Ranný brífing: Automat sľubuje viac slobody, iba Kollár opozícii nestačí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Návrh nového covid automatu zvýhodňuje očkovaných v čiernych okresoch. Vedci a konzílium sú proti tomu, aby sa pravidlá upravovali, o ich podobe by v stredu mala rokovať vláda. Dve koaličné strany z podpory pre prípadné referendum o predčasných voľbách vycúvali. Opozícia naň nemá dosť hlasov ani so Sme rodina.

Návrat do školských lavíc má v týchto dňoch veľmi trpkú príchuť. Prípad detského násilia z Miloslavova pobúril veľa ľudí, vrátane politikov. Čo deti na oboch stranách potrebujú, kde sa to v nich berie a čo sa vlastne pokazilo? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Návrh nového covid automatu zvýhodňuje očkovaných, aj v čiernych okresoch

Rozhodujúcim kritériom navrhovaného covid automatu má byť obsadenosť covid lôžok. (zdroj: SITA)

PCR testy odhalili ďalších 855 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 4 490 odberov. V nemocniciach je v súčasnosti 2 117 pacientov, za uplynulý deň pribudlo 27 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 338 ľudí.

Očkovaní ľudia v čiernych okresoch by mali mať možnosť ísť do reštaurácie, fitnes či nákupného centra. Navrhuje to nový covid automat, ktorého pracovnú verziu má denník SME k dispozícii. Jeho návrh bol podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej prezentovaný na včerajšej koaličnej rade. V stredu by mala o ňom rokovať vláda. Ak by ho schválila, začal by platiť od pondelka 17. januára.

V najhoršej čiernej farbe by sa ocitlo až 34 okresov. Oproti minuloročnému covid automatu by však zaočkovaní a ľudia, ktorí prekonali covid, mali vstup takmer do všetkých zariadení.

Zároveň by sa vo väčšine prípadov zrušil OTP režim. Nezaočkovaní by tak nemohli získať výhody iba preto, že sa otestujú. Farba okresu by sa mala posudzovať najmä podľa obsadenosti covidových lôžok v jeho nemocniciach.

„Z našej strany bolo odporúčanie nejsť cestou covid automatu,“ vraví Richard Kollár z Veda pomáha. Dôvodom je, že zatiaľ nevieme, ako sa bude vyvíjať štvrtá vlna spôsobená omikronom.

Podmienky pre hromadné podujatia: Podmienky pre hromadné podujatia sa uvoľnia, konať by sa mali v režime OP. Pre nízkorizikové podujatia odporúča vláda maximálne 100 osôb alebo naplnenie 50 percent kapacity. Pre stredne rizikové podujatia sa odporúča maximálna kapacita 25 percent.

Dilema Borisa Kollára: Ako dať ľuďom právo na predčasné voľby a neohroziť vlastnú stoličku

Lídri koalície Igor Matovič, Boris Kollár a Richard Sulík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sľúbiť voličom, že budú môcť referendom vyvolať predčasné voľby, ale neohroziť svoj súčasný mandát poslanca, predsedu parlamentu a stranu vo vláde? Tvrdením, že zmena môže začať platiť až od budúceho volebného obdobia.

Hoci je Boris Kollár jedným z lídrov vládnej koalície, chce odporcom koalície zmenou ústavy umožniť, aby mohli v ľudovom hlasovaní skrátiť volebné obdobie parlamentu. Sám pritom tvrdí, že podporuje vládnu koalíciu a predčasné voľby odmieta.

V otázke doplnenia referenda za predčasné voľby do ústavy však nemá podporu koaličných partnerov, aj keď predseda OĽaNO Igor Matovič a šéf SaS Richard Sulík najskôr tvrdili, že ľudia majú mať právo v referende rozhodnúť. Najmä Matovič bol ako opozičný politik zástancom inštitútu referenda.

Šéf Sme rodina teraz hľadá spôsob, ako svoj sľub dodržať, ale nespôsobiť ním pád vlastnej vlády, ak by predsa len následné referendum za predčasné voľby po zmene ústavy bolo úspešné.

S referendom si koalícia strelila do nohy: Dôvody sa hľadajú ťažko, tak si môže každý vymyslieť vlastné. Mohol to byť prejav úprimnej a odvážnej hlúposti, snahy verejne ukazovať politické svaly, prípadne oslabeného pudu politickej sebazáchovy. Dosť na tom, že pri hľadaní zámienky, ako sa zo záväzku vyvliecť, vyzerajú dosť smiešne, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Mičovský odchádza z klubu OĽaNO: Poslanec a exminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa rozhodol po takmer desiatich rokoch odísť z klubu OĽaNO. Personálna politika v klube je podľa názoru Mičovského zlá, dôvodov na odchod však mal viacero. Premiér Eduard Heger do konca roka nevyriešil, ako mu sľúbil, odvolanie generálneho riaditeľa Lesov SR Tibora Köszeghyho.

Poslanec a exminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa rozhodol po takmer desiatich rokoch odísť z klubu OĽaNO. Personálna politika v klube je podľa názoru Mičovského zlá, dôvodov na odchod však mal viacero. Premiér Eduard Heger do konca roka nevyriešil, ako mu sľúbil, odvolanie generálneho riaditeľa Lesov SR Tibora Köszeghyho. Krízový tím v Miloslavove: Do školy v Miloslavove, v ktorom malo prísť k napadnutiu 11-ročného dievčaťa, nastupuje krízový tím zložený zo psychológov. S učiteľmi majú konzultovať, čo sa stalo a ako zvládnuť tému šikany v triedach. Polícia začala v súvislosti s prípadom ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva.

Do školy v Miloslavove, v ktorom malo prísť k napadnutiu 11-ročného dievčaťa, nastupuje krízový tím zložený zo psychológov. S učiteľmi majú konzultovať, čo sa stalo a ako zvládnuť tému šikany v triedach. Polícia začala v súvislosti s prípadom ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Lipšic zrušil obvinenie poslancov Varína: Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic svojím uznesením zrušil na podklade podaných sťažností uznesenie o vznesení obvinenia desiatim poslancom obecného zastupiteľstva obce Varín. Tí boli na základe pokynu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry obvinení za spáchanie prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > ? Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > ? Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > ? Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Istropolis rozoberú. Developer už má potrebné povolenie

Istropolis na Trnavskom mýte. (zdroj: SME/Marko Erd)

Už v januári sa začnú prípravy na demontáž bratislavského Domu odborov Istropolis. Touto informáciou sa pochválila developerská spoločnosť Immocap, ktorá na rušnej križovatke pripravuje výstavbu nového polyfunkčného komplexu s pracovným názvom Nový Istropolis.

Búranie súčasného objektu Istropolisu sa začne napriek tomu, že proti tomuto kroku sa stavajú architekti a občianski aktivisti.

To, že známa budova na Trnavskom mýte by sa mala búrať, potvrdil developer v júli 2020, keď predstavil novú podobu svojho pripravovaného projektu. V nej už pôvodný Istropolis nefiguroval. Podľa Immocapu sa tak rozhodli vzhľadom na jeho zlý technický stav.

Po diskusiách o budúcnosti Istropolisu sa vedenie bratislavskej mestskej časti Nové Mesto rozhodlo podporiť búranie a výstavbu nového komplexu. Developer tak má v rukách právoplatné rozhodnutie o odstránení existujúceho objektu.

V krátkosti z ekonomiky:

Realitný biznis na Slovensku: Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že developeri zažívajú zlaté časy. Dopyt po bývaní je veľký, ceny starých aj nových nehnuteľností lámu rekordy. Realita je o čosi zložitejšia. Najmä keď odkrývate spleť krokov vedúcich k finálnemu produktu. Napriek tomu pribudnú na realitnom trhu stovky nových bytov, pozrite sa kde.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že developeri zažívajú zlaté časy. Dopyt po bývaní je veľký, ceny starých aj nových nehnuteľností lámu rekordy. Realita je o čosi zložitejšia. Najmä keď odkrývate spleť krokov vedúcich k finálnemu produktu. Napriek tomu pribudnú na realitnom trhu stovky nových bytov, pozrite sa kde. Výpadky spojov pre chýbajúcich rušňovodičov: Na západnom Slovensku bude pre nedostatok rušňovodičov od pondelka do nedele mimoriadne obmedzenie vlakov. Desiatky vlakových spojení nevypravia na linkách Trnava – Bratislava – Kúty a späť, Pezinok – Bratislava – Malacky a späť, Bratislava – Komárno a späť a Bratislava – Senec – Nové Zámky/Galanta a späť. Obmedzenia sa budú týkať najmä osobných vlakov.

Na západnom Slovensku bude pre nedostatok rušňovodičov od pondelka do nedele mimoriadne obmedzenie vlakov. Desiatky vlakových spojení nevypravia na linkách Trnava – Bratislava – Kúty a späť, Pezinok – Bratislava – Malacky a späť, Bratislava – Komárno a späť a Bratislava – Senec – Nové Zámky/Galanta a späť. Obmedzenia sa budú týkať najmä osobných vlakov. Únia je pre lety duchov pod tlakom: Európska únia je pod čoraz väčším tlakom, aby ešte viac uvoľnila pravidlá, ktoré sa týkajú letiskových vzletových a pristávacích intervalov, tzv. slotov, a pomohla tak znížiť "lety duchov". Letecké spoločnosti totiž v snahe udržať si časové sloty, ktoré by im v prípade, že ich nevyužijú, prepadli, vypravujú aj takmer prázdne lietadlá.

Každý polrok nová dávka? Odborníci sa nezhodnú, či je toto cesta z pandémie

Očkovanie proti covidu. (zdroj: SITA/AP)

V Spojených štátoch je čoraz viac prípadov, keď sa ľudia snažia získať ďalšie dávky na vlastnú päsť, pritom regulátori zatiaľ s povolením štvrtej dávky váhajú. Oficiálne neporušujú žiadne zákony.

Zástancovia ďalších dávok argumentujú, že krajina má nadbytok vakcín a ak sa nepoužijú, bude ich musieť jednoducho vyhodiť. Zvýšené obavy vyvolalo aj šírenie nákazlivejšieho variantu omikron.

Odporcovia oponujú tým, že to nemusí dostatočne pomáhať, ale aj etickým argumentom. Proti Covidu-19 do veľkej miery ochránia aj dve dávky väčšiny vakcín a zavádzanie tretej alebo dokonca štvrtej je neetické v situácii, keď väčšina obyvateľstva sveta nemá prístup ani k prvej dávke.

A navyše, v neočkovanej populácii vírus rýchlejšie mutuje a môže sa tak účinnejšie vyhýbať vakcíne, čo nakoniec môže pandémiu ešte predĺžiť. Takto okrem iných argumentuje aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Imunologička Akiko Iwasakiová z Yalovej univerzity pripúšťa, že nie je nič neobvyklé, že sa ľudia pravidelne očkujú, ale "myslím si, že existujú aj lepšie spôsoby, ako aplikovať každý polrok posilňovacie dávky".

V krátkosti zo sveta:

Rusko pri zrade zo Západu zavádza: Vladimir Putin opakuje tvrdenie, že Američania v roku 1990 Sovietom sľúbili, že ak budú súhlasiť so zjednotením Nemecka a včlenením východnej časti krajiny do NATO, aliancia sa už nebude rozširovať na východ. Neskôr však vstúpili bývalé satelity aj republiky Sovietskeho zväzu. Západ však nikdy nič také nesľúbil, čo potvrdil aj bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov.

Vladimir Putin opakuje tvrdenie, že Američania v roku 1990 Sovietom sľúbili, že ak budú súhlasiť so zjednotením Nemecka a včlenením východnej časti krajiny do NATO, aliancia sa už nebude rozširovať na východ. Neskôr však vstúpili bývalé satelity aj republiky Sovietskeho zväzu. Západ však nikdy nič také nesľúbil, čo potvrdil aj bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov. Povinné očkovanie v Rakúsku: V novembri sa Rakúšania dozvedeli, že v ich krajine bude očkovanie proti koronavírusu o pár týždňov povinné. Vláda stanovila termín tejto povinnosti na 1. februára s tým, že prvé pokuty pre nezaočkovaných začne rozdávať až od 15. marca. Pokuty by sa mali vyšplhať až na 3600 eur. Ukazuje sa však, že povinné očkovanie v Rakúsku sa môže z technických príčin oneskoriť.

V novembri sa Rakúšania dozvedeli, že v ich krajine bude očkovanie proti koronavírusu o pár týždňov povinné. Vláda stanovila termín tejto povinnosti na 1. februára s tým, že prvé pokuty pre nezaočkovaných začne rozdávať až od 15. marca. Pokuty by sa mali vyšplhať až na 3600 eur. Ukazuje sa však, že povinné očkovanie v Rakúsku sa môže z technických príčin oneskoriť. V Kazachstane začali rozoberať barikády: Situácia v Kazachstane je podľa tamojšieho bezpečnostného výboru pod kontrolou a stabilizovaná. V najväčšom meste Almaty, ktoré bolo ohniskom nepokojov a protivládnych demonštrácií, sa začalo rozoberanie barikád. Ministerstvo vnútra oznámilo, že pri protestoch bolo zatknutých 7 939 ľudí. Podľa neoficiálnych údajov prišlo o život viac ako 160 ľudí.

Zo zahraničných webov:

Djokovič môže hrať na Australian Open. Uspel na súde a už trénuje

Srbský tenista Novak Djokovič. (zdroj: TASR/AP)

Srbský tenista Novak Djokovič môže vstúpiť do Austrálie. Uspel na súde s odvolaním po tom, ako mu minulý týždeň úrady na letisku v Melbourne zrušili vízum.

Sudca Anthony Kelly zvrátil toto rozhodnutie a nariadil austrálskej vláde zaplatiť súdne trovy a prepustiť Djokoviča z detenčného hotela. Minister pre imigráciu Alex Hawke však má právomoc opäť mu zrušiť vízum a zakázať vstup do krajiny na tri roky.

Minister ho stále môže vyhostiť z iných dôvodov, hoci sudca označil prvotné zrušenie víza za neopodstatnené. Hawke odložil rozhodnutie, definitíva padne najskôr v utorok tamojšieho času.

Srb sa môže voľne pohybovať, po prepustení z detenčného hotela už trénoval. "Som šťastný a vďačný, že sudca zvrátil rozhodnutie o zrušení môjho víza. Napriek všetkému, čo sa stalo, chcem zostať a súťažiť na Australian Open. Priletel som na to, aby som hral na jednom z najdôležitejších podujatí pred úžasnými fanúšikmi," napísal líder svetového rebríčka na twitteri.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Čierne diery môžu vysvetliť chýbajúcu hmotu vo vesmíre

Vizualizácia čiernej diery. (zdroj: NASA)

Keď Stephen Hawking vyslovil svoju hypotézu o čiernych dierach v 70. rokoch, v širších vedeckých kruhoch nevyvolala veľký záujem.

Jej podstatou bolo, že už v prvej sekunde po veľkom tresku vznikli prvotné čierne diery a tie by mohli vysvetliť záhadu tmavej hmoty, ktorá tvorí väčšinu hmoty vo vesmíre, no nikto ju nikdy nepozoroval.

Pri objasňovaní záhadnej hmoty sa však astronómovia radšej zameriavali na neznáme častice a fyziku. Na vysvetlenie ich možno predsa len nebude treba. Tmavá hmota a čierne diery môžu byť jedno a to isté.

Naznačuje to nový model vzniku vesmíru, ktorý zverejní časopis Astrophysical Journal. Hypotézu o tmavej hmote tvorenej čiernymi dierami môže potvrdiť nový teleskop Jamesa Webba.

V krátkosti z vedy a techniky:

Superbaktériu nestvorili antibiotiká: Baktéria zlatý stafylokok, ktorá odoláva účinkom antibiotík, je jednou z najväčších hrozieb pre ľudské zdravie. Spôsobuje infekcie kože, kostí, svalov, ale aj krvi a často na ňu nezaberajú lieky. Vedci dlho predpokladali, že podobné odolné patogény si svoju rezistenciu voči liekom vytvorili po tom, ako sa začali v spoločnosti nadmerne používať antibiotiká. Zdá sa však, že odolné baktérie vznikajú aj prirodzene.

Baktéria zlatý stafylokok, ktorá odoláva účinkom antibiotík, je jednou z najväčších hrozieb pre ľudské zdravie. Spôsobuje infekcie kože, kostí, svalov, ale aj krvi a často na ňu nezaberajú lieky. Vedci dlho predpokladali, že podobné odolné patogény si svoju rezistenciu voči liekom vytvorili po tom, ako sa začali v spoločnosti nadmerne používať antibiotiká. Zdá sa však, že odolné baktérie vznikajú aj prirodzene. Preskúmali kocku na Mesiaci: Na záberoch z čínskeho rovera Yutu-2 z Mesiaca bolo čosi zvláštne. Zdalo sa, akoby na rozmazanom lunárnom horizonte stála pravidelná kocka. Čínska vesmírna agentúra sa vydala preskúmať objekt zbližša. Nové zábery z rovera Yutu-2 teraz ukazujú, že mesačná kocka nie je vôbec taká záhadná, ako sa sprvu zdalo.

Na záberoch z čínskeho rovera Yutu-2 z Mesiaca bolo čosi zvláštne. Zdalo sa, akoby na rozmazanom lunárnom horizonte stála pravidelná kocka. Čínska vesmírna agentúra sa vydala preskúmať objekt zbližša. Nové zábery z rovera Yutu-2 teraz ukazujú, že mesačná kocka nie je vôbec taká záhadná, ako sa sprvu zdalo. Liek na slabý internet v domácnosti: Rýchly domáci internet je už druhým rokom veľmi dôležitý a vy by ste sa nemali spoliehať na základný bezdrôtový smerovač, aj keď je jeho nízka cena určite lákavá, prípadne ak ste ho dostali od vášho poskytovateľa internetu možno aj úplne zadarmo. Vyskúšali sme, či jeden z lepších modelov v dostupnej cene dokáže dostať signál do každého kúta bežného bytu a zároveň bude dostatočne rýchly.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Daniel Lipšic. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kedy sa naposledy stretol s Marošom Žilinkom? Ako pokračuje vyšetrovanie Vladimíra Pčolinského po paragrafe 363? Ako si vysvetľuje, že generálna prokuratúra ešte stále nerozhodla o zrušení obvinenia vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.

Podcasty SME

Tak bolo: Ako profesionálni revolucionári zmenili chod dejín 20. storočia

Ako profesionálni revolucionári zmenili chod dejín 20. storočia SND - Sme Národné: Kamila Magálová: Apokalypsa je v každom z nás. Je to časť života, ktorý žijem

Karikatúra

Vyšší princíp. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kurací špíz s kuriatkovou ryžou. (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Desať variácií na špízy: s mäsom aj so zeleninou, klasické aj exotické.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.