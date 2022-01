Ranný brífing: Našli achilovku chrípky, v Miloslavove to škrípe

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Definitívny verdikt v procese o šeky by mal padnúť takmer rok a pol od prvého rozhodnutia. Ak by Marianovi Kotlebovi Najvyšší súd vinu potvrdil, putoval by rovno za mreže. Miloslavov rieši, čo po útoku na 11-ročné dievča. Žiakom aj dospelým v obci s 2340 obyvateľmi kúsok za Bratislavou pomáhali psychológovia.

Zaviesť aj nezaviesť, platiť aj neplatiť, fungovať, ale až keď my tu nebudeme. S takýmto nápadom týkajúcim sa referenda o predčasných voľbách prišiel Boris Kollár. O referende, o tom, ako ho Sme rodina podporuje aj nepodporuje a o dynamike medzi koalíciou a opozíciou je dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si v piatok alebo počas víkendu kúpite rozšírené tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. V januárovom vydaní sa prenesiete na posledné neznáme končiny našej planéty – s polárnymi výpravami sa vyberiete do krajín večného ľadu. Veľké vydanie denníka SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,50 eur.

Kotleba zatiaľ účasť na súde nesľubuje. Hrozí mu, že ho odtiaľ odvedú v putách

Marian Kotleba. (zdroj: TASR)

Šéfa opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu čaká možno už len posledná schôdza parlamentu, na ktorej sa bude môcť zúčastniť ako poslanec. Naplánovaná je na február.

Ak totiž Najvyšší súd potvrdí jeho vinu v kauze šekov v hodnote 1488 eur, ktoré rozdával v roku 2017, Kotleba viac nebude môcť kandidovať v parlamentných či iných voľbách.

Bol by totiž právoplatne odsúdený za trestný čin a prestal by tak spĺňať podmienky na výkon poslaneckého mandátu. Opäť by tak mohol kandidovať až s odstupom rokov po zahladení trestu. Vykonaný trest sa po určitom čase od prepustenia zahladí - vymaže z registra trestov. So zahladením musí súhlasiť súd.

Verdikt by mal padnúť 8. marca, na tento deň určil Najvyšší súd termín rozhodovania o odvolaní. Zatiaľ neprávoplatné rozhodnutie padlo ešte v polovici októbra 2020. Politika vtedy poslal špecializovaný súd do väzenia na štyri roky a štyri mesiace.

Kotlebovi hrozí v kauze šekov trest na štyri až osem rokov väzenia bez možnosti podmienečného trestu. Ak by teda Najvyšší súd vinu potvrdil, znamenalo by to, že Kotlebu by z pojednávacej miestnosti už odvádzala justičná stráž v putách a putoval by rovno za mreže.

Načo sú nám rozsudky o fašistoch: Nemálo zo súčasnej koaličnej poslaneckej posádky veselo pokračuje v načatej tradícii, že s fašistami možno občas hlasovať a ďalej sa tváriť, že sa len pomohlo "dobrej veci". Lebo iné, samozrejme, fašisti ani nechcú, len ponúkať samé dobré veci. Prosto, spoliehať sa na našich zastupiteľov, že udržia fašistov z hry, sa nemôžeme. Súdne rozhodnutia sú preto nápomocné, píše Zuzana Kepplová.

Žiaci sa pýtali, čo robiť, keď stretnú niektorého z útočníkov. Miloslavov rieši, ako ďalej

Areál bývalého družstva v Miloslavove. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aj žiakov, ktorí pri traumatizujúcej udalosti na družstve neboli, sa takéto dianie dotýka a mali strach, hovorí riaditeľ internetovej poradne pre mladých IPčko Marek Madro, ktorý je súčasťou krízového tímu v Miloslavove. Na videách vystupuje aj jedna ich spolužiačka.

Žiaci na druhom stupni sa po piatich týždňoch strávených doma nevrátili k bežnému vyučovaniu ako ostatní. Najskôr s každou triedou na druhom stupni pracovali dohromady jedenásti odborníci vrátane psychológov, ktorých do školy vyslali.



"Vypočuli sme si od detí, že prežívajú obrovský strach a tlak zo všetkého, čo sa stalo," hovorí Marek Madro, ktorý je súčasťou krízového tímu v Miloslavove. "Niektorým deťom rodičia zobrali mobil, niektorým zakázali chodiť von, hoci je po incidente v obci viac policajtov. To sú reakcie ľudí, ktorí majú strach," opisuje.

Zatiaľ čo psychológovia prišli zmätených žiakov do školy upokojiť, na facebooku, instagrame aj na sociálnej sieti TikTok pribúdali príspevky, ktoré volali po "exemplárnom treste" pre skupinu tínedžerov, a výzvy, aby sa odsťahovali rodiny vinníkov.

Žiačka, ktorá na videu drží 11-ročné dievča so skrvaveným nosom, po prázdninách do školy nenastúpila. Učí sa z domu. Obec informovala, že rodičia požiadali o individuálne štúdium.

"Najmä v starších ročníkoch sú mladí ľudia, ktorí boli takisto súčasťou rôznych stretnutí. Niektoré boli dosť na hrane. Báli sa, či sa teraz aj proti nim nespustí vlna nenávisti ako proti žiačke, ktorá bola označená ako hlavná násilníčka," opisuje Madro skúsenosti z práce so žiakmi.

Trestať nestačí: Do školy v Miloslavove prišiel intervenčný tím okamžite. Taký istý intervenčný tím sa dá poskladať v každom okrese pre každý podobný príbeh. Do pár hodín. Ak sa to nedeje, niečo škrípe. Pretože nie veľké ministerstvo, ale ľudia, ktorí sú blízko a ktorí vedia garantovať, že sa na miesto vrátia, kedykoľvek to bude potrebné, sú nositeľmi bezpečia. Nasledovať by mal plán – čo treba zmeniť, kto to urobí a kedy, píše Ida Želinská.

Nekričala, nebránila sa? Ak sa zmení zákon o znásilnení, už to nebude výhovorka

Ilustračné foto. (zdroj: STOCK ADOBE)

Slovenská influencerka Petra Dzvoníková známa ako Petush Nasklee zverejnila pred necelými troma rokmi video, v ktorom podrobne opisuje, ako v sedemnástich rokoch zažila znásilnenie. Stalo sa to na párty v dome, keď si chcela ísť do izby sama ľahnúť.

Ak by sa vtedy obrátila na políciu s tým, že bola znásilnená, dokazovanie by bolo pravdepodobne veľmi náročné a je možné, že k potrestaniu páchateľa za znásilnenie by ani nedošlo.

O tento trestný čin ide podľa súčasného zákona vtedy, ak je pri ňom použité aj násilie alebo jeho bezprostredná hrozba. Obvykle je tiež v praxi nevyhnutné dokazovať, že obeť kládla aktívny odpor.

Koncom minulého roka predložil poslanec za Progresívne Slovensko Tomáš Valášek v parlamente novelu s cieľom zmeniť definíciu znásilnenia tak, aby sa zaň považoval akýkoľvek sexuálny akt, pri ktorom chýba súhlas všetkých zúčastnených. Návrh v parlamente neprešiel.

Obsahovo podobnú úpravu v rámci veľkej novely Trestného zákona v decembri ohlásila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. O celej novele by mala vláda diskutovať v marci, pripomienkové konanie je už ukončené.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili ďalších 2 848 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 11 680 odberov. V nemocniciach je aktuálne 1 915 pacientov, pribudlo aj 47 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 063 ľudí.

PCR testy odhalili ďalších 2 848 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 11 680 odberov. V nemocniciach je aktuálne 1 915 pacientov, pribudlo aj 47 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 063 ľudí. Bödöra prepustili a zadržali: Nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra prepustil z väzby Najvyšší súd pre právny názor Ústavného súdu, ktorý v decembri rozhodol, že boli porušene Bödörove práva v súvislosti s predlžovaním väzby v kauze Dobytkár a Očistec. Na slobode však strávil iba zopár hodín. Oligarchu opäť zadržal vyšetrovateľ NAKA pre inú, bližšie nešpecifikovanú trestnú vec. Ďalším živím prípadom v súvislosti s ním je kauza Judáš. V nej je Bödör stíhaný za podplácanie Bernarda Slobodníka sumou 50-tisíc, aby pomohol príbuznému poslanca Hlasu Petra Žigu.

Nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra prepustil z väzby Najvyšší súd pre právny názor Ústavného súdu, ktorý v decembri rozhodol, že boli porušene Bödörove práva v súvislosti s predlžovaním väzby v kauze Dobytkár a Očistec. Na slobode však strávil iba zopár hodín. Oligarchu opäť zadržal vyšetrovateľ NAKA pre inú, bližšie nešpecifikovanú trestnú vec. Ďalším živím prípadom v súvislosti s ním je kauza Judáš. V nej je Bödör stíhaný za podplácanie Bernarda Slobodníka sumou 50-tisíc, aby pomohol príbuznému poslanca Hlasu Petra Žigu. Vojaci budú cvičiť s Američanmi: Ozbrojené sily po viac ako roku ukončujú prípravy medzinárodného vojenského cvičenia Saber Strike. Uskutoční sa v marci na území Slovenska. Jeho súčasťou bude celkovo 3-tisíc vojakov s približne tisíc kusmi techniky. Slovenskí vojaci si s americkými kolegami precvičia dôležité obranné spôsobilosti a spoluprácu v medzinárodnom zoskupení.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Neuznávaná dohoda a oslava vrahov. Rozbieha sa v Bosne nová vojna?

Polícia Republiky Srbskej oslavovala 30. výročie vzniku. Pred 30 rokmi sa začala aj občianska vojna v Bosne. (zdroj: TASR/AP)

Deviaty januárový deň je v Bosne citlivým dátumom. V roku 1992 v tento deň miestni Srbi vyhlásili svoju republiku, čím spustili krvavú občiansku vojnu so stotisíc obeťami, ktorá vyvrcholila masakrom v Srebrenici.

Na toto spomínajú bosnianski moslimovia, keď vidia, ako ich krajania srbskej národnosti aj po tridsiatich rokoch uctievajú tento deň a označujú ho za začiatok svojej štátnosti. Oslavy sa odohrávali aj tento rok napriek tomu, že bosniansky ústavný súd ich dávnejšie zakázal.

Ulicami najväčšieho bosniansko-srbského mesta Banja Luka pochodovali aj príslušníci bezpečnostných zložiek, spievali sa nacionalistické piesne oslavujúce Republiku Srbskú ako štát kresťanského dedičstva. Nechýbali útoky na Bosniakov, moslimov žijúcich v Bosne.

Oslavy prichádzajú v osobitne citlivom období, keď sa najmä srbská časť bosnianskej politickej reprezentácie vyhráža, že opustí základné piliere suverenity štátu – spoločné ozbrojené zložky, prokuratúru či daňový systém.

V krátkosti zo sveta:

Johnsona môže položiť párty: Viacerí služobne starší členovia britskej Konzervatívnej strany žiadajú odstúpenie premiéra Borisa Johnsona, ktorý priznal účasť na párty počas lockdownu v roku 2020. Johnson sa pred zákonodarcami ospravedlnil za to, že sa v máji 2020 počas lockdownu zúčastnil na večierku v záhrade svojho úradu na Downing Street 10. Zhromaždenia boli vtedy z dôvodu pandemických opatrení zakázané.

Viacerí služobne starší členovia britskej Konzervatívnej strany žiadajú odstúpenie premiéra Borisa Johnsona, ktorý priznal účasť na párty počas lockdownu v roku 2020. Johnson sa pred zákonodarcami ospravedlnil za to, že sa v máji 2020 počas lockdownu zúčastnil na večierku v záhrade svojho úradu na Downing Street 10. Zhromaždenia boli vtedy z dôvodu pandemických opatrení zakázané. Neúspešné rozhovory Rusko-Západ: Kremeľ nepriaznivo ohodnotil bezpečnostné rokovania medzi Ruskom, USA a NATO. Označil ich za neúspešné, pričom uviedol, že zúčastnené strany sa nezhodujú v základných otázkach. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov preto vyhlásil, že nevidí dôvod na uskutočnenie nového kola rozhovorov so Západom v nadchádzajúcich dňoch po tom, ako počas doterajších rokovaní o bezpečnostných zárukách nedošlo k pokroku.

Kremeľ nepriaznivo ohodnotil bezpečnostné rokovania medzi Ruskom, USA a NATO. Označil ich za neúspešné, pričom uviedol, že zúčastnené strany sa nezhodujú v základných otázkach. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov preto vyhlásil, že nevidí dôvod na uskutočnenie nového kola rozhovorov so Západom v nadchádzajúcich dňoch po tom, ako počas doterajších rokovaní o bezpečnostných zárukách nedošlo k pokroku. Nízka smrtnosť omikronu: Výskum v USA na vzorke 70-tisíc osôb nakazených koronavírusom ukázal, že v prípade infekcie variantom omikron sa znížila pravdepodobnosť hospitalizácie oproti variantu delta o polovicu, pravdepodobnosť hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti o tri štvrtiny a pravdepodobnosť úmrtia až o 90 percent.

Zo zahraničných webov:

Skauti NHL vydali rebríček nádejí. Slafkovský je v absolútnej špičke

Juraj Slafkovský v drese Slovenska. (zdroj: TASR)

Draft do NHL je každoročne jednou z najsledovanejších udalostí kalendára najlepšej hokejovej súťaže sveta. Pre Slovensko bude mať v roku 2022 sladkú príchuť.

Do NHL sa môže prostredníctvom výberu nováčikov dostať hneď niekoľko krajanov, no až traja majú šancu ísť v prvom kole.

NHL Central Scouting vydali rebríčky najväčších talentov pred blížiacim sa draftom. Tie sa časom budú meniť, ako sú na tom zatiaľ Slováci?

Najvyššie vidia skauti NHL urasteného útočníka Juraja Slafkovského. Rebríček je rozdelený na hráčov zo Severnej Ameriky a z Európy. Slafkovský je v tom európskom na druhej priečke za Fínom Joakimom Kemellom.

Košický rodák hráva vo fínsku za TPS Turku. V juniorskej súťaži podľa očakávaní dominuje, no vybojoval si aj pozíciu v seniorskom mužstve, kde v 20 dueloch pozbieral štyri body, z toho jeden gól.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Našli Achillovu pätu chrípky. Objav môže zachrániť státisíce životov ročne

Vírus chrípky. (zdroj: Fotolia)

Vírus chrípky je veľmi premenlivý, rýchlo mutuje, a preto sa musia každý rok aktualizovať aj očkovacie látky. Zloženie vakcín odborníci stanovujú podľa variantov, ktoré aktuálne cirkulujú v populácii. Práve to je dôvodom, prečo je preočkovanie proti chrípke potrebné absolvovať každý rok.

Zjednodušiť by to mohol nový objav amerických vedcov. Podľa štúdie publikovanej v prestížnom časopise Nature objavili Achillovu pätu chrípky. Dotyčné miesto sa nachádza vo väčšine variantov chrípky.

Ide o prevratný vedecký objav, ktorý môže ovplyvniť státisíce ľudských životov. Z praktického hľadiska totiž znamená, že každoročné preočkovanie proti chrípke by už nebolo nutné. Postačilo by jediné očkovanie počas celého života.

"Je veľmi vzrušujúce objaviť nové zraniteľné miesto vírusu, pretože sa tým otvára cesta na to, aby sme s rozumom navrhli nové vakcíny," hovorí v tlačovej správe Scrippsovho výskumného ústavu v Kalifornii profesor Andrew Ward, jeden zo spoluautorov štúdie. "Dokazuje to tiež, že napriek všetkým rokom a usilovnému skúmaniu vakcín proti chrípke je stále čo objavovať."

V krátkosti o zdraví:

Mak má viac vápnika ako mlieko: Makové semienka sú nenahraditeľnou ingredienciou v mnohých kuchyniach, najmä v tých, kde sa veľa pečie. Mak je však v jedle omnoho viac ako len ozdobou. Drobné semienka, ktoré tvarom nápadne pripomínajú obličky, v sebe ukrývajú mnoho zdraviu prospešných látok.

Makové semienka sú nenahraditeľnou ingredienciou v mnohých kuchyniach, najmä v tých, kde sa veľa pečie. Mak je však v jedle omnoho viac ako len ozdobou. Drobné semienka, ktoré tvarom nápadne pripomínajú obličky, v sebe ukrývajú mnoho zdraviu prospešných látok. Mýty o chudnutí: Mnohé odporúčania týkajúce sa stravovania, ktorými sa ešte vždy často riadime pri snahe zhodiť zopár kíl, sú založené na nedostatočnej, zastaranej alebo neobjektívnej vede, no častejšie na neoverených informáciách. Vybrali sme niekoľko častých mýtov o chudnutí a racionálnom stravovaní.

Mnohé odporúčania týkajúce sa stravovania, ktorými sa ešte vždy často riadime pri snahe zhodiť zopár kíl, sú založené na nedostatočnej, zastaranej alebo neobjektívnej vede, no častejšie na neoverených informáciách. Vybrali sme niekoľko častých mýtov o chudnutí a racionálnom stravovaní. Pocity blaženosti po cvičení: Výsledky nového výskumu ukázali, že cvičenie zvyšuje nielen hladinu endorfínov, ale aj ďalších látok, takzvaných endokanabinoidov. Sú to molekuly, ktoré udržiavajú rovnováhu v mozgu a celom tele. Objav môže vysvetliť mnohé priaznivé účinky cvičenia na psychickú a fyzickú kondíciu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Sulík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na tesné schválenie súdnej mapy na vláde? Kto bude novým predsedom protimonopolného úradu? Bude povinné očkovanie? A ako sa budú od februára preplácať testy v zamestnaní? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Podcasty SME

Ľudskosť: Bývalý novinár si skúsil prácu učiteľa, aj robotníka: Takto žijú ľudia, ktorých nevidíme

Bývalý novinár si skúsil prácu učiteľa, aj robotníka: Takto žijú ľudia, ktorých nevidíme Index: Druhý pilier zas a znova. Ako sa vyhnúť dôchodkovej chudobe

Druhý pilier zas a znova. Ako sa vyhnúť dôchodkovej chudobe Kvantum ideí: O prirodzenom spojenectve konzervatívcov a liberálov

Karikatúra

Nie je vojak ako vojak. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Mak a ovocie k sebe v koláčoch pasujú. (zdroj: Adobe Stock)

Vyskúšajte recepty na chutné makové zákusky s ovocím aj bez neho.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.