Ranný brífing: Deťom dajú tretie dávky, Lengvarský sa zbavil sivej eminencie

Desiatkam tisíc neplnoletých v marci vyprší platnosť doterajších očkovaní. Plošné očkovanie neplnoletých tretími dávkami zavedie Slovensko na vlastnú päsť, hoci ho zatiaľ neschválila Európska lieková agentúra.

Na Slovensku sme zaznamenali takmer 14-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom. Omikron začína prevládať ako u nás, tak aj vo svete. Čo o omikrone vieme, čo od neho môžeme očakávať a ako sme na jeho šírenie pripravení na Slovensku? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Očkovanie o týždeň vyprší prvým neplnoletým. Štát im chystá krízový scenár

Tínedžer dostáva vakcínu proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 13 840 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 32 328 vyšetrení. V nemocniciach leží 1 505 pacientov, pribudlo tiež 27 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 053 ľudí.

Kým tínedžeri v Spojených štátoch, Rakúsku a najnovšie aj v Nemecku sa už môžu doočkovať treťou dávkou, na Slovensku zatiaľ návod na doočkovanie najmladších ešte len pripravujú. O týždeň bude na Slovensku vyše 7 700 detí starších ako 12 rokov, ktorým od podania druhej dávky uplynulo viac ako šesť mesiacov. Nemajú možnosť si tak už v rastúcej omikronovej vlne pandémie zvýšiť imunitu.

Zmeniť sa to má na budúci týždeň. „My to uzavrieme najneskôr budúci týždeň. Do prvého februára to musíme uzavrieť,“ hovorí hlavná pediatrička ministerstva zdravotníctva Elena Prokopová.

Bez tretích dávok 12 a viac ročným čoskoro vyprší platnosť doterajšieho očkovania. Ako na neočkovaných začne Slovensko hľadieť na ľudí, ktorých očkovali pred viac ako deviatimi mesiacmi.

Keďže deti sa zatiaľ doočkovať nemôžu a mnohým táto lehota uplynie v marci, stratia výhody prístupu na športové a kultúrne podujatia. Obmedzenia ešte skôr bez tretích dávok pocítia pri ceste do Rakúska. Dve dávky tam začínajú mať platnosť len pol roka.

Druhá fáza vlny omikronu: Slovensko aktuálne vstupuje do druhej fázy vlny omikronu, pre ktorú nie sú kapacity testovania dostatočné. Čakacie lehoty na PCR test sa tak predĺžia. Upozorňuje na to iniciatíva Veda pomáha, ktorá vlnu omikronu rozdelila na tri fázy, v ktorých sa mení úroveň záujmu o testovanie.

Dúfajme, že to Lengvarský tentoraz trafil: Človek by čakal, že brutálne sa dvíhajúce čísla nakazených aj pozitivita testov vyvolajú v politických lídroch aktéroch či občanoch väčšiu nervozitu. A my vlastne nič. Teda, presnejšie povedané, otvorili sme obchody širšiemu publiku a skrátili sme karanténu pre infikovaných, píše Peter Tkačenko.

Lengvarský odvolal Száza, sivú eminenciu rezortu zdravotníctva

Odvolaný štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz. (zdroj: TASR)

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz končí. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vláde predložil návrh na jeho odvolanie, ktorý ministri schválili. Návrh na výmenu štátneho tajomníka pritom medzi materiálmi, ktoré mala vláda prerokovať, pôvodne nebol.

Lengvarský Száza na ministerstvo priviedol, keď sa stal ministrom. Minister hovorí, že Százovo pôsobenie hodnotí pozitívne a že odchádza na vlastnú žiadosť. Premiér Eduard Heger a časť OĽaNO však mali podľa informácií SME výhrady k tomu, ako Száz pracoval. Konkrétnosti známe nie sú.

Úrad vlády na otázku SME k Százovmu odchodu neodpovedal. „Prišiel za mnou, chcel odísť. Zo súkromných dôvodov, ktoré vám tu nebudem rozprávať,“ povedal stroho Lengvarský.

Száz bol v úrade deväť mesiacov, od konca apríla 2021. Tesne po príchode na ministerstvo kritizovali za to, že cez dve firmy prevádzkoval 19 mobilných odberových miest s antigénovými testami.

Zmluvy podpisovalo ministerstvo a štát za každý deň testovania posielal peniaze. Na jediné odberové miesto v interiéri platil štát za pracovný týždeň aspoň 4220 eur.

Nadácia Zastavme korupciu odhadla, že Száz pri priemernej fakturácii 25-tisíc eur mesačne na jednu prevádzku od vlaňajšieho februára do mája inkasoval najmenej 1,37 milióna eur. Po nástupe do funkcie s prevádzkou MOM skončil.

V krátkosti z domova:

Bašternák je na slobode s náramkom: Odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka podmienečne prepustili na slobodu. Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Trenčíne, ktorý mu určil skúšobnú dobu 30 mesiacov a súčasne nariadil probačný dohľad v trvaní 12 mesiacov. V tom čase má zakázané opustiť Slovensko, dodržiavanie tohto zákazu budú kontrolovať technickými prostriedkami.

Odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka podmienečne prepustili na slobodu. Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Trenčíne, ktorý mu určil skúšobnú dobu 30 mesiacov a súčasne nariadil probačný dohľad v trvaní 12 mesiacov. V tom čase má zakázané opustiť Slovensko, dodržiavanie tohto zákazu budú kontrolovať technickými prostriedkami. Vyšetrovanie úmrtia bývalého šéfa vojenských tajných: Smrť bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Petra Bučku vyšetruje NAKA ako podozrenie z úkladnej vraždy. Mŕtveho muža našli v kameňolome Slovenského vodohospodárskeho podniku v Bratislave pri Devíne obeseného s údajne zviazanými rukami. V minulosti sa Bučka podľa slov ministra obrany Jaroslava Naďa vyskytoval okolo Jahnátka a Bödöra.

Smrť bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Petra Bučku vyšetruje NAKA ako podozrenie z úkladnej vraždy. Mŕtveho muža našli v kameňolome Slovenského vodohospodárskeho podniku v Bratislave pri Devíne obeseného s údajne zviazanými rukami. V minulosti sa Bučka podľa slov ministra obrany Jaroslava Naďa vyskytoval okolo Jahnátka a Bödöra. Dvojica z kauzy Mýtnik uzavrela dohodu: Úrad špeciálnej prokuratúry uzavrel s dvojicou obvinených Štefanom Poláčkom a Pavlom Blaškom z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste. Úrad špeciálnej prokuratúry má na stole aj návrh vyšetrovateľa NAKA na podanie obžaloby na ďalších šiestich obvinených v kauze Mýtnik. Ide o päť skutkov ekonomického a korupčného charakteru.

Kollár, Kmotrík aj Schusterova neter. Univerzita sa zmenila na fiasko

Skalickú vysokú školu sponzoroval aj Ivan Kmotrík. (zdroj: SME/Marko Erd)

Niektoré projekty nemusia, aspoň na prvý pohľad, dávať ekonomický zmysel. Ich cieľom môže byť aj niečo iné než zisk. Napríklad plnenie snov o vysokoškolskom titule.

Aj o tomto motíve sa v minulosti špekulovalo v súvislosti so Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Medzi jej absolventov patrí aj viacero zaujímavých mien zo slovenského biznisu a slovenskej politiky.

Príbeh skalickej univerzity sa však definitívne končí. A zanecháva za sebou státisícové dlhy. Len Sociálnej poisťovni dlhuje vyše 280-tisíc eur a finančnej správe ďalších takmer 190-tisíc eur. Medzi dlžníkmi eviduje školu aj Všeobecná zdravotná poisťovňa s pohľadávkou vyše 82-tisíc eur.

Niektorým prominentným študentom tento projekt splnil sen o vysokoškolskom titule. Že aj na nich doplatia daňoví poplatníci, je už iný príbeh.

V krátkosti z ekonomiky:

Investičné stratégie pre drobných investorov: Po abnormálne úspešnom vlaňajšku akciové trhy od začiatku tohto roka klesajú. Časť investorov zasiahla panika, spomína sa prasknutie bubliny či ďalšia finančná kríza. Ako by sa mal zachovať obyčajný drobný investor? Michal Nalevanko, investor a expert na financie zo spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy radí, kam investovať.

Po abnormálne úspešnom vlaňajšku akciové trhy od začiatku tohto roka klesajú. Časť investorov zasiahla panika, spomína sa prasknutie bubliny či ďalšia finančná kríza. Ako by sa mal zachovať obyčajný drobný investor? Michal Nalevanko, investor a expert na financie zo spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy radí, kam investovať. Nad Univerzitnou nemocnicou Bratislava visí exekúcia: Univerzitnej nemocnici Bratislava hrozí exekúcia v súvislosti s pohľadávkou vo výške 2,4 milióna eur. Návrh na jej zrušenie postúpila na súd a avizovala, že zrealizuje účtovný a technický audit. Argumentuje ich prehľadom a kontrolou transparentnosti procesov predchádzajúcich vedení najväčšej slovenskej nemocnice.

Univerzitnej nemocnici Bratislava hrozí exekúcia v súvislosti s pohľadávkou vo výške 2,4 milióna eur. Návrh na jej zrušenie postúpila na súd a avizovala, že zrealizuje účtovný a technický audit. Argumentuje ich prehľadom a kontrolou transparentnosti procesov predchádzajúcich vedení najväčšej slovenskej nemocnice. TA3 zmenila majiteľa: Spravodajskú televíziu TA3 odkúpil od skupiny Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka prostredníctvom svojej spoločnosti Blueberg Media český podnikateľ v oblasti médií Michal Voráček. Do televízie prichádza s novým projektovým manažérom Jánom Svobodom.

Západ ženie Kyjev do vojny. Ruské médiá majú o vyhrotenej situácii vlastnú verziu

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Washington a Londýn vyvolávajú paniku. Moskva chce mier, ale západní politici ženú Kyjev do vojny s Ruskom. Tak o narastajúcom napätí medzi Ukrajinou a Ruskom informujú provládne médiá v Rusku či štátne televízie priamo napojené na Kremeľ.

„Rusko je v štátnych médiách vykresľované ako tá najmierumilovnejšia krajina planéty,“ hodnotí propagandu v ruských médiách novinár Ivan Davydov, ktorý publikuje na nezávislom online portáli Znak.

Davydov pre denník Financial Times opisuje, aké informácie sa dostávajú k ruským občanom z médií, ktoré sú poplatné režimu.

„Zahraniční lídri nám odmietajú načúvať, oháňajú sa obvineniami, provokujú a vyhrážajú sa, na čo je Moskva nútená reagovať,“ približuje Davydov rétoriku ruskej propagandy. Zároveň hodnotí, že očakávanie vojny sa v štátnej televízii stalo rutinou.

„Odborníci teraz vykresľujú ozbrojený konflikt ako možnú – hoci nie veľmi žiaducu – možnosť riešenia nahromadených problémov,“ vysvetľuje Davydov.

Postoje Visegrádskej štvorky: Štáty Visegrádskej štvorky jednotne k Rusku a Ukrajine nepristupujú. Česko už prisľúbilo Ukrajine dodávky delostreleckej munície, Slovensko zatiaľ vyčkáva a maďarský premiér Viktor Orbán zase čelí kritike za chystanú cestu do Moskvy.

Štáty Visegrádskej štvorky jednotne k Rusku a Ukrajine nepristupujú. Česko už prisľúbilo Ukrajine dodávky delostreleckej munície, Slovensko zatiaľ vyčkáva a maďarský premiér Viktor Orbán zase čelí kritike za chystanú cestu do Moskvy. Malé počty na veľký útok: Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyhlásil, že počet ruských vojakov rozmiestnených popri hranici jeho krajiny nie je na veľký útok dostatočný. Počet vojsk označil za priamu hrozbu, ale "nie dostatočný pre komplexný útok proti Ukrajine".

V krátkosti zo sveta:

Islamský štát obsadil väznicu: Islamský štát síce v roku 2019 prišiel aj o posledné väčšie mesto pod svojou kontrolou, ale stále má tisíce bojovníkov a je schopný útočiť. Najnovšie zaútočil a obsadil väznicu v severosýrskom meste Hasaká, v ktorej zadržiavajú asi päťtisíc bojovníkov Islamského štátu. Príslušníci Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl nad väznicou opäť získali kontrolu.

Islamský štát síce v roku 2019 prišiel aj o posledné väčšie mesto pod svojou kontrolou, ale stále má tisíce bojovníkov a je schopný útočiť. Najnovšie zaútočil a obsadil väznicu v severosýrskom meste Hasaká, v ktorej zadržiavajú asi päťtisíc bojovníkov Islamského štátu. Príslušníci Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl nad väznicou opäť získali kontrolu. Johnsonovými večierkami sa zaoberá polícia: Kauza zakázanej párty britského premiéra Borisa Johnsona nadobúda oveľa vážnejšie rozmery, stále pribúdajú nové zistenia o údajných oslavách a stretnutiach v premiérskej kancelárii na Downing Street 10 alebo v iných vládnych úradoch v čase, keď vláda podobné akcie zakazovala. Johnsonov odchod žiada opozícia, prípadmi sa už zaoberá polícia.

Kauza zakázanej párty britského premiéra Borisa Johnsona nadobúda oveľa vážnejšie rozmery, stále pribúdajú nové zistenia o údajných oslavách a stretnutiach v premiérskej kancelárii na Downing Street 10 alebo v iných vládnych úradoch v čase, keď vláda podobné akcie zakazovala. Johnsonov odchod žiada opozícia, prípadmi sa už zaoberá polícia. Vatikán sa zastal Ratzingera: Vatikán vydal vyhlásenie obhajujúce emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorého obvinili z toho, že v 80. rokoch 20. storočia ako mníchovsko-freisinský arcibiskup nepodnikol nič proti štyrom kňazom podozrivým zo sexuálneho zneužívania maloletých.

Zo zahraničných webov:

Z piateho miesta na prvé. Rodák opäť ťahá Fulham do najvyššej triedy

Slovenský brankár Marek Rodák v službách Fulham FC. (zdroj: Reuters)

Keď v šestnástich emigroval do USA, Shahid Khan bol iba chudobný chlapec z Pakistanu. Nemal nič. Začínal ako umývač riadu, jeho plat bol dolár za hodinu. Prespával v ubytovni, ktorá stála dva doláre za noc.

Postupne vyštudoval vysokú školu, založil si vlastnú firmu a stal sa z neho jeden z najbohatších ľudí na svete. Je automobilový magnát. Od roku 2013 vlastní londýnsky Fulham FC, ktorý patrí medzi tradičné anglické kluby.

Je to iba zhoda okolností, ale v tom istom roku ako súčasný majiteľ, prišiel do Fulhamu aj slovenský brankár Marek Rodák. Mal vtedy šestnásť, jeho cieľom bolo vyšplhať sa až do Premier League, najlepšej súťaže sveta.

Je to príbeh zdravo tvrdohlavého chlapca z východného Slovenska, ktorý sa v priebehu piatich rokov vyšvihol zo šiestej ligy na najvyššiu úroveň. Jeho Fulham má dnes opäť namierené do Premier League. Druhú anglickú ligu vedie s náskokom piatich bodov a má ešte zápas k dobru. Veľký podiel na výsledkoch má aj Rodák.

Kalmus: Keď idú po ulici nevybúrení blbci, čo nemali dlho rande, mám po chlebe

Výtvarník Peter Kalmus. (zdroj: SME/Marko Erd)

Tí, ktorých dráždi, ho volajú košický idiot alebo zradca národa. Ohrozujú ho na ulici a verbálne posielajú do plynu. Už dostal facku i bitku a prvú pomoc mu odmietli podať aj lekári, ktorí stáli na blízku, napríklad poslanec Raši.

Peter Kalmus je jediným výtvarníkom na Slovensku, ktorý vyvoláva také vášne. Obdiv aj odpor. Je umelcom gesta, nepohodlným občanom, ktorý siaha ľuďom na modly a demaskuje ich nešikovne skrývanú náklonnosť k zločinným režimom. Zvyčajne pri tom končí na polícii, už ho však museli brať aj do nemocnice.

Po tom, ako sa v miestnom zastupiteľstve vo Varíne na konci roka nepodarilo presadiť premenovanie Ulice Dr. Jozefa Tisa, o čo sa dlhodobo snaží, prišiel tabuľku ručne odmontovať. A opäť raz vyvolal nenávistnú reakciu.

Za umelcom - provokatérom sa pritom skrýva citlivý človek. Keď sme mu volali, už mal za sebou iný zážitok. Bol sa pozrieť na dom, ktorý zostal po Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Po návrate domov nemohol spať a na istý čas prišiel o pamäť.

V krátkosti z kultúry:

Koščová hovorí o šikane a úzkostiach: Dlhé roky ju bulvár šikanoval pre jej vzhľad a váhu. Katarína Koščová v rozhovore otvorene okrem iného opisuje aj svoj boj s úzkosťami, panickými atakmi a to, ako jej vyriešenie duševného zdravia dalo energiu na riešenie telesného.

Dlhé roky ju bulvár šikanoval pre jej vzhľad a váhu. Katarína Koščová v rozhovore otvorene okrem iného opisuje aj svoj boj s úzkosťami, panickými atakmi a to, ako jej vyriešenie duševného zdravia dalo energiu na riešenie telesného. Koleník to v Druhej šanci rozbalil: Druhá šanca je prevzatý formát, ktorý sa najprv ujal v Taliansku. Naše televízie už pomerne často čerpali námet z akčného života lekárov, nie vždy ho však tvorcovia dokázali využiť. Tento pokus sa po prvých troch častiach zdá výnimkou, v niektorých aspektoch príjemne prekvapil.

Druhá šanca je prevzatý formát, ktorý sa najprv ujal v Taliansku. Naše televízie už pomerne často čerpali námet z akčného života lekárov, nie vždy ho však tvorcovia dokázali využiť. Tento pokus sa po prvých troch častiach zdá výnimkou, v niektorých aspektoch príjemne prekvapil. Novinky na Netflixe a HBO Go: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ivan Mikloš. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa zmenila situácia na Ukrajine oproti roku 2014? Je teraz situácia vážnejšia? Rozumejú naši politici geopolitickému kontextu a zahraničnej politike? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom a bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom o situácii na Ukrajine, ale aj o daňovo-odvodovej reforme Igora Matoviča.

Podcasty SME

Klímapodcast: Výskum v Česku: Strach nie je cesta, ako na ochranu klímy

Výskum v Česku: Strach nie je cesta, ako na ochranu klímy Zoom: Objavili achillovku chrípky, vírus môžeme zastaviť

Objavili achillovku chrípky, vírus môžeme zastaviť Vedátorský podcast: Isaac Newton mal aj temné stránky

Karikatúra

Olympijský mier. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Tabouleh: Arabský petržlenový šalát. (zdroj: Fotolia)

Vyskúšajte tabouleh, arabský petržlenový šalát. Vďaka svojmu zloženiu vám tento sýty šalát pomôže s trávením.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

