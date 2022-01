Ranný brífing: Výdavkový strop zostáva ilúziou, kostolov už máme dosť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Aspoň tri a pol miliardy eur minuli vlády Smeru a neodložili ich na krízové časy. Smer sedem rokov len sľuboval, že zavedie výdavkové stropy, aby vláda nemíňala viac, ako si naplánovala. Spor medzi SaS a OĽaNO spôsobil, že súčasná vláda zatiaľ koná rovnako.

Microsoft nakupuje. V minulosti za viac ako sedem miliárd dolárov kúpil Bethesdu, teraz plánuje za Activision Blizzard minúť takmer sedemdesiat miliárd dolárov. Čo takýto ohromný nákup znamená pre budúcnosť Microsoftu, ale aj pre celý herný priemysel, zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vlády Smeru rozpúšťali miliardy, ani Hegerovej vlády sa bič proti plytvaniu už netýka

Expremiér Robert Fico, exminister financií Peter Kažimír a poslanec Igor Matovič. (zdroj: SITA)

O koľko miliónov eur by dnes mohla byť pandemická pomoc podnikateľom, umelcom či reštauráciám vyššia, ak by mali minulé vlády Smeru zákonnú povinnosť v dobrých ekonomických časoch šetriť? O stovky miliónov, zrejme aj o miliardy eur.

Stalo by sa to, ak by Smer dodržal svoj vlastný záväzok starý desať rokov a prijal takzvané výdavkové stropy. Len od roku 2015 mohol štát ušetriť minimálne tri a pol miliardy eur na horšie časy. Ide o sumu, ktorú štát získal nad rámec toho, čo v štátnych rozpočtoch očakávali ministri financií Peter Kažimír a Ladislav Kamenický. Sumu však vlády neodložili, ale minuli.

Tieto peniaze by dnes pokryli celú pandemickú pomoc pre ľudí, podniky a nemocnice za rok 2021 (približne 2,5 miliardy eur). Štát by tak mal na pandemickú pomoc k dispozícií najmenej o jednu miliardu eur viac.

"Ak by sme mali výdavkové stropy zavedené už vtedy, tak by sme do pandémie vchádzali omnoho lepšie pripravení, s prebytkovým rozpočtom a výrazne nižším dlhom," tvrdil v roku 2020 po prvých mesiacoch pandémie vtedy nový minister financií za OĽaNO Eduard Heger.

Aj súčasná vláda si predsavzala, že výdavkové limity zavedie, aby po skončení pandémie nehrozilo, že na prípadné ďalšie krízy bude Slovensko pripravené ešte horšie.

Garantom, že sa tak stane, by mal byť minister financií Igor Matovič. Brzdou zavedeniu nových pravidiel je však koaličná SaS. Aj preto sa Hegerovej vlády výdavkové limity už týkať nebudú.

Pravoslávna cirkev zažíva boom stavania kostolov. Vďaka migrantom

Jeden z najväčších stavebných boomov v budovaní kostolov zažíva pravoslávna cirkev. (zdroj: TASR)

Tridsaťdva rokov po Nežnej revolúcii sa nové kostoly na Slovensku prakticky nestavajú. Katolícka cirkev, ktorá ich vo veľkom budovala najmä v 90. rokoch, tvrdí, že ich už má dosť.

Evanjelici majú skôr problém s údržbou existujúcich. Najmä na Spiši preto ich kostoly začínajú chátrať. Husitská cirkev dokonca svoj jediný kostol pred piatimi rokmi predala obci Liptovská Osada.

Na Slovensku bolo podľa posledných známych údajov z roku 2015 až 4125 chrámov. Najväčší rozmach nových kostolov zažíva pravoslávna cirkev. Za ich stavbou sú najmä prisťahovalci z Ukrajiny, Srbska a Bulharska, ktorí na Slovensko prichádzajú pracovať.

„My sme väčšinou orientovaní na migrantov,“ vraví pravoslávny kňaz Peter Bobak z Hontianskych Moraviec. Už niekoľko rokov stavia pravoslávny chrám v Novej Bani.

Na útlme stavieb nových kostolov sa prejavil aj klesajúci počet veriacich, ktorých majú jednotlivé cirkvi. Za posledných desať rokov podľa vlaňajšieho sčítania obyvateľstva ich najviac, šesť percent, ubudlo katolíckej cirkvi. Dnes sa k nej hlási takmer 56 percent ľudí.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili ďalších 7 608 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 20 681 odberov. V nemocniciach aktuálne leží 1 497 pacientov, pribudlo tiež 31 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 663 ľudí.

PCR testy odhalili ďalších 7 608 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 20 681 odberov. V nemocniciach aktuálne leží 1 497 pacientov, pribudlo tiež 31 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 663 ľudí. Umelecké a jazykové školy majú pýtať testy: Na to, aby mohli žiaci chodiť na klavír či angličtinu, im doposiaľ stačilo potvrdenie od rodičov, že nemajú príznaky ochorenia Covid-19. Od 19. januára sa však zmenili pravidlá aj pre jazykové a základné umelecké školy. Žiaci nad 12 rokov a dva mesiace, ktorí nie sú zaočkovaní alebo covid neprekonali, tak budú potrebovať test.

Na to, aby mohli žiaci chodiť na klavír či angličtinu, im doposiaľ stačilo potvrdenie od rodičov, že nemajú príznaky ochorenia Covid-19. Od 19. januára sa však zmenili pravidlá aj pre jazykové a základné umelecké školy. Žiaci nad 12 rokov a dva mesiace, ktorí nie sú zaočkovaní alebo covid neprekonali, tak budú potrebovať test. Štát nevie odškodniť Rómky: Vláda sa rómskym ženám v novembri oficiálne ospravedlnila, no zatiaľ nevie, ako ich odškodniť. Slovenským súdom sa to dlhodobo nedarí. V Česku trvalo 12 rokov, kým po oficiálnom ospravedlnení prijali minulý rok odškodňovací zákon. Slovenskí úradníci zatiaľ vyčkávajú, ako dopadne odškodňovanie žien v Česku, a hľadajú vhodný model pre Slovensko.

Trúfali si na veľkých. Ich plány však skončili fiaskom

Pôvodná vizualizácia projektu Lomnické korzo. (zdroj: Esin Group)

Krátko pred krachom americkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorý odštartoval hospodársku krízu, na Slovensku panoval pokoj. Na trhu utešene rástla realitná bublina a do biznisu sa s veľkou razanciou pustil nový hráč.

Skupina Esin ohlásila výstavbu apartmánového domu v Tatranskej Lomnici. A to mal byť len začiatok niečoho väčšieho. V ďalších mesiacoch Esin presviedčal, že investovať v Tatrách sa oplatí.

A nielen tam. Esin sa s investíciami rozbehol aj do ďalších odvetví. Ako však ukázali nasledujúce roky, do dejín slovenského biznisu sa zapísal najmä ako neúspešný pokus s grotesknými prvkami.

V krátkosti z ekonomiky:

Twinlogy končí s dodávkami plynu: Na trhu s dodávkami zemného plynu končí ďalší alternatívny dodávateľ, spoločnosť Twinlogy. Od 21. januára odberateľom skrachovaného dodávateľa dočasne zabezpečuje dodávku plynu zákonný dodávateľ poslednej inštancie, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel.

Na trhu s dodávkami zemného plynu končí ďalší alternatívny dodávateľ, spoločnosť Twinlogy. Od 21. januára odberateľom skrachovaného dodávateľa dočasne zabezpečuje dodávku plynu zákonný dodávateľ poslednej inštancie, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. Dodávky plynu z Kataru do Európy: Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vyjednáva s Katarom o možných dodávkach skvapalneného plynu do Európy pre prípad, že by možná ruská invázia na Ukrajinu viedla k nedostatku suroviny v Európe. Pre krajiny ako Litva alebo Poľsko je prechod na LNG dôležitý, pretože sa snaží vymaniť z politiky prepravy plynu nakupovaného v Rusku.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vyjednáva s Katarom o možných dodávkach skvapalneného plynu do Európy pre prípad, že by možná ruská invázia na Ukrajinu viedla k nedostatku suroviny v Európe. Pre krajiny ako Litva alebo Poľsko je prechod na LNG dôležitý, pretože sa snaží vymaniť z politiky prepravy plynu nakupovaného v Rusku. Ruské reštrikcie o exporte dreva: Európska únia na pôde Svetovej obchodnej organizácie formálne napadla ruské reštrikcie, ktoré sa týkajú exportu dreva. Európsky blok ich označil za nezákonné a tvrdí, že poškodzujú jeho drevospracujúci priemysel. Spory v rámci WTO začínajú formálnymi konzultáciami medzi oboma stranami. Ak spor nevyriešia, môže jedna z nich požiadať, aby v tejto veci rozhodol panel WTO.

Berlín zbrane Ukrajine dodávať nechce, bráni v tom aj Estóncom

Nemecký kancelár Olaf Scholz. (zdroj: TASR/AP)

Namiesto priamej trasy ponad Nemecko zvolili britskí piloti okľuku cez dánsky vzdušný priestor. Britská armáda ešte začiatkom týždňa touto cestou zásobila Ukrajinu ľahkými protitankovými zbraňami.

V situácii, keď na Západe pretrvávajú obavy z možného vpádu Ruska na Ukrajinu a spojenci už Kyjev preventívne zásobujú muníciou, Berlín sa zámerne drží bokom. Nemecká vláda na čele s kancelárom Olafom Scholtzom otvorene odmieta dodávať Ukrajine zbrane.

„Nemecká vláda v tejto záležitosti už roky zastáva rovnakú stratégiu. Jej súčasťou je aj to, že nebudeme exportovať žiadne zbrane,“ vyhlásil Scholz.

Najnovšie tiež blokuje snahu Estónska, ďalšieho člena Severoatlantickej aliancie, ktorý by chcel Kyjev zásobovať zbraňami. Berlín totiž Talinu odmieta udeliť povolenie, aby mohol na Ukrajinu vyviezť húfnice D-30.

Tie do Estónska doputovali ešte z bývalého východného Nemecka. Keďže išlo o export z vtedy čerstvo zjednoteného Nemecka, Berlín si ponechal právo veta na akýkoľvek budúci presun húfnic sovietskej výroby do ďalšej krajiny.

Do Estónska sa pritom húfnice nedostali priamo, ale až v roku 2009, po tom, ako na takmer dvadsať rokov skončili vo Fínsku. Presun z Fínska do Estónska Berlín neblokoval.

V krátkosti zo sveta:

Syn zosnulej speváčky z jej smrti viní Landu a Dušeka: Zosnulá folková speváčka Hana Horká sa na prelome rokov dobrovoľne nakazila covidom. Chcela staviť na prirodzenú imunitu a očkovanie odmietala. Jej syn menoval viaceré známe české osobnosti, ktoré zľahčovali covid, spochybňovali očkovanie či šírili dezinformácie o vakcínach. Odkázal im, že mu „vzali mamu“.

Zosnulá folková speváčka Hana Horká sa na prelome rokov dobrovoľne nakazila covidom. Chcela staviť na prirodzenú imunitu a očkovanie odmietala. Jej syn menoval viaceré známe české osobnosti, ktoré zľahčovali covid, spochybňovali očkovanie či šírili dezinformácie o vakcínach. Odkázal im, že mu „vzali mamu“. CIA nevidí za Havanským syndrómom Rusov: Prvýkrát sa informácie o záhadných problémoch amerických diplomatov objavili v Havane. Američania nevedeli, čo je ich pôvodom, no ako jedna z hlavných teórií sa začali spomínať aktivity ruskej alebo kubánskej tajnej služby. Prvé výsledky vyšetrovania hovoria, že je „nepravdepodobné“, aby boli za záhadnými zdravotnými problémami energetické zbrane, ktoré nasadili zahraničné vlády.

Prvýkrát sa informácie o záhadných problémoch amerických diplomatov objavili v Havane. Američania nevedeli, čo je ich pôvodom, no ako jedna z hlavných teórií sa začali spomínať aktivity ruskej alebo kubánskej tajnej služby. Prvé výsledky vyšetrovania hovoria, že je „nepravdepodobné“, aby boli za záhadnými zdravotnými problémami energetické zbrane, ktoré nasadili zahraničné vlády. Rusi hľadajú pre Ukrajinu proruského vodcu: Británia obvinila Kremeľ zo snahy dosiahnuť, aby sa na Ukrajine ujal moci proruský líder. Podľa Londýna ruskí spravodajskí dôstojníci tiež kontaktovali viacerých bývalých ukrajinských politikov v rámci plánov na inváziu. Ruská vláda podľa Britov uvažuje o bývalom ukrajinskom poslancovi Jevhenijovi Murajevovi ako o možnom kandidátovi do čela proruského vedenia.

Zo zahraničných webov:

Najbohatší klub drží Slovák. Dúbravka pomáha Newcastlu k záchrane

Slovenský brankár Newcastlu Martin Dúbravka. (zdroj: TASR/AP)

Je október 2021 a z Newcastlu United je razom najbohatší klub sveta. Novým majiteľom sa stal saudskoarabský investičný fond PIF. A ten disponuje imaním vo výške 320 miliárd libier, čo je v prepočte 376 miliárd eur.

Newcastle má status veľkoklubu, aj keď dlhé roky spiaceho. Aréna s kapacitou 51-tisíc divákov je na každý zápas vypredaná. Je štvornásobný majster Anglicka. Lenže od posledného triumfu v najvyššej anglickej súťaži ubehlo už takmer 95 rokov.

Niektorí fanúšikovia Newcastle United boli odetí ako šejkovia, príchod nového majiteľa zo Saudskej Arábie nedávno oslavovali pred arénou St James´ Park tak búrlivo, ako keby vyhrali nejakú veľkú trofej.

Dnes však stále tŕpnu, ich milovaný klub urputne bojuje o záchranu. Zvládne to? Veľkú rolu v tom môže zohrať Slovák Martin Dúbravka. Aspoň tak to platilo posledné tri roky.

"Od svojho príchodu bol brankár Martin Dúbravka najlepším hráčom Newcastlu a bude hrať dôležitú úlohu v tom, či sa klub vyhne vypadnutiu z Premier League," vyhlásil pre Sportnet Sean McCormick, anglický novinár špecializujúci sa na futbalový klub Newcastle United.

Koleník: Začínam sa čoraz viac podobať na otca vo veciach, s ktorými som s ním nesúhlasil

Ján Koleník. (zdroj: TASR)

Považujú ho za suveréna, pritom on je dodnes trémista. Hoci má certifikát na práce vo výškach a vedel by podmínovať aj nemocnicu, v skutočnosti má strach z výšok i z veľkej vody.

Tancoval, maľoval, mal obývačkovú kapelu, chcel byť prírodovedcom. Dokonca nakrútil dokument o kačiciach. Dnes je Ján Koleník jedným z najobsadzovanejších slovenských hercov a snaží sa vymaniť z typovej škatuľky svalnatého hrdinu.

Teší sa, že v postave lekára v seriáli Druhá šanca si bude môcť zahrať typovo odlišného človeka, ktorý sa navyše v priebehu času mení.

„Niežeby sa zásadne zmenil, všetko v ňom je, len sa to postupne odkrýva po vrstvách ako cibuľa. A to je herecky zaujímavé. To tajomstvo,“ vysvetľuje a dodáva, že on sám sa vekom začína stále viac podobať na otca vo veciach, v ktorých s ním nesúhlasil a snažil sa ich v sebe potlačiť.

V krátkosti z kultúry:

Najočakávanejšie slovenské filmy: V slovenských kinách to v roku 2022 budú samé stávky na istotu. Dve romantické komédie a Perinbaba 2. No ako dokazujú čísla z predošlých rokov, v návštevnosti by ich mohol poraziť originálny slovenský triler. Ideálne politický.

V slovenských kinách to v roku 2022 budú samé stávky na istotu. Dve romantické komédie a Perinbaba 2. No ako dokazujú čísla z predošlých rokov, v návštevnosti by ich mohol poraziť originálny slovenský triler. Ideálne politický. O budúcnosti klasickej hudby: Takmer pätnásť rokov šéfoval Lúčnici, od januára je generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie. Mariána Turnera na tento post menovali na základe výsledku verejného vypočutia. Tvrdí, že filharmónia má vybudované dobré meno a chce zachovať kontinuitu, súčasne cíti potrebu dať vážnej hudbe sviežu a modernú tvár pre verejnosť.

Takmer pätnásť rokov šéfoval Lúčnici, od januára je generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie. Mariána Turnera na tento post menovali na základe výsledku verejného vypočutia. Tvrdí, že filharmónia má vybudované dobré meno a chce zachovať kontinuitu, súčasne cíti potrebu dať vážnej hudbe sviežu a modernú tvár pre verejnosť. O remaku Popolušky: V Nórsku asi niet človeka, ktorý by ju nepoznal. Je influencerkou a speváckou hviezdou. Najnovšie si Astrid S trúfla na historický projekt. Tak sa dá nazvať remake, ktorý Nóri nakrútili z československej Popolušky. Nebojácne prebrala rolu po milovanej Libuši Šafránkovej, aj keď s tým polovica krajiny nesúhlasila.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michal Šimečka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Čo pre neho znamená, že sa stal podpredsedom Európskeho parlamentu? Nie je to len formálna funkcia? Rozumejú slovenskí politici tomu, čo sa deje na hraniciach Ukrajiny a ako Rusko stupňuje agresiu? Zmení sa v júni predsedníčka Progresívneho Slovenska a bude kandidovať na predsedu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslancom Michalom Šimečkom.

Podcasty SME

Dejiny: Čo zapríčinilo rozpad sovietskeho impéria?

Čo zapríčinilo rozpad sovietskeho impéria? TECH_FM: Zdá sa, že oceány sú vo vesmíre bežné

Zdá sa, že oceány sú vo vesmíre bežné Klik: Google Analytics porušuje pravidlá GDPR, rozhodol rakúsky súd

Karikatúra

Kajúcnik. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Cviklové carpaccio. (zdroj: Tinkine recepty)

Príprava cvikly nekončí zaváraním ani šalátom. Pripraviť z nej môžete množstvo chutných jedál, dokonca sa výborne hodí aj do koláča.

Voľný čas

