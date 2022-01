Ranný brífing: Blíži sa nová vlna. Chýbajú sestry, zásadné budú respirátory

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

S omikronom prichádza nová pandémia. Zatvárať sa už veľmi nepomôže, dôležitejšie budú respirátory a vakcína. V nemocniciach je pred ďalšou vlnou menej sestier a skúsenejších lekárov. Štát zatiaľ nevie, kde budú poľné nemocnice, slúžiť v nich majú študenti.

Novaka Djokoviča si možno už nebudeme pamätať ako úžasného tenistu, ale ako antivaxera, ktorý svoj športový odkaz zahodil koketovaním s konšpiráciami a pavedeckými nezmyslami. O tom, čo sa odohráva v Austrálii, ale aj o Djokovičovej kariére, je dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nemocnice sú pred omikronom oslabené, chýbajú sestry aj poľné nemocnice

Vyčerpaná sestrička po službe na covid oddelení. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 2 130 nakazených, laboratóriá vykonali 9 378 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o šesť, v nemocniciach tak aktuálne leží 2 124 pacientov. Pribudlo tiež 29 obetí koronavírusu. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 2 256 ľudí.

Slovensko vstupuje do omikronovej vlny s oslabenými nemocnicami a zatiaľ nedotiahnutým plánom na poľné nemocnice. Nový variant by mal pritom naplno prepuknúť už na prelome januára a februára.

Nemocnice oslabil odchod lekárov a sestier po druhej vlne. Vedenie župných nemocníc tvrdí, že sa im straty podarilo vykryť, podľa ľudí z praxe je to však pravda len čiastočne.

„Naše oddelenia sú schopné pracovať v plnej kapacite, pretože sa podarilo nájsť motivované sestry aj sanitárov, ktorí chcú pomôcť. Straty sa však nevykryli úplne a personál má pomerne veľa nadčasov,“ hovorí napríklad infektológ Peter Sabaka z bratislavských Kramárov.

Najväčší problém je so sestrami. Oslovení zdravotníci sa zhodujú, že odchádzajú najstaršie a najskúsenejšie sestry, ktoré nemá kto nahradiť. Vedenia nemocníc si to podľa šéfky komory sestier Ivety Lazorovej zatiaľ nechcú priznať. „Je to dané nastavením spoločnosti, kde sa zamestnávatelia neustále snažia zakrývať nedostatky.“

Na Ježiška a reformy už neveríme: Keď to konečne vyzeralo, že k otváraniu škôl a trebárs aj takého zabudnutého kúta, ako je kultúra, sme počuli posledné slovo od Hegera, ešte sa ozval jeho stranícky vedúci, že on by neotváral. Presne takto sa to totiž robí, keď chcete budovať dôveru v ľuďoch, ktorú budete potrebovať, aby ste im vysvetlili, že chcete postaviť zdravotníctvo z hlavy na nohy, píše Zuzana Kepplová.

Vysokoinfekčný omikron donúti vládu k novým opatreniam

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

K blížiacej sa štvrtej vlne pandémie spôsobenej tentoraz mutáciou omikron bude musieť vláda pristúpiť inak ako doteraz. Zatváranie služieb či škôl už nebude mať na spomalenie šírenia takmer žiadny vplyv. Omikron je nákazlivejší ako ovčie kiahne, ktoré má v detstve takmer každý.

Odborníci odhadujú, že za niekoľko dní môže infekcia nechať v povinnej izolácii stovky tisíc pozitívnych ľudí. Aby prevádzky fabrík, ďalších firiem a štátnych úradov neskolabovali nedostatkom zamestnancov, aj poradné konzílium ministra zdravotníctva zvažuje, že by sa mala povinná izolácia končiť už po pár dňoch.

"Omikron má na svojom vrchole omnoho väčšie spoločenské dosahy ako predošlé vlny. Vo svete preto skracujú karanténu ľudí na sedem či päť dní. Ľudia sa tak skôr zapájajú do pracovného procesu s vedomím, že môžu byť stále infekční," vysvetľuje matematik Richard Kollár.

Respirátory s ochrannou úrovňou FFP2 a vyššie budú zohrávať ešte významnejšiu úlohu než doteraz. Pri kontakte s vírusom pomáhajú znížiť množstvo vírusu, ktoré človek vdýchne.

Slabá kontrola OTP: Zo štatistík polície vyplýva, že za necelé tri týždne do 4. januára skontrolovala OTP potvrdenia v rýchlikoch a IC vlakoch dohromady u 7701 ľudí. Denne sa nimi pritom prepraví viac ako 10-tisíc ľudí. Kontrolu režimu OTP, ktorý v polovici decembra spolu s ďalšími opatreniami nariadila vláda pre vysoké počty hospitalizovaných s covidom-19, teda zažili v prepočte tri percentá cestujúcich.

V krátkosti z domova:

Smrť nitrianskeho policajta: Takmer tridsať kilometrov za hraničným priechodom Lysá Poľana v poľskej obci Ludzmierz našli na Silvestra v kufri zaparkovaného auta telo nezvestného nitrianskeho policajta. Miroslav Švajčík mal prestrelenú hlavu, vedľa neho ležala služobná zbraň. Okolnosti úmrtia vyšetruje poľská prokuratúra.

Takmer tridsať kilometrov za hraničným priechodom Lysá Poľana v poľskej obci Ludzmierz našli na Silvestra v kufri zaparkovaného auta telo nezvestného nitrianskeho policajta. Miroslav Švajčík mal prestrelenú hlavu, vedľa neho ležala služobná zbraň. Okolnosti úmrtia vyšetruje poľská prokuratúra. Matovič opäť kritizoval prezidentku: Dôveru ľudí vo vládu podkopáva najmä to, keď prezidentka Zuzana Čaputová neustále spochybňuje autoritu premiéra, vyhlásil minister financií Igor Matovič. Kancelária prezidentky sa voči výrokom ohradila a označila ich za klamstvá.

Dôveru ľudí vo vládu podkopáva najmä to, keď prezidentka Zuzana Čaputová neustále spochybňuje autoritu premiéra, vyhlásil minister financií Igor Matovič. Kancelária prezidentky sa voči výrokom ohradila a označila ich za klamstvá. Súd porušil právo Kuruca: Najvyšší súd uznesením o väzobnom stíhaní z augusta minulého roku porušil základné právo bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca, obvineného z korupcie v rámci policajnej akcie Mýtnik III. Na základe Kurucovej ústavnej sťažnosti o tom rozhodol senát Ústavného súdu.

Namiesto lánov viac dobytka či zeleniny. Slovensko chce prekopať systém

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Idylický pohľad na vidiecku krajinu, kde sa na poliach pasú šťastné kravy, sa na Slovensku hľadá čoraz ťažšie. Napriek tomu, že politici radi hovoria o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti, zvrátiť nepekný stav produkcie slovenského pôdohospodárstva nebude jednoduché.

"V Komárňanskom okrese sme ostali dvaja, ktorí vyrábame bravčové mäso, a piati, ktorí vyrábame mlieko. Kedysi to boli litre a litre mlieka, ktoré zásobovali obyvateľstvo," spomína predseda predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Sokolce Peter Lelkeš.

Ako pokračuje, nestalo sa tak iba preto, že by farmári nechceli produkovať mlieko, ale preto, že tak boli vytvorené podmienky. Oveľa lákavejším sa pre mnohých stala rastlinná výroba, ktorá so sebou nesie menšie riziko ako živočíšna výroba či špecializovaná rastlinná výroba ovocia a zeleniny.

Peter Lelkeš bol jedným z hostí podujatia SME diskusné fórum, ktoré hľadalo odpoveď na to, ako zvládnuť ozajstnú reformu chlebového odvetvia.

V krátkosti z ekonomiky:

Koľko zaplatíte štátu v roku 2022: Každý mesiac dostane väčšina zamestnancov na Slovensku výplatnú pásku, v ktorej majú presne uvedené, koľko stojí ich práca, koľko za nich odvádza zamestnávateľ a koľko odvádzajú oni z hrubej mzdy. Napriek tomu veľa ľudí netuší, koľko platia štátu a pravdepodobne ani nevedia, čo znamenajú všetky skratky na výplatnej páske. Nové video od Ekonómie ľudskou rečou preto poslúži ako jednoduchý návod.

Každý mesiac dostane väčšina zamestnancov na Slovensku výplatnú pásku, v ktorej majú presne uvedené, koľko stojí ich práca, koľko za nich odvádza zamestnávateľ a koľko odvádzajú oni z hrubej mzdy. Napriek tomu veľa ľudí netuší, koľko platia štátu a pravdepodobne ani nevedia, čo znamenajú všetky skratky na výplatnej páske. Nové video od Ekonómie ľudskou rečou preto poslúži ako jednoduchý návod. Lety Wizz Air a Ryanair: Nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air pre šírenie variantu omikron v Európe pozastavujú prevádzku niektorých svojich pravidelných liniek z košického letiska. Aerolínie Wizz Air pozastavujú na dva mesiace lety na letisko Doncaster - Sheffield vo Veľkej Británii. Ryanair pozastavuje lety na štyroch pravidelných linkách.

Nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air pre šírenie variantu omikron v Európe pozastavujú prevádzku niektorých svojich pravidelných liniek z košického letiska. Aerolínie Wizz Air pozastavujú na dva mesiace lety na letisko Doncaster - Sheffield vo Veľkej Británii. Ryanair pozastavuje lety na štyroch pravidelných linkách. Rekordné pokuty pre Google a Facebook: Francúzsky úrad na ochranu osobných údajov CNIL oznámil, že udelil rekordnú pokutu 150 miliónov eur materskej spoločnosti internetového vyhľadávača Google - Alphabet, za to, že užívateľom internetu sťažil odmietnutie tzv. cookies, ktoré umožňujú personalizáciu zobrazovaného obsahu. Z rovnakého dôvodu dostala pokutu aj spoločnosť Facebook Meta, a to vo výške 60 miliónov eur.

Nie sme teroristi, znie z námestia v Almaty. Rusko ukázalo svoju silu

Ozbrojený príslušník poriadkovej polície zadržal demonštrantov na ulici v Almaty. (zdroj: SITA/AP)

Hlavnou požiadavkou demonštrantov, ktorí sa zhromaždili na Námestí republiky v kazašskom Almaty, bola rezignácia vlády prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva a vymenovanie kabinetu z prostredia občianskej spoločnosti.

Dočasné centrum, ktoré vzniklo v centre najväčšieho mesta krajiny, bolo jediným miestom, kde sa o podobných myšlienkach otvorene hovorilo. Opozícia v kazašskom parlamente nie je, vláda po niekoľkých dňoch protestov odstavila vo väčšine krajiny mobilnú sieť aj internet.

Proti asi dvesto ľuďom, ktorí sa spolu s Aigerim Tuležanovovou na námestí stretli, nasadila armádu s príkazom strieľať ostrými. Stretnutie vrátane opozičného centra rozohnali do hodiny.

Vláda o demonštrantoch hovorí ako o teroristoch vycvičených v zahraničí, no Tuležanovová toto tvrdenie pre kazašskú redakciu Rádia Sloboda popiera. Medzi ľuďmi, na ktorých armáda na námestí strieľala, boli podľa nej najmä mladí a neozbrojení kazašskí aktivisti.

Týždeň po vypuknutí kazašských protestov, na ktorých začiatku stálo skokové zvýšenie cien plynu na dvojnásobok a ktoré v ďalších dňoch sprevádzalo rabovanie a napádanie vládnych budov, sa zdá, že v krajine síce prebieha politický mocenský súboj, no smerom k demokracii sa Kazachstan neposunie.

V Almaty sa hrá už aj o Moskvu: Putinov problém je, že kým Lukašenko a Tokajev sa mohli spoľahnúť na jeho pozemné i výsadkárske légie, pričom Ukrajine sa sám snaží "pomôcť", ako len môže, jemu nepríde na pomoc žiadna vonkajšia moc, píše Peter Schutz.

V krátkosti zo sveta:

Orbán cieli na mladých: Tohtoročné parlamentné voľby v Maďarsku, ktoré by sa mali konať v apríli alebo v máji, môžu byť pre vládu Viktora Orbána kľúčové. Aj keď medzi staršími voličmi má veľkú podporu, kľúčové bude získať mladých ľudí – a to aj prostredníctvom sociálnych sietí. Experti však upozorňujú na to, že peniaze do kampane môžu ísť mimo oficiálnych volebných rozpočtov strán.

Tohtoročné parlamentné voľby v Maďarsku, ktoré by sa mali konať v apríli alebo v máji, môžu byť pre vládu Viktora Orbána kľúčové. Aj keď medzi staršími voličmi má veľkú podporu, kľúčové bude získať mladých ľudí – a to aj prostredníctvom sociálnych sietí. Experti však upozorňujú na to, že peniaze do kampane môžu ísť mimo oficiálnych volebných rozpočtov strán. Maďarské pochybnosti o Sputniku: Keď minulý rok EÚ rokovala s výrobcami vakcín proti Covidu-19 a štáty čakali na sľubované dodávky, Maďarsko sa vydalo vlastnou cestou. Dohodlo vtedy očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Rozhodlo bez dostatočnej dokumentácie a na príkaz zhora, naznačujú dokumenty a svedectvá.

Keď minulý rok EÚ rokovala s výrobcami vakcín proti Covidu-19 a štáty čakali na sľubované dodávky, Maďarsko sa vydalo vlastnou cestou. Dohodlo vtedy očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Rozhodlo bez dostatočnej dokumentácie a na príkaz zhora, naznačujú dokumenty a svedectvá. Uhasenie Brány do pekla: Turkménsky prezident nariadil uhasenie ohnivého krátera známeho ako Brána do pekla, v ktorom unikajúci plyn horí už niekoľko desaťročí. Gurbanguly Berdimuhamedov svoje rozhodnutie odôvodnil environmentálnymi a zdravotnými dôvodmi, ale aj úsilím o zvýšenie exportu plynu.

Zo zahraničných webov:

Vlhová ide svoju vlastnú ligu. Ako hodnotí slalom v Kranjskej Gore?

Petra Vlhová vyhrala slalom v Kranjskej Gore. (zdroj: TASR)

Jej dominancia v najtočivejšej disciplíne je ohromujúca. Zo šiestich slalomov v aktuálnej sezóne Svetového pohára vyhrala päť. Jej lyžiarsky prejav je agresívny, ale zároveň uvoľnený. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si akoby išla svoju vlastnú ligu.

Ukázala to aj v Kranjskej Gore, kde zvíťazila pred Wendy Holdenerovou zo Švajčiarska a Švédskou Annou Swennovou-Larssonovou.

„V náročných podmienkach mi to dalo zabrať, v druhom kole som však išla perfektne,“ načrtla Vlhová v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu

Po úvodnom kole zažila niečo, čo v tejto sezóne nepoznala. Vôbec prvýkrát nevyhrala prvé kolo slalomu. Aj napriek tomu, že ho staval jej švajčiarsky tréner Mauro Pini.

„Postavil mi to, čo mi sedí, bola to trochu výhoda. Stále sa však snažím ísť naplno a dávať do toho všetko,“ reagovala Slovenka pre Zväz slovenského lyžovania.

Niektoré časti tela som si nikdy nevidel. Argentínčan opísal život so vzácnou deformáciou

Matías Fernández Burzaco v klipe k piesni Kto je to dieťa. (zdroj: YouTube)

Matías Fernández Burzaco hovorí, že toto je prvá otázka, ktorú mu položí každý, kto prekoná šok z jeho výzoru a nebojí sa mu prihovoriť. Nie, nemám. Odpovedá.

Jeho mama rodila prirodzene, vcelku rýchlo, dvakrát potlačila a bol vonku. Vyzeral normálne, zdravo. Až po niekoľkých mesiacoch sa zmenil. Ale dramaticky.

"Moje telo sa podobá na telo človeka, ktorý sa začal meniť na monštrum, len niekde v strede procesu sa jeho transformácia zastavila. A tak zostal na pomedzí života a smrti," píše vo svojom denníku.

Mama zaregistrovala, že iba sedí, neplazí sa ako iné deti v jeho veku. Potom sa mu na tvári objavila prvá malá buľva. Potom druhá, tretia, až sa v rôznych veľkostiach rozšírili všade a nedali sa spočítať.

Juvenilná hyalínová fibromatóza, túto chorobu Matías Fernández Burzaco má. Keďže na svete je zaregistrovaných len 65 prípadov, lekári ju ešte poriadne neopísali. Urobil to on. Keď jeho kniha Vlastné tvary: Denník tela v zápase v Argentíne vyšla, bola to mediálna udalosť.

V krátkosti z kultúry:

Pre film sa naučila dojiť aj tkať: Hneď za prvú úlohu vo filme Dom zožala Judit Bárdos všetky slovenské filmové ceny, no aj neúspechy považuje za dobrú školu. Naučila sa, že herectvo je jej obživa, nie len zábava. V rozhovore hovorí aj o tom, prečo presedlala z klavíra na herectvo, prečo nečítala Jozefa Maka, v ktorom si zahrala, načo využíva hudobný sluch aj to, s ktorými ľuďmi sa jej sníva po slovensky a s ktorými v obrazoch.

Hneď za prvú úlohu vo filme Dom zožala Judit Bárdos všetky slovenské filmové ceny, no aj neúspechy považuje za dobrú školu. Naučila sa, že herectvo je jej obživa, nie len zábava. V rozhovore hovorí aj o tom, prečo presedlala z klavíra na herectvo, prečo nečítala Jozefa Maka, v ktorom si zahrala, načo využíva hudobný sluch aj to, s ktorými ľuďmi sa jej sníva po slovensky a s ktorými v obrazoch. Očakávané filmy roka 2022: Po niekoľkých týždňoch čakania má Slovensko plán, čo urobí s kinami. Otvoria sa dnes, podmienkou je, že v kinosále nemôže byť viac ako päťdesiat návštevníkov. Svet kinematografie šiel za ten čas dopredu a veľké a očakávané filmy už majú určenú svoju premiéru.

Po niekoľkých týždňoch čakania má Slovensko plán, čo urobí s kinami. Otvoria sa dnes, podmienkou je, že v kinosále nemôže byť viac ako päťdesiat návštevníkov. Svet kinematografie šiel za ten čas dopredu a veľké a očakávané filmy už majú určenú svoju premiéru. Zvláštne vyzerali aj zomreli: Aj výzor mali zvláštny, dalo by sa povedať o Igorovi a Grichkovi Bogdanoffovi, populárnych dvojičkách z Francúzska. Veľa vecí okolo nich bolo záhadných a ani smrť nemali bežnú. Zomreli tesne po sebe, len s odstupom šiestich dní vo veku 72 rokov. Francúzsko prekvapila informácia, že zomreli na covid. Francúzi sa teraz snažia odkrývať ich tajomstvá, ale zdá sa, že miesto toho, aby ich zodpovedali, vynárajú sa nové.

