukrajine“. Takto vyzerajú terénne cvičenia ukrajinskej domobrannej organizácie Totálny odboj. Cieľom cvičení je, aby sa ich účastníci naučili brániť v prípade ruskej invázie.

O hrozbe ruského útoku začali Kyjev aj Západ opäť hovoriť na sklonku tohto roka, keď satelitné snímky odhalili, že Moskva k hraniciam s Ukrajinou vyslala desaťtisícky vojakov a ťažkú techniku.

Kremeľ síce vojenskú prítomnosť pri ukrajinských hraniciach nepopiera, no odmieta, že by išlo o prípravu ofenzívy.

Rusko je pritom s Ukrajinou vo vojenskom konflikte už od roku 2014, keď anektovalo ukrajinský Krym a podporilo separatistické samozvané republiky na Donbase, teda na východe Ukrajiny. Hoci aktuálne ide o zamrznutý konflikt, k stupňovaniu napätia v bojových zónach naďalej dochádza.

Viacerí Ukrajinci sa podľa televízie Euronews obávajú, že zistenia o zoskupovaní ruských jednotiek v pohraničí znovu rozprúdia konflikt na východe Ukrajiny alebo budú mať ešte závažnejšie následky.

Kríza na Ukrajine sa nás týka: Dá sa predpokladať, že Ruskej federácii ide nielen o zmenu politiky vlády v Kyjeve, ale aj o (opätovné) vynútenie istých „sfér vplyvu“ mocností v medzinárodnom poriadku. A tu musí byť v strehu i Slovensko, píše Martin Fedor.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Lukašenko sa zbavuje lídrov opozície: Viac ako rok po zmanipulovaných prezidentských voľbách má bieloruská opozícia proti režimu Alexandra Lukašenka čoraz menší priestor na vyjadrenie nesúhlasu. Vo väzení je vyše 880 politických väzňov, medzi nimi aj tridsať novinárov. Navyše drakonické tresty pre opozičných lídrov môžu ešte viac nahlodať silu odporu proti Lukašenkovi.

Viac ako rok po zmanipulovaných prezidentských voľbách má bieloruská opozícia proti režimu Alexandra Lukašenka čoraz menší priestor na vyjadrenie nesúhlasu. Vo väzení je vyše 880 politických väzňov, medzi nimi aj tridsať novinárov. Navyše drakonické tresty pre opozičných lídrov môžu ešte viac nahlodať silu odporu proti Lukašenkovi. Amerika prekonala pandemický míľnik: Spojené štáty prekonali tragický míľnik 800-tisíc obetí a odborníci už teraz hovoria, že krajina sa môže pripraviť na minútu ticha za milióntu obeť. Ani variant delta totiž ešte nedosiahol svoj vrchol, nehovoriac už o omikrone. Plne zaočkovaných je len asi 60 percent Američanov, problémom je podľa odborníkov do veľkej miery aj to, že téma sa politizuje.

Spojené štáty prekonali tragický míľnik 800-tisíc obetí a odborníci už teraz hovoria, že krajina sa môže pripraviť na minútu ticha za milióntu obeť. Ani variant delta totiž ešte nedosiahol svoj vrchol, nehovoriac už o omikrone. Plne zaočkovaných je len asi 60 percent Američanov, problémom je podľa odborníkov do veľkej miery aj to, že téma sa politizuje. Záhadné úmrtia v Južnom Sudáne: Svetová zdravotnícka organizácia vyšetruje úmrtia takmer 100 ľudí, ktorí podľahli zatiaľ neidentifikovanej chorobe vo Fangaku na severe Južného Sudánu. Neznáme ochorenie usmrtilo ľudí v oblasti, ktorá je jednou z najviac postihnutých nedávnymi záplavami.

Zo zahraničných webov:

Prekonal Gáboríka i Pastrňáka. Dvorský môže už v 16 rokoch patriť k lídrom

Dalibor Dvorský. (zdroj: aikhockey.se)

V slovenskej extralige prekonal rekord Mariána Gáboríka, keď sa stal najmladším hráčom so streleným gólom. Mal len 15 rokov a 232 dní. Dnes hráva talentovaný Slovák vo švédskom AIK Štokholm, kde takisto už dostal šancu medzi seniormi.

V áčku slávneho klubu, ktorý hráva v nižšej lige Allsvenskan, dostal šancu v desiatich zápasoch. Strelil v nich jeden gól.

A opäť mal rekordnú príchuť. Stal sa síce „až“ piatym najmladším hráčom histórie ligy s gólom, ale najmladším legionárom. Prekonal rekord dnešnej hviezdy NHL, Čecha Davida Pastrňáka z Bostonu.

Dvorský by mal napriek mladému veku patriť k lídrom ofenzívy Slovenska na juniorskom šampionáte. Ako sám tvrdí, mužstvu verí, len musí poriadne makať.

„Som veľmi rád, že tu môžem byť, teším sa na veľkú výzvu. Kvalitu v tíme máme, treba však neustále tvrdo pracovať a do každého zápasu dať všetko,“ konštatoval.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Nová štúdia z Južnej Afriky prináša dobré aj zlé správy o omikrone. Je smrteľnejší?

Vírus - ilustračná fotografia. (zdroj: TASR/AP)

Doterajšie informácie o omikrone boli kusé a išlo skôr o odborné a vedecké názory, prípadne limitované laboratórne testy než robustné dáta z praxe.

Objavoval sa aj názor, že nový variant zákonite musí byť menej nebezpečný, pretože taká je povaha vírusov. Úprimná odpoveď bola, že doteraz nikto nemohol jasne vedieť.

Vedci z Južnej Afriky teraz publikovali prvú veľkú štúdiu o 78-tisíc ľuďoch nakazených omikronom z reálneho prostredia o tom, ako sa variant správa. A aj keď po týždňoch neistoty a laboratórnych štúdiách, ktoré hovorili o neefektívnosti vakcín, prinášajú najnovšie výsledky úľavu, treba byť stále opatrní.

Prečítajte si otázky a odpovede o najnovších zisteniach v súvislosti s novým variantom koronavírusu.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Štúdia o metabolizme tukov: Slovenský vedec Miroslav Baláž pomohol objaviť mechanizmus, ktorý sa odohráva v tele pri štiepení tukov. Publikovali ho v prestížnom vedeckom časopise Nature Metabolism. Nový objav by mohol viesť k liečbe porúch metabolizmu tukov.

Slovenský vedec Miroslav Baláž pomohol objaviť mechanizmus, ktorý sa odohráva v tele pri štiepení tukov. Publikovali ho v prestížnom vedeckom časopise Nature Metabolism. Nový objav by mohol viesť k liečbe porúch metabolizmu tukov. Malé internetové inferno: Odborníci na kybernetickú bezpečnosť objavili závažnú chybu v softvéri, ktorý využívajú tisíce až milióny aplikácií na celom svete. Medzi zasiahnuté patria služby iCloud od Apple, Minecraft, Amazon, Cloudflare, Twitter, Steam či niektoré cloudové služby Google, Java Edition a mnohé iné menej známe produkty či služby. Na otázky o chybe nám odpovedal Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET.

Odborníci na kybernetickú bezpečnosť objavili závažnú chybu v softvéri, ktorý využívajú tisíce až milióny aplikácií na celom svete. Medzi zasiahnuté patria služby iCloud od Apple, Minecraft, Amazon, Cloudflare, Twitter, Steam či niektoré cloudové služby Google, Java Edition a mnohé iné menej známe produkty či služby. Na otázky o chybe nám odpovedal Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET. NASA sa dotkla Slnka: Sonda americkej vesmírnej agentúry NASA Parker Solar Probe preletela vonkajšou atmosférou Slnka, takzvanou korónou. Podľa NASA je to prvýkrát, čo sa sonda "dotkla" Slnka. Získané údaje pomôžu vedcom objasniť, prečo teplota koróny, dosahujúca až niekoľko miliónov stupňov Celzia, je omnoho vyššia ako teplota na povrchu hviezdy, kde je približne 5 500 stupňov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ondrej Lunter. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Nie je lepšie urobiť nedokonalú reformu, než žiadnu reformu? V akom stave je ambulantná starostlivosť v Banskobystrickom kraji? Nevadí mu podpora Borisa Kollára, ktorý o reforme nemocníc viackrát nehovoril pravdu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vicežupanom BBSK Ondrejom Lunterom.

Podcasty SME

Zoom: Objavili záhadné stopy pračloveka v Tanzánii

Objavili záhadné stopy pračloveka v Tanzánii Klímapodcast: Vedec Urban: Horúčavy sú neviditeľná hrozba. Ale pozriete dáta a je to jasné

Vedec Urban: Horúčavy sú neviditeľná hrozba. Ale pozriete dáta a je to jasné Vedátorský podcast: John von Neumann formoval budúcnosť, pozná ho však málokto

Karikatúra

Pohreb sa nekoná. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Želé vodka s džúsom. (zdroj: Naničmama.sk | Dasa_)

Potrebujete rýchly sladký výtvor? Ponúkame vám tipy na dezerty pre zaneprázdnených, ktoré pripravíte do pol hodiny.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.