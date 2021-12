Vláda predĺžila termín registrácie o finančný príspevok za očkovanie pre seniorov

Iniciatíva podľa Matoviča zvýšila zaočkovanosť.

BRATISLAVA. Vláda predĺžila termín registrácie o finančný príspevok za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov.

Predĺženie termínu oznámil minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Seniori sa musia do 15. januára nechať zaočkovať treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 alebo sa aspoň registrovať a toto očkovanie absolvovať do 31. januára 2022. Tejto kategórii občanov bude priznaných 300 eur.

Tristo eur dostanú aj tí, ktorí už sú tromi dávkami vakcíny zaočkovaní.

Príspevok v hodnote 200 eur bude priznaný tým, ktorí sa v období od 30. júna do konca tohto roka zaočkovali, respektíve zaočkujú druhou dávkou alebo sa registrujú na podanie druhej dávky vakcíny a absolvujú ho do 31. januára budúceho roka.

Na čiastku 200 eur majú nárok aj tí seniori, ktorí v termíne od 25. novembra do 31. decembra 2021 dostali alebo dostanú prvú dávku vakcíny alebo sa zaregistrujú do čakárne a toto očkovanie absolvujú do 31. januára 2022.

Ďalej ju dostanú aj Slováci starší ako 60 rokov, ktorí do konca roka absolvujú podanie dávky očkovacej látky v rámci jednodávkovej schémy, a zároveň do 15. marca 2022 absolvujú preočkovanie posilňujúcou dávkou.