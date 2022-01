Ranný brífing: Generálny prokurátor sa hrá na politika, chýbajú mu lekcie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje obrannú dohodu s USA. Hovorí o americkej základni na Slovensku, beztrestných amerických vojakoch či strate suverenity.

Viacerí však naznačujú, že tým prekračuje pôsobnosť svojho úradu a správa sa ako politik. Odborníci mu odkazujú, aby si poriadne naštudoval podobné zmluvy v zahraničí.

Veľa z nás spí zle. A to nie je dobre, pretože spánok ako základná ľudská potreba slúži napríklad na to, aby sme sa opravili. A aj keď ide o banálne tvrdenie, skrýva sa za ním obrovský problém. Ako si spanie zlepšiť, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

INDEX: Ak si v piatok alebo počas víkendu kúpite rozšírené tlačené vydanie SME na celý víkend, nájdete v ňom vložený aj biznisový magazín INDEX. Dozviete sa, na čom môžete zarobiť v roku 2022 ak správne investujete, prečítate si o slovenskom vynáleze, ktorý ocenili v NHL a v seriáli oligarchovia nájdete príbeh Jozefa Brhela, ktorý za svoje impérium vďačí Smeru.

Žilinkovi vyčítajú, že pri kritike obrannej dohody s USA politikárči

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dohoda o obrannej spolupráci s USA by možno prešla bez pozornosti širšej verejnosti, ak by doteraz pomerne pokojný priebeh legislatívneho procesu nerozvíril generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Jeho úrad si v posledný možný deň medzirezortného pripomienkového konania uplatnil 35 zásadných pripomienok, za čo sa sám pochválil na svojom facebookovom profile.

Podľa viacerých názorov tým prekračuje pôsobnosť svojho úradu a správa sa ako politik. „Pripomienky majú charakter osobného politického názoru generálneho prokurátora, nie odborný právny charakter zodpovedajúci pôsobnosti generálnej prokuratúry,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Bývalý diplomat a nezaradený poslanec Tomáš Valášek si myslí, že Žilinka tým paradoxne len demonštroval dôvody, pre ktoré Američania uzatvárajú so spojencami podobné obranné dohody. Podľa poslanca sa totiž obávajú, že ich vojaci sa stanú obeťami podobných politických hier, akú teraz rozohral Žilinka.

V prípade dohody o vojenskej spolupráci s USA odborníci odkazujú generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, aby si poriadne naštudoval podobné zmluvy v zahraničí. SME preto pripravilo sériu otázok a odpovedí o tom, čo je a čo nie je v dohode so Spojenými štátmi a ako vyzerá v porovnaní s inými krajinami.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa plánuje v Rusku zúčastniť na oslavách výročia tamojšej generálnej prokuratúry a vyzerá to tak, že tam ide ako jediný generálny prokurátor z krajín Európskej únie.

Keďže vládne strany ponechali toľko miesta pre geopolitickú improvizáciu, vyplnil to čoraz iniciatívnejší Žilinka svojimi nálezmi a nápadmi. Isto, problém je, že generálprokurátor ide kompetenčný free style. No ešte horšie je, že od vládnej zostavy nepočujeme, že situácia je extra mrchavá a hrozba sa nedeje na Sliači, píše Zuzana Kepplová.

Keďže vládne strany ponechali toľko miesta pre geopolitickú improvizáciu, vyplnil to čoraz iniciatívnejší Žilinka svojimi nálezmi a nápadmi. Isto, problém je, že generálprokurátor ide kompetenčný free style. No ešte horšie je, že od vládnej zostavy nepočujeme, že situácia je extra mrchavá a hrozba sa nedeje na Sliači, píše Zuzana Kepplová. Presedlal na zahraničnú politiku: Žilinka na nejednom mieste argumentuje nie ako strážca zákonnosti, ale ako voľnočasový filozof a teoretik štátneho práva. Dovoláva sa širokej debaty a vraví, že vláda môže presadzovať len opatrenia, s ktorými súhlasí väčšina občanov. To je dovolené si myslieť (hoci je to hlúposť), ale patrí to do úst politikov, nie prokurátorov, píše Peter Tkačenko.

Štát sa nepoučil. Pediatri stále nemajú detské vakcíny

Ministerstvo pod vedením Vladimíra Lengvarského rieši očkovanie detí neskoro. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili ďalších 3 269 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 12 432 odberov. V nemocniciach aktuálne leží 2 155 pacientov. Pribudlo tiež 47 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 2 518 ľudí.

Ani šesť týždňov po schválení detských vakcín Európskou liekovou agentúrou a tri týždne po ich privezení na Slovensko nebolo ministerstvo zdravotníctva schopné spustiť masové očkovanie detí od päť do jedenásť rokov.

V západnej Európe pritom už naplno prepukla omikron vlna, ktorá deti zasahuje vo väčšej miere ako predchádzajúce varianty a očakáva sa, že v najbližších dňoch či týždňoch dorazí na Slovensko.

Záujem zaočkovať deti pred príchodom vlny na Slovensko pritom majú tisíce rodičov, niektorí z nich ešte pred Vianocami využili možnosť zaočkovať svoje deti v zahraničí. V čakárni na očkovanie čaká 5800 detí.

Napriek tomu, že štát už vyše roka očkuje seniorov a šesť mesiacov aj deti nad 12 rokov, nebolo ministerstvo pod vedením nominanta OĽaNO Vladimíra Lengvarského schopné očkovanie mladších zabezpečiť.

Denník SME pripravil prehľad otázok a odpovedí o tom, čo treba vedieť o očkovaní detí od päť do jedenásť rokov na Slovensku.

Bratislavský samosprávny kraj začal na Národnom futbalovom štadióne očkovať deti vo veku päť až 11 rokov proti ochoreniu Covid-19. Deti by na preočkovanie mali prísť 27. januára.

Bratislavský samosprávny kraj začal na Národnom futbalovom štadióne očkovať deti vo veku päť až 11 rokov proti ochoreniu Covid-19. Deti by na preočkovanie mali prísť 27. januára. Novinky v registrácii: Pri registrácii na očkovanie proti Covid-19 je už možné vybrať si aj termín a čas očkovania. Systém registrácie je síce podobný, ako to bolo doteraz, len vo formulári pribudla možnosť výberu konkrétneho miesta očkovania a termínu.

V krátkosti z domova:

Heger sľubuje otvorenie kultúry: Divadlá či koncertné sály majú otváranie aj naďalej odložené na neurčito. Zmeniť by sa to mohlo v ďalších dňoch, keďže na verejnú výzvu iniciatívy Otvorme kultúru zareagovala nielen ministerka kultúry Natália Milanová, ale aj premiér Eduard Heger, ktorý prisľúbil uvoľnenie opatrení pre kultúrne podujatia.

Divadlá či koncertné sály majú otváranie aj naďalej odložené na neurčito. Zmeniť by sa to mohlo v ďalších dňoch, keďže na verejnú výzvu iniciatívy Otvorme kultúru zareagovala nielen ministerka kultúry Natália Milanová, ale aj premiér Eduard Heger, ktorý prisľúbil uvoľnenie opatrení pre kultúrne podujatia. Chráni oznamovateľov nekalostí v práci: Nová vláda Igora Matoviča si musela najprv urobiť jasno v tom, či vôbec chce zriadiť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, no dnes už vidno prvé výsledky, tvrdí šéfka úradu Zuzana Dlugošová. Matovič sa s vedením úradu nestretol.

Nová vláda Igora Matoviča si musela najprv urobiť jasno v tom, či vôbec chce zriadiť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, no dnes už vidno prvé výsledky, tvrdí šéfka úradu Zuzana Dlugošová. Matovič sa s vedením úradu nestretol. Lipšic o trestoch za dezinformácie: Stíhať a trestať ľudí za nepravdivé názory by bol koniec slobody prejavu. Myslí si to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Podľa jeho názoru by trestné právo nemalo slúžiť na to, aby štát autoritatívne vyhlasoval, kde sa nachádza pravda.

Banka im berie sídlo, hrozí im krach. Košičania však veria v záchranu

Banka dala budovu ZTS VVÚ do dražby. (zdroj: dupos.sk)

Bohatá história verzus drsná ekonomická realita. Košický ZTS Výskumno-vývojový ústav, ktorý sa mohol pochváliť dlhoročnou spoluprácou s Európskou organizáciou pre jadrový výskum, dobehli dlhy. Firme hrozila strata sídla a konkurz.

Majitelia a manažéri ZTS VVÚ sa k situácii dlhší čas nevyjadrovali. Ozvali sa až v reakcii na články v médiách. Aj INDEX v polovici decembra písal o vážnych problémoch firmy.

Vo svojom stanovisku tvrdia, že sa snažia spraviť všetko pre to, aby podnik prežil. Vysvetľujú, čo ich dostalo do problémov, z ktorých ich má dostať prichádzajúci nový investor.

Firma pritom podľa nich už naberá nových ľudí, aby nabrala sily na ďalšiu medzinárodnú expanziu. Na druhej strane, súdy stále posudzujú jej životaschopnosť.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako štáty riešia energetickú krízu: Európa sa v energetickej kríze zmieta už od leta minulého roka. Keď ceny elektriny a plynu začali na jeseň prekonávať dovtedajšie maximá, balík odporúčaní pre členské štáty vydala aj EÚ. Vyzvala aj na viaceré reformy, ktoré by v budúcnosti zabránili vzniku energetickej krízy. Konečné rozhodnutie však ostalo na národných vládach členských štátov.

Európa sa v energetickej kríze zmieta už od leta minulého roka. Keď ceny elektriny a plynu začali na jeseň prekonávať dovtedajšie maximá, balík odporúčaní pre členské štáty vydala aj EÚ. Vyzvala aj na viaceré reformy, ktoré by v budúcnosti zabránili vzniku energetickej krízy. Konečné rozhodnutie však ostalo na národných vládach členských štátov. Mäspoma chystá miliónové investície: Slovenskí spotrebitelia poznajú produkty zvolenskej spoločnosti Mäspoma už tridsať rokov. Firma je jednotkou na trhu slovenských korenín. V roku 2020 vytvorila tretinu tržieb v tomto segmente, ktoré dosiahli 90 miliónov eur. Rodinná firma prosperuje, rok 2022 bude pre Kolesárovcov skúškou manažérskych zručností.

Slovenskí spotrebitelia poznajú produkty zvolenskej spoločnosti Mäspoma už tridsať rokov. Firma je jednotkou na trhu slovenských korenín. V roku 2020 vytvorila tretinu tržieb v tomto segmente, ktoré dosiahli 90 miliónov eur. Rodinná firma prosperuje, rok 2022 bude pre Kolesárovcov skúškou manažérskych zručností. Evidenčné tabuľky nakúpime lacnejšie: Ministerstvo vnútra bude nakupovať tabuľky s evidenčným číslom vozidla lacnejšie. Namiesto sumy 7,17 eura za kus bez DPH zaplatí za jednu 3,95 eura, čo predstavuje 45-percentnú úsporu. Novým dodávateľom bude česká spoločnosť SPM Security Paper Mill, s ktorou ministerstvo podpísalo rámcovú dohodu. V budúcnosti by si tabuľky mohol štát zabezpečovať sám.

Stredoázijský majdan? Nepokoje v Kazachstane môžu byť pre Putina problém

Horiace policajné auto v centre kazašského mesta Almaty. (zdroj: TASR/AP)

Dlhé roky bol Kazachstan považovaný za najstabilnejšiu zo stredoázijských republík, ktoré kedysi patrili do Sovietskeho zväzu. Najväčšia vnútrozemská krajina sveta bola od roku 1990 v pevných rukách autoritárskeho prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý síce na svojom poste v roku 2019 skončil, no stále bol na čele bezpečnostnej rady Kazachstanu.

Nazarbajev však prišiel o svoj post a vo viacerých kazašských mestách začali padať jeho sochy. Viaceré vládne budovy obsadili demonštranti, nefungujú letiská a v mestách sa strieľa.

Pôvodné zvýšenie cien zemného plynu v krajine rozpútalo násilné protesty, ktoré sa môžu premeniť až na revolúciu proti autoritárskemu režimu. To môže byť problém aj pre Rusko, ktoré má v krajine stále silný vplyv.

Kazachstan požiadal Organizáciu Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti o pomoc. Ide o vojenskú alianciu niekoľkých štátov bývalého Sovietskeho zväzu na čele s Ruskom. Spojenci Kazachstanu vyslali do krajiny na obmedzenú dobu jednotky, ktoré majú pomôcť situáciu stabilizovať.

Oligarchovia narýchlo odlietali: Rozbúrený Kazachstan opúšťali súkromnými lietadlami. Dcéra Nursultana Nazarbajeva – bývalého autoritárskeho kazašského prezidenta a stále mimoriadne vplyvného muža - odletela s manželom do Kirgizska. Krajinu narýchlo neopúšťali iba oni.

V krátkosti zo sveta:

Princ Andrew čelí žalobe: Syn britskej kráľovnej čelí žalobe, že v roku 2001 opakovane sexuálne napadol vtedy ešte neplnoletú Virginiu Giuffreovú Robertsovú, jednu z obetí Jeffreyho Epsteina. Andrew a jeho právnici dúfali, že kráľovský potomok sa súdnemu procesu vyhne. Vojvodov právny tím sa spoliehal na dokument, na ktorý sa však podľa sudcu princ Andrew nemôže odvolávať.

Syn britskej kráľovnej čelí žalobe, že v roku 2001 opakovane sexuálne napadol vtedy ešte neplnoletú Virginiu Giuffreovú Robertsovú, jednu z obetí Jeffreyho Epsteina. Andrew a jeho právnici dúfali, že kráľovský potomok sa súdnemu procesu vyhne. Vojvodov právny tím sa spoliehal na dokument, na ktorý sa však podľa sudcu princ Andrew nemôže odvolávať. Rok po útoku na Kapitol: Robert A. Pape, odborník na politické násilie z Chicagskej univerzity, minulý rok s kolegami a študentmi skúmali, v čom sa ľudia, ktorí napadli Kongres, podobajú na iné násilné skupiny. Zistili, že v Amerike vzniká hnutie, ktoré je ochotné použiť násilie, má k dispozícii zbrane a jeho sympatizantov vôbec nie je málo.

Robert A. Pape, odborník na politické násilie z Chicagskej univerzity, minulý rok s kolegami a študentmi skúmali, v čom sa ľudia, ktorí napadli Kongres, podobajú na iné násilné skupiny. Zistili, že v Amerike vzniká hnutie, ktoré je ochotné použiť násilie, má k dispozícii zbrane a jeho sympatizantov vôbec nie je málo. Omikron v Česku: Variant koronavírusu omikron už v Českej republike tvorí polovicu všetkých nových nákaz. Vyplýva to z analýzy výrobcu PCR testov DIANA Biotechnologies. Vlna omikronu by podľa tejto analýzy mala v Česku kulminovať okolo 25. januára, pričom by denne mohlo pribúdať až 200-tisíc infekcií.

Zo zahraničných webov:

Djokoviča môže vakcinácia pripraviť o tituly. Ale bude to fér

Novak Djokovič. (zdroj: TASR/AP)

Novak Djokovič zažil zrejme najväčší obrat vo svojej kariére. Ale nie na kurte. Tento obrat ho môže stáť nejeden historický zápis, na ktorý ešte bezpochyby mohol myslieť. V Melbourne chcel obhajovať titul na Australian Open. A to napriek tomu, že nie je očkovaný. Od organizátorov však dostal výnimku.

Iste, tá bola podložená zdravotnou dokumentáciou. No nikto vlastne nevie, na základe čoho ju mal dostať. Srbi spomínali celiaku, ale aj Medzinárodná celiatická nadácia vyzýva ľudí s touto chorobou, aby sa očkovali.

No a potom nastal v celom prípade obrat. Austrálčania nechceli Novaka Djokoviča pustiť do krajiny. Zdravotná dokumentácia sa im nezdala dostatočná. Z víťaza Djokoviča, sa stal za niekoľko hodín porazený.

Iste, možno o všetkom rozhodne súd a bude to inak. Ale momentálne je najlepší tenista sveta v hoteli s utečencami. A predtým strávil dlhé hodiny v izolácii s políciou. Aj by sa to mohlo nazvať škandálom. Ale možno sa tomu len hovorí rovné zaobchádzanie.

Koniec koncov, ak má Djokovič skutočne problém, ktorý ho oprávňuje žiadať výnimku, mal to otvorene komunikovať. Ale ak raz niekto hovorí o tom, ako sa nechce očkovať a zrazu si vybaví výnimku, cítiť z toho silný kalkul.

Určite tak vyhral zdravý rozum a spravodlivosť. Austrálske vládne autority sa len držali zásad a neuhli ani o milimeter, hoci ide o globálnu superstar.

Omikronu sa už nik nevyhne, v nemocniciach bude viac detí

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: Adobe Stock)

Počet pozitívnych testov na covid rastie vo viacerých krajinách na rôznych kontinentoch. Vysoký počet nakazených pravdepodobne súvisí s rýchlym šírením variantu omikron, ktorý je infekčnejší než delta. Lekári takisto zaznamenali aj znepokojivý nárast hospitalizácií detí.

„Zatiaľ nemáme dostatok informácií, aby sme vedeli, či je omikron pre deti menej nebezpečný ako delta. Prvotné údaje z Juhoafrickej republiky naznačovali, že deti s omikronom potrebujú podobne často hospitalizáciu ako deti s deltou. Podľa posledných údajov z dospelej populácie vo Veľkej Británii zas vieme, že u dospelých ľudí je priebeh ochorenia značne ľahší,“ hovorí pre SME pediatrička Kristína Visolajská.

Denník New York Times upozorňuje, že v niekoľkých štátoch USA narástol počet hospitalizácií detí až o 50 percent. Hoci niektorí odborníci vyjadrili obavy z nárastu, ktorý je v porovnaní s dospelými dvojnásobný, lekári stále hovoria, že nevidia žiadne dôkazy, ktoré by hovorili, že omikron je pre deti nebezpečnejší.

„Problém omikronu spočíva viac v tom, že sa mu už prakticky žiadny človek nevyhne a naraz sa infikuje veľké množstvo detí. V dôsledku toho budeme pozorovať vyšší počet detí v nemocniciach, tak ako sa to deje napríklad v USA,“ objasňuje Visolajská.

V krátkosti o zdraví:

Tofu a rakovina: Spotrebe sóje sa dnes venuje značná pozornosť pre jej potenciálnu úlohu pri znižovaní výskytu rakoviny a úmrtnosti. Žiadne štúdie u ľudí zatiaľ nepreukázali súvislosť medzi konzumáciou sóje a rakovinou prsníka. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že pred rakovinou môže sója skôr chrániť a rovnako môže znižovať riziko jej recidívy.

Spotrebe sóje sa dnes venuje značná pozornosť pre jej potenciálnu úlohu pri znižovaní výskytu rakoviny a úmrtnosti. Žiadne štúdie u ľudí zatiaľ nepreukázali súvislosť medzi konzumáciou sóje a rakovinou prsníka. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že pred rakovinou môže sója skôr chrániť a rovnako môže znižovať riziko jej recidívy. Ako na opicu: Na internete koluje viacero zaručených rád, ako sa nežiaducich príznakov po požití alkoholu zbaviť. Okrem zvýšenia príjmu tekutín, dostatočného spánku či výdatných raňajok, je na trhu aj niekoľko liekov a výživových doplnkov, ktoré údajne ponúkajú rýchlu úľavu. Britský vedecký tím sa rozhodol podrobne pozrieť na to, či látky, ktoré tvrdia, že liečia alebo zabraňujú alkoholovej opici, skutočne fungujú.

Na internete koluje viacero zaručených rád, ako sa nežiaducich príznakov po požití alkoholu zbaviť. Okrem zvýšenia príjmu tekutín, dostatočného spánku či výdatných raňajok, je na trhu aj niekoľko liekov a výživových doplnkov, ktoré údajne ponúkajú rýchlu úľavu. Britský vedecký tím sa rozhodol podrobne pozrieť na to, či látky, ktoré tvrdia, že liečia alebo zabraňujú alkoholovej opici, skutočne fungujú. Aké hygienické chyby robíme: Činnosti ako čistenie zubov, umývanie rúk po použití toalety či každodenná výmena spodnej bielizne by mali byť samozrejmosťou. Hoci základy dodržiava takmer každý, hygienických chýb, ktorých sa denne dopúšťame, je mnoho. Vybrali sme sedem z nich, o ktorých možno ani neviete, že ich robíte.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Petra Tóth. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa dostala k šperkom? Prečo ako jediná dáva peniaze Čičmanom za použitie ich vzoru? Ako sa pozerá na hejt a aký hejt sama dostáva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šperkárkou a dizajnérkou Petrou Tóth.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Ako si Kepler predstavoval cestu na Mesiac?

Ako si Kepler predstavoval cestu na Mesiac? Zoom: Slovenskí vedci náhodou objavili nový materiál

Slovenskí vedci náhodou objavili nový materiál Ľudskosť: Herečka Zdena Studenková o divadle, o kráse a o vtipoch na internete

Karikatúra

Trojkráľové počty. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Wellington so zeleninou. (zdroj: AdobeStock)

Pripravte si pochúťku bez mäsa: Wellington so zeleninou.

Voľný čas

