Ranný brífing: Hamran pokračuje v očiste, vláda zavádza superprísny režim

Vedenie polície prechádza veľkými čistkami, poverený policajný prezident Štefan Hamran stavil na vyšetrovateľov z tímov Očistec a Kuciak. Vláda reaguje na variant omikron novými opatreniami. Lehota po prekonaní covidu sa skráti, úplne bez obmedzení zostanú len očkovaní treťou dávkou. Režim začne platiť o týždeň.

Ministerka kultúry Natália Milanová dlhodobo patrila k najmenej viditeľným ministrom tejto vlády, kultúrna obec ju nikdy tak úplne neprijala a vyčítala jej, že sa jej nevie zastať. Teraz sa ukázala aj jej problematická minulosť. Ako rezort vedie a rozpráva sa o jej konci? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Hamran si vybral nové vedenie polície, stavil na ľudí z tímov Očistec a Kuciak

Riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko, prvý viceprezident PZ Branko Kišš, dočasne poverený prezident PZ Štefan Hamran a viceprezident PZ Damián Imre. (zdroj: TASR)

Dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana zatiaľ ešte oficiálne nepotvrdili vo funkcii, no tím topfunkcionárov, s ktorými bude pracovať, je už známy.

Do popredia sa tentoraz dostávajú vyšetrovatelia známi z veľkých káuz, napríklad doterajší šéf tímu Očistec Ľubomír Daňko, jeho predchodca vo vedení tímu Ján Čurilla či vyšetrovateľ Peter Juhás, ktorý šéfoval tímu Kuciak.

Z Daňka sa stal nový šéf NAKA a z Čurillu zástupca šéfa bratislavskej NAKA Miroslava Chudého. Už pred časom zas Hamran vytiahol vyššie aj spomínaného Juhása, ktorý pracoval ako vyšetrovateľ NAKA v Nitre. Po novom je zástupcom riaditeľa odboru na NAKA západ.

Čurilla sa dostal do novej funkcie napriek tomu, že je spolu s ďalšími troma vyšetrovateľmi tímu Očistec stále obvinený z manipulácie výpovedí. Toto stíhanie síce ešte začiatkom októbra opísal Krajský súd v Bratislave ako postavené na vode, no prokuratúra ho dodnes nezastavila.

"Očistný proces bude pokračovať. Máme tu funkcionárov, s ktorými sa určite rozlúčime, pretože moju dôveru nemajú," avizuje ďalšie čistky v polícii Hamran zatiaľ bez ďalších podrobností. Očakáva sa najmä výmena väčšiny krajských riaditeľov.

Ani dve dávky už nemusia stačiť. Vláda prijala opatrenia pre omikron vlnu

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predstavuje nové opatrenia. (zdroj: SITA)

PCR testy odhalili ďalších 3 251 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 13 306 odberov. V nemocniciach je v súčasnosti 2 001 pacientov, pribudlo aj 42 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 535 ľudí.

Proti šíreniu super infekčného omikronu bude vláda bojovať superprísnymi podmienkami. Na najrizikovejšie podujatia ako svadby, oslavy či diskotéky a tiež na vstup do hotelov, fitnescentier či wellness zariadení už nebudú stačiť dve dávky vakcíny. Ide o aktivity, kde najčastejšie hrozí infikovanie väčšiny zúčastnených, tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Ľudia s dvoma dávkami budú na účasť potrebovať aj test. Keďže sa treťou dávkou na Slovensku očkuje od novembra, podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského mali ľudia dosť času na to, aby sa stihli doteraz doočkovať.

O výhody prichádzajú aj ľudia po prekonaní covidu. Doteraz mali prístup všade tam, kde očkovaní, ak od ochorenia neuplynulo viac ako 180 dní. Po novom im výhody vypršia po 90 dňoch od vyliečenia sa.

Nový režim začína platiť od stredy budúceho týždňa. Problém vznikne očkovaným dvoma dávkami, ak ich dostali počas prvých mesiacov minulého roka. Štát totiž od februára skracuje platnosť očkovania z jedného roka na deväť mesiacov. Zmena sa najskôr dotkne pol milióna očkovaných medzi januárom a aprílom 2021, ak sa nedoočkovali treťou dávkou.

Denník SME prináša odpovede na základné otázky, čo sa mení a ako splniť podmienky.

Ani počas pandémie neprekračujeme tabu: Stretávame sa s neschopnosťou triediť informácie a rozumieť vede, ale otvorené prejavy dehumanizácie či vzývanie primitívnych foriem darwinizmu ostávajú aj po mesiacoch pandemického trápenia izolované v temných kútoch sociálnych sietí. A to je dobrá správa, píše Matúš Ritomský.

V krátkosti z domova:

Lacné ubytovanie u lesníkov: Syn šéfky služobného úradu na ministerstve pôdohospodárstva Zuzany Nouzovskej Oto býva v banskobystrickej ubytovni štátnych lesov, ktorá je určená pre zamestnancov firmy. Nouzovský je však študentom spevu na Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici. Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že Nouzovského ubytovali preto, že mali v ubytovni voľné miesto. Jeho matka ubytovanie nevysvetlila.

Martinčanom je zima: Streda šesť hodín ráno, v Martine je teplota mínus deväť stupňov. Na sídlisku Košúty netečie z kohútikov teplá voda a radiátor je už druhý deň studený. Rovnaká situácia je na Podháji, v Priekope, Záturčí a vo Vrútkach. Môže za to porucha distribučnej siete. Výpadok teplej vody aj vykurovania zažili v Martine za túto vykurovaciu sezónu viackrát.

Streda šesť hodín ráno, v Martine je teplota mínus deväť stupňov. Na sídlisku Košúty netečie z kohútikov teplá voda a radiátor je už druhý deň studený. Rovnaká situácia je na Podháji, v Priekope, Záturčí a vo Vrútkach. Môže za to porucha distribučnej siete. Výpadok teplej vody aj vykurovania zažili v Martine za túto vykurovaciu sezónu viackrát. Termín súdu s Kotlebom: Najvyšší súd určil termín odvolacieho procesu v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur chudobným rodinám na 8. marca. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová uznala Kotlebu v októbri 2020 za vinného a uložila mu trest odňatia slobody v dĺžke štyri roky a štyri mesiace.

Po Arrive máme problém s vlakmi, chýbajú rušňovodiči

Rušňovodič nastupuje do rušňa. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po problémoch v bratislavskej prímestskej autobusovej doprave, ktoré v uplynulých týždňoch spôsobil nedostatok šoférov v spoločnosti Arriva, sa cestujúci nemôžu spoliehať ani na železničnú dopravu.

Celý tento týždeň jazdia vlaky na západnom Slovensku v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovensko úplne alebo čiastočne zrušila 77 vlakov v okolí Bratislavy.

Odchody rušňovodičov zo ZSSK nie sú nový trend, ale v posledných mesiacoch sa zintenzívnili. Jedným z dôvodov nedostatku rušňovodičov je slabý záujem o toto povolanie medzi mladými ľuďmi. Prejavuje sa to už pri výbere strednej školy.

Problém západného Slovenska spočíva špecificky v tom, že rušňovodiči - ako aj vodiči autobusov - majú vyššie životné náklady a perspektívu nájdenia si lepšie platenej práce. Na nedostatok a odlev rušňovodičov má vplyv aj konkurencia súkromných železničných dopravcov, ktorá je najsilnejšia práve okolo Bratislavy.

V krátkosti z ekonomiky:

Zákon o územnom plánovaní: Vláda s pripomienkami schválila a posunula na prerokovanie parlamentu návrh zákona o územnom plánovaní. Návrh si stanovuje za cieľ posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania. Ďalej aj profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním.

Zmena podmienok predpisovania liekov: Novela upravujúca podmienky predpisovania liekov poškodí pacienta, špecialistov aj všeobecných lekárov. Upozorňuje na to prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Eva Goncalvesová. Podľa novej legislatívy má liek či zdravotnícku pomôcku predpisovať vždy indikujúci lekár, teda špecialista, a nebude možné aby ich na odporúčanie predpísal všeobecný lekár.

Novela upravujúca podmienky predpisovania liekov poškodí pacienta, špecialistov aj všeobecných lekárov. Upozorňuje na to prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Eva Goncalvesová. Podľa novej legislatívy má liek či zdravotnícku pomôcku predpisovať vždy indikujúci lekár, teda špecialista, a nebude možné aby ich na odporúčanie predpísal všeobecný lekár. Klesajúci záujem o bývanie v Bratislave: Záujem o bývanie v Bratislave klesá, najmä z dôvodu extrémnych cien. V roku 2021 sa predalo takmer o 30 percent menej nových bytových jednotiek, ako v roku 2020. Cena predaných bytov rástla o viac ako 24 percent v porovnaní s rokom 2020.

Volajú ju Strieborná líška. Rusov má odradiť od útoku na Ukrajinu

Námestníčka ministra zahraničných vecí Spojených štátov Wendy Shermanová. (zdroj: TASR/AP)

Vo svete Wendy Shermanovej prevláda racionalita. Hráči skúmajú situáciu, aká je, nie takú, akú si predstavujú. Zvažujú riziká, zisky, možné ústupky, následky. Až potom urobia to, čo je pre ich záujmy najvýhodnejšie.

V tomto svete nemá miesto sentimentalita ani nostalgia. Keď všetky strany vedia o možnostiach svojho rivala, prídu nakoniec k logickému vyústeniu, aj keď to nemusí byť vždy výsledok, ktorý budú môcť doma prezentovať ako svoje víťazstvo, píše magazín Time.

Týmto spôsobom viedla za americkú stranu Shermanová niektoré kľúčové rokovania posledných desaťročí. So Severnou Kóreou vyrokovala jadrovú dohodu, obmedzenie jadrového programu dohodla s Iránom, s Ruskom zas dohodla, že sýrsky diktátor Bašár Asad sa vzdá jadrových zbraní.

Tento týždeň prišla Shermanová k rokovaciemu stolu do Ženevy vo funkcii námestníčky amerického ministerstva zahraničných vecí. Vedie rokovania s Ruskom o zmiernení napätia pri hranici s Ukrajinou, kde Moskva zhromaždila viac ako stotisíc vojakov.

Ďalšou kľúčovou vlastnosťou vyjednávačky je podľa magazínu Time dôraz na detaily. Vždy presne vie, aké záujmy má opačná strana rokovaní a snaží sa do nich vcítiť. Vystupuje ostro a vie aj vybuchnúť.

Ukrajina súčasťou "NATO plus": Skupina kongresmanov z americkej Republikánskej strany predstavila návrh zákona, ktorým by sa "výrazne a okamžite" zvýšila vojenská podpora pre ukrajinské ozbrojené sily, vrátane financovania výzbroje a výcviku. Ukrajina by sa podľa tohto zákona stala súčasťou "NATO plus".

V krátkosti zo sveta:

Dva roky od prvej obete: Uplynuli dva roky odo dňa, keď čínsky režim priznal prvú obeť koronavírusu. V strohej správe z 11. januára 2020 Peking informoval o úmrtí 61-ročného muža, ktorý podľahol novému, vtedy ešte neznámemu vírusu. Zakrátko sa nákaza rozšírila naprieč planétou.

Zomrel potkan hrdina: Magawa sa naučil čuchom, ktorý majú potkany veľmi citlivý, odhaľovať chemikálie v mínach. Za päť rokov kariéry vyčistil v Kambodži územie s rozlohou 225-tisíc štvorcových metrov a odhalil viac ako sto mín a ďalších výbušnín. Britská charitatívna organizácia PDSA mu za zásluhy udelila prestížne ocenenie. Minulý rok odišiel do dôchodku, zomrel vo veku osem rokov.

Magawa sa naučil čuchom, ktorý majú potkany veľmi citlivý, odhaľovať chemikálie v mínach. Za päť rokov kariéry vyčistil v Kambodži územie s rozlohou 225-tisíc štvorcových metrov a odhalil viac ako sto mín a ďalších výbušnín. Britská charitatívna organizácia PDSA mu za zásluhy udelila prestížne ocenenie. Minulý rok odišiel do dôchodku, zomrel vo veku osem rokov. Quebecká daň pre neočkovaných: Kanadská provincia Quebec zavedie v najbližších týždňoch pre ľudí, ktorí odmietajú očkovanie proti novému koronavírusu a nemajú na to zdravotný dôvod, novú povinnú daň v "značnej výške". Quebecký premiér Francois Legault vyhlásil, že desať percent neočkovaných dospelých z vyše ôsmich miliónov obyvateľov Quebecu nesmie spôsobovať "škody" a finančnú záťaž pre 90 percent zaočkovanej populácie.

Zo zahraničných webov:

Situácia okolo Djokoviča? Je to, ako keď vám je na vracanie, vraví expert

Novak Djokovič počas tréningu na kurte v austrálskom Melbourne. (zdroj: TASR/AP)

V posledných dňoch nastalo okolo Novaka Djokoviča a jeho účasti na Australian Open 2022 už niekoľko zvratov. Najskôr hrať mohol, lebo dostal výnimku. Potom nemohol, lebo prišiel o víza do Austrálie, a nakoniec predsa len zrejme hrať bude.

Nie je zaočkovaný, na grandslamovom turnaji tak môže hrať, iba ak má výnimku. Priniesol potvrdenie, na základe ktorého mal v decembri prekonať ochorenie Covid-19. To by ho oprávňovalo dostať výnimku.

V čase, keď mal byť v karanténe, sa však objavil na spoločenských akciách.

"Bude dobré, ak Novak vysvetlí, ako to celé bolo. Potom budeme môcť súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ale je jasné, že je tu niečo, čo nesedí. Som zvedavý a čakám, čo povie," vraví bývalý druhý najlepší tenista na svete a dnes expert televíznej stanice Eurosport Alex Corretja.

Rovnako považuje bývalý tenista za dôležité, aby dôvod výnimky vysvetlili aj organizátori turnaja. Takto totiž existuje množstvo otáznikov, a tak sa viac ako o tenise hovorí pred podujatím iba o Djokovičovom očkovaní. Aj samotný Corretja by sa radšej sústredil na športovú stránku veci.

Slamerka Mara: Z Čistého dňa som hnevom plakala. Aj preto píšem o Kollárovi

Slamerka Mária "Mara" Ševčíková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Niekedy prídu do miest, kde sa publikum ocitlo na ich vystúpení akoby náhodou. Niekedy, keď sa pýtajú, či ľudia vedia, čo to slam poetry je, zopár rúk sa zdvihne, no zvyšným to treba vysvetliť.

Zmysel performatívnej súťaže autorskej poézie však nie je o definíciách, ale o tom, že sa necháte vtiahnuť textom a vystúpením, ktoré má len málo mantinelov. Nie je to bežné recitovanie a nie je to poézia ako od Válka. Slam je aj špinavý, drsný a hypnotický.

„Je to sofistikovaná forma názoru,“ hovorí Mara Ševčíková, majsterka Slovenska v slam poetry a herečka. S úsmevom dodáva, že je vďaka nemu milším človekom, pretože si svoj hnev nevybíja horšími spôsobmi. Otvára okrem iných aj spoločenské témy, ktoré ju štvú, a viacerí ju označujú za feministickú múzu slam poetry.

„V niekoľkých mojich slamoch riešim aj osobu Borisa Kollára, lebo to je téma, ktorá ma vie extrémne rozladiť. On je niečo ako Trump. Keby existovali lokálni slovenskí Simpsonovci, tak by v nich v rámci vtipu predpovedali Borisa Kollára ako predsedu parlamentu,“ komentuje v rozhovore.

V krátkosti z kultúry:

Paolo Sorrentino pre SME: Naozaj nevyzerá ako človek, ktorý potrebuje veľa rozprávať. Ale pri poťahovaní z cigary neodmietol žiadnu otázku, ani keď sa týkala dospievania v Neapole, túžby stratiť panictvo či smrti rodičov, o ktorých prišiel už ako tínedžer. Mohol zahynúť s nimi. Zachránil ho Maradona.

Trúfalé želanie TV Joj: Z toho, čo ukázala prvá časť, sa dá len ťažko usúdiť, čo má byť výsledný tvar. Modernejší Profesionáli alebo východná Horná Dolná? Alebo noví Ministri z policajného prostredia na všetkých možných úrovniach? Vyzerá to na paródiu slovenských silových zložiek. Nový seriál televízie Joj Hranica mal však zrejme aj iný koncept, hoci nevedno aký.

Z toho, čo ukázala prvá časť, sa dá len ťažko usúdiť, čo má byť výsledný tvar. Modernejší Profesionáli alebo východná Horná Dolná? Alebo noví Ministri z policajného prostredia na všetkých možných úrovniach? Vyzerá to na paródiu slovenských silových zložiek. Nový seriál televízie Joj Hranica mal však zrejme aj iný koncept, hoci nevedno aký. Novinky na Netflixe, Apple TV+ a HBO Go: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jana Kovalčíková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na ministerku kultúry? Aký mala rok kultúra? Prečo ju hnevajú sociálne siete a aké mala reakcie na to, keď otvorene povedala, že chodí na terapiu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s herečkou Janou Kovalčíkovou.

Podcasty SME

Klímapodcast: Odborník na výživu Bajer: Bryndza je naša superpotravina

Odborník na výživu Bajer: Bryndza je naša superpotravina Zoom: Zistili, ktorú časť mozgu zapína dráždenie klitorisu

Zistili, ktorú časť mozgu zapína dráždenie klitorisu Vedátorský podcast: Teleskop poodhalil, ako vznikajú blesky. Čo o nich ešte nevieme?

Karikatúra

Chce to nasadenie. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zebra koláč. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Bábovky, hrnčekové koláče aj zákusky. Vybrali sme pre vás desať receptov na krásne mramorové koláče.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

